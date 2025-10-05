Momentos-chave
- Dois mortos em ataque com drones a carros de civis
- Gary Kasparov avisa que Putin “está a testar a Europa” e pode tentar uma invasão nos Bálticos ainda em 2025
- Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia prevê avanço nas negociações de paz
- Putin elogia líder do Tajiquistão e antevê encontro entre os dois
- Zelensky reage a ataque noturno: "Precisamos de mais proteção"
- Ataques em Lviv e Zaporizhzhia fazem cinco mortos
Histórico de atualizações
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Bom dia.
Damos por encerrado este artigo em direto que acompanhou todas as notícias sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia ao longo deste domingo. Pode seguir este liveblog para ler todas as novidades desta segunda-feira sobre o conflito.
EUA acusam Cuba de ter 5000 soldados a lutar pela Rússia na Ucrânia
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Dois mortos em ataque com drones a carros de civis
Duas pessoas morreram na região de Kharkiv, na sequência de um ataque com drones russos que atingiram dois carros de civis.
A informação é avançada pela procuradoria ucraniana de Kharkiv. Segundo o organismo, dois homens de 50 e 35 anos morreram depois do carro onde seguiram ter sido atingido.
Uma mulher de 37 anos também ficou ferida num ataque a outro carro.
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Gary Kasparov avisa que Putin “está a testar a Europa” e pode tentar uma invasão nos Bálticos ainda em 2025
O antigo campeão mundial de xadrez e um dos mais destacados opositores de Vladimir Putin, Garry Kasparov, lançou um novo aviso à Europa: o presidente russo “está a testar a Europa” e poderá “tentar uma invasão terrestre” num país báltico ainda este ano. Em entrevista ao jornal El Mundo, o ativista, exilado e presidente da organização Renew Democracy Initiative, defendeu que “Gaza é a maior distração” e que o verdadeiro desfecho do equilíbrio global “se decidirá na Ucrânia”.
Kasparov acredita que Putin mantém uma visão imperial da Rússia e que a guerra só terminará quando “a bandeira ucraniana voltar a ondular em Sebastopol”. Para o ex-campeão, o Kremlin não luta apenas por território, mas pela restauração simbólica da “Grande Rússia”. “Enquanto Putin estiver no poder, haverá guerra”, afirmou, acrescentando que o presidente russo vê a existência de uma Ucrânia soberana como “uma afronta pessoal e histórica”.
O dissidente argumenta que a Europa “vive já sob uma guerra híbrida” travada por Moscovo e critica o que considera ser a inércia da NATO e da União Europeia. “Putin está a testar a Europa; em algum momento tentará algo mais dramático”, advertiu, referindo que uma provocação limitada — como uma incursão em Estónia ou Letónia — serviria para “provar que o artigo 5.º da NATO não funciona” e expor a fragilidade da aliança atlântica.
Garry Kasparov avisa que Putin “está a testar a Europa” e pode tentar uma invasão nos Bálticos ainda em 2025
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Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia prevê avanço nas negociações de paz
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, espera que haja um avanço nos esforços para resolver a guerra na Ucrânia nos próximos meses. “Foram levantados problemas interessantes neste encontro. O lado russo da discussão expôs claramente e explicitamente a [Donald] Trump as suas condições para um cessar-fogo. Depois, Trump discutiu [essas condições] com o Presidente da Ucrânia e os líderes europeus”.
O ministro, citado pela Ukrainska Pravda, diz que a Turquia continua a participar em conversas paralelas com todas as partes envolvidas — Rússia, Ucrânia, EUA e União Europeia.
“Ambos os lados estão a aumentar o nível de tensão. A luta intensificou-se. É um sinal para o outro lado. Significa: ‘Se eu tiver que lutar, eu tenho a determinação, vontade e capacidade para isso’. É a mensagem que os dois lados está a enviar”, continuou.
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Putin elogia líder do Tajiquistão e antevê encontro entre os dois
Vladimir Putin enviou uma mensagem de parabéns ao homólogo do Tajiquistão, revelou a agência russa Tass. “Está a fazer uma contribuição pessoal significativa pelo desenvolvimento da parceria estratégica e de aliança entre os nossos países”, escreveu o Presidente da Rússia.
“Vamos continuar a trabalhar juntos de forma ativa nas questões atuais da agenda bilateral, regional e internacional”, lê-se na mesagem endereçada a Emomali Rahmon.
Putin acredita que o próximo encontro entre os dois líderes “será construtivo e produtivo, servindo para expandir ainda mais os laços” entre os países. “Com a sua liderança, o Tajiquistão está a alcançar um sucesso significativo nas esferas sociais e económicas e está a fortalecer constantemente a sua posição no cenário global”. O terceiro presidente da história do Tajiquistão, no cargo desde 1994, faz este domingo 73 anos.
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Zelensky reage a ataque noturno: "Precisamos de mais proteção"
O Presidente da Ucrânia pediu “mais proteção”, sobretudo aérea, depois do ataque noturno da Rússia que fez cinco mortos. “Esta noite a Ucrânia foi atingida por um ataque russo com mais de 50 mísseis e cerca de 500 ataques com drones”.
“Estão a decorrer operações de socorro e resgate nas áreas afetadas. (…) Hoje a Rússia atingiu as nossas infraestruturas, tudo o que garante uma vida normal às pessoas. Precisamos de mais proteção, uma rápida implementação dos acordos de Defesa, para tornar este terror aéreo insignificante. Um cessar-fogo unilateral nos céus é possível e pode levar a diplomacia verdadeira. América e Europa devem agir para forçar [Vladimir] Putin a parar”, escreveu esta manhã no Telegram, num texto acompanhado por várias imagens da destruição.
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Ataques em Lviv e Zaporizhzhia fazem cinco mortos
Um ataque noturno russo de larga escala fez pelo menos cinco mortos e 14 feridos na Ucrânia, informam as autoridades locais citadas pelo Kyiv Independent.
Quatro das vítimas mortais (e quatro dos feridos) foram registadas na região de Lviv, onde um complexo industrial foi atingido por mísseis e drones e consumido pelas chamas — Andriy Sadovyi, governador da região, diz que não há infraestruturas militares entre os edifícios visados.
O ataque provocou cortes de energia em várias localidades de Lviv e os transportes públicos foram suspensos temporariamente.
A quinta vítima mortal é de Zaporizhzhia, onde outras dez pessoas também ficaram feridas.
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Bom domingo!
Abrimos este artigo em direto para acompanhar as notícias sobre a guerra na Ucrânia ao longo deste domingo. Pode recuperar neste outro liveblog tudo o que aconteceu no sábado.
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