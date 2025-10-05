Dois mortos em ataque com drones a carros de civis

O antigo campeão mundial de xadrez e um dos mais destacados opositores de Vladimir Putin, Garry Kasparov, lançou um novo aviso à Europa: o presidente russo “está a testar a Europa” e poderá “tentar uma invasão terrestre” num país báltico ainda este ano. Em entrevista ao jornal El Mundo, o ativista, exilado e presidente da organização Renew Democracy Initiative, defendeu que “Gaza é a maior distração” e que o verdadeiro desfecho do equilíbrio global “se decidirá na Ucrânia”.

Kasparov acredita que Putin mantém uma visão imperial da Rússia e que a guerra só terminará quando “a bandeira ucraniana voltar a ondular em Sebastopol”. Para o ex-campeão, o Kremlin não luta apenas por território, mas pela restauração simbólica da “Grande Rússia”. “Enquanto Putin estiver no poder, haverá guerra”, afirmou, acrescentando que o presidente russo vê a existência de uma Ucrânia soberana como “uma afronta pessoal e histórica”.

O dissidente argumenta que a Europa “vive já sob uma guerra híbrida” travada por Moscovo e critica o que considera ser a inércia da NATO e da União Europeia. “Putin está a testar a Europa; em algum momento tentará algo mais dramático”, advertiu, referindo que uma provocação limitada — como uma incursão em Estónia ou Letónia — serviria para “provar que o artigo 5.º da NATO não funciona” e expor a fragilidade da aliança atlântica.