Momentos-chave
- Ataque russo em Kherson mata uma mulher
- Zelensky destaca progressos na defesa com a última Conferência de Recuperação da Ucrânia
- O que está a acontecer na guerra na Ucrânia
- Rússia intensifica ataques a cidades do oeste da Ucrânia pelo terceiro dia consecutivo
- Eslováquia ameaça bloquear novo pacote europeu de sanções à Rússia
- Ucrânia vai começar a receber armas de longo alcance da Alemanha ainda este mês
- Guerra não vai perturbar entrada da Ucrânia na UE, garante comissária europeia
- Rússia reconhece apoio da Coreia do Norte na “libertação de Kursk”
- Ataque da Rússia com centenas de drones e mísseis fez 2 mortos e 20 feridos na Ucrânia
- 18.º pacote de sanções. UE prepara teto mais baixo no preço do petróleo russo
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a guerra na Ucrânia ao longo do dia de ontem, sábado.
Kim Jong Un promete a ministro dos Negócios Estrangeiros russo apoio incondicional contra a Ucrânia
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Ataque russo em Kherson mata uma mulher
Uma série de ataques russos sobre a cidade de Kherson provocou hoje a morte de uma mulher de 87 anos, avançou a agência Ukrinform.
A informação foi comunicada pelo Chefe da Administração Militar Regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, através do Telegram. “As forças de ocupação russas continuam a matar civis. Hoje, na sequência de um ataque hostil, uma residente de Kherson, de 87 anos, sofreu ferimentos mortais”, escreveu Prokudin, que deixou ainda uma mensagem de condolências.
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Zelensky destaca progressos na defesa com a última Conferência de Recuperação da Ucrânia
O Presidente da Ucrânia realçou hoje os progressos alcançados em matéria de compromissos internacionais para a defesa do país na guerra com a Rússia. Numa mensagem publicada na rede social X, Volodymyr Zelensky salientou o “reforço da defesa aérea, investimento adicional na produção de todos os tipos de drones” e uma pressão adicional sobre Moscovo.
Enhancing air defense, additional investment in the production of all types of drones, especially interceptor ones, and even more pressure on Russia.
The Ukraine Recovery Conference has also served as a platform to strengthen our country’s defense, reinforce Ukraine’s Defense… pic.twitter.com/oHwq1aLmLw
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2025
“Estamos gratos a todos os que estão a ajudar a proteger vidas e a aproximar uma paz justa e duradoura”, escreveu o líder ucraniano.
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O que está a acontecer na guerra na Ucrânia
- A Rússia intensificou os ataques no oeste da Ucrânia pelo terceiro dia consecutivo, atingindo em cidades como Lviv, Chernivtsi e Lutsk com drones e mísseis. Em Chernivtsi, duas pessoas morreram e 26 ficaram feridas, enquanto em Lviv seis pessoas ficaram feridas num incêndio. Em Lutsk, ocorreram explosões, mas ainda não se conhecem vítimas ou danos.
- A Eslováquia ameaça bloquear novas sanções europeias contra a Rússia caso não receba garantias sobre o impacto na sua economia. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, salienta que o país irá vetar o novo pacote de sanções se as suas exigências não forem atendidas, nomeadamente a proteção económica relacionada com a proibição futura de importações de gás russo.
- A União Europeia está a ponderar baixar o teto máximo para o preço do petróleo russo, como parte de um novo pacote de sanções contra Moscovo. A proposta sugere um teto mais rígido, reduzindo o preço de 60 para 50 dólares por barril. A Eslováquia e a Estónia apresentaram objeções, o que poderá obstruir a aprovação do pacote de sanções.
- A Ucrânia prepara-se para receber sistemas de armas de longo alcance da Alemanha, como parte de um acordo de financiamento previsto para ser implementado até ao final do mês. Segundo o major-general alemão Christian Freuding, o número de armas a ser fornecido está nos três dígitos, embora não tenha especificado o exato tipo de sistemas que serão fornecidos.
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Rússia intensifica ataques a cidades do oeste da Ucrânia pelo terceiro dia consecutivo
A Rússia voltou, na madrugada deste sábado, a atacar cidades do oeste da Ucrânia com drones e mísseis, pelo terceiro dia consecutivo. Lviv, Chernivtsi e Lutsk foram atingidas por explosões entre as 3h e as 4h45 da manhã (hora local).
Em Chernivtsi, duas pessoas morreram — uma mulher de 26 anos e um homem de 43 — vítimas da queda de destroços. Outras 26 ficaram feridas, três em estado grave. Quatro precisaram de ser submetidos a cirurgias. Vários prédios residenciais e comerciais, edifícios administrativos e veículos foram danificados.
Já em Lviv, houve um incêndio no telhado de um edifício, na zona de Zaliznychnyi. Uma creche, prédios residenciais e industriais, além de veículos, também foram atingidos. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 11 anos. Uma delas foi hospitalizada.
Por outro lado, em Lutsk, houve explosões por volta das 3h30, mas ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais.
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Eslováquia ameaça bloquear novo pacote europeu de sanções à Rússia
A Eslováquia advertiu que vai continuar a bloquear novas sanções à Rússia, provocando uma crise interna na União Europeia (UE), se não tiver garantias sobre o impacto do veto às importações de gás na sua economia.
“Estou preparado para uma grande crise interna na UE, mas sem garantias não vamos aceitar o novo pacote de sanções”, afirmou em conferência de imprensa o primeiro-ministro eslovaco, o populista Robert Fico, em declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe.
Os ministros das Relações Exteriores dos países da UE tentarão aprovar na próxima terça-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia pelo seu ataque à Ucrânia, mas a Eslováquia continua a bloquear a aprovação, temendo as consequências na sua economia.
O Governo eslovaco garantiu que vetará a aprovação dessas sanções, a menos que lhe sejam dadas garantias de que a proposta da Comissão Europeia de proibir, a partir de 2028, qualquer importação de gás russo não prejudicará a sua economia.
“Não procuramos soluções ao nível da Comissão, mas sim dos líderes”, disse Fico, em referência ao chanceler alemão, Friedrich Merz, com quem pretende negociar antes do início do Conselho de Relações Exteriores, na terça-feira, em Bruxelas.
“As nossas reivindicações são legítimas e compreensíveis”, argumentou o político eslovaco, que está disposto a aproveitar o princípio da unanimidade na decisão sobre as sanções para bloquear o novo pacote de medidas contra a Rússia.
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Ucrânia vai começar a receber armas de longo alcance da Alemanha ainda este mês
A Ucrânia vai até ao final deste mês de julho começar a receber centenas de sistemas de armas de longo alcance, no âmbito de um acordo financiado pela Alemanha.
A informação foi confirmada pelo major-general alemão Christian Freuding, ao canal de notícias alemão ZDF. O responsável não esclareceu quantas armas vão ser fornecidas mas garantiu que o número está “nos três dígitos”.
“Precisamos de sistemas de armas que possam chegar às profundezas do território russo — para atingir depósitos, centros de comando, campos de aviação e aeronaves”, disse Freuding, acrescentando que a Alemanha está “pronta para fornecer esses sistemas”.
O general, que lidera a task force da Ucrânia no Ministério da Defesa alemão, não especificou que tipo de sistemas de longo alcance a Alemanha está a financiar.
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Guerra não vai perturbar entrada da Ucrânia na UE, garante comissária europeia
A guerra na Ucrânia, mesmo que se prolongue mais tempo, não vai perturbar a entrada do país na União Europeia, garante a comissário europeu para o Alargamento, Marta Kos, em entrevista ao portal noticioso Ukrinform.
“Superámos circunstâncias de guerra e, se a guerra continuar — o que eu realmente espero que não aconteça —, isso ainda não bloqueará o processo de adesão”, afirmou Marta Kos.
Para a responsável, a Ucrânia está “a cumprir, portanto, seremos capazes de abrir todos os clusters”. “Espero que isso aconteça este ano. Estaremos prontos”, concluiu a representante da Comissão Europeia.
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Rússia reconhece apoio da Coreia do Norte na “libertação de Kursk”
O chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, reconheceu hoje o envolvimento de soldados norte-coreanos na “libertação da região de Kursk” e descreveu-o como prova da “irmandade inquebrável” entre os dois países.
“Os soldados do Exército Popular da Coreia, juntamente com os soldados russos, à custa de sangue e até de vidas, trouxeram mais perto a libertação da região de Kursk dos nazis ucranianos”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.
O exército ucraniano conseguiu tomar centenas de quilómetros quadrados na região de Kursk, após uma ofensiva surpresa, lançada em agosto de 2024. Moscovo anunciou a recaptura do território em abril, após meses de combates.
De acordo com a agência de notícias estatal russa Tass, Lavrov falava na cidade de Wonsan, no sudeste da Coreia do Norte, durante um encontro com a homóloga norte-coreana, Choi Son-hee. Segundo a agência de notícias russa Interfax, Choi afirmou que as autoridades norte-coreanas “apoiarão incondicional e inabalavelmente a política russa de proteção da soberania estatal e da integridade territorial”.
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Ataque da Rússia com centenas de drones e mísseis fez 2 mortos e 20 feridos na Ucrânia
A Ucrânia afirmou hoje que a Rússia lançou quase 600 drones e disparou 26 mísseis de cruzeiro contra o país, fazendo dois mortos e 20 feridos, apesar de ter conseguido abater mais de metade dos drones e mísseis.
“O inimigo atacou com 623 armas aéreas”, informou o exército ucraniano, precisando que o ataque usou 597 aeronaves não tripuladas, conhecidas como drones, e 26 mísseis; cerca de 344 desses aparelhos foram abatidos, ou seja, mais da metade, incluindo 25 mísseis e 319 drones, anunciaram as Forças Armadas da Ucrânia, citadas pela agência notícias Europa Press.
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a nova onda de ataques russos ao país, a partir de Kharkiv e Sumy, no leste do país, até às regiões ocidentais de Leópolis e Bucovina, esta já no sudoeste ucraniano, dividida com a Roménia.
Zelensky indicou na sua conta no X, citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), que a defesa aérea conseguiu abater mais de 20 mísseis e “a grande maioria” dos drones, mas alguns projéteis acabaram por atingir “infraestruturas civis e edifícios residenciais”.
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18.º pacote de sanções. UE prepara teto mais baixo no preço do petróleo russo
A União Europeia está a ponderar a introdução de um novo teto máximo para o preço do petróleo russo, no âmbito da elaboração do 18.º pacote de sanções contra Moscovo. A notícia foi avançada pela agência Bloomberg na noite de sexta-feira.
O teto que poderá ser passa pela fixação em 15% abaixo do preço de mercado, com base numa média de 10 semanas – o que, na prática, irá levar à redução do limite máximo dos atuais 60 dólares para 50 dólares.OLIVIER MATTHYS/EPA
Para já, a UE não tem conseguido fazer aprovar as sanções devido à oposição da Eslováquia, cujas autoridades parecem estar cada vez mais alinhadas com Moscovo e opõem-se ao pacote.
Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsakhna, afirmou que o país também pode vetar o 18º pacote de sanções da UE contra Moscovo se o teto não for reduzido, numa tentativa de aumentar a pressão sobre a Rússia.
Países do Mediterrâneo como Chipre, Grécia e Malta tem-se oposto a um teto mais apertado para o preço do petróleo russo, mas estão abertos a esta negociação, disseram as fontes citadas pela Bloomberg.
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Bom dia.
Vamos concentrar neste artigo liveblog todas as últimas notícias relacionadas com a guerra na Ucrânia, ao longo deste sábado.
Trump promete fazer “comunicado de grande importância” sobre guerra na Ucrânia
Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sexta-feira, que terminou com a informação de que Zelensky confirmou que o fornecimento de ajuda militar dos EUA já foi retomado.
Muito obrigado por nos acompanhar.