Entre mortos e feridos, a Rússia já perdeu, “provavelmente”, mais de um milhão de soldados desde início da guerra, segundo uma relatório publicado nesta sexta-feira pelos serviços de informação britânicos, que trabalham sob a alçada do Ministério da Defesa.

Só desde o início do ano, contabilizam-se 236 mil perdas (também uma soma entre soldados mortos e feridos). Desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a estimativa feita pelo Reino Unido ascende a 1.022.460 – ou seja, mais de um milhão de baixas no conflito.

Em média, no últimos mês de junho, foram mais de 1.000 soldados que a Rússia perdeu em cada dia – ainda assim, uma descida moderada desde março. O relatório não faz qualquer alusão às perdas sofridas pela Ucrânia.

Nos últimos anos, já depois de a guerra ter começado, registou-se algumas reduções moderadas nas taxas de baixas russas com o início do verão, já que a melhoria do clima contribui para o aumento da capacidade de sobrevivência.

As reduções moderadas nas taxas de baixas russas ocorreram numa fase em que os ataques russos na linha da frente continuaram a um nível elevado e a Rússia faz avanços constantes no Donbass”, refere o Ministério de Defesa britânico.

O jornal (independente) russo Mediazona, em colaboração com o serviço russo da BBC, confirmou as identidades de 118.139 militares russos mortos na Ucrânia. Este é um dado compilado a partir de fontes públicas como obituários, publicações feitas por familiares dos soldados e notícias na imprensa regional – mas os próprios autores da contabilização reconhecem que o número de soldados mortos será, na realidade, muito maior.