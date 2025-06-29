Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sem dúvida que os focos, neste momento aqui em Israel, voltaram-se novamente para a Faixa de Gaza, mas sem esquecer os ataques de que Israel foi vítima nas últimas semanas, por parte da guerra dos 12 dias, como Donald Trump apelidou, com o Irão. Nós estamos num bairro a sul de Tel Aviv, grande parte deste bairro foi completamente destruído, várias casas completamente destruídas, que é impossível de ser reconstruído, dizem-nos os especialistas que estão, neste momento, a ajudar as pessoas a irem às suas casas para tentar recuperar alguns dos seus bens. É isso que nós estamos a fazer neste momento. Estamos com uma família inteira, uma avó, uma filha e os netos, que estão neste momento entre vidros, entre portas partidas, entre tetos praticamente a cair por cima das nossas cabeças, a tentar recuperar coisas que são importantes para esta família, como fotografias, quadros, até troféus desta mulher que durante toda a vida jogou xadrez. E, portanto, é este o ambiente que se vive aqui no sul da cidade de Tel Aviv, mas sem esquecer que, neste momento, os ataques de Israel voltaram-se novamente para a Faixa de Gaza e vão ter a oportunidade de ler no Observador também uma reportagem que fizemos durante esta noite, na única maneira de chegar a Israel nestes dias, logo após os espaços aéreos terem encerrado, que é de barco. Portanto, nós fizemos a viagem do Chipre para Israel de barco com dezenas e dezenas de israelitas que queriam voltar a casa e todos eles apelam à paz. Mas, citando vários israelitas com quem fomos falando ao longo das várias horas de viagem, o "mas" quer dizer que apoiam o governo de Netanyahu na ofensiva, não só ao Irão, mas também na Faixa de Gaza.