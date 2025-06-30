Benny Gantz exigiu que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chegue a um acordo para libertar todos os reféns “mesmo que o preço seja um longo cessar-fogo”, avançou o Times of Israel.

“Não há guerra em Gaza — há combates. Desde o início, determinámos que a campanha intensa duraria três meses, seguida de combates contínuos durante um ano ou talvez mais, a fim de desmantelar as infra-estruturas militares do Hamas. Há muito que isso devia ter sido feito”, disse Gantz, que fez parte do atual gabinete de guerra de Netanyahu.

“Eu disse desde o início que o processo de remodelação de Gaza demoraria cerca de uma década. É altura de explicar isto ao público e começar a trabalhar para moldar esta realidade, em vez de deixar que outros decidam por cima das nossas cabeças”, afirma.

“O nosso interesse é devolver todos os reféns, o mais rapidamente possível — e não prolongar [o conflito] por outro acordo faseado que deixará alguns dos reféns como moeda de troca para o Hamas”, continuou.

“Mesmo que o preço seja um longo cessar-fogo, é claro para o mundo e claro para nós que não podemos viver com uma organização terrorista que se está a armar na nossa fronteira. Na minha opinião, o Hamas não se tornará um movimento de paz. Temos de aproveitar o acordo para mudar o regime em Gaza e desmilitarizá-la. Não devemos ceder ao plano do Hamas para ganhar tempo”.