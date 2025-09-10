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A Força Aérea da Polónia, apoiada por caças da Holanda e da NATO, abateu vários drones que, de acordo com a NATO, seriam russos e violaram o espaço aéreo polaco. A Bielorrússia, aliada de Moscovo, veio, entretanto, dizer que alguns dos drones em causa seriam seus – garantindo que entraram no espaço aéreo polaco por acidente. E o Ministério da Defesa russo negou ter planeado atingir qualquer alvo na Polónia.

Depois deste incidente, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, afirmou que a Polónia está mais perto de um conflito aberto do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial.

Não tenho razões para afirmar que estamos à beira da guerra, mas uma linha foi ultrapassada e é incomparavelmente mais perigosa do que antes”, disse o primeiro-ministro polaco ao parlamento, depois da violação do espaço aéreo do país. “Esta situação aproxima-nos mais do conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial”, salientou.

Anteriormente, o primeiro-ministro polaco tinha considerado este incidente uma “provocação de larga escala” por parte da Rússia. E revelou que o exército polaco registou 19 incursões de drones no espaço aéreo do país durante a noite.

Três – ou possivelmente quatro – drones foram abatidos, acrescentou Donald Tusk, confirmando que um número significativo de drones chegou ao país vindos da Bielorrússia. Não é, porém, claro se houve drones a vir de outros locais.

O espaço aéreo esteve suspenso e foi lançada uma operação para “identificar e neutralizar os alvos” que “violaram repetidamente” o espaço aéreo. “As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los”, indicou o comando operacional num comunicado.

A Polónia decidiu, após este incidente, que iria ativar artigo 4º da NATO, que prevê uma consulta entre países-membros quando um ou mais se sentem ameaçados. Este artigo postula que “as partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das partes”.

Bielorrússia diz que drones eram seus (alguns, pelo menos)

Pelo menos alguns dos vários drones que invadiram o espaço aéreo da Polónia terão vindo da Bielorrússia – indicou o ministro-adjunto da Defesa do país. Segundo o mesmo responsável, o que aconteceu foi que alguns dos drones “perderam-se no seu caminho” e acabaram por entrar, acidentalmente, na Polónia.

A Bielorrússia, estado aliado da Rússia (que, inclusivamente, tem mísseis russos estacionados no país), garante que houve um problema no sistema de navegação que levou a que os drones se tenham “perdido no seu caminho”. Pavel Muravyeika, através de um vídeo no Telegram, garante que a própria Bielorrússia decidiu abater alguns dos seus drones depois de perceber a alegada falha nos sistemas de navegação.

O ministro-adjunto da Defesa bielorrusso acrescenta que entre as 23h e as 4h00 horas locais (21h e 2h em Lisboa) as autoridades bielorrussas estiveram em contacto com as autoridades da Polónia e da Lituânia para partilhar informação acerca destes drones alegadamente descontrolados.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha afirmado que oito drones russos invadiram o espaço aéreo polaco durante a última noite. Mas, mais tarde, afirmou que terão sido 24, segundo as informações de que dispunha.

O líder ucraniano pediu uma reação “firme” aos aliados, falando numa “ameaça à segurança europeia”.

Já o Ministério da Defesa russo nega ter planeado atingir qualquer alvo na Polónia.

NATO considera que drones eram (mesmo) russos

“Numerosos drones violaram espaço aéreo“, afirmou o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, confirmando que, na leitura do organismo, os drones eram “da Rússia”. Mas o responsável sublinha que está em curso uma “investigação completa” que deverá revelar todas as circunstâncias do incidente.

Mais do que falar sobre a origem do incidente, Mark Rutte prefere falar numa “operação muito bem sucedida, por parte da NATO, na defesa do espaço aéreo” dos estados-membros.

A situação foi discutida na NATO e os aliados expressaram “solidariedade” para com a Polónia, condenando a conduta “irresponsável” da Rússia. “Mas é claro que a violação de ontem não foi um incidente isolado“, afirma Mark Rutte.

Por seu lado, o embaixador dos Estados Unidos junto da NATO, Matthew Whitaker, prometeu esta quarta-feira que os EUA estão comprometidos com a defesa do território da NATO.

Numa reação nas redes sociais, Whitaker garantiu: “Estamos ao lado dos nossos aliados perante estas violações do espaço aéreo e vamos defender cada centímetro do território da NATO.”

Cidadãos polacos recebem SMS para não tocarem em drones abatidos

Os cidadãos polacos receberam, esta manhã, um SMS para não tocarem nem se aproximarem de drones abatidos caso os encontrem. Trata-se, segundo a BBC, de um SMS oficial enviado pelas autoridades polacas.

Atenção! Devido à operação de neutralização de objetos que violaram a fronteira da República Polaca, informem os serviços sobre os drones e os locais onde caíram. Não se aproximem deles“, pode ler-se na mensagem eletrónica.

As autoridades polacas encontraram sete drones e os restos de um objeto não identificado em locais espalhados pelo país, após as múltiplas incursões no espaço aéreo polaco durante a noite, informou o Ministério da Administração Interna.