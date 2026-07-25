Bom dia a todos, Esta semana ainda foi marcada pelas ondas de choque dos dois grandes casos que agitaram a semana passada. Helena Matos fez a decomposição do ministro Luís Neves; E Mafalda Pratas escreveu também sobre o significado e o peso dos exames nacionais. O problema, no entanto, é que tanto um caso como outro têm relevância para todo o governo. Não é só o ministério da Administração Interna ou da Educação que estão em causa – é todo o governo, como explica André Azevedo Alves em Um governo em decomposição. Também Rui Ramos diz o mesmo, e em traços ainda mais vincados. “Se Luís Neves continuar no governo”, diz ele, “temos todos os motivos para o ver, não como apenas mais um ministro, mas como a definição política deste governo”. Também Jorge Fernandes pegou no tema, e salta mesmo do governo para o país: Um país em forma de atrelado parte do famoso atrelado da droga para um diagnóstico mais geral de um país “atrelado” à Europa e aos fundos europeus. Fora destes casos destacamos dois textos. Um de Alexandre Borges, sobre o número ridículo com que somos presenteados todos os anos, dos ministros que abdicam das suas férias para parecerem mais sérios e trabalhadores. Deixem o Luís ir de férias, pede ele. Já Margarida Bentes Penedo escreveu sobre o momentoso problema das “casas caras”, e explicou a dificuldade que há em construir barato com as mil e uma regras que encarecem a construção. Perguntámos-lhe se esse encarecimento não é o preço a pagar por termos casas mais seguras, que possam evitar tragédias maiores em alturas imprevisíveis; Margarida Bentes Penedo respondeu: “Essa é sempre a apresentação oficial da burocracia: ela diz-nos que existe para nos proteger de nós próprios. Ou, numa versão mais áspera e verdadeira, ela existe para proteger a sociedade do cidadão. É assim que ela cresce, alimenta-se a si mesma e torna-se indomável. Há uma preocupação legítima – e necessária – em garantir a segurança das nossas casas: nos capítulos da estabilidade, electricidade, incêndios, sismos, água e saneamento. O problema é que a legislação vem hoje couraçada em normas de aproximação ao luxo (áreas, ruído, acessibilidade), relíquias de um passado promissor (gás ou telecomunicações), cedências a certas indústrias (painéis fotovoltaicos) ou simplesmente exigências demagógicas cujo cumprimento eleva os encargos das famílias sem benefícios proporcionais. O Bairro das Estacas, em Alvalade, está em vias de ser classificado como de interesse municipal. É um dos bairros mais procurados pela classe média, sobretudo pelos arquitectos. Hoje em dia não seria licenciado porque desobedece a uma catrefada de regras”.