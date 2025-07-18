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E nos próximos minutos olhamos aqui na guerra traduzida para os jornais russos e ucranianos para saber o que dizem em tempo de guerra. Hoje com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Boa tarde, Vasco. Hoje começas pela imprensa de Kiev, em destaque detalhes da conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no início do mês, mas que só são revelados agora.

Em causa a conversa que os chefes de Estado tiveram no dia 4 de julho, o "TSN" destaca um artigo do Washington Post, que cita uma autoridade ucraniana anônima, que garante que Trump disse a Zelensky que era a altura de Kiev partir para a ofensiva. De acordo com este artigo, o líder norte-americano terá explicado ao homólogo ucraniano que essa é a única maneira de reverter o curso desta guerra e que a Ucrânia não vai conseguir vencer a Rússia apenas jogando à defesa. O Financial Times já tinha revelado esta semana que Trump perguntou também a Zelensky se a Ucrânia tem capacidade para bombardear Moscovo e São Petersburgo. Zelensky terá respondido que sim, se tiver as armas certas, uma pergunta que a Casa Branca garante que foi tirada de contexto. Relembro, de qualquer maneira, que Trump estabeleceu um prazo de 50 dias para a Rússia chegar a um acordo de paz antes de impor tarifas de 100% sobre as importações russas e sanções secundárias contra compradores da energia russa.

Mas há também uma outra conversa, e essa aconteceu hoje, foi entre Zelensky e Emmanuel Macron.

Uma conversa telefónica com o presidente francês, em destaque em toda a imprensa ucraniana, em que Macron prometeu que a França vai treinar mais pilotos ucranianos em caças Mirage, acordo que foi anunciado pelo presidente ucraniano. Em cima da mesa também esteve o fornecimento de mísseis para sistemas de defesa aérea e o financiamento para drones interceptadores. Foram também discutidas novas medidas para implementar os acordos alcançados na última reunião da chamada Coligação dos Dispostos, a chamada Coalition of the Willing, uma coligação de países aliados na defesa de Kiev e alinhados também para enviar forças para território ucraniano depois de um eventual cessar-fogo.

E Vasco, o Pravda escreve que a União Europeia finalmente aprovou um dos pacotes de sanções mais duros contra a Rússia.

Uma citação direta da maneira como Kaja Kallas descreve estas sanções. O Conselho da União Europeia adotou o 18º pacote de medidas econômicas e individuais restritivas que vão afetar os setores energético, bancário e militar da Rússia, assim como o comércio da Rússia com os 27. Foram também aprovadas medidas adicionais relativas à Bielorrússia. A chefe da diplomacia, Kaja Kallas, garante que a mensagem é clara: a Europa não vai recuar no apoio à Ucrânia, vai continuar a aumentar a pressão até que a Rússia ponha fim a esta guerra. O pacote inclui sanções contra 105 navios da chamada Frota Fantasma russa, também uma redução no teto do preço do petróleo e medidas contra bancos e empresas fora da Rússia que estão alegadamente envolvidas no apoio à máquina de guerra do Kremlin.

E também o Reino Unido, Vasco, impôs sanções contra, neste caso, espiões russos.

Falamos de 18 ciber espiões russos que foram sancionados por Londres por crimes contra a Ucrânia e também pela tentativa de envenenamento de civis. Entre estas sanções, está em causa a participação em ataques com mísseis contra a região de Mariupol, sendo que um desses ataques, de acordo com autoridades britânicas, destruiu o teatro de Mariupol e matou centenas de pessoas. Esta é uma notícia que está em destaque no "TSN". O governo britânico também afirma que entre as pessoas que são agora alvo desta restrição, estão as que supostamente estavam envolvidas na invasão da casa de Yulia Skripal, da família Skripal, uma invasão que ocorreu há cerca de cinco anos e que aconteceu antes da tentativa de envenenamento desta família, os Skripals, com o agente nervoso Novichok.

E Vasco, hoje vários jornais ucranianos alertam para o agravamento da crise demográfica na Ucrânia.

Uma consequência direta da guerra. No Pravda pode ler-se num dos títulos em manchete: "Três mortes por bebê. Em 10 anos, a taxa de natalidade na Ucrânia diminuiu". Olhando para o primeiro semestre deste ano, mais de 86 mil bebês nasceram na Ucrânia, numa altura em que morreram mais de 249 mil pessoas. São dados divulgados pelo Ministério da Justiça da Ucrânia. A tendência geral é de uma queda cada vez maior. Em 10 anos, a taxa de natalidade caiu cerca de 45%. Há três mortes para cada recém-nascido, como dizia, e essa tendência já dura há cinco anos consecutivos. Ou seja, se em 2016, há nove anos, nasciam em média 32 mil bebês por mês, agora são apenas 14 mil. Kiev ainda é a cidade que mais vai resistindo a esta tendência, sendo que a população da Ucrânia diminui mais de 300 mil pessoas a cada ano.

A crise demográfica em destaque na imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir para saber o que dizem os jornais russos.