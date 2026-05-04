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Esta é a história do dia da Rádio Observador: Caso Koldo aperta o cerco a Pedro Sánchez.

"Estos siete años de gobierno de coalición progresista, no ha habido ninguna sentencia de corrupción a esta administración".

Este é Pedro Sánchez a lembrar que, até agora, nenhum dos seus governos foi condenado por corrupção. E precisa dizê-lo porque há vários casos a envolver pessoas próximas e porque esses casos já estão a pesar nas sondagens. Mas desta vez é diferente. O próprio nome de Sánchez foi diretamente referido em tribunal por um empresário no centro de um megacaso de corrupção que entrou agora na fase decisiva. E o que ele diz levanta pela primeira vez uma dúvida séria: o presidente do governo espanhol poderia saber do esquema? Estamos a falar de um esquema que começou com contratos de máscaras na pandemia, mas que cresceu e pode ter chegado ao financiamento ilegal do PSOE.

"No hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay".

Falamos de comissões, pagamentos mensais, acesso direto a um ministério e tentativas de influenciar decisões políticas. No banco dos réus estão o empresário Víctor di Aldama, o ex-ministro José Luis Ábalos e o antigo assessor Koldo García, o intermediário de negócios que terão custado milhões ao Estado espanhol.

"De las cosas que más me duelen es que este gobierno ha sido de los que más ha hecho por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad democrática en nuestro país".

Hoje vou falar com o jornalista luso-espanhol Henrique Pinto Coelho, correspondente da La Sexta e comentador da CNN Portugal, para perceber o que está em causa neste caso e como isto pode ou não afetar ainda mais um primeiro-ministro que já teve dores de cabeça que chegue nos últimos anos. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 4 de abril. Olá, Henrique, bem-vindo.

Olá.

Henrique, vamos falar deste novo caso que está a afetar a política espanhola. O caso não é novo verdadeiramente, mas está agora numa fase crítica do julgamento. E para quem não conhece o que é este caso Koldo, nós estamos a falar mais uma vez de um caso que, não afetando diretamente ou não estando diretamente relacionado com o primeiro-ministro espanhol, acaba por queimar a sua capacidade de permanecer intacto a todos estes escândalos que se vão passando à volta dele.

Sim, o caso não é novo de todo. Já houve um primeiro julgamento na justiça ordinária e desde há um ano, salvo erro, mais ou menos, está no Supremo Tribunal Espanhol. E na semana passada ganhou uma nova dimensão também, com novas acusações por parte do principal implicado neste escândalo, que é o empresário Víctor di Aldama. O Víctor di Aldama acusou Pedro Sánchez de ser o número um da organização criminosa ou da rede corrupta. O número dois seria o então número dois do PSOE, Ábalos, que foi ministro de Transportes no tempo em que estas atividades ilícitas aconteceram, atividades estas que estão a ser investigadas e julgadas neste momento em Espanha. E o número três seria o executor, o braço direito de José Luis Ábalos, Koldo García, daí isto chamar-se o caso Koldo. Koldo é um nome basco, como o próprio Koldo. E o número quatro desta organização seria então quem lança as acusações, Víctor di Aldama, um empresário, comissionista, uma pessoa que recebeu € 6 milhões em comissões por vendas de máscaras de proteção contra a Covid, na altura em que a Covid estava a assolar tanto Espanha como Portugal e todo o mundo. Portanto, é esta a configuração. Estas acusações contra Pedro Sánchez são novas, não aconteceram no primeiro julgamento na justiça ordinária, mas aparecem de repente, de supetão, na semana passada, numa estratégia que vem sido desenhada pelo próprio advogado e o Víctor di Aldama para colaborar com a Justiça. Ele supostamente está a colaborar com a Justiça desde 2024, portanto, desde há dois anos, e tem conseguido progressivamente reduzir o castigo previsto. Neste momento, a pena máxima seria de sete anos de prisão, enquanto que os outros dois vértices do triângulo, porque o Pedro Sánchez não faz parte desta rede, ou não fazia parte até a semana passada, segundo o Víctor di Aldama. Agora o Víctor di Aldama quer fazer disto um quadrado, mas o que a investigação da Guarda Civil, da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, que fez a investigação toda deste processo, diz é que são três pessoas, é um triângulo com o Víctor di Aldama como corruptor, como servo da organização, o Ábalos como possibilitador, enquanto ministro, que abre as portas, e o Koldo García como executor ou braço direito de Ábalos, a pessoa que se mexia aqui de um lado para o outroQue ligava, que recebia.

Qual é a credibilidade dessas acusações que estão a ser feitas agora a Pedro Sánchez?

Uma das principais acusações do Víctor Aldama foi uma reunião. A única prova que ele tem é uma fotografia num ato eleitoral em que está ele, o Víctor Aldama, estão os outros dois vértices do triângulo, portanto Ábalos e Koldo García, e está Pedro Sánchez.

E o presidente, o que me disse foi: "Muito obrigado por tudo, sei perfeitamente o que estás fazendo e simplesmente queria te agradecer". Tiro uma foto com ele.

E na sua declaração, Víctor Aldama diz que o presidente do governo espanhol, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, disse na altura: "Muito obrigado, eu sei o que estás a fazer". E o juiz corrigiu o Víctor Aldama dizendo: "Mas, meu caro Víctor Aldama, este agradecimento é em relação a quê? Supostamente as atividades ilícitas que estamos a julgar aconteceram depois desta fotografia que foi tomada em 2019". Portanto, a credibilidade não é muito alta. Ele não tem provas nenhumas. A única prova que ele teria seria esta fotografia perfeitamente banal num ato eleitoral. É evidente que há imensas fotografias do Ábalos e do Koldo García com o presidente do governo espanhol, porque eles são conhecidos e porque o Koldo García, que é uma pessoa sem formação e que está a sublinhar e a insistir nesta estratégia de "eu não sabia de nada, simplesmente fazia o que os chefes mandavam". É uma pessoa com pouca instrução. Esta é a estratégia: eu simplesmente estava às ordens dos meus chefes. Os meus chefes eram basicamente o Ábalos, e não sei quem estava por cima do Ábalos, mas ele não acusa Pedro Sánchez, ninguém o tinha acusado até agora.

Henrique, já voltamos a falar até para perceber qual é o efeito que isto vai ter no próprio primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Regressamos à conversa com o jornalista Henrique Pinto Coelho para perceber os contornos deste caso Koldo. E isso vai complicar a vida a Pedro Sánchez ou não? Porque nós temos este caso em que há o empresário, o tal que está a ajudar a Justiça e que lançou estas acusações agora, o Aldama. Depois temos o Koldo, que dá nome ao caso, que era um assessor do ministro dos Transportes, e depois temos o ministro dos Transportes, o Ábala, que basicamente, quer o ministro, quer o assessor, estão altamente comprometidos neste caso, certo?

O Víctor Aldama quer tramar os outros dois vértices e também ainda introduziu uma nova variante que é tramar o Partido Socialista Operário Espanhol, acusando o PSOE de receber financiamento ilegal.

Através desse esquema, ou seja, parte deste dinheiro que andava a circular por estas mãos, uma parte dele ia também parar ao PSOE, portanto, um financiamento ilegal ao PSOE.

Sim, o que diz Aldama é que o PSOE começou, uma vez que a engrenagem já estava feita e tudo estava bem aliado, a receber doações de empresários, nomeadamente da construção, e é um fato que as doações a partir de 2019 aumentaram de forma considerável. Agora, não há nenhuma prova de ilegalidades, nem é isso que está a ser investigado neste momento no Supremo Tribunal Espanhol. Outra via, outra suspeita lançada por Aldama foi alegadas quotas de petróleo venezuelano negociadas supostamente também entre o PSOE e Nicolás Maduro, na altura presidente da Venezuela, e também com o líder da oposição, que na altura era Juan Guaidó. Portanto, Aldama esta semana passada fartou-se de lançar acusações, mas provas não traz nenhumas. Aliás, até agora, até hoje, que eu saiba, provas não tem nenhumas, simplesmente está a falar, colabora com a Justiça. O que ele diz vale o que vale, o que vale realmente mais é o que disse também semana passada os chefes de investigação, que é um coronel da Guarda Civil e que fala de três pessoas nesta rede corrupta, Ábalos, Aldama e Koldo García, que seria o peão, seria a figura de menor peso, até porque é uma pessoa que de fato não tem educação superior, não tem instrução superior, e antes de ser assessor do ministro dos Transportes, era porteiro de discoteca e porteiro de bordel.

Ui. Henrique, mas estando aqui claro, porque é importante que isto também fique claro, que Pedro Sánchez não está a ser investigado, não é arguido, não tem um envolvimento direto neste caso. A verdade é que o nome dele começou agora a circular, mas estamos a falar de um caso que afeta um ex-membro do seu governo, portanto, é mais um caso de corrupção em que o nome de Pedro Sánchez acaba sempre por ficar queimado. A questão é: ele neste momento tem condições políticas para resistir? Nós sabemos que ele tem resistido a muita coisa, incluindo casos que afetaram a própria mulher, mas ele tem condições para resistir? Isto está a abalar a confiança política da coligação que o mantém no poder ou não?

Não. Isto, apesar de tudo, já são águas passadas. Isto afetou, sem dúvida, o PSOE. Aliás, nos índices de intenção de voto e por aí fora, notou-se. Abalou, sem dúvida, o partido. Continua a afetar a gestão de um partido tão importante, tão grande em Espanha como é o PSOE, e obviamente não deixaNinguém é descansado no PSOE, até porque há acusações novas, mas não têm a força nem a importância que o Pedro está a referir em relação ao quanto pode prejudicar Pedro Sánchez, porque são águas passadas, não afetam diretamente Pedro Sánchez. A história de Ábalos já está desvinculada do Partido Socialista há muito tempo. Não quer dizer que o Partido Socialista não tenha coisas para aclarar, tem muitas, mas não vai ter um impacto em futuras eleições, por assim dizer, até porque neste momento também estão a ser julgadas figuras do Partido Popular vinculadas a outros casos, o caso Kitchen, o caso Gürtel. A corrupção não é um exclusivo de nenhum partido em Espanha, como não é em Portugal.

Sendo que, neste caso, a denúncia vem precisamente do Partido Popular, que também tem um longo historial de casos, como aliás o próprio Pedro Sánchez fez questão de referir a isso num dos debates políticos em Espanha. Nos próximos dias, nós vamos agora ouvir esta segunda-feira Ábalos a falar. Espera-se alguma revelação, algum novo dado que comprometa Pedro Sánchez ou basicamente aquilo que ele dirá já se sabe mais ou menos e está mais ou menos salvaguardado?

Eu diria que não haverá acusações contra Pedro Sánchez. Eu estava a dizer há pouco que o Víctor Aldama quer tramar os outros dois vértices do triângulo, também o PSOE. O Koldo quer tramar Víctor Aldama e também o PSOE, porque falou em notas de €500, em pagamentos em numerário na sede do partido na Rua Ferraz, em Madrid. É uma das grandes histórias em Espanha, um dos grandes momentos de isolamento quando se fala nestas notas de €500, que têm um nome engraçado, são as chistorras, os choricinhos, as linguiças. Mas o Ábalos, que era o ministro dos Transportes e braço direito de Pedro Sánchez durante muitos anos e do grupo que acreditou no lançamento de Pedro Sánchez, que esteve afastado do partido, mas voltou e liderou o partido e há muitos anos que é primeiro-ministro, é uma pessoa muito importante na vida de Pedro Sánchez, e ele, Ábalos, não quer tramar ninguém. Insiste na sua inocência. Obviamente vai tentar defender-se, eventualmente culpabilizando os outros dois vértices, Aldama e Koldo García, mas não vai, certamente, até porque nunca o fez, falar mal de Pedro Sánchez nem falar de financiamento ilegal do PSOE. Pelo menos é isto que eu sei por aquilo que eu andei a acompanhar.

Muito bem, e já é uma boa pista para aquilo que vamos ver no dia de hoje. Henrique, muito obrigado.

Obrigado, Pedro.

Eu conversei com o jornalista Henrique Pinto Coelho no dia em que será ouvido em tribunal um dos principais acusados deste processo, precisamente o homem que foi ministro de Pedro Sánchez, figura próxima do presidente do governo espanhol. Não se espera um depoimento incendiário que possa chamuscar Sánchez, mas mesmo que isso venha a acontecer, se há coisa que o primeiro-ministro de Espanha já mostrou é que é um sobrevivente. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.