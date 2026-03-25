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Esta é a história do dia da Rádio Observador: o jackpot de milhões antes do anúncio de Trump. Esta montanha-russa está mesmo a chegar ao ponto mais alto e agora . Depois volta a subir e volta a descer. Navegar nos mercados financeiros, apostar na bolsa, fazer investimentos de risco é estar preparado para isto: subidas e descidas. Mas, ao contrário de uma montanha-russa, as coisas tendem a não ser tão vertiginosas e, sobretudo, não há um carril que indique claramente que agora vai subir e agora vai descer. É por isso que aquilo que aconteceu na passada segunda-feira, quando Donald Trump anunciou que ia suspender os ataques ao Irão, é tão estranho.

Is a rebound in the stock market. This after President Trump announced that the United States and Iran were engaged in talks to end the war, and we saw the numbers just shoot up here.

Uma série de acontecimentos pouco prováveis que se desenrolaram num cronograma preciso, mas improvável, e fez com que em poucos minutos alguém tenha apostado nos futuros do petróleo e tenha acertado no jackpot. Eu hoje vou falar com o Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador, para reconstruirmos este momento quase segundo a segundo, para tentar perceber exatamente o que é que aconteceu nesta segunda-feira em que alguém ganhou muito dinheiro, porque adivinhou aquilo que ia acontecer minutos depois. Eu sou o Pedro Benvides e esta é a história do dia de quarta-feira, 25 de março. Olá, Edgar, bem-vindo mais uma vez.

Obrigado, Pedro, pelo convite.

Antes de mergulharmos aqui neste episódio, neste caso concreto, vamos falar aqui um pouquinho o contexto. O que se estava a passar nos dias antes, no que diz respeito ao mercado do petróleo?

O que a maior parte das pessoas terá percebido é que tivemos muitos dias de muita tensão nos mercados, seja nos mercados de ações, em que os mercados estiveram com perdas consecutivas e em alguns casos muito pesadas. No fundo, os investidores a admitirem que tudo isto pode ter um impacto económico muito forte e muito negativo para as economias. E, por outro lado, outra coisa que as pessoas também estiveram muito atentas foi que os preços do petróleo estavam a subir muito em vários dias consecutivos também. Obviamente, depois reflete-se nos combustíveis que todos nós pagamos e, portanto, viu-se vários dias consecutivos em que todos estes mercados notavam muita tensão associada a esta guerra no Irão.

Entretanto, chegamos à segunda-feira desta semana e Donald Trump faz uma coisa que, de alguma forma, vira esse contexto.

Completamente, sim. É apanágio de Donald Trump, ele fez uma publicação na sua rede social, que é a Truth Social, aquelas publicações que ele faz todas em maiúsculas, em que depois no final agradece a atenção a esta matéria, a este tema. Neste caso, até foi uma publicação cheia de erros ortográficos, nomeadamente escreveu which, que quer dizer os quais, em inglês, escreveu which como bruxa.

Com um T ali a mais, parece uma bruxa.

Estava carregado de erros ortográficos, mas fica para a história assim.

Ou se calhar era uma coisa premonitória e já lá vamos. Mas ele faz esse texto e o que basicamente o texto diz?

Diz que dá conta que existem negociações produtivas com o Irão e que vão suspender de alguma forma durante uns dias os ataques a infraestruturas energéticas, tendo em conta que algumas horas antes ele tinha feito um ultimato de 48 horas ao Irão, que pôs toda a gente muito nervosa nessa manhã, para espatar o contexto dessa manhã.

Portanto, quando ele faz um ultimato, imagino que os preços do petróleo tendem a ficar mais altos.

Exatamente, e negoceiam 24 horas por dia, os preços do petróleo.

E quando ele faz esse post, o que acontece?

Temos que nos situar. Eram 07h05 da manhã na costa leste dos Estados Unidos, ou seja, onde fica Washington, onde ele deveria estar. Eram 07h05 da manhã. Ainda faltava algumas horas para abrir as bolsas americanas. E a única bolsa que estava a negociar era a bolsa europeia. Porém, mesmo quando está a bolsa americana, por exemplo, fechada, não está a haver negociação de ações, mas está a negociar os chamados futuros de ações.

Para quem não sabe, consegue explicar isso?

São contratos que são produtos derivados e complexos que dão direito a alguém de comprar um índice de ações. Basicamente, é um ativo que é derivado do índice em si, mas que dá direito e que no fundo permite perceber a forma como esses futuros estão a negociar, e negoceiam praticamente 24 horas por dia, permitem também perceber, normalmente aquelas horas da manhã, enquanto ainda não abriu a bolsa americana, permitem perceber como é que vai abrir a bolsa. Portanto, são contratos efetivos que são negociados entre investidores e onde é muito fácil apostar positivamente ou negativamente.

No que vai acontecer. Portanto, os futuros têm uma componente de previsibilidade de aposta, quase.

É isso mesmo. São derivados, não é um investimento no ativo subjacente, nas ações.

Muito bem. E o que está a acontecer na sequência desta publicação de Donald Trump?

Repara, tu tens os tais futuros da América, da bolsa americana, a descer cerca de 1%, ou seja, a dar a entender que vai haver mais uma abertura negativa na bolsa americana. Tens as bolsas europeias, essas sim abertas e em negociação normal, a perderem quase 2% e de repente dá um salto.

"Oil prices plunged more than 14%, while stock futures surged over 2,5%. Whoever made those trades earned massive profits within minutes."

De repente tens os mesmos futuros a subirem 2%, é uma variação de três pontos percentuais, de menos um quase para 2% positivo. Parecem valores quase pequeninos, 0,9, 2%, mas é incrível a fortuna que tu consegues fazer se tu apostares no momento certo, numa variação que parece pequena, mas que é tudo menos pequena. Isso foi o que aconteceu.

Isto só por si não tem nada de extraordinário. Donald Trump faz uma publicação nessa lógica, dizendo que vai parar com os ataques durante cinco dias. Isso dá um certo alívio e é normal que as coisas aconteçam.

Sim, é normal. E todos os dias há comentários de responsáveis, por exemplo, dos bancos centrais, em que dizem algo e isso tem impacto nos mercados, isso não é só como os dados econômicos.

Então, o que aconteceu de particularmente estranho nesta manhã?

O que aconteceu é que cerca de cinco minutos, depende de qual ativo estejamos a falar, mas alguns minutos antes dessa publicação, tu tiveste os tais futuros do índice bolsista americano com um grande aumento no volume negociado.

Ou seja, muitos contratos a serem negociados.

Exatamente.

Temos um número, mais ou menos, de quantos contratos é que foram negociados?

Existe uma conta através do antigo Twitter, agora o X, que calculou que naqueles momentos alguém comprou 1,5 mil milhões de dólares em futuros do índice S&P 500.

Nos minutos antes de Donald Trump publicar.

Exatamente. E ao mesmo tempo, alguém apostou na queda do preço do petróleo com uma aposta, neste caso, negativa de 192 milhões de dólares.

Ou seja, apostou 192 milhões de dólares que o petróleo iria baixar.

Sendo que é muito importante o que eu há pouco disse. Apostar na queda ou na subida de um ativo é a diferença entre carregar no botão vermelho ou verde.

É normal e quem vai estar nesses mercados faz isso.

É muito fácil.

A questão aqui é a quantidade de dinheiro que foi apostada de uma só vez.

Exatamente. Porque muitas vezes o investimento nesse tipo de mercados é feito com alavancagem, o que significa que tu estás a apostar com uma parte de capital próprio, dinheiro teu, e uma parte em crédito, o que significa que se multiplicam os teus ganhos potenciais ou as tuas perdas potenciais, o que significa que uma aposta errada pode arrebentar com uma carteira de investimento de um fundo.

E portanto, diríamos que com essas condições, os investidores são cautelosos, normalmente. Mas aqui estamos a falar de muito dinheiro, minutos antes de Donald Trump partilhar uma informação com capacidade para dar a volta aos mercados.

Exatamente. O que espelha que havia uma grande convicção. Agora se foi da parte de um operador, se foi da parte de mais do que um, isso não é possível apurar neste momento.

Quando tu dizes que houve uma grande convicção, estás a dizer basicamente que há ali qualquer coisa que as pessoas mais dadas às teorias da conspiração poderiam dizer que quem investiu essa quantidade de dinheiro minutos antes de Donald Trump publicar aquilo que publicou, poderia ter tido acesso à informação privilegiada que lhe permitiu tomar decisões arriscadas com uma certa dose de segurança.

Certo. Nós não sabemos quanto tempo é que Donald Trump demorou a escrever aquela publicação cheia de erros ortográficos. Provavelmente foi mais do que um minuto. Basta ter um acesso que seja deliberado ou, neste caso, conhecido da administração de Trump ou não, alguém pode ter capacidade de perceber quando Trump está a começar a escrever aqueles tweets, por exemplo. Isso é uma coisa que cabe às autoridades investigar, se aconteceu aqui ou não. Agora, de facto, pela dimensão da aposta que foi, dá a entender que não é o tipo de aposta que, ainda mais àquela hora, às 07:00, numa altura em que há pouca liquidez, pouco movimento nos mercados.

Numa segunda-feira.

Numa segunda-feira em que nem havia sequer dados econômicos importantes. Nada justifica um aumento tão notório do volume. Claro que depois sai a publicação de Donald Trump e o volume sobe ainda mais, mas aí já é normal, porque aí já está a notícia cá fora, já existe o dado.

Esse comportamento já é expectável, de alguma forma.

Isso é expectável. Isso quase faz parecer aquela barrazinha que aparece 15 minutos antes, quase parece pequenina, mas não é, porque estamos a falar de muito dinheiro, que repito, provavelmente com grande alavancagem financeira, e não é uma aposta que uma pessoa faria, ou neste caso, uma entidade, vamos dizer assim, faria sem uma grande certeza.

Este caso está a ser investigado, há alguma pista de que se possa dizer que há aqui manipulação ou abuso de mercado, ou para já é apenas uma coincidência?

Para já não é mais do que... Os reguladores não comentam. Obviamente, a imprensa americana perguntou à CVM americana, que é a CC, se estava a investigar ou se havia ali alguma base para ser investigado. Eles nunca comentam esse tipo de casos. Isso é a prática mais ou menos comum.

Sendo que, independentemente das convicções que cada pessoa possa ter quando olha para este caso, não é a primeira vez que Donald Trump faz uma publicação que tem um efeito nos mercados. E não estou a falar apenas do fato de ele ser presidente e tomar decisões que têm esse efeito. Estou a falar de publicações em que ele basicamente está a dar sinais claros para o mercado. Isso aconteceu já.

Aconteceu há quase um ano, há sensivelmente um ano. Tem acontecido em vários momentos, mas com esta dimensão e com esta magnitude e de forma tão, não digo óbvia, porque pode ser mal interpretado, mas de forma tão impressionante, digamos assim. Aconteceu há um ano, na altura das tarifas, na altura do grande dia da libertação, em que Donald Trump anunciou enormes tarifas para toda a gente e todos os países, tivessem eles mais ou menos pinguins ou não, anunciou tarifas para toda a gente, com um cálculo que depois mais tarde se percebeu que até era mais simples do que parecia. E portanto, essas tarifas, quando foram anunciadas no tal dia da libertação, também exatamente a mesma coisa, geraram vários dias consecutivos de grande instabilidade nos mercados de ações, muita pressão negativa sobre as obrigações do Estado federal americano, do governo federal americano, e no fundo O mesmo tipo de enquadramento de grande tensão nos mercados financeiros. E nesse caso foi ainda mais óbvio, lá estou eu com essa palavra que eu não devia usar, mas Donald Trump um dia, não foi de manhã, foi à hora de almoço, disse no Truth Social, como não podia deixar de ser: "Agora é uma ótima altura para comprar ações".

Era só isso?

Era só isso. E depois de passados alguns minutos, tweetou ou escreveu também na mesma rede social que ia anunciar uma pausa nas tarifas por 90 dias, o que foi amplamente entendido, e corretamente entendido, como ele a recuar. E quando ele recua, depois dá seguimento às negociações, que ainda é um tema que está em fluxo, esse tema das tarifas.

Mas o que é que aconteceu aos mercados quando ele anunciou essa pausa?

A mesma coisa, os mercados estavam a cair muito, não tenho o número aqui de cabeça, mas também estava a ser mais um dia negativo, e de repente tiveste o índice a saltar para 9%, 11%. E aqui nem parece um número pequenino, como eu disse há pouco acerca da questão dos futuros, agora neste caso de segunda-feira.

Portanto, quem leu o tweet ou a publicação de Donald Trump a dizer: "Agora é uma boa altura para comprar", e seguiu esse conselho à risca, fez muitos dinheiros em poucos minutos.

Fez muito bem, porque posso dizer que esse valor que o mercado acionista americano tocou no segundo antes dele dizer isso, ainda hoje é o valor mais baixo, que é o fundo da bolsa nos últimas 52 semanas. A bolsa com toda esta turbulência ainda não voltou.

Portanto, quem comprou, comprou baixo e ganhou dinheiro logo a seguir.

Sim, e se por acaso alguém naquele momento estava a apostar contra a bolsa, ainda não conseguiu fechar a posição, ou então fechou-a com uma grande perda.

Portanto, para quem nos está a ouvir, se retirar aqui algum conselho desta conversa é: estejam atentos àquilo que Donald Trump escreve, quem sabe, pode estar aí a próxima fortuna. Eu não devia estar a dar estes conselhos, deve ser completamente proibido. Eu não percebo nada de bolsa e seguramente não tenho nenhum poder para isso.

Mas não sabemos se quem comprou percebe.

É isso. Nós só quisemos foi explicar o que se tem estado a passar nestes dias loucos também aqui nos mercados financeiros. Obrigado.

Obrigado, Pedro.

O Edgar Cayetano escreve esta quarta-feira no Observador sobre este misterioso caso ou sobre esta curiosa coincidência. Entre as 6:49 da manhã e as 6:50, hora de Nova Iorque, mudaram de mãos cerca de 6200 contratos de petróleo. Um pico de atividade em apenas um minuto, sem que o calendário dessa manhã de segunda-feira fizesse prever qualquer evento que justificasse este rebuliço. E depois às 7:04 da manhã, a mensagem de Donald Trump. Os analistas de mercado dizem apenas que foi uma operação invulgarmente grande para um dia que não fazia prever dados relevantes. Mas há quem lembre que já houve episódios igualmente estranhos antes de anúncios relacionados, por exemplo, com a Venezuela. Como contava o Edgar, na mensagem desta segunda-feira, Trump escreveu com erro ortográfico a palavra witch, que ficou a ler-se witch de bruxa, em inglês. Pode ter sido apenas uma gafe ou uma coincidência, claro, mas que as há, há. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.