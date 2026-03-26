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Esta é a história do dia da Rádio Observador: por que ninguém se entende no Parlamento?

As candidaturas terão de ser apresentadas até o dia 2 de abril e as eleições ocorrerão no dia 16 de abril. Com o sentido da importância que esta eleição reveste para o bom funcionamento de todos os órgãos da nossa democracia.

Estamos a ouvir o presidente da Assembleia da República anunciar o novo calendário, ou mais um calendário, para que os principais partidos políticos se entendam de vez e votem aquilo que têm para votar. Há meses que esta situação se arrasta, há avanços e recuos, trocas de acusações e passa-culpas, o que não é nada de surpreendente, não fosse o fato de estarem aqui em causa lugares que é preciso mesmo preencher para a democracia funcionar como é suposto. Mas a nova matemática parlamentar veio complicar as coisas, porque a tradição deixou de ser o que era, como explicava o constitucionalista Tiago Duarte em declarações à CNN Portugal.

É que o PS e o PSD juntos não têm votos suficientes.

Perante isto, o que são afinal estes cargos externos? O que é que precisa de ser votado e por que razão não se entendem os partidos? Eu vou falar sobre isto com a jornalista de política do Observador, a Mariana Lima Cunha. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quinta-feira, 26 de março. Mariana.

Olá.

Como estás?

Tudo bem. Com o cérebro um pouco embrulhado por causa deste tema que tanto nos ocupa, mas bem.

Há várias semanas ainda por cima.

Há várias semanas.

É isto, há várias semanas que andamos com esta conversa.

Desculpa, meses, na verdade.

Meses, sim, exato.

Acho que pro público, se calhar, só passou nas últimas semanas o problema, porque está cada vez mais evidente que não há acordo, mas já há meses que isto se devia ter resolvido.

Portanto, estamos a falar da eleição dos cargos externos. E se calhar vamos começar por aí. O que são estes cargos externos? Do que estamos a falar exatamente?

Isto é uma lista extensa de cargos de natureza diferente. Aliás, há alguns cujos mandatos coincidem com a legislatura, portanto, cada vez que há eleições tem de se voltar a eleger estes cargos, e há outros que não coincidem, portanto, são mandatos independentes do tempo do Parlamento, e quando alguém acaba o mandato, é preciso eleger um elemento novo e não a composição total desse órgão. Isto só para esclarecer que estamos a falar de órgãos diferentes, com tempos diferentes.

E que cargos é que nós estamos a falar aqui?

Nós temos em falta, neste momento, os cinco elementos que o Parlamento indica para o Conselho de Estado, ou seja, ainda por cima temos agora um novo presidente da República, que na verdade, esse órgão de aconselhamento não está a funcionar porque são todos mandatos que já acabaram, portanto têm de se renovar cada vez que o Parlamento se renova também. Depois temos a Provedoria de Justiça, que não tem provedora desde quando a Lúcia Amaral saiu deste cargo para o governo.

Ela entretanto já saiu do governo e já foi substituída no governo.

Exatamente. Saiu de ministro de Estado.

E ainda esse lugar continua vazio.

Continua vazio. Ninguém conseguiu ainda resolver esse imbróglio. Temos o presidente do Conselho Económico e Social e depois temos vários outros cargos: Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura, Conselho de Opinião da RTP, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Conselho de Segurança Interna e Conselho de Defesa Nacional.

Não há acordo, para já, para preencher esses lugares.

Para já não há acordo. Mas, por exemplo, em relação à Provedoria de Justiça e ao Conselho Económico e Social, o que se costuma fazer é: vai um cargo para um partido, neste caso o PS ou PSD, e outro para o outro. Eles vão alternando nestes dois cargos. E nesse caso em concreto, nós sabemos, porque já houve declarações públicas nesse sentido, de que esse acordo é para continuar. Ou seja, o PSD concordou e o Chega também concordou que o PS deve ter direito agora a indicar um dos lugares e o PSD outro. Portanto, aí há tradições que se mantêm. O grande problema deste processo todo está a ser que há outras tradições que não se mantêm, até porque neste momento temos um player novo que é o Chega e que está a reclamar para si alguns destes lugares.

Portanto, as contas estão completamente baralhadas a partir do momento em que o Chega-

É um excelente resumo.

E qual é o cargo que neste momento está a ser mais prejudicado, digamos assim, por estas contas que até agora ainda não bateram certo?

Neste momento, o grande imbróglio é o Tribunal Constitucional. Para percebermos as contas que andamos aqui a falar. O elenco do Tribunal Constitucional é composto por 11 juízes. Neste momento faltam três, são dois que faziam parte dos indicados pelo PSD e um indicado pelo PS. E portanto, falta preencher três lugares. Qual é que é o problema aqui? É que neste momento o Chega considera que tem direito a substituir um desses lugares, a indicar ele próprio um.

Mas isso é alguma interpretação criativa do Chega ou efetivamente a legislação, tal como ela existe, dá direito ao Chega a ter essa ambição?

Dá direito, porque o que acontece é o seguinte: há um argumento que o PS tem utilizado, que é há uma convenção, que não passa de uma tradição, um acordo de cavalheiros, se lhe quisermos chamar assim, desde 1982, desde que se fez essa revisão constitucional que criou o Tribunal Constitucional, em que PS e PSD concordavam que distribuíam entre si, sendo as duas maiores forças, os juízes do Tribunal Constitucional, portanto, eram cinco para cada lado e estava o assunto tratado. Qual é que é o problema? Este acordo realmente valia enquanto PS e PSD tinham dois terços dos deputados, porque dois terços é o número mágico, é o número que é preciso para se conseguir eleger cada um dos juízes. E portanto, a partir do momento em que eles não conseguem esse número, porque o Chega existe e o Chega tem muitos deputados, tem neste momento mais deputados do que o PS, é preciso ter em conta também a vontade do Chega nestas negociações. E é isso que está aqui a funcionar como bloqueio.

Então o que tem acontecido? O que tem feito a coisa andar para frente e para trás? Quem é que tem sido a pedra nesta engrenagem?

Se perguntares a cada um, eles vão dizer que foi o outro. Mas o que tem acontecido é: o Chega insiste que a solução tem de ser eles indicarem um juiz, porque têm de passar a ser representados, porque é essa a representação justa, também em relação ao eleitorado que votou neles, não faz sentido estarem arredados de um cargo tão importante. Estou aqui a pôr as versões de cada um para os ouvintes avaliarem quem é que tem razão. O PS diz que a convenção ainda vale porque é um acordo que faz parte das nossas práticas constitucionais, não faz parte da lei, não há nada escrito sobre isto, mas que faz parte das nossas práticas democráticas e que ainda por cima o Chega critica tantas vezes o Tribunal Constitucional e o atual regime que não deveria ter direito a integrar um órgão tão importante.

E nós sabemos que o Partido Socialista era incapaz de quebrar alguma regra não escrita.

Não sei se vos ocorre alguma assim nos últimos anos. Exatamente. E aqui há outro detalhe, que não é detalhe nenhum, que se pode apontar ao PS, que é: o PS começou esta negociação toda por dizer que não aceitava, por estes princípios, que o Chega entrasse no TC. Neste momento, já não é esse o problema. Neste momento, o PS quer um lugar para si e diz que o PSD faz com os outros dois o que quiser. Ou seja, deixou de ser um problema de princípio, que é o Chega não pode entrar no Tribunal Constitucional, e passou a ser um problema de: "bem, nós pelo menos temos que ter um, se não tiverem o outro..." Portanto, há quem indique esta solução salomónica, que aparentemente foi abordada nas reuniões entre os partidos, que era de as três maiores forças ficam com um juiz cada um. Há três em falta, um é do PSD, um é do PS, um é do Chega e não há mais problemas. Depois aqui entra a visão do PSD, que é: nós somos o maior partido, somos o que tem o maior número de deputados. A maior parte dos juízes que estão em falta são indicações nossas. Saíram juízes que tinham sido indicados pelo PSD, logo, nós temos direito a indicar dois e, pelo que sabemos, porque o PSD tem estado a abordar o assunto com muito secretismo, pelo que sabemos e pelo que o Chega vai dizendo em público, esta seria a solução, em princípio, mais avançada. Ou seja, a ideia seria mesmo que o PSD indicasse dois juízes, porque são esses os juízes do PSD que saíram, que atribuísse, e atenção, isto são tudo formulações, claro, o formal é que indicasse, que propusesse. Obviamente, os juízes não são de ninguém, mas são indicados pelos partidos. E portanto, a solução seria aqui o PSD indica dois, permite que o Chega indique um, os partidos viabilizam os nomes que um e outros propuseram e o PS desta vez fica de fora. Só mais uma coisa importante aqui. Eu acho que é importante esclarecer, porque muitas vezes tem-se essa discussão falando como se estivéssemos a começar do zero. Ou seja, fala-se como se o PS fosse ficar fora do TC. Isto não é verdade. Ou seja, neste momento, o Tribunal Constitucional funciona com vários juízes que são indicados pelo PS e que não estão de saída. E portanto, às vezes é um bocadinho desonesta a maneira como se coloca a questão.

Sim, nós estamos a falar de três juízes em 13.

Exatamente. Ou seja, não se pode falar disto como se o PS deixasse de estar representado. O que iria acontecer, na prática, era que o Chega passava a ter um juiz no coletivo de juízes, que tem ainda assim uma grande maioria de juízes do PS e do PSD.

E quando dizemos isso, na verdade, é indicados por esses partidos, porque não há ali nenhuma obrigação dos juízes terem nenhuma cartilha ideológica.

Exatamente, não é suposto que de forma cega, aprovem ou desaprovem todas as leis que chegam lá, que foram propostas por algum partido.

Sim, mas como a Constituição tem que ser interpretada, os partidos querem alguém que achem que tem uma interpretação provavelmente mais próxima. Neste momento, já está marcada uma nova data, 16 de abril, ficámos a saber. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que depois desta pressão toda, depois de uma certa vergonha em público, que os três partidos não conseguem entender-se passados meses sobre questões que são essenciais.

Parece falar muito do desprestígio das instituições e de facto, nós tivemos eleições legislativas há quase um ano e eu não sou daquelas pessoas que dizem: "o sentir dos portugueses é este, o que está na cabeça dos portugueses". Eu não sei o que é que está na cabeça dos portugueses, mas diria que é fácil concluir que se temos partidos com algum sentido de responsabilidade, que foram eleitos, que sabem que têm de eleger estes órgãos e alguns são funções de Estado, incluindo o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado, convém que se entendam, a não ser pena de parecer que não conseguem chegar a consensos mínimos para fazer com que órgãos funcionem.

Dá um sinal de absurdo e de incapacidade de tomar decisões que não é bom para ninguém. Portanto, dia 16 de abril, passado este tempo todo, em princípio, Mariana, as coisas vão correr bem. É isso?

Eu não diria tanto. Sim, foi um riso nervoso, eu não diria tanto. Eu ainda sou do tempo em que se dizia que antes de António José Seguro tomar posse, seria uma vergonha não haver membros do Conselho de Estado eleitos para que o presidente pudesse ter o seu órgão de aconselhamento a funcionar e portanto, já tenho alguma desconfiança. Por que isso também pode representar um problema? Mesmo que haja acordo, e neste momento, o que sabemos publicamente aponta com mais probabilidade para que haja um acordo entre PSD, Chega e provavelmente a Iniciativa Liberal, que tem dito que não olha a quem propõe, olha para os nomes, mas já disse que o nome do juiz Luís Lameiras, que seria proposto pelo Chega, não lhe causa reservas. Portanto, em princípio, a direita estaria junta nessa votação. Problema: as maiorias são muito curtas. Ou seja, é preciso ter aqui dois terços dos deputados para eleger juízes. Fazendo as contas muito rapidamente, dois terços de 130 deputados são 154 deputados. O PSD, se o somarmos ao Chega e à Iniciativa Liberal, tem 154 deputados Desculpa, 158 deputados. Portanto, uma maioria curtíssima. Com o PS volta a ser curto, mesmo que juntemos o Livre, admitindo que o Livre esteja de acordo com alguma-

Que o PSD decida aprovar à esquerda e não à direita.

Sim, a conta máxima que eu fiz nestas conjecturas, somando os partidos todos que poderiam estar de acordo, seria 166 deputados, o que ainda assim é uma margem bastante curta. O que isto quer dizer? Se alguém estiver mal disposto nesse dia, ou seja, se alguém estiver doente, se houver deputados que faltam a esse plenário, propositadamente ou não.

A votação é secreta.

A votação é secreta.

Portanto, pode mudar de ideias.

Por muito que os líderes estejam de acordo, muito bem, mas muitas vezes os deputados não pensam exatamente o mesmo que os líderes e num voto secreto podem não ter assim tanto incentivo para aprovarem nomes que não considerem bons para o Tribunal Constitucional, isto vai por água abaixo. Nós já vimos coisas destas acontecer. Eu lembro-me de um trauma como jornalista recente, que foi as tentativas de eleger Aguiar Branco para Presidente da Assembleia da República. Todos os nossos títulos diziam: "Surpresa" ou "Reviravolta", quando ele foi chumbado da primeira vez, quando havia um acordo, supostamente assumido em público, por PSD e por Chega. O Chega dizia que era um acordo, o PSD dizia que era uma conversa que tinham tido antes e que tinham tido a indicação de que o Chega estava de acordo. Seja qual for a versão, o que é certo é que faltaram deputados na hora da verdade e que, pelas contas, se toda a gente tivesse cumprido a sua palavra, se a Iniciativa Liberal também tivesse votado a favor, o Chega dificilmente teria votado a favor. E André Ventura nesse dia colocou-se naquela posição de dizer: "Bem, o voto é secreto. Eu não mando nos meus deputados e não há maneira de obrigar ninguém a dizer como é que votou".

Sendo que é uma regra que se mantém até os dias de hoje e vai manter-se no dia 16 de abril e se calhar, quem sabe se nos dias de hoje-

Se não escrevermos um título sobre surpresa ou reviravolta no dia 16 de abril.

É isso, têm de esperar para ver. Até dia 16 de abril. Mariana, obrigado.

Obrigada.

Nesta conversa com a jornalista de política Mariana Lima Cunha, cheia de números e de matemáticas, faltou este resultado: no próximo dia 16 de abril, quando está marcada a nova e supostamente definitiva votação, vai ser a sexta vez que os partidos tentam chegar a um entendimento. Se não o fizerem, há consequências logo no dia seguinte, porque o Presidente da República marcou uma reunião do Conselho de Estado precisamente para dia 17 e tem a expectativa de que o Parlamento faça o que tem de fazer e que nessa reunião já estejam presentes os nomes indicados pelo Parlamento. Vamos ver. Esta foi a história do dia, a sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro, eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.