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Olá, sejam bem-vindos à História das Histórias. Eu chamo-me João Paulo Sacadura e, como sempre, estou aqui, como todos, ansioso para ouvir as crónicas e as memórias de Alberto Correia, historiador e investigador da história e das tradições da região Centro, que já está aposto em Viseu para conversar conosco. Vamos então à primeira desta semana, arrancar com o chapéu de São Torcato ou a fama de um chapéu milagreiro. Vamos para as zonas da Cabeça Gorda e saber o que é este chapéu de São Torcato, que tinha este curioso ritual em que se impunha às pessoas para cumprir algum sonho, algum desejo, algum voto. Vamos a isso. Alberto Correia, bem-vindo.

Cabaços é freguesia do Conselho de Moimenta da Beira, terra de montanha a nordeste da vila, lá onde o pão e o vinho sempre custaram muito suor. Sobre os cerros vizinhos da Cabeça Gorda, quase anunciando os caminhos do Douro, levantou-se em tempo imemorial uma ermida dedicada a São Torcato, onde sempre, dizem os cronistas antigos, acorreu gente. Hoje, ainda é assim. Em maio, o povo das redondezas segue em romaria por caminhos hoje melhorados, até ao sítio das ermidas, de que os mordomos fizeram lugar de agrado, sem retirarem a poética rusticidade do lugar. Há missa, sermão, procissão e cortejo de figuras alegóricas. Há ainda um jeito de feira, mas não como era antigamente. Mas há, quase como dantes, merendas partilhadas à sombra dos pinheiros. Também já não vêm, como antigamente, os rebanhos de ovelhas, às quais os pastores enfeitavam as lãs com tintas coloridas, nem vêm mais as juntas de bois para dar três voltas à capela como voto. Vêm apenas os seus donos e outros romeiros, cumprindo por eles e por si a romaria. Deixam depois duas moedas numa bandeja colocada no altar, donde levantam, como memória, o registo do santo impresso em tinta azul, que agora têm vergonha de pendurar na fita do chapéu, como se usava antigamente. Mantém-se, todavia, em Cabaços, esse curioso ritual da imposição do chapéu de São Torcato, que os devotados mordomos, dois, pacientemente cumprem ao longo de um dia, face ao altar do patrono. É um costume antigo. Os romeiros vêm ajoelhar frente ao altar de São Torcato, cuja imagem fica pousada durante a festa na mesa do altar. Os dois mordomos cumprem, então, esse ritual antigo da imposição do chapéu, que pousam na cabeça do santo, em primeiro lugar, para captar como que uma ná celeste, e colocam-no depois, por uns instantes, sobre a cabeça dos devotos, que rezam em silêncio, esperando, deste modo, receber a proteção divina para males de cabeça que os apoquentem ou para que lhes seja concedida a graça deles nunca padecerem, nem de outros males também. Voltarão no ano seguinte, agradecidos, para repetir o ritual. E o terreiro da capela encher-se-á outra vez de festa.

Muito curioso este ritual da imposição do chapéu de São Torcato. De facto, é uma coisa que eu gosto muito destas manifestações da religiosidade popular. Lembro muito o livro do Moisés Espírito Santo, quando ele também investigava todas estas tradições. E esta é mais uma, muito curiosa esta tradição. Sim, senhora. Estamos aqui conversados por hoje, Alberto Correia. Marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.