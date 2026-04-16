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Olá, sejam bem-vindos. Já sabe, esta é a história das histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura. Em Viseu, a vez e a voz é para Alberto Correia, que hoje vai nos falar dos carreteiros da Várzea, uma aldeia das margens de Viseu, uma maneira de homenagear Clarinda Fernandes. Vamos a isso então, a esta justa homenagem. Bem-vindo, Alberto.

Escrevo este texto lembrando Clarinda Fernandes, que morava em Vilar do Monte, uma aldeia vizinha da aldeia da Várzea, a aldeia onde nasceu em 1928, ambas da freguesia de Calde, do Conselho de Viseu. Era a mais velha de seis irmãos e era ela quem, ainda menina, ajudava a criar os irmãos, ajudava a mãe na cozinha e no tear e ajudava o pai na grande casa de lavoura carregada de trabalho. Clarinda contava-me que o pai vinha muitas vezes a Viseu vender lenha de pinho, longas cavacas de dois metros de comprido, que a gente da cidade, nesse tempo, comprava para queimar nos seus fogões de ferro. Nos pinhais que lhe haviam ficado por herança, serrava troncos que os rachadores abriam a golpes de machado, cortando as cavacas, que punham a secar encostadas às paredes e que, às vezes, dada a urgência da encomenda, punham a secar dentro do forno ao tirar do pão. Era costume carregarem o carro à tardinha com as cavacas, 35 arrobas de peso, mais ou menos, apertadas por cordas e fueiros. Junguiam, como antes se dizia, junguiam depois as duas vacas mansas e possantes, e lá iam com o carro que chiava no caminho, o lavrador guiando os passos, um homem ou uma mulher rogados para ajuda. Paravam no Almargem ou já em Bigas ao anoitecer. Encostavam o carro a deslado da estrada, desprendiam-no do jugo, deixavam-no ali e voltavam para casa trazendo o chavelhão como símbolo de posse. Saíam ainda de noite ao outro dia, com a luz do candeeiro, eles, mais as vacas que junguiam outra vez. Atrelavam o carro e lá seguiam até Viseu, a estrada de macadame, sempre deserta nessa hora, o "ei, ei" do lavrador gritado às vacas já cansadas de subir. Chegavam a Viseu com sol aberto e lá iam distribuir a lenha pelos fregueses. Nesse tempo, de finais dos anos 30, já em anos 40 do século XX, o carro de bois era ainda costumeiro nas ruas de Viseu. Clarinda Fernandes contava-me esses passos. Aos nove anos, era ela quem vinha sempre, mais o pai. Entregavam toda a lenha pelas ruas da ribeira, subindo algumas vezes ao Soldado Desconhecido. Antes do regresso, ao findar quase da manhã, paravam junto da taberna do Manuel Inácio, à boca da estrada velha de Abrevezes. Prendiam numa loja as duas vacas e estendiam para elas, sobre a manstura, a faixa de palha ou o feno que traziam como penso. E eles sentavam-se descidados para a bucha, na mesa onde nem sempre o taberneiro estendia a toalha azul ou cor de vinho aos quadrados. Se eram horas de meio-dia, o taberneiro servia-lhes um prato de massa com galinha para jantar, como era então o modo de dizer para a refeição do meio-dia. Às vezes, Clarinda ia pela estrada onde os automóveis que passavam se contavam pelos dedos de uma mão. Caminhava à frente das vacas ou a deslado com temor dos cantoneiros. O pai ficava na cidade acertando contas ou fazendo as compras necessárias para a casa, que levava aos ombros pela tarde, indo a pé. Já era rapariga, a Clarinda, era quase o tempo de casar, quando deixou estas viagens. Era já um tempo novo na cidade. Já não era mais o tempo dos fogões acesos com cavacas de pinheiro.

Uma bonita homenagem que fica aqui a esta sua amiga que o Alberto conheceu, a Clarinda Fernandes, com toda esta história antiga e bonita, e de serviço aos irmãos e à venda da lenha com o pai. Todo um viver de aldeia que se perdeu muito hoje em dia e, portanto, é sempre bom recordar e ir às suas memórias. Muito obrigado por isso, Alberto Correia. Marcamos encontro então amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.