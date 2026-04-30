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Em Tondela, o Museu Terras de Besteiros tem uma particularidade: uma sala dedicada ao barro negro. Continuamos a fazer esta visita com o Rúben Marques, técnico superior do Museu Terras de Besteiros. Rúben, o barro negro, que afinal não é assim tão negro. O que é que torna especial e diferente este barro negro?

A cor do barro não influencia a peça final. Aquilo que de facto torna estas peças tão interessantes e com esta cor tão peculiar é o processo de cozedura, que aqui se chama de suenga. A suenga original era feita literalmente num buraco escavado no solo e funcionava mais ou menos desta maneira: depois de feito o buraco, empilhavam-se as peças numa espécie de castelo e depois tudo era rodeado com madeira, palha, terra e colocava-se fogo. O processo de cozedura inicial não difere muito da cozedura do barro de outros sítios. A parte realmente interessante vem no fim. E o que é que acontece no fim? Há uma cozedura redutora, ou seja, retira-se todo o oxigénio. Tradicionalmente, como é que isso era feito? Tapando cada buraquinho da suenga, tapando tudo, e era a ausência do oxigénio que provocava as transformações físico-químicas que davam às peças esta tonalidade característica. Hoje, este processo de cozedura redutora continua a ser utilizado pelos oleiros de Molelos, simplesmente eles utilizam fornos mais modernos, mais contemporâneos e, portanto, aquele processo artesanal hoje só é replicado uma vez ao ano, porque os oleiros de Molelos têm esse gosto. Uma vez ao ano, no mês de maio, juntam-se todos e fazem uma suenga à maneira tradicional, que é um espetáculo absolutamente digno de ser visitado. Durante o resto do ano, utilizam fornos diferentes para obter mais ou menos o mesmo processo.

Quando é que o barro negro começou a ser produzido? E pergunto também se o objetivo sempre foi que, com essa cozedura, a peça saísse mais escura ou se foi um daqueles desastres que acabou por melhorar a obra tradicional.

Essa pergunta é muito difícil. Nós sabemos que a utilização do barro já vem da pré-história. Falámos da Arquinha da Moura e alguns dos objetos retirados de lá são peças feitas em barro. Depois vem a outra questão, que é o barro negro, a utilização da suenga. Isso já é mais difícil de determinar. Há alguns registos que nos dão indicações que talvez desde o século XVI isso acontece. Portanto, estamos a falar de uma arte que é seguramente centenária, é muito antiga. O momento exato, nós não sabemos. E se terá sido uma descoberta ocasional ou não, é muito difícil de determinar.

E ao contrário de outras artes e ofícios aqui em Tondela, em Molelos, no concelho de Tondela, o barro negro é uma arte que não está em risco de desaparecer.

Neste caso, temos uma ótima exceção. A maior parte dos ofícios tradicionais e das formas de artesanato estão em risco de desaparecimento. É algo que está a acontecer em praticamente todo o país e é muito difícil evitar isso. Neste caso em particular, nós vamos a Molelos e ainda encontramos um dinamismo muito grande.

Em torno do barro negro.

Em torno da louça preta de Molelos. Eu quando falo em dinamismo, permita-me explicar que ainda temos cinco olarias a funcionar, sete oleiros distintos. Isso é qualquer coisa de extraordinário. Igualmente importante e interessante é que os próprios oleiros acabaram também por se dedicar a nichos de mercado diferentes, o que torna tudo muito mais interessante e também permite uma convivência saudável entre eles. O que isto quer dizer? Que algumas olarias fazem um trabalho mais tradicional, outras já têm instalações e um sistema mecanizado muito mais intenso e, portanto, produzem em larga escala e até aproveitam para exportar. E depois temos ainda outros casos, o caso do Carlos e da Xana, que utilizam a técnica antiga, mas não tiveram nenhum problema em adaptá-la e introduzir técnicas contemporâneas e, portanto, já fazem peças diferentes, peças que muitas vezes não servem para estar na cozinha, são peças de museu, decorativas.

Porque nem todas as peças são negras. Essas peças que o Rúben aqui fala, do Carlos Lima e da Xana Monteiro, são maioritariamente brancas, têm uns rasgos negros decorativos.

Como estava a explicar, porque misturam em parte as técnicas antigas de Molelos com técnicas como o raku, o vidrado, este craquelê. Acaba por ser muito interessante porque é juntar o passado e o futuro, é juntar o tradicional e a inovação. E muitas vezes as artes e ofícios tradicionais também precisam desta inovação para se manterem no presente e para garantirem a sua sobrevivência no futuro.

O barro negro, a louça negra, é tipicamente de Molelos, do concelho de Tondela, mas também há outros exemplos no país.

Nós temos registo de outros centros de produção a nível nacional. Bisalhães é um exemplo. Aquilo que nós gostamos sempre de salientar é que Molelos, hoje, na atualidade, é se calhar o centro mais dinâmico e mais ativo. E depois as pessoas perguntam: "Mas qual é a diferença?" A diferença é que os turistas vêm a Molelos e gostam de comprar uma recordação, os restaurantes gostam desta loiça porque é visualmente muito atraente e os próprios tondelenses, as pessoas que vivem nesta região, continuam a insistir que a comida que é feita nesta louça tem um sabor diferente, é melhor. E, portanto, tudo isto conjugado faz com que seja uma atividade viável do ponto de vista financeiro e isso é muito importante para que a arte se mantenha, esperemos nós, durante muito mais tempo.