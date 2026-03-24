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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parece que tem um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Paulo Ferreira, eu quero saber quem é que vai desatar o impasse em que o regime caiu. Isto fica tão bem em rádio.

Fica. É de bater com a mão, não é? Sobretudo. Mas não é para mim que é essa pergunta. Não tenho nada a ver com isso.

Não tens nada a ver? Costumamos ter a resposta para tudo.

Mas tu podes desbloquear.

Não fui eu que atei os nós.

Não. É por isso que o país não avança, com esta atitude.

Toda a gente. A culpa morre sempre solteira, nunca foi ninguém.

Nunca foi.

Como aquela anedota do professor que fez queixa ao pai do aluno porque lhe perguntou quem é que descobriu o Brasil. E o aluno: "Não fui eu, professor." Bom, mas adiante, nunca é ninguém. Mas de facto, pergunto como é que se desata aqui o impasse do regime. Alguém vai ter que ceder. E aqui estamos a falar, obviamente, das nomeações para altos cargos do Estado, a começar pelo Tribunal Constitucional, que se arrastam há quase um ano. O tempo vai passando e há quase um ano que se anda nisto, agora de uma forma muito mais pública, como é evidente. E quanto mais a AD, o Chega e o PS negoceiam, parece que mais afastados vão ficando. Ainda ontem houve mais uma troca de argumentos entre o PS e o governo, neste caso. Neste momento temos três juízes em falta no Tribunal Constitucional, um presidente que ameaça sair dentro de semanas, portanto, quatro. O Conselho de Estado à espera da renovação, a Provedoria de Justiça sem liderança definida. Isto além de muitos outros postos em aberto em várias instituições. O Presidente da República já apelou ao entendimento a três. O PS já ameaçou com a sua disposição para aprovar o futuro orçamento de Estado, dizer que isto poderia ter implicações nessa negociação futura. E têm sido feitos discursos tremendistas sobre o fim do consenso constitucional que dura há 50 anos. Portanto, está na hora de os partidos perceberem que isto não se pode arrastar mais e tomarem decisões. Podem ser mais ou menos consensuais essas decisões, mas há que tomar decisões e assumir o seu custo, porque não podemos andar nisto eternamente. Não se entendem? Pronto, alguém que assuma, neste caso, provavelmente a AD e o Chega têm que se chegar à frente. Ou não. Ou então trazer o PS.

Vês a dificuldade?

Ou não.

Eles estão lá eleitos para isto mesmo.

Pois é. Viajar para o estrangeiro, Bruno, também pode trazer complicações.

Com tantas guerras, tanta instabilidade em todo o mundo, é preciso escolher muito bem os destinos, quer os destinos de férias, quer os destinos para visitas políticas. José Luís Carneiro escolheu a Venezuela, ele lá sabe, para uma visita oficial de quatro dias, que chegou a ter na agenda um encontro com a presidente Delcy Rodríguez, encontro esse que foi desmarcado devido a um imprevisto de última hora da presidente venezuelana. Quem não gostou muito da viagem do secretário-geral do Partido Socialista foi o eurodeputado Sebastião Bugalho, que foi, contudo, para cima de José Luís Carneiro, acusou-o de enaltecer um parlamento cuja eleição não foi reconhecida pelos países democráticos, de tecer elogios ao currículo de ministros de uma ditadura e até, lá está, de não ter sido recebido pela presidente. Para Sebastião Bugalho, José Luís Carneiro comprometeu o património comum na defesa da democracia na Venezuela e para a próxima, o líder do PS deverá escolher um destino, diria, mais tranquilo, assim como o Irão ou Coreia do Norte. Pode ser que não levante tantas ondas.

Como ir à Venezuela. Paulo, mas será que o Irão tem razão numa acusação que faz a Donald Trump?

Ora bem, pelo menos numa acusação muito concreta que foi feita ontem, o Irão bem pode ter razão. Donald Trump anunciou conversações e uma pausa nos ataques em instalações energéticas do Irão. E quando fez isso, o próprio presidente americano disse: "O petróleo vai cair como uma pedra." Ele sabe o que faz, sabe o impacto daquilo que vai dizendo. O petróleo caiu mesmo, caiu mais de 10% em pouco tempo, numa hora ou duas. O Irão desmentiu depois o presidente americano e acusou-o de só querer manipular os mercados. Cá está, isto pode bem ser verdade. Trump está neste momento preocupado com o impacto dos preços, a começar pelo petróleo, o impacto dos preços na economia, basicamente provocado por um conflito que ele mesmo começou. E é bem possível que vá fazendo declarações aqui e ali apenas para tentar conduzir, condicionar o mercado. Isso ontem aconteceu claramente. O cúmulo dos cumes seria perceber daqui a algum tempo que ele próprio ou as suas empresas tomaram posições nos mercados para beneficiar com isto. Não é nada que não nos passe pela cabeça. E a ele também.

A Carla já espreitou que o próximo tema já está em lágrimas.

Estão.

É o preço das casas, que não para de aumentar.

Não para de aumentar. Os preços aumentam e as vendas também, o que significa que o mercado ainda está vivo, ainda não rebentou. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2025, o preço das casas aumentou 17,6% em relação ao ano anterior e até foram as casas usadas a aumentar mais. Aumentou o preço, o número de imóveis transacionados e, claro está, o volume de investimento. Ao todo, foram 41,2 mil milhões de euros investidos, mais 21% do que em 2024. E com o custo de vida a aumentar, com o risco de termos de novo uma inflação galopante, o perigo está aí à espreita. É o perigo de a bolha arrebentar.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parece que tem um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.