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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Será, Bruno, que a Iniciativa Liberal pode ser o desbloqueador da nação?

No caso das escolhas para o Tribunal Constitucional, sim, a maioria de dois terços pode ser alcançada com os votos dos partidos da direita, embora uma negociação com o PS continue em cima da mesa. Mas os liberais já fizeram saber que o PS não está em posição de fazer chantagem, porque já não é o maior partido da oposição. Tem de reconhecer essa nova posição no quadro parlamentar. E Mário Amorim Lopes, o líder da bancada parlamentar da IL, acrescentou que o que importa num nome que eventualmente venha a ser proposto pelo Chega é a idoneidade e o currículo, e não o facto de ser proposto pelo Chega. Ao contrário do que, por exemplo, fez saber o Livre, que também pode entrar nestas contas dos dois terços, que recusa o partido de Rui Tavares qualquer solução que inclua o partido de André Ventura. Não está fácil resolver o problema desta nova geometria parlamentar, mas a Iniciativa Liberal pode dar uma ajudinha a desbloquear a situação. Também sabemos que, no passado, em votações para os juízes do Tribunal Constitucional, a direita não se conseguiu entender. O nome proposto pelo PSD, Maria João Vasco Tome, não conseguiu o pleno dos votos da direita. Portanto, não é certo que baste essa aritmética para garantir.

Aqui dois mais dois pode não ser igual a quatro.

Pode ser muito menos do que quatro.

Paulo, e como é que é na política? Dois é bom, mas três já é demais?

António José Seguro pensa que sim. Essa é a lógica. O novo presidente está a mudar algumas práticas que tinham décadas, desde a democracia, basicamente. Por exemplo, as reuniões semanais com o primeiro-ministro passaram da quinta-feira para a terça-feira. E agora mais uma mudança: as reuniões com os partidos deixam de ser feitas com uma delegação de cada partido, que por regra era três dirigentes, e passam a ser feitas com o líder, que pode ser o secretário-geral ou o presidente, os partidos têm várias denominações para isso, se calhar com o líder de cada partido. Com uma exceção, o Livre, porque tem logo à partida uma liderança bicéfala, neste caso é Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes. Ora bem, as procissões partidárias a Belém vão ficar então menos numerosas.

Mas com ou sem gravador, Paulo?

Esse é o ponto. Tivemos tempo em que a conversa semanal entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro era feita de gravador em cima da mesa.

Eu sei, era por isso que ia perguntar.

Exatamente. Do lado da presidência, Seguro também estará sozinho na sala. Até aqui, Marcelo, por exemplo, fazia sempre acompanhado do chefe da Casa Civil e, portanto, do lado da presidência eram duas pessoas, do lado dos partidos, três pessoas, cinco pessoas na sala. Qual é o objetivo, neste caso? O objetivo do Presidente da República é o de controlar melhor eventuais fugas de informação. É isso que nos conta o Observador, uma peça publicada ontem. Bom, perguntam vocês: mas será que há fugas de informação destas reuniões?

Será?

Acham? Conversa entre presidente e partido.

Se há fugas de informação...

O que é que são fontes?

Pois, o que é que são fontes?

O que é que são fugas?

São as fontinhas de Belém?

Esta notícia é feita citando fontes partidárias ouvidas pelo Observador. E, portanto, com dois na sala, a própria notícia reflete coisas que se passaram lá dentro, porque os partidos ficaram a conhecer essas novas regras, precisamente porque ontem foram agora. E, portanto, com dois na sala, é fácil fazer as contas. Ora bem, estávamos lá dois. Eu não disse nada aos jornais. Pensarão cada um deles, não é?

Exato.

Portanto, se houve fuga de informação, só pode ter sido o outro.

Ainda vimos de criar um programa chamado Vixi Suave, que também tem a ver mais ou menos com isto.

Com alegadas fugas de informação.

Bruno, este país não é para velhos.

Este país não é para pobres e se forem velhos, o panorama ainda piora. Isto depois de um inquérito realizado por uma plataforma que apoia famílias na procura de lares e serviços para idosos, ter concluído que o custo médio de um quarto individual em lares privados no ano passado foi de € 1.921. O valor de um quarto duplo baixa ligeiramente para os € 1.720 e os preços no ano passado aumentaram entre os 2,5% e os 7%, o que também está relacionado com a falta de vagas nestes lares. 70% das residências inquiridas não tinham qualquer vaga. Entre as restantes, que têm algumas vagas, cerca de um quinto tem uma taxa de ocupação entre os 91% e os 99%. Estamos a falar, é claro, de lares privados, embora também haja problemas na oferta nos lares públicos. De facto, não está fácil ser velho em Portugal e ainda pior se não se tiver rendimentos suficientes para fazer face às dificuldades.

Por isso é que eu digo que mais vale ser jovem e rico do que velho e pobre.

E saudável!

E com os dois rins, não é, pelo menos. Paulo, afinal, quem vota contra e a favor de uma nova lei laboral?

É isso que vamos ficar a saber quando o diploma for discutido e votado no Parlamento. Luís Montenegro garantiu ontem que o governo vai mesmo levar uma proposta à Assembleia da República, independentemente daquele que for o desfecho na consulta social. E essa proposta será já uma proposta nova, já diferente daquela inicial com que foi dado o tiro de partida nas negociações com patrões e sindicatos. Será então nessa altura que vamos perceber as posições, sobretudo as posições que são mais ambíguas de alguns partidos, que já andaram aos avanços e recuos. O caso do Chega é o exemplo que será mais gritante a esse nível. Vamos ver quem é que apoia mudanças de facto e não apenas teóricas, ou então quem é que apresenta mudanças alternativas àquelas que o governo propõe. No fundo, que se passe dos discursos e das proclamações de boas intenções aos factos e aos atos.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.