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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Orçamento à parte, o PS quer mostrar que é oposição, Paulo?

Dá a ideia que sim. Luís Carneiro deu ontem um sinal disso mesmo e menos de 24 horas depois da viabilização do orçamento, com uma abstenção, o líder do PS fez uma declaração para pedir, entre outras coisas, a cabeça da Ministra da Saúde. Diz que Ana Paula Martins já não governa e que terá que ser o primeiro-ministro a apontar-lhe a porta de saída. E no fundo, além do pedido concreto de demissão da ministra, há uma mensagem clara, que é esta mensagem dos socialistas: "Não pensem que lá por termos viabilizado o orçamento, isso significa que vamos dar paz ao governo". Foi uma prova de vida da oposição, também para unir hostes internas, certamente, e sobretudo quando o outro partido da oposição, o Chega, é muito vocal, isto para usar um eufemismo, se quisermos.

Quem espera, Bruno, sempre alcança?

Ou quem espera, desespera. Há ditados para todos os gostos.

É adaptar.

Conforme a situação.

E que se contradizem.

Exatamente, por isso mesmo é que servem para qualquer situação. Depende de como é que estamos. Agora, quando se trata de listas de espera na saúde, quem espera, mais do que alcançar, é capaz de desesperar. A saúde, sabemos, é sempre uma área debaixo de fogo da oposição, mas os números não estão a ajudar esta ministra. E se há pedidos de demissão, eles sustentam-se nestes números, que são piores do que eram há mais de um ano, quando o primeiro governo do Luís Montenegro entrou em funções. As listas de espera para cirurgia oncológica e não oncológica estão a crescer e só nos últimos meses há mais de 20 mil doentes à espera, fora do tempo clinicamente recomendado para estas cirurgias. Já chegamos a uma fase em que se pode dizer que o plano de emergência que o governo tinha anunciado, ainda no ano passado, não surtiu o efeito desejado, e já se sabe que nesse caso, a responsabilidade é sempre do ministro que está de turno. Mesmo que Luís Montenegro tente segurar Ana Paula Martins até ao limite. Eu acho que nos últimos bons anos, para não dizer décadas, só Marta Temido, e também muito por causa da pandemia, é que teve um estado de graça mais prolongado na saúde. De resto, estão sempre na mira.

Estão sempre em estado de desgraça.

Como a saúde.

Então e a campanha de André Ventura já é um caso de justiça, Paulo?

Já é. Os cartazes vão ser avaliados juridicamente, claro, e criminalmente pelo Ministério Público. Foi para lá que a Comissão Nacional de Eleições enviou as queixas que recebeu contra as mensagens de Ventura, que são acusadas ou estão sob suspeita de ser xenófobas e racistas. Bom, agora era bom que o Ministério Público se pronunciasse rapidamente sobre o assunto, e rapidamente em poucos dias, porque não será muito útil para ninguém que uma decisão judicial sobre isto chegue lá para março ou abril, quando o novo presidente da República estiver já empossado no cargo. Para já, o líder do Chega pôs toda a gente a falar dos seus cartazes. Esse seria um dos objetivos, talvez. Mas era bom também que houvesse mais campanha e mais debate para além disto. Porque há vida para além dos cartazes.

Há vida para além dos cartazes. A nossa Mascê hoje aqui no Observador explica como os cartazes são mesmo uma estratégia para tornar Ventura o homem antissistema. Sendo que, Bruno, Ventura paga a traidores?

Diz-se que Roma não pagava a traidores, mas André Ventura certamente não irá descartar o apoio.

Isto não é Roma, Bruno.

Isto não é Roma. Não. Apesar de em algumas coisas lembrar o declínio do Império Romano. Mas Ventura certamente não irá descartar o apoio de Rui Gomes da Silva, que é o seu ministro-sombra da Justiça. Este apoio, obviamente, para a campanha presidencial. Aqui o curioso é que Gomes da Silva, para falarmos em traições, foi um dos primeiros apoiantes de Gouveia e Melo. O antigo ministro do governo de Santana Lopes integrou e promoveu a associação cívica Honrar Portugal, que tinha esse objetivo de lançar a candidatura do almirante. Mas agora, com Ventura a ir a jogo, e podemos também lembrar que Rui Gomes da Silva também tem uma ligação pessoal com André Ventura, é padrinho de casamento dele. Com a entrada de Ventura, Rui Gomes da Silva mudou de campo. Atendendo às últimas declarações de Gouveia e Melo, a mudança nem é assim tão estranha e basta lembrar que o próprio André Ventura, em entrevistas, disse que chegou a ponderar o apoio a Gouveia e Melo. Entretanto, as coisas mudaram, as declarações também e o posicionamento de Gouveia e Melo tem mudado, mas não deve faltar muito para que Rui Gomes da Silva saia da sombrela, que já não é militante do PSD, e arranje um lugar ao sol dentro do Chega.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.