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Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E o primeiro do ano vai ser a solo e não foi planeado. Então não é que o início do ano já está a começar a testar-me? Sabem quando vocês sentem que está tudo a começar a falhar? Meio que aconteceu um bocadinho disso esta semana e inclusive eu hoje tinha marcado gravar dois episódios aqui em Lisboa e a primeira das convidadas ficou doente, não conseguiu vir e eu já ia começar a entrar outra vez em loop negativo de: "Oh, meu Deus, tudo de mal acontece", quando o dia já me tinha começado a correr mal desde que acordei. Mas depois estava a contar a uma amiga minha e ela: "Mariana, para com esse pensamento, olha para as coisas com os óculos cor-de-rosa e muda de mindset". E foi efetivamente isso que eu fiz. Então o que é que eu pensei? Não vou tornar isto um problema e vamos pensar em soluções. E a solução foi: vou-me sentar aqui sozinha e vou falar como fazia tantas outras vezes no ano passado e que deixei de fazer, e que eu sempre gostei. Portanto, eu acho que até no final do dia as coisas até correram bem, porque se calhar eu até precisava ter aqui um momento meu, começar o ano assim e marcar o início do podcast com um episódio a solo e assim mais reflexão, porque o penúltimo episódio do ano eu fiz com a Inês Prata e foi a refletir sobre o ano passado, que aprendizagens é que tivemos e levantamos assim um bocadinho do véu dos objetivos que tínhamos para 2026. Mas, na altura, quando gravamos esse episódio no início de dezembro, eu ainda não tinha sentado e feito a minha lista de objetivos para este ano, o meu plano para este ano. Portanto, acho que faz todo o sentido eu agora trazer este episódio aqui e ser o primeiro do ano. Apesar de vocês estarem a ver este episódio no final de janeiro, eu estou a gravá-lo na minha primeira semana de janeiro, para vocês terem uma noção de que ainda estou em arranque de ano. Mas estive a preparar o episódio, portanto a estruturar as minhas ideias que já estive a planear para este ano. Estive também ontem a fazer o meu vision board, que é uma coisa que eu adoro fazer, ainda não tinha tido tempo e quero vir aqui partilhar convosco, tintim por tintim, detalhe por detalhe, o meu vision board. Acho que vai ser giro explorar um bocadinho por aqui e também perceberem aquilo que eu estou a pensar para este ano e se calhar também tirarem ideias para os vossos objetivos, para os vossos vision boards e tudo mais. Portanto, estou entusiasmada e afinal de contas, se calhar até foi bom não ter gravado o episódio com convidado e estar aqui sozinha e meio que fazer um bocadinho de terapia, que eu acho que, olhem, já não tenho terapia há mais de um mês e estou com falta e necessidade de ter terapia. Portanto, vou usar este espaço para isso. Mas o final do meu ano e o meu Natal foi tudo muito calmo, muito passado em família, mesmo desligar completamente. E por isso é que eu acho que eu consigo estar coisas a correrem mal e eu estar com a atitude positiva na mesma, porque meio que descansei tanto e aproveitei tanto offline, estive imenso tempo desligada das redes, imenso tempo desligada completamente do trabalho e só mesmo a estar em família, sem planos na agenda. E foram muitos dias assim e acho que também me ajudou a desligar completamente e agora começar o ano com muito mais vontade de fazer acontecer. Não sei se sou só eu que estou com esta sensação. Eu vi também alguns TikToks de algumas pessoas que também estavam a sentir isto, mas eu sinto que 2026 vai ser um ano mesmo bom. Não sei se é eu a tentar manifestar alguma coisa para a minha vida, mas eu sinto mesmo que vai ser um bom ano para mim e para as pessoas à minha volta e para toda a gente. Também pode ter a ver com energias e as cenas de ser, não sei se vocês já viram, mas em numerologia, o ano em que nós estamos a entrar agora, 2026, é um ano um, porque em numerologia os anos vão de um a nove, fechou-se um ciclo, 2025 foi o fecho de um ciclo, foi um ano nove, e agora começa um ano um. O que isto significa para a nossa vida em termos práticos? Para quem acredita nestas coisas e sinais e energias e tudo mais, que eu acredito um bocadinho, significa que é um ano de recomeços, é um ano em que começa um novo ciclo, em que podemos começar coisas novas. Não há melhor palavra para este ano, é um recomeço, é um novo ciclo, um clean slate para começar coisas novas e seguir caminhos diferentes. E eu sinto que apesar de eu sentir que este meu ano vai ser uma continuação de todo o trabalho que eu tenho vindo a fazer em 2025, eu sinto esta energia leve de recomeço e de fazer acontecer e de que as coisas vão correr bem e que as coisas vão andar para a frente. O meu 2024 foi assim um ano mais dark, foi um ano em que eu passei por muito mentalmente. 2025 foi um ano de reconstrução, de me reencontrar, de encontrar a minha rotina, de encontrar as minhas pessoas, de mudanças de cidade, muitas mudanças a acontecer e muitos realinhamentos na minha vida para eu tentar ficar mais feliz. E terminei o ano já com essa sensação de que está tudo meio que alinhado para agora começar a fazer acontecer e andar para a frente. E eu disse isto no episódio com a Inês e acredito muito nisto. Acho que 2025 para mim foi um ano de cimentar, de me assentar, de encontrar o meu espaço, encontrar o meu caminho, a minha base, de construção, e que agora 2026 vai ser um ano mais leve e de fazer acontecer, de dar passos maiores, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. E tenho vários objetivos, várias coisas que eu delineei para este ano. E antes de eu entrar em objetivos, eu tinha aqui apontado que eu queria falar convosco de uma coisa. Não sei se devia partilhar isto ou não, mas estava com vontade de fazer esta partilha, porque estive a pensar sobre isto. O ano passado, como eu estava naquela transição, ou seja, de 2024 para 2025, estava naquela transição de Estava completamente na fase de mudança, sentia que tinha de estar sempre na linha, porque qualquer deslize ia ser um voltar atrás. E isto falo no processo de me encontrar em termos de esporte, de não beber álcool, de me isolar mais, de proteger muito com quem eu estava, a minha energia e tudo mais. Foi um ano em que aqueles meses de transição e de mudança eu precisei mesmo me isolar e me focar em mim. Então eu estava mesmo palas nos olhos e era isto: "É isto que tens de fazer, não vais olhar para o lado, não vais fazer mais nada". E estava mesmo focada em esporte, alimentação, tudo. Estava mesmo num hiperfoco, que eu até, normalmente, passo a passagem de ano sempre fora, em viagens com amigas, festas com amigas e tudo mais. Beber, acordar no dia a seguir com ressaca, etc. E nesse ano, 2024 pra 2025, eu estava tão nessa fase, que eu passei com a família, deitei-me super cedo, meia-noite e meia eu estava na cama, e no dia a seguir, logo de manhã, fui correr. E isto pra mim marcou completamente, tipo: "Estás uma nova pessoa e é este o caminho, hustle, etc., seguir o teu caminho". E este ano eu sinto que foi um ano inteiro em que eu comecei o ano assim superfocada e superextremista, e que fui encontrando um equilíbrio. Eu, hoje em dia, já não estava a pensar tanto nisso, mas o fato de eu ter passado a passagem de ano como passei este ano, faz-me perceber que eu já estou muito mais no equilíbrio do que estava o ano passado, porque a passagem de ano deste ano foi passada com amigos, a beber, a estar de ressaca no dia um, a não conseguir correr porque precisava dormir, precisava descansar, não dormi nada e foi passada em família, no sofá, a ressolhar, sem correr, a ressacar. E eu, se há um ano atrás me tivessem dito isso, eu ia estar tipo: "Oh, meu Deus!"， entrar em pânico, "ela está a voltar ao mesmo, estás a voltar aos teus velhos hábitos, já não és saudável, etc.". Mas eu acho que hoje em dia, e estou tão calma com ter feito esta passagem de ano, porque me diverti imenso. E depois no dia dois, bora correr e bora fazer o ano acontecer e está tudo bem. E acho que mostra pra mim que eu encontrei, consegui encontrar e estou a encontrar um equilíbrio em não ser tão extremista. Eu consigo agora perfeitamente, de vez em quando, e o meu regime continua a ser evitar o álcool ao máximo, porque é das piores coisas que podemos fazer e pôr no nosso corpo. Mas está tudo bem em beber de vez em quando, em sair e estar com amigos e beber uns copos a mais. Está tudo bem, porque tu estás no equilíbrio. Tu és saudável no teu dia a dia e isso são só exceções à regra. E queria comentar isto convosco, porque eu acho que muitas vezes quando estamos a passar por isto ou a resolver um distúrbio alimentar, uma má relação com o nosso corpo e tudo mais, acho que faz parte ter este momento de choque, de terapia de choque. E pra mim fez toda a diferença eu ter este processo de terapia de choque, em que agora tu vais fazer isto direitinho, estás a fazer isto por ti. E só depois, mais tarde, é que eu fui aos pouquinhos conseguindo voltar a confiar em mim pra encontrar esse equilíbrio. E hoje em dia, sinto-me mesmo feliz por conseguir e não me dar na cabeça por estar a ter estes momentos fora da rotina, porque eu sei que a minha rotina é supersaudável. Sei que no dia dois eu ia correr, ia voltar a comer bem e que ia estar tudo bem, porque consigo voltar ao meu ponto de equilíbrio e aquele ponto que eu sei que me faz sentir bem, que me faz sentir saudável. Portanto, só queria fazer este aqui aparte, porque acho que quem passou por isto ou está a passar por isto, vai se sentir identificada nesta fase também, neste processo. E dizer que há uma saída e há uma forma mesmo de conseguir encontrar um equilíbrio, de não olhar pra comida, pro álcool, pra estas exceções, pra um não treinar, por exemplo, como um bicho de sete cabeças, como um passo, um voltar atrás. Hoje em dia, na minha rotina, se eu há dois dias que eu não consigo fazer desporto, não é aquilo que eu quero que aconteça, porque eu quero ter movimento diário. E também vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Não é o meu ideal, mas se não acontecer, se for um dia em que eu estou a viajar pra Lisboa, estou com trabalho e não consigo encaixar desporto, está tudo bem. E já não me caio, não me dou tanto na cabeça por isso. E acho que só prova que estou a chegar a um equilíbrio, que no final do dia é o mais importante. Nós sentirmos bem conosco, conseguirmos confiar em nós, mesmo quando as exceções acontecem. E então eu vou partilhar convosco agora um exercício que eu fiz. Eu decidi juntar em minha casa numa tarde de brainstorm, foi a Inês Prata e a Mariana Azevedo, que já vieram aqui ao podcast e que vocês conhecem, e juntei-as às duas em minha casa no Porto para fazermos uma tarde brainstorming pra preparar o próximo ano, pra preparar então o 2026. E o desafio era muito simples, era pensarmos em quatro big goals que queremos pra este ano, portanto, grandes objetivos que queremos atingir este ano, e de que forma é que podemos planear ações concretas, fazer um plano de ação pra que consigamos já em janeiro começar a pôr em prática alguma coisa que nos leve mais perto deste objetivo. E eu fiz uma lista de vários objetivos que eu quero atingir ao longo do ano, mas condensei em quatro grandes gerais pra ser mais fácil de visualizar e de perceber aquilo que eu quero atingir, o que eu quero alcançar este ano. Portanto, vou contar-vos quais são estes meus quatro objetivos e qual é que é o meu plano de ação pra estes quatro objetivos. O primeiro deles é corrida. Em termos desportivos, eu no ano de 2025 experimentei algumas coisas, foquei na corrida, experimentei o HIIT Box e o meu objetivo pra 2026 vai ser, a nível desportivo, focar na corrida. Quero fazer duas meias maratonas, que já tinha comentado convosco. Ainda não sei ao certo quais são, porque estamos aqui a organizar a minha agenda, porque eu talvez vá fazer uma fora de Portugal. Gostava muito de fazer uma lá Uma fora e uma que gostava de fazer do Porto, que inclusive estou inscrita para essa. E o meu objetivo em termos de meias maratonas é correr uma delas abaixo de duas horas. Portanto, a primeira delas, a que eu fiz em Cardiff, eu corri a duas horas e oito, acho que foi isso, portanto foi um pace de seis, e eu não quero estar errada, mas acho que é 5:45 para eu fazer abaixo de duas horas. Portanto, este é o meu objetivo a nível de meias maratonas. E o que eu quero fazer, qual é o meu plano de ação para que este meu objetivo de corrida seja alcançado? É correr três vezes por semana, que é uma coisa que eu tenho vindo a fazer e a minha média do ano passado deu mais ou menos duas corridas e meia por semana, foi mais ou menos isso. E fazer três vezes por semana ginásio, reforço muscular. Focar em ter movimento diário, portanto, imaginem um dia em que eu não consiga, estava a dizer em termos de agenda, não consigo treinar, não consigo pôr na minha agenda. Nesse dia tentar fazer uma caminhada, pelo menos dar uma volta de bicicleta, fazer qualquer coisa que eu consiga mexer-me um bocadinho. Mas para eu atingir este objetivo, eu sei perfeitamente o que eu tenho que fazer. São três corridas por semana, uma longa, uma mais easy run e uma de velocidade. Fazer estas três e depois fazer três de ginásio, que eu estava a fazer quatro vezes ginásio ano passado, mas é demasiado, não consigo encaixar tantas vezes. Portanto, vamos reduzir para três vezes, que é uma de superiores, uma de inferiores e uma de full body. Tenho os meus planos, vou para o ginásio, faço o meu treino com a minha música, o meu podcast, fica feito e é isso. Acho que em termos de agenda eu consigo encaixar isto. Uma pergunta que também me fizeram e que pode ser relevante: como é que eu consigo encaixar, por exemplo, depois também eu disse que queria entrar no ténis, que vou entrar, que vou fazer uma vez por semana e que faço também uma vez cycling por semana. Eu não estou a incluir aqui neste plano, porque eu faço isto porque não tenho objetivos com o ténis, é só para me divertir e não tenho objetivos nenhuns com o cycling, é só mesmo porque eu adoro aquelas aulas. Então estava a me perguntar como é que eu consigo encaixar na minha agenda, fazer tantos treinos, porque se formos a ver com estas três corridas, três ginásio, cycling e ténis, são oito, e há sete dias na semana. Mas, por exemplo, quando eu faço um treino de uma easy run de 5 km easy ou 6 km easy, eu consigo encaixar o ginásio no mesmo dia, faço ou inferiores ou superiores, o que seja, consigo encaixar. Portanto, muitas vezes é aquilo que eu acabo por fazer. Então estou no ginásio, aproveito que o meu ginásio também é ao pé do mar e vou logo, faço esta corridinha e está feito o treino. Portanto, muitas vezes eu acabo é por condensar, por juntar treinos no mesmo dia, porque corridas mais fáceis acaba por ser mais fácil de eu fazer. Não faço, por exemplo, num dia de corrida longa, aí já não tenho outro tipo de treino, é só a mesma corrida. Segundo big goal que eu tenho é ser mais consistente no meu trabalho. Eu sinto que fui muito consistente ao longo do ano em campanhas, fui muito consistente em podcast, não falhei uma única vez. E fui consistente nas minhas redes sociais overall, mas quero ser ainda mais e tenho muitas ideias e muitas vezes não as consigo concretizar porque não me estou a organizar bem, portanto, eu quero ser mais organizada no meu dia a dia para conseguir cumprir com aquilo que eu defino, com aquele calendário que me proponho. E isto vai também em linha com, ou seja, para eu atingir este objetivo, um dos planos de ação aqui é eu contratar alguém, que eu estou a fazer neste momento esse processo de recrutamento, encontrar a pessoa certa para trabalhar comigo, e é aprender a delegar mais, porque eu também tive uma conversa com um amigo que me abriu um bocadinho os olhos. Isto aqui já são mais detalhes, para quem não tem interesse nenhum em negócios, se calhar, é um bocado irrelevante, mas estou a partilhar convosco os meus objetivos e aquilo que eu estou a pensar fazer. Basicamente, eu tive esta conversa em que estivemos a discutir um bocadinho o facto de ao longo destes últimos dois, três anos em que eu estou focada no digital, eu tenho vindo sempre a crescer, o meu negócio tem vindo a crescer e a crescer bastante. E à medida que isto vai crescendo, para eu continuar a escalar, é preciso que eu também tenha ajuda, para me tirar ajuda do meu dia a dia, de fazer coisas, delegar, portanto, delegar tarefas e ao mesmo tempo ter alguém com quem debater ideias e crescer isto comigo. Só que eu sinto que sou um bocadinho agarrada às minhas coisas, agarrada ao meu negócio e agarrada, não a querer controlar tudo, mas agarrada também ao meu dinheiro, porque o meu negócio tem vindo a crescer, a faturação também, mas como é uma coisa ainda muito recente, eu acho que eu também tenho um bocadinho em mim ainda, deep down, o medo de... eu há uns tempos, quando eu comecei digital e me despedi, eu tive uma fase muito instável financeiramente, em que eu ainda não estava lá, já estava a dizer que não ao meu salário, já tinha saído, e tive ali numa fase em que eu penei um bocadinho, em que eu não conseguia manter o meu estilo de vida e não conseguia viver da forma que queria, e tive de aceitar muita coisa, encher muito a minha agenda para conseguir sobreviver em Lisboa e arranjar solução para aquilo, nessa fase inicial. E eu acho que apesar do meu negócio estar a crescer muito bem, eu tenho sempre esse medo em mim de que isto é temporário. Ainda meio que não acredito bem que as coisas estão mesmo a correr bem e que vão continuar a correr bem. Eu digo sempre: "Isto está a correr bem, mas calma, é este ano, para o ano se calhar já não é". Então eu acho que ainda tenho um bocadinho esse medo em mim, portanto, não é tanto o medo de eu delegar e de ser perfecionista e de não confiar noutra pessoa, é mais o medo de não acreditar como deveria em mim. Mas acabou este ano, esse pensamento, estou a trabalhar sobre ele e acabou completamente. E agora eu sei perfeitamente que para dar o salto e para conseguir continuar a crescer ao ritmo que está a crescer, que eu preciso de delegar e de começar a construir a equipa. E também sinto mesmo a necessidade de ter alguém, de bater bolas, trocar ideias, e é muito disso que eu quero este ano e é um grande objetivo. E para eu conseguir ter a consistência que eu defini comigo mesma, que as especificidades não vale a pena estar a partilhar por aqui, mas aquela consistência que eu quero no meu trabalho a todos os níveis, para isso eu preciso de outras pessoas a trabalhar comigo. Portanto, esse é um grande passo que vou dar em 2026. Focando na saúde, o meu terceiro big goal é priorizar a minha saúde e vamos aqui com três pontos diferentes dentro desta parte. Primeiro, a alimentação. É um ponto que eu preciso trabalhar Tudo o resto, eu acho que também já falei aqui no podcast sobre isso, mas tudo o resto está meio que já alinhado, o desporto já faz parte de mim, o beber água, a escrita e tudo mais, já faz parte do meu dia a dia. A alimentação é aquilo que mais me falha e que eu preciso trabalhar. O mês de dezembro foi um descalabro total, vocês estão bem a ver, porque eu estive muito poucos dias no Porto. Eu estive a viajar imenso, fui fazer o Aerox a Verona, fui a Paris, a Barcelona, passei imensos dias em Lisboa e a minha falta de rotina normalmente é sempre usada como desculpa para eu comer pior e penso: "Quando eu estiver no Porto, depois isto melhora." E nunca estou sempre no Porto, percebem? Imaginem, esta é a primeira semana do ano de janeiro e eu estou a passar a semana toda em Lisboa. A falta de rotina vai sempre acontecer na minha vida enquanto a minha vida for nestes moldes. Portanto, eu tenho mesmo que fazer disso uma prioridade. E uma prioridade também muito grande para que isso aconteça e eu sinta que esteja a ser muito mais regrada na minha alimentação, é eu cozinhar mais. E eu quero muito, e já disse isto várias vezes, mas este ano vai acontecer. Eu quero muito começar a explorar outras receitas e aprender mais sobre cozinha, ver vídeos, tutoriais, experimentar coisas novas, porque eu sinto que até tenho cozinhado mais, mas depois é tipo, tenho quatro ou cinco pratos que faço e é sempre a mesma coisa, sempre frango com arroz. Sempre a mesma coisa a repetir e eu quero começar a explorar coisas novas, porque eu adoro o momento de cozinhar, só que não tenho feito disso prioridade e quando chega a altura de cozinhar e de fazer qualquer coisa, é no desenrasque, porque meio que não planeei. Portanto, acho que fazer meal prep, planear refeições, guardar ideias e fazê-las, acho que passa um bocadinho por aí e tornar esta parte da cozinha uma prioridade. Ainda dentro disto da alimentação, eu quero muito reduzir o consumo de açúcar, porque eu acho que é o meu maior problema. É um vício, se calhar muita gente não tem bem noção, mas é mesmo um vício como o álcool, como o tabaco, e quando se corta, acaba por depois não se sentir tanta falta. Mas quando se está ali naquele vício de depois do almoço comer um bolinho, um chocolatinho, qualquer coisa doce, eu estou nessa fase, sinto que todos os dias preciso de comer açúcar. Então quando estou numa fase mais estressada, preciso, é o meu escape e eu quero muito trabalhar sobre isso. Ainda estive a falar com a minha família agora na passagem de ano, estávamos a sentir todos que estávamos um bocadinho assim e mesmo com amigas também já tive esta discussão, de ser mesmo uma questão que nós identificamos como um problema e que precisa de ser trabalhada. Eu acho que eu não consigo cortar 100% o açúcar e de repente vou mesmo deixar e ser extremista a esse ponto, porque eu já vivi em extremos na alimentação, em vários aspetos e nunca resultou para mim, mas quero que isto seja uma prioridade de ser consciente de que não tenho de comer um bolo depois das refeições em todos os almoços. Trabalhar um bocado sobre isso e ser mesmo um objetivo. E ser mais estratégica de que: "Ok, apetece-me um doce, se calhar vou guardar para o pré-treino, para antes da minha corrida, comer aquela bananinha com mel e coisas assim." Ser mais consciente nesse sentido. E se já comi uma sobremesa ao almoço ou jantar, vou evitar. Ter mais presente o quão viciante é e o quão já estou em um loop de açúcar e que preciso de sair. E vamos fazer uma pausa no episódio de hoje para vos falar do patrocinador, que nem de propósito, acabo eu de falar de terapia e temos sabem quem de volta? A Hiwell está de volta aqui ao podcast e eu estou muito feliz, porque faz todo sentido, porque é uma plataforma e uma marca que eu acredito muito e que tem os valores muito alinhados com aquilo que também partilho aqui no podcast, que é a importância de nós termos apoio psicológico em qualquer fase em que estejamos. Eu estou em uma fase ótima da minha vida, estou feliz, sinto que consegui criar uma rotina que adoro, que tenho as pessoas certas ao meu lado, mas continuo a fazer terapia e sinto muito a necessidade de ter terapia para falar das coisas do meu dia a dia, do futuro, das ansiedades todas que eu vou tendo. E a Hiwell é uma excelente plataforma para isso, porque acaba por facilitar o processo de encontrar a pessoa certa para nos acompanhar. Tem mais de 2 mil especialistas e é muito fácil de marcar uma consulta, ter consultas online em qualquer parte do mundo em que estejam. É muito fácil de encontrarem e conseguirem arranjar agenda para ter disponibilidade para terem a vossa consulta. Tem também, que para mim acho que é uma grande vantagem, a possibilidade de fazerem uma consulta inicial de 15 minutos gratuita, em que vocês basicamente preenchem os vossos dados, há um match que acontece com um profissional e que depois vocês podem testar se a relação funciona ou não. Para mim ajuda muito, porque já passei por vários psicólogos diferentes e foi difícil até eu encontrar a pessoa certa para me acompanhar, até eu encontrar uma pessoa que realmente encaixasse comigo. Isto para mim é uma grande vantagem de vocês poderem fazer esta consulta inicial e conseguirem perceber se é uma relação que vai funcionar ou não para futuro. Portanto, fica aqui a minha sugestão. Eu tenho também um código de desconto que podem usar na Hiwell, que é Mariana20, que dá desconto de 20% nas consultas de terapia e também de nutricionista, que agora a Hiwell também tem disponível. Portanto, fica aqui a minha sugestão. Espero que ajude. Agora no recomeço, se quiserem dar este passo também de entrar em psicólogo e serem acompanhados, é uma boa opção e acaba por facilitar muito este processo. Portanto, espero que ajude e vamos voltar ao episódio. E ainda dentro da saúde, um objetivo também muito grande é criar espaço para ter dates e momentos só para mim. E com isto quero dizer mais leitura, mais espaço para escrever, para journaling. Vocês já viram o junk journal? Imaginem, eu vi isto no TikTok, que é uma trend, não sei se isto já chegou a Portugal ou não, mas isto apareceu-me e eu fiquei chocada, porque quando eu era mais nova, diria que os meus 15 anos ou menos, se calhar um bocadinho. Nós íamos de férias para o Algarve, de férias com os meus pais e eu, a minha irmã e os meus primos fazíamos junk journal. Não tínhamos este significado, mas tínhamos um diário, um caderno em que nós púnhamos tralha que íamos apanhando. Íamos a um restaurante, tirávamos o cartão de visita, colávamos o cartão, depois colávamos um selo de um lado, um talão do outro lado e escrevíamos sobre isso. "Olhem, agora estou aqui, fiz isto. Apanhei esta concha da praia" e colávamos. Eu tenho diários, tenho para aí uns três cheios, em que a grossura deles é tipo isto. Estou a abrir os meus dedos para quem está a ver, não está a ver. Era mesmo muito grosso, cheio de tralha lá dentro colada e pequenas notas e pequenos resumos e journal. E eu não sabia que isto era um conceito e quando eu vi no TikTok, eu fiquei tipo: "Oh, meu Deus, isto é tão giro, adultos estão a fazer isto. É que eu fazia isto quando era mais nova e quero muito fazer." Achei muita piada, porque era uma coisa que eu adorava fazer quando era mais nova. Mas bem, estou a divagar. Isto com o ter espaço para dates comigo é mesmo voltar a focar na escrita, que é uma coisa que tenho falhado um bocadinho. Tenho pegado mais no meu journal quando sinto mais necessidade de desabafar, mas quero mais criar rotina disso. A leitura também, o junk journal, se assim for, o ter espaço para fazer umas caminhadas sozinha, ir ouvir música, ouvir podcasts, ter espaço para mim, porque o que eu sinto é que quando eu me mudei para o Porto, eu fazia muito disso aqui em Lisboa, por exemplo, os meus domingos de manhã muitas vezes era ir tomar pequeno-almoço sozinha em algum lado, levar o meu livro e passear. E eu não faço isso no Porto, desde que me mudei, deixei de fazer. Por quê? Porque eu acho que também estou confortável, porque eu tenho a família toda perto, tenho as amigas que são família também, em casa, perto. Agora tenho namorado. Então acho que tudo isto ajuda para que eu esteja muito confortável e que não sinta tanta necessidade de estar sozinha ou que não tenha tanto espaço para isso, mas quero forçar ter momentos na minha agenda e a conscientemente fazer isso, porque eu sei mesmo que eu preciso desse espaço, preciso desse tempo para mim. E é uma coisa que não tem acontecido tanto e que se naturalmente não me está a sair tanto no Porto, então tenho de o forçar para que isso aconteça naturalmente. E não estou a dizer que tenho de ter por semana um date sempre sozinha. Estou a dizer que tenho de ter espaço para isso. Tenho que ter um espaço na minha manhã, um espaço ao final do dia para conseguir ter nem que seja meia hora só para estar comigo, para conseguir pôr a leitura em dia, para conseguir escrever um bocado. E o quarto big goal que eu tenho aqui, eu escrevi assim um título grande que é networking e que engloba dois segmentos diferentes. O primeiro deles é sair da bolha e conhecer novas pessoas. Por quê? E este é um grande objetivo para este ano. Eu fazia, novamente, muito isto em Lisboa, ia a imensos eventos, punha-me sempre fora da minha zona de conforto, constantemente, porque estava aqui sozinha. Eu não tinha família, eu tinha que inventar coisas para fazer. Então acabava por fazer muito disso e estava numa fase também em que estava a renovar um bocadinho o meu grupo de amizades, renovar-me socialmente e queria conhecer pessoas que também estivessem a correr mais. Ia todas as semanas, duas vezes por semana, a um run club novo, experimentar, conhecer pessoas. Era muito proativa nesse sentido. Once again, mudei-me para o Porto, tenho as minhas amigas de sempre, que me sabem super bem e que tenho estado muito mais com elas, e que é ótimo e que me sabem a casa. E tenho passado muito mais tempo com família e com primos e sabe-me muito bem, mas eu sinto a necessidade, estou mesmo a sentir a necessidade de sair mais da minha zona de conforto e de conhecer novas pessoas também no Porto. E uma coisa que eu tenho mantido ao longo destes meses é ir ao Run Club lá no Porto, que eu vou ao do Oixo e que vou manter, continuo a fazer parte da equipa e é uma coisa que me sabe super bem uma vez por semana. Conhecer novas pessoas, correr, ter uma manhã diferente, beber um café, conhecer pessoas diferentes. E é mesmo importante ouvir outras perspectivas, conhecer outras pessoas que também tenham negócios. E eu quero muito começar a ter esta proatividade e esta vontade também no Porto, que eu estou a sentir mesmo vontade. Agora é uma questão de me organizar e de ver eventos e de procurar, porque estas coisas existem, e existem muito mais do que o que nós achamos. Simplesmente, muitas vezes não procuramos e esperamos que elas cheguem até nós. E eu sempre fui a pessoa proativa de, em Lisboa, fazer acontecer e procurar e ir a todo lado. E no Porto, lá está, isso não está a acontecer tanto e é uma coisa que eu quero mesmo que mude. E eu estava mesmo a pensar nisto há uns tempos, que é, por exemplo, há pequenas coisas que eu fiz aqui em Lisboa, que não me fizeram perder assim tanto tempo e que foram mesmo simples e que mudaram a minha vida. E eu penso sempre neste exemplo. Houve uma vez que eu fui a um pequeno-almoço aqui, que era de Female Founders Breakfast. Era um pequeno-almoço assim no espaço de coworking. Foi uma horinha de manhã, antes do trabalho, em que era uma mesa com sete pessoas. E nessa mesa nós partilhávamos as nossas dores na altura. E na altura eu estava com a dor de estar um bocado desanimada com a marca de roupa, de não saber bem o que fazer. Sabia que talvez fosse sair dali o caminho, mas não sabia bem o que fazer. E estive nesse pequeno-almoço, mais do que a partilhar, estive a ouvir. Ouvi muitas histórias das pessoas que lá estavam. E saí de lá e uma delas veio me mandar mensagem a dizer: "Olha, identifiquei-me muito contigo, com as dores que estás a passar neste momento. Passei exatamente por isso há uns anos." Ela tinha 45 anos o ano passado, já tinha passado por vários negócios "e eu estou neste momento com este projeto de coaching e acho que sou a pessoa certa para te acompanhar nesta fase." E esta pessoa foi uma pessoa que não sabe, mas ela mudou mesmo a minha vida, porque foi mesmo na fase em que eu precisava de uma mãozinha, ela veio me dar a mão e veio dizer: "Mariana, estás pronta para deixar isto?" Estás pronta para deixar de tratar a tua marca de roupa como um filho teu e passar a tratar como um projeto que vai chegar ao fim. E ela ajudou-me não só a eu chegar a esta conclusão, como também a fazer um plano de ação de como sair dali, de como fechar, de como tratar todas as últimas coisas. E foi uma pessoa que fez mesmo a diferença na minha vida e foi um pequeno almoço de uma hora em que eu decidi arriscar sair da zona de conforto e experimentar uma coisa nova. E fez mesmo muita diferença. E eu acredito muito que estas coisas só acontecem quando nós saímos de casa e fazemos coisas diferentes e saímos da zona de conforto e decidimos arriscar. E é muito isso, essa energia que eu quero trazer para este ano de 2026 e que me quero forçar a começar a entrar nesse círculo. Porque eu também sinto que quando nós estamos muito tempo sem fazer isso e estamos confortáveis e na nossa zona de conforto e na nossa casa e com os nossos, e estamos bem, é mais difícil de dar o primeiro passo e de sair e de começar a experimentar coisas novas. E quando se dá um passinho pequeno, depois os outros começam a ser mais fáceis. Portanto, eu tenho consciência de que quanto mais eu fizer, mais vontade me vai dar para eu continuar a fazer. Portanto, este é um objetivo grande para este ano e ainda dentro de networking, para além de sair da zona de conforto, eu quero também ter dates diferentes com amigas, família e namorado. Por quê? Porque eu acho que é muito fácil na nossa rotina cairmos na cena de vamos fazer jantares e almoços e brunchs e pôr a conversa em dia. E é isto. E acho que há tantas coisas giras que podemos fazer e explorar também para criar novas memórias e coisas diferentes com amigos, com família. E eu quero começar a explorar isso. Por exemplo, esta tarde que eu estive com a Mariana e com a Inês, fui eu que me lembrei de que me apetece pensar no meu ano com companhia, e chamei-as. Agora este mês também defini que quero fazer um jantar com amigas, juntar amigas de meios que não são dos mesmos grupos, e fazer uma noite vision board com colagens e coisas assim. Acho que vai ser supergiro. E quero começar eu própria também tomar estas iniciativas de convidar para ir ao cycling, para ir correr, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer coisas diferentes e puxar as pessoas não só para serem mais ativas, mas também para fazer dates diferentes, workshops, coisas mais criativas. Acho que não temos só de fazer estas coisas diferentes com pessoas novas e fora da bolha. Também podemos trazer para a nossa bolha estas coisas diferentes. O ter, por exemplo, criado esta rotina, esta tradição de levar a minha família à São Silvestre do Porto, já foi o segundo ano que nós fomos fazer. Este ano nós éramos 15, para aí 16. Éramos um grupo grande e foi tão giro, foi tão divertido, eu estava tão feliz. Estávamos todos tão felizes nesse dia, porque é uma coisa diferente. E eu acho que são estas coisas que ficam. Não é só os jantares normais que fazemos sempre, que também faz parte e também é bom, mas acho que faz parte também fazer estas coisas diferentes. E pronto, queria também definir mais ou menos assim comigo, que, por exemplo, com as minhas amigas, fazer uma vez por mês assim uma coisa diferente, um date diferente, planear coisas diferentes, porque já que eu também tenho esta vontade, por que não também partir de mim e trazê-las para estas coisas? Pronto, e estes são então os meus quatro big goals para este ano, as quatro áreas que eu quero trabalhar e mais ou menos o meu plano de ação para concretizá-las. E estive também a fazer o meu vision board, que era isso que eu vos queria mostrar, porque eu fiz o ano passado e eu estive a analisar, até fiz a análise no episódio com a Inês, e quase tudo que estava no meu vision board aconteceu, o que é surreal, porque na lista dos meus objetivos, para a metade não se cumpriu. Mas a nível visual, eu acho mais giro até, porque eu acho que o vision board não é tanto uma lista de objetivos. É objetivos, mas sonhos também. Sabem? Então eu acho que é giro porque podemos sonhar e podemos colocar aquilo que nós quisermos numa imagem. E é giro depois para ir revendo ao longo do ano, mas é mais giro ainda para no final do ano voltar a pegar essa imagem e rever aquilo que lá está e ver aquilo que conseguimos alcançar e que não conseguimos. E de que forma é que as coisas também foram mudando, porque é aceitar que podemos achar que temos um objetivo no início do ano e depois ser completamente ao lado e ainda ser melhor. Portanto, eu acho que isso ainda é mais giro. Fun fact, em 2025, o meu vision board, que eu fiz no início de 2025, em janeiro, acho mesmo que foi o primeiro vision board em que eu pus namorado. E aconteceu. Portanto, para quem não acredita que estas coisas resultam, está aqui meio que uma prova de que as coisas, às vezes, estas coisas, as energias, de manifestar, de mandar para o universo, olhem que às vezes resulta. Mas então vou abrir aqui o meu vision board e eu vou pôr para quem está a ver visualmente no YouTube, é mais giro verem este segmento com o vídeo, porque eu vou abrir as imagens aqui, vamos uma por uma ver os meus objetivos, o que é que eu pus no meu vision board e como é que isto está. Vamos começar aqui pelo canto superior direito em que temos comprar uma casa. É um objetivo que eu também já tinha falado no último vídeo, que eu tenho para este ano, em termos de investimento, comprar a minha primeira casa. Já me comecei a mexer nesse sentido. Portanto, eu acho que e estou confiante que vai acontecer este ano. Temos depois ginásio, que já falei aqui. Temos um computador com stocks, porque eu tenho um nível de, já o ano passado fiz isso, defini um valor que eu quero ter investido no final do ano em ações, ações e ETFs, e voltei a fazer um valor para este ano. Tenho aqui embaixo dinheiro, portanto, overall, a nível de faturação, eu também gosto de definir um valor de faturação que eu quero ter para a minha empresa. Tenho aqui embaixo Podcast, não é bem podcast, isto é podcast e rádio, porque mantive o Observador e vamos continuar no Observador este ano. Mais oportunidades assim deste gênero em rádio, televisão, que também já fui fazendo no ano passado algumas coisas esporádicas. É um formato que eu gostei. Esta imagem de podcast em rádio é exatamente a mesma imagem que eu deixei o ano passado e foram surgindo coisas bastante alinhadas, por exemplo, outro podcast que eu estou a fazer, que é o podcast do Inverso, em que eu estou a ser host de outro podcast, em que estou a ter um contato um bocadinho diferente com pessoas diferentes e que também está a ser um bom desafio. Portanto, eu deixei aqui quase como se fosse a manifestar novas oportunidades, mais dentro de registros que me desafiem mais. Depois tenho redes sociais, consistência nas redes sociais, como já falamos. Tenho um cãozinho, porque eu gostava muito. Já estava no meu vision board o ano passado que não aconteceu, mas vai acontecer este ano. Eu vou ter um cão este ano. Tenho aqui a relação em que estou hoje em dia, portanto, mais dates diferentes, continuar a correr tudo bem como está a correr, porque ainda também é muito recente, mas também obviamente tem de fazer parte do meu vision board. Se o ano passado aparecia em sombra, meio que a desejar encontrar alguém, agora estamos aqui numa relação estável e é para manter e é para continuar por aqui. Temos aqui umas mãozinhas em cima do computador, que é colaboração, é o delegar, é o ter uma pessoa nova na equipa. Tenho uma foto do Brasil, porque vou ao Brasil, isto está marcado, portanto vai acontecer. Se tudo correr bem, vai acontecer, se não houver imprevistos nenhuns. Depois tenho aqui uma foto em casa com amigas a dançar e meio que bolos, parece que estiveram a decorar bolos na mesa. É então os tais dates de amigas que eu quero fazer mais diferentes. Tenho o meal prep, portanto o cozinhar, o fazer mais refeições e focar na alimentação. Tenho aqui a leitura, portanto o espaço para ter mais momentos comigo e ser mais consistente em leitura. Tenho aqui em cima no canto superior esquerdo, o falar em público. Vou ter algumas presenças neste gênero, de talks, de ir falando, de ir comunicando mais e mostrando mais a minha presença neste sentido. Portanto, aqui engloba um bocadinho o coordenar equipa, o falar em público e ter uma presença mais offline também. Tenho a corrida aqui em destaque e tenho a corrida em duas vertentes, portanto a corrida sozinha e a corrida acompanhada. Gosto muito das duas coisas, seja acompanhada em run club, seja arrastar amigos para correr comigo. É um grande objetivo deste ano é focar na corrida, como já falamos. Tenho também o podcast, que também é um objetivo para este ano. Tenho Nova Iorque, que era uma viagem que eu gostava de fazer este ano também, não está marcada, portanto vamos ver se acontece ou não, mas era um objetivo também para este ano. Tenho aqui este palco com estas duas meninas sentadas no sofá, porque vamos ter o nosso espetáculo ao vivo já em fevereiro, já está quase, portanto estou a trabalhar sobre isso agora e está aqui, como é óbvio, porque vai acontecer. E aproveito o gancho, ainda temos alguns bilhetes, já não temos na plateia, mas temos no balcão, alguns bilhetes ainda disponíveis para o espetáculo ao vivo, que vai ser no Teatro Maria Matos, em Lisboa, dia 24 de fevereiro. Portanto, para quem ainda não comprou ou para quem ainda não está a par e está a descobrir isto agora, ainda temos alguns bilhetes lá em cima, no balcão superior, portanto, se tiverem interesse, vou deixar o link na descrição. Depois, tem aqui este sunset com pessoas a brindar. Isto aqui foi para trazer a vibe do networking, de conhecer novas pessoas e de sair da zona de conforto. Isto é tipo um jantar fora e estou a associar muito a conhecer novas pessoas mais neste registro. E tenho mais o quê? Tenho ali uma câmera também, que é de fotografias aqui mais analógicas. Eu tenho uma câmera porque eu gostava de investir mesmo numa câmera e fotografar mais, porque eu sinto que agora estou muito virada para os vídeos e para o conteúdo curto e coisa assim, e há muitas coisas que eu não guardo memórias. E eu cheguei a esta conclusão no Natal, porque eu tenho um lado da família em que eles estão sempre de câmera na mão, sempre a fotografar tudo e mais alguma coisa. E eu chego à conclusão que a maior parte das coisas, com a minha família, por exemplo, eu não tenho fotos. Vamos de férias, quase não tiramos fotos, porque é muito aquela cabeça de fotografias para Instagram ou chip de mini vídeos para Instagram. E eu não tenho o chip de tirar fotografias só para guardar, só para ter memórias. E quero muito este ano ter esse chip para chegar ao final do ano e pensar: "Ok, tenho registros fotográficos dos melhores momentos do meu ano". E que há muita coisa que eu sinto que eu não tenho esse chip e quero mudar. E depois aqui no centro temos uma frase, escolhi esta frase, porque eu ponho sempre assim algumas quotes e quis pôr esta porque acho que faz bué sentido com aquilo que eu quero para este ano, que é "stop scrolling, start creating". Isto dá para dois lados. O stop scrolling é evidente, é sair mais do telemóvel, o que é estranho para quem trabalha com as redes sociais, mas é mesmo preciso que isso aconteça e me forçar a isso. E o start creating em duas formas: creating memories, portanto, dates mais diferentes com pessoas que eu já conheço ou pessoas fora do meu círculo, start creating mais memórias com essas pessoas e start creating, criar mais no meu trabalho, em vez de estar tão consumida com as redes sociais, criar mais e consumir menos. E no fundo, é um bocadinho essa a ideia, criar no offline mais do que estar presa no telemóvel e viver através do telemóvel. E pronto, este é o meu vision board, acho que ficou bem bonitinho. Agora tenho de adaptar para ter um formato também para telemóvel, mas foi basicamente isto. Conseguem ter uma ideia bem clara de como é que eu quero que seja o meu ano. Estou com um excelente feeling para este 2026, espero que vocês também. Digam se vocês também fazem estas coisas, se fizeram lista de objetivos, se também definiram plano de ação para o ano, se fizeram vision board, se não, se não gostam desta pressão de definir coisas, que eu percebo, mas eu adoro estas coisas, porque eu adoro rever, adoro reler. Por isso é que eu quero cada vez mais escrever mais, fazer mais journaling, porque eu adoro rever coisas, adoro passar muito tempo eu agora a reler coisas e ficar tipo: "Oh, que fofa a Mariana do passado, era tão inocente". Adoro esta sensação. Por isso é que eu também tento ao máximo fazer isso. E é também isto que eu também quero com o registro fotográfico, também ter muito mais memórias guardadas para poder rever, porque a parte visual é muito forte e faz-nos lembrar mesmo de como é que nos estávamos a sentir nessa altura e sinto um bocadinho de falta de ter esse registro também. Pronto, eu espero que vocês tenham um bom ano. O episódio vai ficar por aqui. Acho que até foi bom a convidada não ter aparecido e termos feito o episódio a solo. Estava a precisar e soube-me bem. Se calhar este ano, não sei, o que acham? Acham que devia trazer mais registro a solo? Se calhar posso explorar um bocadinho mais este formato, que eu gosto muito e que fui deixando de fazer, porque fui fazendo mais os episódios com a Inês, que eu também adoro. Mas se calhar, de vez em quando, até pode fazer sentido voltar a trazer estes episódios, que para mim sabem a terapia. Portanto, olhem, espero que tenham um grande ano, que o janeiro, este mês mais longo do ano, esteja a correr bem e a passar a um ritmo mais normal do que é costume. Nós vemo-nos num próximo episódio e já sabem, deixo o link na descrição para quem queira vir assistir ao espetáculo ao vivo, que vai acontecer em fevereiro, que eu estou muito entusiasmada. E é isso. Um beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo ao hora do costume?