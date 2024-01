Uma encomenda para a NASA, o "Santo Chega" e outra vez o diabo. Os 'bloopers' da Convenção do Chega

Há um "espírito" entre os militantes do Chega. Será um "santo" ou será o "diabo"? Talvez a NASA consiga descobrir. Estes foram os momentos mais inusitados da Convenção do Chega em Viana do Castelo.