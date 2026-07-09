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Boa moeda, má moeda das manhãs. 360, Paulo. Há mais um município a cobrar aquela taxa turística.

É verdade, eles vão somando cada vez mais. Agora é Nazaré. Se quiserem ir a Nazaré ficar, ver as ondas, ir ao sítio e ficar lá pelo menos uma noite, vão ter que pagar a taxa turística a partir do dia 1 de setembro. Isto foi uma decisão da Câmara Municipal. O valor é relativamente baixo em relação a outras que vão sendo cobradas, é de €1 e vai ser cobrado em todas as unidades de alojamento turístico no concelho da Nazaré, hotéis, alojamento local, enfim, todas as formas de hospedagem, para maiores de 12 anos, por cada noite que fiquem no concelho.

Maiores de 12?

Maiores de 12 anos. São já cerca de 50 os municípios em Portugal que têm uma taxa turística.

Vai chegar a todos. Vai acabar por chegar a todos.

Só não chega àqueles em que não há expressão, de facto, de dormidas no concelho. Lisboa, por exemplo, já cobra €4 por noite, por pessoa, há pois.

€4, é muito.

O Porto, €3. Lisboa, €4. Imaginem uma família de quatro pessoas, €16 por dia, por noite, se quisermos. É uma tendência, é uma fonte de rendimento. Por acaso não vi aqui a receita, em Lisboa já são umas largas dezenas de milhões de euros, talvez 50, 60 milhões de euros de receita por ano.

É muito. É insustancial.

É muito dinheiro para o orçamento da Câmara. A tendência é essa, porque também há custos, as chamadas externalidades que o turismo provoca. É preciso maior recolha de lixo, por exemplo.

Claro, todo o impacto que tem.

Todo o impacto que tem, consumos por aí fora. É uma forma de as câmaras também comporem o seu orçamento e de alguma regulação, embora eu duvide que a estes níveis as pessoas deixem de ir para um destino ou troquem de destino em função da taxa turística.

E usar esse dinheiro para arranjar estradas também era uma boa ideia.

Também era uma boa ideia.

Para os turistas deslizarem melhor.

Sim, também faz parte.

Ficarem mais surpreendidos.

Exato, para virem mais.

Para virem mais, pagar as taxas turísticas.

É certo, já anda entre os €10 e os €20 por noite. Não é uma tendência que nunca teve.

Não é uma coisa que se vá considerar, mas sim, era uma coisa que se via.

É uma tendência. Vem na fatura do hotel.

Pois vem.

Portanto, às vezes vem lá diluído noutros consumos e nós nem reparamos. Mas a tendência é esta e agora o próximo, de facto, é Nazaré. €1 por dia, por noite.

Por noite.

Por noite.

Sim. Entretanto, há uma nova plataforma para comparar preços. Isto dá sempre muito jeito.

É da DECO. A DECO Proteste lançou esta plataforma gratuita que se chama Saber Poupar. E, de facto, é uma ferramenta digital que permite a qualquer pessoa fazer simulações, ver que poupanças pode ter em áreas como supermercados, telecomunicações, banca.

É assim desdescrevido.

Energia e mobilidade. Exatamente. No fundo, eles agregam alguns instrumentos que já têm posto a funcionar nos últimos tempos e que fazem aqui uma ferramenta que, neste caso, permite, por exemplo, através das faturas recentes, melhorar o tarifário de telecomunicações ou da energia. Faz as contas também aos períodos de fidelização e ajuda-nos a fazer o diagnóstico deste tipo de consumos, das despesas que temos com este tipo de consumos, e a ver se depois há alternativas melhores no mercado, porque a DECO também tem comparadores para estes vários serviços. E depois a decisão, obviamente, é de cada um. Mas é importante, cada vez mais, fazer estas comparações. Também no caso dos supermercados, é importante perceber onde é que há os preços mais baratos na nossa zona e geograficamente isso é possível também. E é cada vez mais importante não só as pessoas fazerem estes consumos informados, como de vez em quando, sobretudo quando acabam os períodos de fidelidade, que alguns destes serviços têm, e as pessoas aderem aos períodos de fidelidade para terem condições mais vantajosas no momento de contrato, como sabemos, em vez de deixarem renovar automaticamente os contratos, fazerem uma pesquisa no mercado para ver se conseguem condições melhores para o mesmo tipo de serviços.

Queres lembrar só o site?

Chama-se Saber Poupar.

Saber Poupar, é da DECO.

É da DECO e está obviamente disponível nas plataformas eletrónicas da DECO.