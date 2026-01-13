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Caça ao Voto na Rádio Observador, o nosso podcast dedicado à campanha eleitoral, com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e com o editor adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, até o fim da campanha eleitoral. Parece que já vemos o fim da campanha na sexta-feira, pelo menos pra já. Se calhar na segunda volta ainda vamos ter mais. É que eu já estava a ficar assim nostálgico ao pensar no fim da campanha eleitoral, depois lembrei-me que se calhar ainda vamos ter mais uma ronda. Bom, eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França.

Bem-vindos, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapatoso. Miguel Pinheiro, começo por ti. Quem é que anda a perder votos?

Acho que quem continua a perder votos é Cotrim de Figueiredo, por dois motivos. Um compreensível, o outro menos. O motivo compreensível é o de ele não estar a dar a volta. Acho que é compreensível porque o dia de ontem foi mesmo muito mal, mesmo em termos pessoais. Não faço a menor ideia, no caso da acusação, quem tem razão, quem não tem, não é nada disso. Não é conversa do coitadinho, não sei se é coitadinho ou se não é, mas naturalmente que é difícil recuperar de um dia daqueles. Mas a verdade é que, como o Ricardo Conceição dizia e muito bem, a campanha está a acabar. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta, depois é quinta, depois é sexta, depois acabou. E, portanto, com maior ou menor dificuldade, João Cotrim de Figueiredo tem que dar a volta à campanha e não conseguiu. Depois, o outro ponto menos atendível é o fato de a campanha de Cotrim de Figueiredo estar a tratar este assunto recorrendo a insinuações. Não gostam de insinuações? Então por que recorrem a insinuações? Bernardo Blanco fez um tweet há bocadinho com insinuações sobre que outras coisas a campanha de Mendes vai inventar, caso a sondagem de hoje à noite não o dê numa boa posição. Que nos andou a inventar o quê? Houve alguém que inventou as frases desastrosas de Cotrim de Figueiredo sobre o eventual apoio a André Ventura na segunda volta? Foi alguém que inventou? Alguém o obrigou a dizer aquilo? Alguém lhe abriu a cabeça pra lhe pôr lá dentro aquelas frases? Ninguém, a culpa é do próprio. É muito populista isto: o sistema está contra nós. Eles, o deep state, está tudo contra nós. Existe aqui eles, eles estão contra nós, eles estão contra o povo, o povo quer João Cotrim de Figueiredo, mas eles querem impedir o povo de concretizar a sua vontade e portanto, eles vão fazer tudo o que for preciso pra derrotarem o verdadeiro representante do povo. Isto é uma coisa muito populista e por isso não me agrada. E depois houve também esta insinuação sobre um eventual papel do governo na acusação que surgiu ontem, pelo fato de a pessoa em causa trabalhar no governo. Agora o governo é culpado por associação. O governo é que é culpado. Se mais uma vez, da mesma forma que João Cotrim de Figueiredo não gosta que lhe façam acusações sem provas, que se comporte da mesma forma. Se tem alguma prova de que o governo esteve de alguma maneira envolvido nisso, apresente-as. E por estas razões, acho que este também não está a ser um bom dia pra Cotrim de Figueiredo.

Miguel Santos Carrapatoso.

Sim, concordo com o Miguel. Acho que João Cotrim de Figueiredo e a campanha de João Cotrim de Figueiredo está a entrar numa deriva um bocadinho perigosa. Eu não sei exatamente se isto faz com que João Cotrim de Figueiredo perca votos. Admito até que consiga convencer mais gente de que isto trata-se de uma campanha suja para derrotar ou para impedir que o liberal passe à segunda volta. Sabemos bem como este tipo de discurso tem algum efeito, mas neste caso, como noutros, os fins não justificam os meios. Cotrim de Figueiredo e as pessoas que estão à volta dele, nomeadamente Bernardo Blanco, diretor de campanha, sabem quem é a queixosa, quem é a autora da denúncia, sabem as circunstâncias dela, sabem que construir uma relação entre essa pessoa e qualquer cargo que ela exerça no governo e montar a partir daí uma tese de que é Luís Marques Mendes, a AD, Luís Montenegro, enfim, qualquer outra pessoa ligada à AD que está a fazer isto, eles sabem que não corresponde à verdade. E portanto, estão ativamente a montar, eles próprios, uma campanha de suspeição e de suspeições que, mais uma vez, pode até dar bom resultado Pode até traduzir-se em mais votos, pode até desgastar ainda mais Luís Marques Mendes, mas que é uma coisa feia. Não há outra expressão para utilizar. É, de facto, campanha suja, esta sim. E portanto, acho que nesta altura do campeonato, Cotrim Figueiredo precisava de ter gente à volta dele que dissesse: "Calma, vamos tentar dar a volta de outra forma." Infelizmente, está a tentar dar a volta com as piores armas possíveis, com este tipo de acusação velada em relação à campanha Luís Marques Mendes.

Sendo que a sondagem que vai sair hoje, a recolha da informação é anterior a todos estes casos. Portanto, os números que vamos ter hoje já não refletem isto.

É um pormenor, mas já agora é uma deselegância também da parte de um diretor de campanha, que tem responsabilidades acrescidas, estar já a publicitar um resultado que o candidato vai ter logo à noite.

Entretanto, já agora, e o facto de Marques Mendes hoje ter admitido que pode perder, também é algo compreensível?

Eu confesso que não consigo acompanhar as oscilações de Luís Marques Mendes, porque ontem mesmo disse que tinha confiança que iria passar à segunda volta, se hoje diz que pode perder. Eu não consigo. É muito difícil para qualquer pessoa acompanhar a montanha-russa de emoções que tem sido a campanha Luís Marques Mendes.

Toda esta campanha tem sido uma montanha-russa, mas em particular a Luís Marques Mendes.

Não sei o que tu achas, mas faz lembrar um bocadinho a campanha de 86.

Miguel, tu que tens obra publicada em podcast sobre a campanha de 86, encontras paralelos?

Encontro um paralelo, que ontem me lembrei que pode ser interessante, já que estamos a dissecar essas eleições, que eu não vivi porque não era nascido.

Aproveitando que temos um especialista.

Também nessas eleições, Cavaco Silva se empenhou muito na eleição de Freitas do Amaral, e a coisa correu mal. Apesar da excelente campanha que Freitas fez, a coisa correu mal, na medida em que Freitas perdeu quando esteve muito perto de ganhar logo à primeira, e Mário Soares conseguiu ganhar. Mário Soares era um feroz adversário de Cavaco Silva, nunca gostaram um do outro. Um foi presidente, o outro primeiro-ministro, mas depois Mário Soares acabou por ser essencial e determinante na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Pode dar aí uma pista para o que se pode seguir nos próximos tempos.

A opinião de Miguel Santos Relpato, especialista nas eleições de 1986.

Vamos voltar a 2026. Miguel Pinheiro, quem é que anda a ganhar votos?

A pouco e pouco, pé ante pé.

Grão a grão.

Grão a grão. António José Seguro vai fazendo a sua marcha. Hoje recebeu o apoio de Inês de Sousa Real e do PAN, podemos dizer. Não é assim uma coisa de fazer parar o trânsito. Mas a verdade é que são mais uns votos.

E mais o JPP.

Certo. São mais uns votos e transmite uma ideia de-

Agregador?

Certo. Transmite a ideia de que, de facto, não é apenas um candidato do Partido Socialista, é um candidato que chega a muita gente, que ora tem apoios à direita, ora tem apoios à esquerda, e a ideia de que vai convencendo as pessoas. Ou seja, vai convencendo aqueles que o odeiam, como Augusto Santos Silva, e depois vai convencendo pessoas como Inês de Sousa Real. E isso transmite, vai dando uma ideia de tranquilamente a campanha ir ganhando consistência e ir crescendo, e criar nas pessoas a ideia de uma certa inevitabilidade, pelo menos dele passar à segunda volta, sendo que não é nada inevitável. Também só para isto ficar claro. Nenhuma sondagem mostra que haja dois candidatos claramente destacados de todos os outros pra irem à segunda volta. Mas até aí, Seguro está a ser competente. Ele ontem no discurso da noite fez questão de dizer às pessoas: "Lá está, não se vence pelas sondagens, é preciso ir votar." Ele está a ir a todas as caixinhas, ele está a fazer uma campanha à antiga, não está a inventar, está a seguir os tempos antigos das campanhas e está a fazer as coisas certas no momento certo, ou pelo menos tem sido certo até agora. Se resulta ou não resulta, vamos ter que ver no dia 18. Mas, de facto, mais um dia, mais um voto.

Miguel?

Poderia escolher André Ventura, porque tem sido o maior beneficiário líquido desta confusão toda à direita. Vou escolher António José Seguro, mas um pequeno parêntese para falar de Henrique Oliveira e Melo.

Só três, Miguel.

Desculpa?

Falas de três há cinco segundos.

Eu respeito as regras do programa, ao contrário de ti.

Mas agora não vais falar de 86.

Não. Aliás, eu não quero falar de 86, vocês é que me obrigam a falar de 86. Mas só para fazer um parêntese, de repente, quase ninguém dá por Henrique Oliveira e Melo. Parece que desapareceu.

E o senhor fez rafting.

É verdade.

Teve de fazer rafting.

Deixou de ser tema de conversa e de campanha, o que também pode iniciar alguma coisa. Mas António José Seguro, e é quase um prémio de quer-quer.

Mas há aqui uma coisa que não há volta a dar. Se Seguro sobe

O Almirante Teixeiro, porque o almirante está muito assente nos votos do PS. Portanto, quanto mais votos do PS Seguro conseguir, será ele. E a verdade é que o almirante é um independente que está ali um pouquinho dependente de para onde as marés vão, não querendo fazer metáfora.

E que entretanto voltou a namorar o PSD e o CDS e parece ter desistido do Partido Socialista. Mas falava de António José Seguro, porque a forma inteligente como não se deixou condicionar por aqueles que, à esquerda e no próprio Partido Socialista, queriam que ele fosse e repetisse a mesma estratégia de Alexandre Leitão, o facto de ter conseguido resistir a isso, Alexandre Leitão e, em parte, também Pedro Nuno, o facto de ter conseguido resistir a ser uma espécie de campeão das esquerdas contra a direita radical que queria dominar o país, ou quer dominar o país, isso é um mérito que ninguém lhe pode retirar. Nós tivemos a oportunidade de publicar no Observador um texto da Rita Tavares sobre a campanha de António José Seguro e espelha bem o cuidado que António José Seguro teve em ser sempre percepcionado como um moderado dentro do Partido Socialista. A mesma forma como reagiu ao apoio de Pedro Nuno Santos e como foi evitando deixar-se capturar por algumas vozes no interior do Partido Socialista, isso é um mérito que ninguém lhe tira. Não sabemos se vai passar à segunda volta, se vai ganhar as eleições, mas a campanha competente que fez e acima de qualquer polêmica, ninguém se lembra de um erro que António José Seguro tenha cometido.

Só o da gaveta.

Só o da gaveta, mas neste período oficial de campanha.

Portanto, em que ele diz que não se queria dizer de esquerda para não o meterem numa gaveta. O que ainda por cima fez lembrar uma frase célebre de um candidato de 86, Mário Soares, célebre por meter o socialismo na gaveta.

Exatamente. É curioso.

Não é?

Como 86 está presente nas nossas vidas.

Acho que António José Seguro percebeu bem que para ter hipótese de passar à segunda volta, não poderia ficar engavetado no que representou a ala mais esquerda do PS e aqueles partidos à esquerda do PS, e portanto fez uma campanha ao centro, ao centro-esquerda, e está aparentemente em boas condições de passar à segunda volta.

E a audição deste Caso ao Voto não dispensa a audição da Eleição Mais Louca Sempre, um podcast plus do Observador, em que contamos precisamente a eleição que ditou a vitória de Mário Soares à segunda volta frente a Freitas do Amaral. Uma investigação de Miguel Santos Carrapatoso.

Ora, todos os dias, até ao final da campanha, vamos fazer estas contas sobre quem anda a ganhar e perder votos, mas também mergulhamos nas campanhas. Hoje vamos à campanha de Gouveia e Melo, com a repórter Nadine Soares, e à campanha de António José Seguro, ao encontro da Rita Tavares. Nadine Soares, boa tarde. Eu ia te perguntar por onde andas agora, mas tu agora estás sentada ao meu lado no estúdio, porque estás numa pequena pausa, mas onde é que estiveste?

Exatamente. Hoje a agenda é mais curta. Neste momento estamos numa pausa. Tivemos um almoço numa associação de fuzileiros do Barreiro, onde posso dizer que Gouveia e Melo evocou pela primeira vez na campanha o general Ramalho Eanes. Não o fez mais cedo por respeito. Isto para agradecer ao serviço do país Gouveia e Melo, que nestes últimos dias tem voltado o discurso, além obviamente para os idosos, vira agora o discurso para as forças de segurança e militares. Este esforço para conseguir angariar mais votos tem sido a estratégia do almirante.

E Gouveia e Melo, de alguma forma, aproveitou este dia ou dias horribilis de Cotrim Figueiredo?

Sim, a primeira vez que o almirante comentou a declaração de Cotrim Figueiredo, que dizia não excluir o voto em André Ventura, foi à margem do rio Paiva, precisamente depois dessa atividade de rafting. Nessa altura dizia que não o surpreendia e que já viu todo o tipo de táticas e estratégias em campanha. E questionado sobre se já decidira sobre o que fazer na segunda volta, Gouveia e Melo respondeu que nem coloca essa hipótese de votar noutro candidato na segunda volta, porque espera ser um dos candidatos precisamente nessa segunda volta. No entanto, esta manhã, já no mercado do Livramento, o tema voltou ao de cima e desta vez o almirante aproveitou esta onda e já foi mais crítico. O almirante achou estranha essa declaração do Gouveia e Melo. Não entende como alguém que se diz do espaço moderado pode levantar a hipótese de votar em André Ventura e depois atirou mesmo ao adversário ao apontar incoerências no discurso. Primeiro enganou-se, depois veio corrigir-se. A questão do veto absoluto da presidência, que acabou por retirar, são exemplos que Gouveia e Melo utilizou para dizer que Cotrim Figueiredo revela instabilidade política e para fragilizar ainda mais também este adversário nesta fase. Já sobre a acusação de assédio contra Cotrim, Gouveia e Melo não deu margem, diz que não comenta esses assuntos, que faz apenas análise política.

E onde é que vais terminar o dia?

Como dizia, estamos numa pausa, mas mais logo temos um jantar comício marcado na Torrugem pelas 20h.

Então ainda vais seguir para a Torrugem. Boa viagem, Nadine Soares. Passamos agora à Rita Tavares, que está com António José Seguro. Onde é que andas, Rita? Vamos tentar ir ao encontro da Rita Tavares. Penso que já aqui está. Rita, onde é que andas?

Em Setúbal, na zona antiga da cidade, aqui num contacto com a população pelo candidato António José Seguro. Acho que até conseguem ouvir algum do barulho.

Ouvimos perfeitamente.

Vou tentar fazer ser um pouquinho menos.

Ouvimos a fanfarra.

Sim Já vai aparecendo alguns destes elementos que surgem nas campanhas eleitorais, pelo menos aqui na primeira semana, mas agora começa a aparecer o barulho nas ruas para criar a tal ideia de crescendo. E esta vai sendo uma campanha assim, a seguir os passos todos para tentar chegar a um bom resultado no domingo.

Já agora, António José Seguro tem apostado não em grande fanfarronice quando se fala nas sondagens e fez um apelo ao voto dos moderados. Isto, Rita, está muito bem explícito no teu artigo que publicaste hoje. Está António José Seguro a ser muito cauteloso?

Está muito cauteloso e está muito empenhado em se dirigir exatamente aos eleitores que podem engrossar a sua lista de apoiantes e a sua lista de votantes no domingo, essencialmente, que é perceber que há de haver ali, até pelo rumo da campanha, descontentes com algumas das candidaturas do centro e centro-direita, e tentar colher esses votos para o seu lado e arranjar aqui dois inimigos, que são precisamente aqueles que vão aparecendo nas sondagens diárias como os mais próximos dele mesmo, que é André Ventura e João Cotrim Figueiredo. E aí coloca-os na mesma caixa, diz que são extremistas, um extremista evidente e o outro encapotado, nas palavras de António José Seguro. Portanto, coloca os dois no mesmo saco e faz deles os seus adversários neste discurso dele, o moderado contra o extremismo, que está do outro lado.

E esta toada sem cometer erros, há uma preocupação na caravana de evitar a todo o custo toda e qualquer escorregadela, Rita? Esse tipo de cautela é percetível na forma como ele vai falando com os jornalistas, com as pessoas?

É percetível, mas António José Seguro fala pouco. Criou essa regra de falar pouco das outras candidaturas, pelo menos de maneira direta, porque a verdade é que vai dando as suas tocadas nos adversários, evidentemente, mas tenta não entrar naquele bate-boca mais direto com os adversários e, portanto, aí tem sempre menos margem para cometer erros e está muito centrado em duas ou três mensagens, agora muito a dos moderados, muito a questão da saúde e uma indignação e um levantar de voz com a questão da saúde, que é para tentar dar uma ideia. Alguns socialistas aperceberam-se nas últimas legislativas que houve aqui uma fuga de voto do PS e ao tentar compreendê-la, têm uma certa noção de que pode haver aqui uma fuga de pessoas descontentes com a falta de respostas do sistema político. E que isso está a esvaziar o PS e a tirar-lhe votantes. E António José Seguro o que tem feito é precisamente tentar falar com o mesmo nível de indignação que essas pessoas falam de setores, como o setor da saúde. É o principal que ele coloca. A solução que ele tem é um pacto, é uma coisa muito genérica também, e de colocar todos à mesma mesa e falar. Mas antes disso, antes de colocar essa solução em cima da mesa, que é uma solução que pode não trazer propriamente novidade, é mais o tom com que ele coloca esse tema em cima da mesa. A indignação cada vez que ouve alguém queixar-se da saúde, que faz com que essa mensagem passe com um pouco mais de força e que o coloca mais próximo dos problemas e das preocupações dos eleitores. É pelo menos essa a estratégia que ele tem seguido. Depois, há esta questão dos moderados, que nestes últimos dias, muito mais do que o apelo à concentração do voto da esquerda, que ficou completamente nos primeiros dias de campanha, ficou arrumado aí. Agora, e com o evoluir também destas sondagens diárias, António José Seguro acaba por fazer aqui um realinhamento do discurso e fazer esse apelo aos moderados, a tentar então ir lá buscar os tais descontentes com o centro e centro-direita. E ele fala mesmo em direita, já. Ele faz o apelo ao voto da esquerda à direita.

E o dia vai terminar em Setúbal ou há mais algum ponto?

Não. Aqui estamos a fazer um contacto com a população, acompanhar o candidato nessa arruada, mas daqui vai seguir para um comício no Barreiro, que está marcado para às 21h.

Porque hoje o dia amanheceu em Bragança, não é, Rita?

Terminou ontem em Bragança. António José Seguro ficou a meio caminho e depois começou no Seixal com uma visita a um centro de dia, uma creche. E pronto, o esticão foi de madrugada, digamos assim. Metade madrugada, metade manhã.

Aqueles esticões típicos de campanha eleitoral. Obrigado, Rita, e boa viagem hoje ainda até ao Barreiro. Caça ao voto até ao final da campanha eleitoral. Aqui na Tarde Política vamos conferindo quem anda a ganhar e a perder votos.