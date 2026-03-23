Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Bruno Ventura, vice-presidente do grupo parlamentar do PC. Bom dia, bem-vindo.

Muito bom dia. Obrigado pelo convite.

Estava a estudar.

Aquela leitura de apontamentos quando entrar para a sala.

Vocês não deviam começar assim.

Agora vamos ver se fazemos alguma pergunta que vá dar aí.

Vamos lá. Não sabemos o que é nós.

Começamos pelo cinema. Não sei se lá em casa existe a tradição de ver o Sozinho em Casa no Natal. Existe?

A tradição não existe. Mas como tenho uma filha, ela este Natal ficou imensamente curiosa com esse tipo de conteúdos, como ela diz, da década de 80. E então vimos o Sozinho em Casa em família.

Que idade é que ela tem?

Ela vai fazer nove anos agora, em Dezembro.

É década de 90. O primeiro foi em 1990, tem 36 anos.

Mas ela põe nessa gaveta.

É, faz parte. Mas a pergunta é: quantos filmes existem deste clássico?

Três.

Quer ajuda?

Não posso acreditar, são mais do que três. É a melhor ajuda.

Três, seis ou sete? Bem, eu já disse. Não posso corrigir. Três, seis ou sete.

Isto vai ser um bingo. Eu pensava que tinha acabado no três.

Quase todos nós pensávamos isso.

Eu vou dizer sete.

Era seis. O último é de 2021. E para estarmos a falar do Natal, porque provavelmente já deve ter adivinhado o que aí vem, foi recentemente eleito presidente da distrital de Lisboa. Como é que olha para o que se está a passar com o secretário-geral da Câmara de Lisboa, Laplane Guimarães, suspeito de corrupção em contratos públicos de iluminações de Natal?

Este tipo de casos nunca são bons porque acabam por minar publicamente a confiança nas instituições. Da minha parte, como presidente da distrital de Lisboa, cabe-me confiar na Justiça e, sobretudo, relevar a iniciativa política do presidente da Câmara de Lisboa, que eu acho que é assinalável, que para além de ter tido a serenidade institucional de esperar o que a Justiça ia dizer sobre o caso, teve a iniciativa política de abrir o inquérito interno para averiguações do que se passa com este protocolo com a UX e se houve alguma irregularidade no comportamento da Secretaria-Geral da Câmara. Eu acho que este é o ponto diferenciador e assinalável, é o PSD ter um presidente de câmara que, perante uma situação destas, não fica quieto e tem a iniciativa política dele próprio naquilo que é a competência dele, abrir o inquérito interno.

E Laplane Guimarães devia ter sido já suspenso de funções ou não?

Não me parece. Repare, nós amanhã poderíamos acabar numa redundância, porque amanhã serão públicas as medidas de coação propostas pelo Ministério Público. Não há ainda factos objetivamente conhecidos. Os políticos não são juízes, os jornalistas não são juízes, quer dizer, há um tempo para a justiça funcionar. E eu julgo que esse tempo deve ser respeitado, senão entramos aqui numa confusão. A coragem muitas vezes não é exonerar, dizer vá embora. A coragem muitas vezes é aguardar pelo tempo das justiças e respeitar os direitos de cidadania das pessoas.

Mas Bruno Mascarenhas fala em dois pesos e duas medidas. Diz que Moedas não teve o mesmo comportamento no caso de Mafalda Livermore.

São comparações, eu não quero estar aqui a adjetivar, mas são comparações que não parecem razoáveis. Quer dizer, estamos perante um caso com factos conhecidos, palpáveis, verificáveis. Repare, uma dirigente nomeada para uma instituição que faz um trabalho ao nível de serviços sociais da câmara. Ter aquele tipo de propriedades que servem aqueles fins sem contrato para imigração ilegal é um facto palpável que leva um dirigente político a atuar. Coisa completamente diferente é quando se está a averiguar se houve uma irregularidade ou não houve uma irregularidade.

Mas não é mais grave isso? Quando existe uma investigação em curso, a pessoa foi detida para interrogatório.

A pessoa é detida para ir a interrogatório, mas é uma investigação que está a correr, não existe nenhuma acusação sobre a pessoa. Nós não sabemos em qualidade a pessoa foi ouvida. Portanto, eu percebo o paralelo, mas não encontro fundamento, nesta fase, para uma atuação mais assertiva do presidente da Câmara de Lisboa. Seria mais fácil, você não me estava aqui a fazer esta pergunta, seria mais fácil, mas eu acho que o presidente da Câmara de Lisboa teve a serenidade tranquila de, perante os factos que conhecia, ter a iniciativa política que devia ter tido. Aliás, é algo raro até. Ou seja, não se limitou a dizer: "Olhe, à justiça o que é da justiça, vamos aguardar." Ter a iniciativa naquilo que são as competências dele, de abrir o inquérito interno, aguardar por essas conclusões e depois sim, aí sim, é o momento da decisão política perante factos palpáveis e conhecidos. Isso parece uma postura habilitada, razoável e que os lisboetas podem confiar na liderança do Carlos Moedas neste tipo de assuntos.

Temos de seguir.

Só muito rapidamente. A nomeação de Mafalda Livermore foi um erro de Carlos Moedas?

Não foi um erro porque à data nada previa.

Mas mesmo sem esses factos.

Essa é uma questão interessantíssima do ponto de vista da ficção científica. Teria sido um erro se o Carlos Moedas à data tivesse conhecimento dos factos públicos.

Mas mesmo sem esses factos públicos, Mafalda Livermore tinha as competências para exercer aquele cargo?

Repare, se foi nomeada para aquela posição é porque foram identificadas essas competências. Portanto, não me recordo disso ter sido questionado.

Muito bem, seguimos então. Bruno Ventura agora vai-se estrear nos pontos seguramente.

Fica a saber que tem seis sozinhos em casa para ver com a filha. Não sei se são cinco ou seis.

Vamos lá.

Leva só as pipocas.

Quem foi o primeiro presidente da distrital de Lisboa do PSD? Já lá vão uns aninhos. Mais antigo do que o sozinho em casa. Tem ideia? Quer pensar alto? Pode ser que vamos ajudando.

Não, eu estou a ver as fotografias.

A memória fotográfica.

Há de ser a primeira do lado esquerdo.

Vai ser a Pedro Roseta. Não.

Peço ajuda, se calhar.

Está pensando alto. Já passou por ali gente muito importante.

Marcelo Rebelo de Sousa.

Certíssimo, Marcelo Rebelo de Sousa, em 75, 77. Era um jovem Marcelo e olhe, veja como é que acabou. Não sei se têm ambição para chegar lá também.

Não, não temos. Nós estamos já aqui.

Mas como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deu agora lugar a António José Seguro, acha que vamos ter um presidente agora mais interventivo, mais exigente?

Eu julgo que teremos um presidente que respeitará, com estilo diferente do Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, não há nenhum estilo igual ao de Marcelo Rebelo de Sousa.

É único.

Mas teremos um presidente que procurará, das declarações, do discurso político que tenho observado, respeitará os seus poderes constitucionais e com isso respeitará o equilíbrio de poderes. E quero aqui ressalvar daquilo que assisti na Assembleia da República, uma preocupação pela estabilidade política, independentemente da cor política do governo. E eu acho que isso é a salutar. Se será exigente para com o governo, com os restantes órgãos de soberania, eu não só julgo, como espero que o seja, porque é assim que deve ser.

Acha que já criou uma dinâmica nova, digamos assim, nomeadamente no apelo às negociações para a legislação laboral? Já há um tom diferente na vida política?

Repare, eu julgo que deve estar a dizer isso pelo tempo que o fez, não pelo que fez, porque normalmente os presidentes da República, em situações em que no nosso quadro democrático existe algum tipo de fricção, apelam sempre ao diálogo. Não é nenhuma novidade. No tempo político que o fez é que relevou um timing político acertado, porque estavam a decorrer iniciações. Da parte da UGT, a corda estava quase a partir, tendo em conta o calendário eleitoral que tinha, isso é público, e eu julgo que o presidente da República foi nesse aspeto afirmativo, assertivo e contribuiu para o regresso ao diálogo. Isso é um facto assinalável.

E acha que este pacote laboral, este dossiê, será provavelmente o primeiro teste à qualidade, se quiser, da coabitação? Isto é, à postura que vamos ter do novo presidente.

Eu julgo que teremos imensos testes. Não seria tão definitivo. Eu acho que este pacote laboral será sobretudo um grande teste às forças no Parlamento. Àqueles que pretendem uma mudança, olhando para a realidade como ela é, e aqueles que se dizem uma mudança, mas apenas no TikTok. E, portanto, o que vemos é um situacionismo permanente, um imobilismo permanente. E o outro partido, como é o caso do Partido Socialista, cada vez que não está no governo, fica sempre tudo em causa, aos direitos humanos, à democracia própria, aos direitos universais, à ONU. E portanto, será um grande teste a quem faz discursos de mudança e quem tem o ímpeto de mudança. Eu julgo que o teste terá aí mais do que na serenidade institucional do presidente da República.

Bruno Ventura, agora para cinco pontos, e esta vai saber mesmo.

Para mais cinco.

Ainda não conseguiu ter os cinco à primeira? Teve agora, pois foi. Não tinha conseguido nenhuma.

Estão piores que a minha filha a fazer a pata no joelho.

Quanto tempo tem o mandato de um juiz no Tribunal Constitucional?

Nove anos.

Nove anos. Foi fácil. E vai ser um teste também ao PSD a capacidade de conseguir resolver as negociações no Parlamento para a nomeação dos juízes?

O PSD tem tido uma postura equilibrada porque tem tentado fazer uma negociação parlamentar envolvendo todos e lendo o tempo de hoje, a configuração parlamentar de hoje. Não é a configuração parlamentar da década de 90 ou de início deste milénio. Portanto, o PSD neste aspeto, o que tenta é ter uma postura de equilíbrio razoável, tendo em conta as escolhas que os portugueses fizeram.

Então quem é que está a emperrar?

Eu julgo que o Partido Socialista tem aqui muita responsabilidade, porque ainda não lidou bem com a mudança que tem ocorrido no país, com a nova sociologia eleitoral. Eu julgo que quando o Partido Socialista regressar à realidade, puser os pés na realidade, perceberá que não é um grande assunto nós não excluirmos a representação. Nós podemos não gostar, não concordar, podemos ter todas as ideias de estratégia política, de definição de princípios, mas o que é certo é que existem hoje outras forças que tornam o quadro parlamentar tripartido. Uma força que está no governo, maioritária, e duas forças da oposição, uma que tem mais dois deputados, mas são duas forças com dimensão semelhante. O PSD parece-me um adulto na sala que está a tentar equilibrar as regras do jogo, tendo em conta a realidade que existe. E eu acho que isso deve ser refletido no Tribunal Constitucional. Ninguém é dono da democracia, não há um direito natural para se ter juiz independentemente da vontade das pessoas. Isso não existe.

E, portanto, o PSD pode quebrar o esforço de fazer pontes com o PS e acertar com o Chega?

Nós não temos intenção nenhuma de quebrar esse esforço. Repare, mesmo a proposta do pacote laboral prova que o PSD leu bem o que os portugueses disseram. Há um partido que governa e há duas forças de oposição, uma com representação parlamentar ligeiramente superior. Mas os portugueses disseram que para além de governa, também nos disseram: "Conversem uns com os outros". E, portanto, o PSD leva esse esforço de diálogo até ao limite. Não sacrifica é no altar do diálogo, nem o seu ímpeto de mudança, nem a responsabilidade institucional, como é o caso de termos um Tribunal Constitucional com nove membros. Agora, não será da nossa parte que será quebrado o esforço de diálogo.

Mas como é que se sai do impasse neste momento?

Repare.

É porque isto arrasta-se, não é só há muitos meses.

Como é que eu vou saber dizer isto? Eu não estou a conduzir as negociações, como é público. Não estou a conduzir as negociações, como é público, mas acho que quebra-se o impasse com um bocadinho de bom senso. Os dados que são públicos, vocês conhecem e percebem com objetividade a diferença entre uma birra e sentido de Estado e democracia. Se calhar se apelássemos com mais veemência.

Essa acusação é de parte a parte. Todos dizem que a birra está do outro lado.

Não, mas não se trata, porque nós não estamos a coartar a representação de ninguém. Estamos a equilibrar a participação de todos. É uma coisa diferente.

Muito bem. 10 pontos, não é?

Mais umas 10 pontos. A frase de Santana Lopes: "Vou andar por aí", ficou muito célebre na política portuguesa.

Congresso de Pombal.

Pronto, é pronto. Cinco pontos. Queríamos saber onde é que vinha a frase.

Por isso que o rato estava no fim.

Abril de 2005, Congresso de Pombal: "Não te despeço, não vou estar por aqui, mas vou andar por aí." É o que está a acontecer com Pedro Passos Coelho?

Não, não é o que está a acontecer. Pedro Passos Coelho tem tempos de silêncio bastante prolongados, não se inibe do seu direito cívico de participar na democracia. Aliás, tem um histórico na política em que a sua participação pública, quanto a mim, sou dirigente do partido e presidente da distrital de Lisboa, acrescenta qualidade ao debate político, e acho que não deve estar inibido de fazer. Há pessoas que concordarão com o que Pedro Passos Coelho diz, mas isso não tira a pessoa de um partido livre. Isso pode ser journalisticamente muito estranho, mas o meu partido é fascinante, porque é mesmo livre. Nós lidamos bem com a diferença. E o Pedro Passos Coelho também lida bem quando discordam com ele. Agora, acho que acrescenta, é muito bom pra democracia e pro meu partido, uma voz como a do Pedro Passos Coelho ser ouvida. Ele ter vontade de participar no debate sobre o futuro. Não quer dizer que concordemos com tudo, mas quer dizer que a sua voz traz valor à democracia e isso deve ser valorizado.

Mas não está a ser particularmente crítico da governação de Luís Montenegro.

Repare, o fato de ser particularmente crítico, é uma expressão sua, não tira valor à sua participação. Não há democracia, nem liberdade, sem crítica, sem pensamento crítico.

Mas Passos Coelho deveria tirar outras consequências?

Força. Diga.

O que lhe perguntava é se deveria tirar outras consequências dessas críticas, avançar, por exemplo, para eleições internas.

Por amor de Deus. Repare, quando Mário Soares se pronunciava sobre a própria governação, às vezes socialista ou outros presidentes socialistas, ninguém lhe andava a exigir que fosse candidato à liderança do Partido Socialista. Sejamos razoável. Há personalidades na nossa democracia, e ainda bem que coexistem, que participam da democracia depois de terem ocupado determinadas posições. A consequência disso é serem candidatos a um cargo partidário, porque sim. Por amor de Deus, não. A nossa democracia tem mais maturidade do que isso. Isso já aconteceu no passado e é bom que aconteça. Se querem, esta é não só a minha visão pessoal, mas também a minha visão como presidente da distrital de Lisboa, pra ser um bocadinho mais categórico.

E depois resta a velha questão: será que Passos Coelho tem razão ou não quando diz que este governo é pouco reformista?

Repare, a declaração de Pedro Passos Coelho teve três momentos. Uma sobre o passado, em que divergiu estrategicamente do posicionamento do partido, mas isso já não se muda, está no passado. Sobre o futuro, eu até encontro pontos de contacto. Repare, sobre o pacote laboral é um bom exemplo disso. Pedro Passos Coelho não diz uma coisa diferente do que o partido quer pro futuro, do que o presidente do partido quer pro futuro, do que eu próprio quero. Quer dizer, assim, nós temos esta proposta, estamos disponíveis a dialogar, mas num quadro político como vivemos hoje, não é só quem governa que deve ser responsabilizado. As forças da oposição devem também dizer ao que vão e ser avaliadas por isso. Eu sobre o futuro, não encontrei, com honestidade, grandes diferenças entre a vontade política do Pedro Passos Coelho. Se me disser assim: "Olhe, queria um ímpeto de mudança mais robusto", talvez sim, mas se calhar não é essa a intenção em determinadas matérias ou momentos do primeiro-ministro. Isto é, quanto a mim, uma convivência saudável em democracia.

Muito bem, Bruno Ventura, vamos pra última pergunta. Tem 15 pontos neste momento. E a pergunta é: como se chama a filósofa que escreveu o livro "Problemas de Gênero" e que é considerada a autora da teoria do gênero?

É francesa, eu só não quero estar a dizer o nome. Simone de Beauvoir. Não.

Não. Dou então aqui uma ajuda: Hannah Arendt, Simone de Beauvoir ou Judith Butler.

Não, Hannah Arendt não foi. Eu tirava convencido que era a Simone de Beauvoir, portanto trata-se dessa terceira.

Judith Butler. Perguntava-lhe por que o PSD impôs disciplina de voto aos seus deputados pra votação dos diplomas sobre identidade de gênero.

Porque primeiro era um projeto de lei nosso. Segundo, é um projeto de lei que aborda uma matéria de registro civil, identificação de pessoas perante o Estado, não sobre a sua determinação pessoal. É como é que as pessoas são identificadas perante o Estado. Aquele projeto de lei é um projeto de lei que trata de revogar a lei atual, ou seja, trata de revogar o processo declarativo, que é uma pessoa chegar e dizer assim: "Olhe, agora sou uma mulher, agora sou um homem." Trata de revogar isso, mas não tira esse direito. O que faz é equilibrar segurança jurídica com esse direito, que é mediante um relatório médico, uma equipe disciplinar perante X circunstâncias, disforia de gênero, incongruência de gênero, verificando se a pessoa pode manter essa determinação e ir ao registro civil a partir dos 18 anos. Portanto, trata-se de um projeto de lei com bom senso, que não é exclusivamente sobre matérias de consciência. É sobre a forma como o indivíduo se identifica perante o Estado E portanto, acho que o Hugo Soares se decidiu muito bem sobre isso. É um projeto de lei nosso e percebeu juridicamente do que se tratava.

Se não tivesse imposto a disciplina de voto, acredita que alguns deputados do PSD votariam contra?

Eu não consigo fazer esse processo de adivinhação. Posso lhe dizer que o grupo parlamentar está de consciência muito tranquila com este projeto de lei. Foi um projeto de lei que voltou a trazer bom senso, tirou a ideologia de algo onde não deve existir. Voltou a trazer bom senso e acho que é equilibrado e grande parte dos portugueses se revê na decisão tomada por esta revogação e sobretudo pelos critérios com que foi feito. Não exclui a autodeterminação de ninguém. Tem especificidade, por exemplo, para pessoas intersexo abaixo dos 18 anos, mas tirou algo muito importante. E repare isto para um eleitor no qual o PSD se vê representado, é importante. Por exemplo, retirou o artigo de 2018 que dizia que o Estado devia promover este tipo de ideologia. O Estado não deve fazer isso. Quer dizer, o Estado deve garantir o respeito pela diversidade em liberdade, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. Não deve andar aqui a promover ideologias. Portanto, sim, era uma matéria de princípio com a qual o PSD se identifica e eu julgo que o grupo parlamentar, não posso atestar por toda a gente, isso seria incorreto fazê-lo, mas julgo que estamos todos. Houve um debate na direção parlamentar. Eu estava em Bruxelas, não tive presença, tive apenas feedback, mas nós estamos muito confortáveis com um projeto de lei que reflete bom senso e que voltou a trazer bom senso a uma questão que é crítica, que preocupava muito as pessoas e que causa dor a muitas pessoas e que nós devemos ter empatia. E, portanto, o PSD está confortável com este projeto de lei. O debate está a ser feito.

Fez 17 pontos. Agora já nos pode dizer qual era a matéria que estava a rever?

Eu vou vos dizer.

Que no fim do dia ia revogar.

Eu conheço todos os chefes militares. Eu sou vice-presidente para a área da defesa.

Exato.

E eu tenho um problema com nomes.

Com nomes. A nossa solidariedade, a minha, pelo menos.

Eu tenho um problema com nomes, e eu entendi que seria uma falta de respeito institucional se vocês me tivessem perguntado.

Quem é o chefe de Estado-Maior.

Esse eu sei. Mas houve, por exemplo, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que por via dessa, foi nomeado recentemente. Estava aqui um bocadinho se eu falhe uma coisa destas.

Fica para a próxima.

Não, mas fomos ao "Sozinho em Casa", que é muito mais difícil.

Mas os chefes militares ficam a saber, pelo menos da minha debilidade em termos de memória e de nomes, mas da minha preocupação pelo respeito institucional.

Mas em Hollywood não ficaram muito satisfeitos com a sua performance no "Sozinho em Casa", portanto vai ter de-

Eu não quis acreditar. Eu ainda não acredito.

Eu sei. Agora fica por aqui.

Acho que vocês me tiraram pontos.

Bruno Ventura, obrigada por ter vindo à Comissão de Liberdade.

Obrigada.