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Conferência de imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do Mundo. A edição de hoje é com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Bom dia.

Bom dia.

Começamos com a capa do jornal Público, hoje em destaque, Vasco, está a notícia do arquivamento do caso Spin off Viva.

"De pedra no sapato a pedra no sapatinho, Justiça arquiva Spin off Viva" é o título que se pode ler hoje no Público, uma referência ao bom presente de Natal, e estou a citar, a que o Procurador-Geral da República já tinha aludido sobre se poderia ou não haver uma decisão sobre a averiguação preventiva à Spin off Viva durante a época festiva. Ora, o arquivamento foi anunciado ontem à tarde. O Público lembra que foi a polêmica em torno da empresa da família do primeiro-ministro que levou à crise política do início do ano e à marcação das últimas eleições. O jornal escreve hoje que um eventual inquérito formal sobre este caso era visto dentro do governo como o único obstáculo capaz de causar reais danos ao Executivo, e que agora que o assunto parece arrumado, Luís Montenegro vê reforçadas as condições políticas para cumprir a legislatura até ao fim.

E passamos agora para a capa do Diário de Notícias. Estão a duplicar os incumprimentos em salários por causa dos atrasos nos pagamentos.

Há um aumento significativo de portugueses a ter dificuldades em cumprir com esses compromissos por falta de dinheiro. A grande razão é essa mesmo, os atrasos nos pagamentos. O número de pessoas nesta situação saltou de 12% para 21% no último ano. Os homens são mais afetados do que as mulheres por este problema e as zonas onde a situação mais se verifica são o Alentejo e a área metropolitana de Lisboa. Estes números vêm de um estudo da Intrum, que alerta ainda para dados preocupantes para a economia portuguesa. A subida do custo de vida teve impacto em 62% dos portugueses, quase 20 pontos percentuais acima da média europeia.

E o Jornal de Notícias dá mais novidades sobre o caso de Paulo Abreu dos Santos, indiciado pelos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças. É suspeito de ter instalado câmaras ocultas em espaços privados.

Como balneários ou casas de banho, tudo para captar imagens de homens adultos nus. É o que escreve o JN. Os inspetores da PJ terão encontrado num dos discos externos que tinha em casa, na localidade de Santa Marta do Pinhal, vários vídeos gravados sem o conhecimento ou consentimento das vítimas. Mas o crime de devassa de vida privada é semipúblico, ou seja, depende da apresentação de uma queixa por parte dos ofendidos. Ou seja, o Ministério Público ficou sem legitimidade para avançar criminalmente contra o arguido por este indício. O advogado acabou por ser filmado por uma das câmaras ocultas que ele próprio colocou a instalar outros dispositivos de captação de vídeo, também em balneários e casas de banho, como dizia.

E vamos ainda à capa do Jornal Económico: os estrangeiros em Portugal quadruplicaram em sete anos e já são mais de 1,5 milhões.

O retrato da população imigrante em Portugal, que é feito pela Portdata, revela que 76,5% estão empregados, 11,5% andam à procura de emprego. Além disso, mais de um em cada quatro estrangeiros está em situação de pobreza ou exclusão social. Em 2018, havia cerca de 480 mil estrangeiros a residirem em Portugal. No final do ano passado, totalizavam mais de 1,5 milhão, quatro vezes mais. São dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

E vamos agora à imprensa internacional, Vasco. Começamos com o New York Times, que faz um resumo do aguardado discurso de Donald Trump, focado num balanço do primeiro ano de mandato.

Mais virado para a economia, o Times fala num discurso de combate, durou 18 minutos, em horário nobre, aconteceu esta madrugada, hora portuguesa. Trump argumentou que a economia está em melhor forma do que muitos americanos acreditam. O presidente tem estado na defensiva recentemente sobre a questão da acessibilidade. É o que escreve, no mínimo, o New York Times, com os democratas do Congresso a esperar usar essa questão para voltar ao poder durante as eleições intercalares, capitalizando as preocupações dos eleitores com o alto custo de vida nos Estados Unidos. Trump trouxe gráficos e números para tentar argumentar que a economia está a melhorar ou, pelo menos, que os aspetos mais negativos não são culpa desta administração. Anunciou também o que chamou de Warrior Dividend, Dividendo do Guerreiro. Traduzido por miúdos, falamos de cheques no valor de cerca de $1700 que vão ser enviados a cerca de quase 1,5 milhão de militares. O presidente diz que o dinheiro vem das tarifas que foram cobradas sobre produtos importados para o país.

E fechamos com o Guardian, que noticia que os líderes da União Europeia estão a ser instados por Washington a usar os ativos russos congelados para financiar a defesa da Ucrânia.

Um momento de pressão sem precedentes por parte dos Estados Unidos, é o que escreve o jornal britânico, na antevisão de uma cimeira crítica em Bruxelas, com Kiev sob pressão para ceder território à medida que a Rússia avança no campo de batalha. Os líderes da União Europeia vão ser convidados a cumprir a promessa de encontrar o dinheiro urgentemente necessário para a Ucrânia. Para hoje, na Índia, está marcada uma reunião do Conselho Europeu com presença de Volodymyr Zelensky e Portugal faz-se representar pelo primeiro-ministro Luís Montenegro.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cabo do jornalista Vasco Maldonado Correia. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.