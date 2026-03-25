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Já temos aqui em estúdio o jornalista Miguel Gato. É ele quem nos vai trazer a conferência de imprensa da Rádio Observador. Miguel, muito bom dia.

Muito bom dia, João.

Começamos com a capa do Jornal de Notícias. Afinal, Miguel, qual é a diferença entre os combustíveis de marca e os low cost?

Aparentemente, e por algumas dúvidas que possam surgir, a qualidade do combustível é igual, mas as marcas juntam aditivos que dizem melhorar a eficiência do motor dos automóveis, ao contrário do que acontece com as marcas de baixo custo. O JN explica esta manhã que abastecer o carro nestas bombas low cost permite ao cliente poupar, neste momento, até 22 € no abastecimento do automóvel. A guerra no Oriente tem provocado a subida dos preços dos combustíveis semana após semana. Isso tem feito, naturalmente, com que os condutores procurem alternativas na hora de encher o depósito. Muitos portugueses procuram agora estas soluções low cost, precisamente para abastecer o veículo.

E o Diário de Notícias escreve, Miguel, que Cuba está disponível a enviar médicos e reforçar o SNS no curto prazo.

Apesar da situação de crise que o país latino-americano vive, sobretudo ao nível energético, o embaixador em Lisboa confirma ao DN que o país está disponível para avançar com o memorando de entendimento assinado em 2023 pelos ministros da Saúde dos dois países, na altura, um acordo alcançado pelo governo socialista, que prevê a colaboração médica. Os autarcas da Península de Setúbal, ouvidos pelo DN, consideram que esta poderia ser uma solução para, por exemplo, evitar as urgências centralizadas de ginecologia e obstetrícia, uma medida implementada recentemente pelo governo de AD para precisamente evitar serviços de urgência encerrados.

Já o jornal Público, Miguel, também traz com destaque o tema da saúde.

Sim, escreve sobre o recorde de cesarianas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. As unidades públicas fizeram mais 5% de cesarianas no ano passado, por comparação com 2024, e a escassez de obstetras tem influência nestes números. O Norte e o Alentejo são as regiões com pior registro, é o que escreve esta manhã o jornal Público.

O Correio da Manhã recupera o caso do filho que matou a vereadora da Câmara de Vagos. Falamos de Susana Gravato.

Sim, um jovem de apenas 14 anos que atingiu a mãe a tiro com uma arma que roubou ao pai em casa. O menor já cumpriu quase seis meses de pena e arrisca ficar mais três anos em regime fechado, basta que aceite a proposta do Ministério Público. É o destaque desta manhã do Correio da Manhã. O jovem vai começar a ser julgado hoje e pode conhecer também durante o dia a decisão judicial.

Vamos agora à imprensa internacional. Os Estados Unidos, Miguel, enviaram nas últimas horas cerca de 2 mil soldados da Força Aérea para o Médio Oriente.

Informação avançada pelo The New York Times, que cita dois oficiais da diplomacia norte-americana. O objetivo é alargar as opções militares dos Estados Unidos. Neste momento, o Pentágono está a avaliar os próximos passos a dar na guerra com o Irão. E tal acontece apesar do plano de 15 pontos, o plano de paz que Donald Trump enviou a Teerão para chegar a um cessar-fogo na região. É um plano que não está a ser muito bem recebido pelo Irão.

Mudamos de tema, mas continuamos na imprensa norte-americana. Um tribunal norte-americano determinou que a Meta vai ter de pagar uma grande multa, Miguel, isto por colocar as crianças em risco na internet.

Sim, o estado do Novo México alega que os algoritmos das redes sociais da empresa, nomeadamente o Facebook, e a falta de proteção para os utilizadores jovens, colocam os menores de idade em risco de sofrer danos, incluindo abuso sexual, isto por serem expostos a certos conteúdos e também por terem contactos com adultos. No veredicto divulgado ontem à noite, o júri ordenou que a Meta pagasse 375 milhões de dólares por violações das leis estaduais de proteção ao consumidor. De recordar que a gigante tecnológica é proprietária de algumas das redes sociais que são mais utilizadas globalmente, como por exemplo, o Facebook, o Instagram ou mesmo o WhatsApp.

Foi a conferência de imprensa da Rádio Observador com o jornalista Miguel Gato.