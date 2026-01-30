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Abrimos agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo esta sexta-feira, hoje com o jornalista Martim Madeira. Bom dia, Martim.

Bom dia.

Martim, começamos com os efeitos da depressão Christine, que fazem manchete na edição de hoje do Diário de Notícias.

Sim, o estado de calamidade em 60 municípios até domingo é o que noticia o Diário de Notícias. Os hospitais e centros de saúde estão com as cirurgias e consultas adiadas e alertam ainda para o risco das vacinas poderem ir pro lixo. O Diário de Notícias dá conta também dos 340 mil clientes que ainda estão sem eletricidade em Portugal continental.

Os efeitos da depressão Christine são destaque em toda a imprensa nacional, mas há ainda outros temas a marcar a atualidade. Martim, por exemplo, o Público dá destaque à UGT.

Sim, que prepara uma contraproposta com mais de 90 alterações à lei laboral. A central sindical pede ao governo uma profunda revisão do pacote laboral. Segundo o Público, o documento da UGT, para além de acrescentar novas propostas, exclui algumas que o governo já tinha proposto na alteração da lei e altera outras que vão mais ao encontro das exigências da central sindical. A entrega da contraproposta está prevista para depois das presidenciais.

O Correio da Manhã escreve sobre o novo recorde no depósito das famílias.

Pela primeira vez, os depósitos ultrapassam os € 200 milhões no final de 2025, atingindo os € 201 mil milhões. Segundo o Banco de Portugal, este valor representa um aumento de € 8,3 mil milhões face a 2024, um novo máximo histórico, que reforça os depósitos como cofre preferencial da poupança em Portugal, apesar da descida das taxas de juro. Ainda assim, o crescimento abrandou. A taxa de variação anual dos depósitos de particulares foi de 4,5% em 2025, abaixo dos 7,3% registrados em 2024.

E na manchete do Jornal de Notícias, o destaque vai para a vitória das equipes portuguesas ontem à noite, o Futebol Clube do Porto e também o Braga.

Que venceu o Rangers por 3 x 1 na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto, com os gols de Rodrigo Mora, Francisco Moura e um autogol de Emmanuel Fernandez, do Rangers. Com esta vitória, os Dragões cimentam-se no top oito da competição e avançam assim diretamente pras oitavas de final. Também o Sporting Braga conseguiu o mesmo feito e é a primeira vez em cinco anos que todos os clubes portugueses avançam pra fase seguinte das competições europeias.

Uma boa notícia para o desporto português. Vamos ainda a alguns destaques da imprensa internacional. Martim, o New York Times explica que foram dadas três alternativas ao presidente norte-americano em relação ao Irã.

De acordo com o jornal, entre os cenários estudados estão ataques a instalações nucleares, força de mísseis e alvos de liderança, numa estratégia que alguns conselheiros veem como uma forma de criar condições para uma mudança de regime. Ainda nenhuma opção foi tomada relativamente ao próximo passo no Irã. No entanto, o jornal reporta ainda que Israel está a pressionar Donald Trump para avançar com um ataque contra o regime iraniano, um parecido com o que foi feito a Nicolás Maduro.

No Washington Post, outro jornal nos Estados Unidos, a manchete é sobre o negócio entre os senadores democratas e a administração de Donald Trump.

Segundo o jornal, os senadores democratas estão a negociar com a Casa Branca o financiamento do governo, um dos temas centrais e que provocou há pouco tempo um shutdown nos Estados Unidos, a pouco mais de 36 horas de um possível fecho de grande parte da administração federal. Exigem que os republicanos separem o financiamento do Departamento de Segurança Interna do pacote mais amplo, após a morte de Alex Pratty numa operação de agentes federais em Minneapolis. Os democratas querem novas limitações aos poderes das autoridades de imigração antes de aprovarem dinheiro para o Departamento de Segurança. O impasse aumenta o risco de um shutdown parcial se não houver acordo até ao prazo limite.

Foi a conferência de imprensa com o jornalista Martim Madeira. A conferência de imprensa que regressa na próxima semana. Martim, bom fim de semana.

Bom fim de semana, Miguel.