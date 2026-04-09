Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É a conferência de imprensa da Rádio Observador. Passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional. Eu sou o João Gama, a edição de hoje é com a jornalista Teresa Freire. Teresa, bom dia.

Bom dia, João.

Vamos começar com o Diário de Notícias, que dá destaque ao impacto indireto desta guerra no Irão.

O Fundo Monetário Internacional prevê cortes de 25% nos apoios sociais, como subsídios de desemprego e complementos contra a pobreza. Já a saúde deverá sofrer um corte de 26%, a educação 14%. Isto porque as corridas ao armamento implicam grandes aumentos da despesa de défices e subidas da dívida pública. É o que explica o FMI num dos capítulos do novo "Outlook" económico mundial, que vai ser publicado dia 14 de abril. Este relatório recorda que os membros da NATO se comprometeram, em junho do ano passado, a elevar a despesa anual com a defesa e áreas relacionadas com segurança para 5% do PIB até 2035, mais do dobro da anterior meta de 2%.

Já o Jornal Económico fala também de números. Teresa, dá destaque a um recurso que está a ser desperdiçado: os óleos alimentares usados.

O Económico fala dos dados da associação ambientalista Zero, que alerta que Portugal está a desperdiçar este recurso que tem elevado valor ambiental, económico e energético. Num contexto internacional marcado pela instabilidade e pela dependência dos combustíveis fósseis, a associação Sistema Terrestre Sustentável considera irresponsável que o país continue a não aproveitar esta matéria-prima essencial para a produção de biocombustíveis. De acordo com as estimativas da Agência Portuguesa do Ambiente, a produção anual de óleos alimentares usados está entre as 43 mil e as 65 mil toneladas. Ainda assim, em 2023, os municípios recolheram apenas 908 toneladas.

Vamos a outro número, Teresa. O Jornal de Notícias noticia hoje que o subsídio de funeral de crianças vai ser aumentado para os € 1.611,39.

Até agora, os pais de um menor recebiam apenas € 268,57. O novo valor vai ser hoje aprovado em Conselho de Ministros. Uma fonte do governo avança ao JN que até agora, nos casos de menor, nascituro e pessoa com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho, as famílias recebiam o valor de 0,5 e descente dos apoios sociais por não estarem abrangidos pelo regime contributivo. Agora o governo vai alterar esta medida, passando as famílias a receber um montante igual ao valor máximo do subsídio de funeral de beneficiários do regime geral contributivo, que é de três.

Vamos fechar os jornais nacionais. Teresa, o Público tem em destaque uma reportagem vinda diretamente da Hungria, tem o título: "Terá sido este o último protesto de Adazi?".

Esta reportagem conta a história de um cidadão húngaro que todas as terças-feiras protesta contra as medidas antidemocráticas do governo e contra a corrupção. É assim desde o dia 6 de março de 2025, Ágost Adazi promove uma manifestação no centro da capital da Hungria. Ele que já foi em tempos deputado independente, agora está nas ruas de óculos na ponta do nariz e com um microfone ou com um megafone para deixar a mensagem de que vale a pena protestar. Apresenta ainda a esperança de que, depois das eleições de domingo, deixe de ser preciso continuar com a manifestação semanal.

São os destaques desta manhã da imprensa nacional. Passamos ainda em revista a imprensa internacional, Teresa. O New York Times dá destaque a Donald Trump, que enfrenta novos desafios diplomáticos enquanto se prepara para as negociações que vão acontecer este fim de semana.

Mas pairam no ar muitas dúvidas quanto ao tempo que vai de fato durar o cessar-fogo com o Irão e também às perspectivas de o transformar num acordo de paz mais abrangente. Um responsável da Casa Branca já afirmou que o vice-presidente J.D. Vance vai liderar a delegação dos Estados Unidos ao Paquistão para uma reunião no sábado com responsáveis iranianos. Em Islamabad, também são esperados Steve Witkoff e Jared Kushner. O New York Times recolheu algumas opiniões, por exemplo, de Robert Malley, que foi enviado especial do presidente Biden para o Irão, que considera que o cessar-fogo estava repleto de ambiguidades. Considera que é difícil, por exemplo, saber não só para onde se vai a partir daqui, mas também por onde se está a começar.

Em França, o Le Monde também dá destaque à guerra. A manchete é um artigo de análise do jornalista Smolar, que considera que este cessar-fogo se traduz num desastre estratégico para os Estados Unidos.

O correspondente do Le Monde em Washington diz que, por mais que Donald Trump grite vitória, os Estados Unidos aceitaram, na prática, uma trégua unilateral, enquanto a reabertura do Estreito de Ormuz ainda não se concretizou. O artigo fala ainda dos objetivos pouco claros definidos pelo presidente norte-americano para as negociações, que se prevê que tenham início este fim de semana. O jornalista fala da administração Trump, que tentou convencer a opinião pública americana de que este cessar-fogo representa a vitória.

Os destaques da imprensa nacional e internacional com a Teresa Freire. A conferência de imprensa está de regresso já amanhã.