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Conferência de imprensa da Rádio Observador. A edição de hoje é com a jornalista Laura Figueiredo. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

Começamos pelo Jornal de Notícias: Estado devolve menos IRS aos contribuintes e há quem vá pagar mais.

Esta é a manchete do JN, que escreve que com a menor retenção ao longo do ano, baixa o acerto final a fazer com o fisco. A atualização dos escalões e a redução das taxas entre o segundo e o quinto escalão podem ter impacto direto. No ano passado, os reembolsos aos contribuintes caíram 801 milhões de euros. O JN lembra que o prazo para entregar a declaração decorre a partir de amanhã e até 30 de junho.

Na capa do Jornal Público, destaque para os 50 anos da Constituição. A maioria identifica-se com a Constituição, mas defende uma revisão limitada do texto.

Apenas 10% dos portugueses que responderam a um inquérito admitem não se rever na lei fundamental. Mais de metade dos inquiridos defende uma Constituição renovada, mas, sobretudo, para criminalizar o enriquecimento ilícito e para reduzir o número de deputados. Habitação é o direito consagrado na Constituição que está menos consagrado. Os jovens dos 18 aos 24 anos são os que se mostram mais cépticos quanto a este tema.

E vamos ao Diário de Notícias. O IPO do Porto não paga subsídio dado pelo Estado às equipas que fazem colheita de órgãos e transplantação.

A denúncia é do Sindicato dos Médicos do Norte e já seguiu para a Inspeção da Saúde, direção executiva e tutela para ser investigada. Ao Diário de Notícias, a presidente da estrutura, Joana Bordalo e Sá, diz que tais verbas nunca foram pagas às equipas, já desde 2001, e adianta também que já pediram esclarecimentos à administração. O sindicato exige, pelo menos, o pagamento dos últimos cinco anos, 2,4 milhões por ano. Ora, o IPO diz que cumpriu a lei ao ter investido estas verbas no serviço.

E no Jornal de Negócios, destaque para promotores que avançam com processos contra câmaras para recuperar o IVA da reabilitação.

Depois de o Supremo Tribunal Administrativo e de o Constitucional terem dado razão ao fisco nos processos sobre a taxa de IVA a aplicar à reabilitação urbana, há já promotores a preparar uma nova linha de defesa e desta vez, via ações de responsabilidade civil contra as autarquias que emitiram declarações a garantir que podiam liquidar o IVA a 6%, quando, afinal, a Autoridade Tributária e Aduaneira exige 23%. A ideia é passar para os municípios a fatura das liquidações adicionais, que estão a chegar em massa na sequência das inspeções realizadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira e que envolvem muitos milhares de euros.

E vamos ainda à imprensa internacional. Em destaque no Wall Street Journal, Donald Trump diz que está disposto a acabar com a guerra no Médio Oriente sem reabrir o estreito de Ormuz.

A administração Trump considera que uma missão para forçar a abertura do estreito poderia prolongar o conflito para lá das quatro a seis semanas estabelecidas pelo presidente. Especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal consideram que o fim das operações militares antes da reabertura do estreito de Ormuz seria inacreditavelmente irresponsável. O jornal realça ainda assim que, apesar de Donald Trump ter deixado já clara a vontade de pôr um fim rápido à guerra, os Estados Unidos continuam ainda a enviar recursos militares para a região.

Destaque ainda para o Financial Times. O corretor do secretário da Defesa dos Estados Unidos tentou investir num fundo de defesa antes do ataque ao Irão.

De acordo com o Financial Times, que cita três fontes familiarizadas com o assunto, um corretor de Pete Hegseth tentou fazer um grande investimento em importantes empresas do setor da defesa. Isto nas semanas que antecederam o ataque norte-americano e israelita ao Irão. O corretor do secretário da Defesa dos Estados Unidos, na Morgan Stanley, terá entrado em contacto com a BlackRock. Já depois da publicação desta reportagem, o porta-voz do Pentágono negou esta alegação, diz que é totalmente falsa e inventada.

Destaques da imprensa nacional e internacional com a jornalista Laura Figueiredo. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.