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Muito bom dia. Conferência de Imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo. A edição hoje é do jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Olá, Carlos. Bom dia.

Vamos começar com o jornal Público. Mais de 50% das primeiras consultas de 2025 foram feitas fora do tempo previsto.

É o que diz o relatório Acesso a Cuidados de Saúde 2025, da Nova School and Business, que vai ser apresentado hoje. A proporção de primeiras consultas no Serviço Nacional de Saúde em tempo adequado tem vindo a diminuir de forma acentuada desde 2021. Desde setembro de 2021 que apenas 48% das consultas aconteceram em tempo adequado. O mesmo estudo conclui que nos últimos cinco anos, a probabilidade de um utente do Serviço Nacional de Saúde ter médico de família baixou dos 91% para os 79.

Seguimos agora para o Jornal de Notícias. O JN escreve hoje sobre uma crise industrial a norte do país.

O Jornal de Notícias diz que a crise na indústria está a travar a descida do desemprego em vários concelhos a norte do país, apesar de a taxa nacional estar nos valores mais baixos desde 2022. Encerramentos de fábricas e despedimentos nos setores do têxtil, do calçado e automóvel pela instabilidade destes setores têm feito aumentar o número de inscritos nos centros de emprego em zonas do norte e centro do país. Os economistas com quem o Jornal de Notícias falou alertam para o risco de agravamento da pobreza e da desertificação destas áreas, enquanto as autarquias e o governo estão a apostar em programas de reconversão profissional e atração de novos investimentos para substituir os postos de trabalho perdidos nestas áreas.

Por cá, olhamos ainda para o Diário de Notícias. O parque eólico da Galp em Sines foi chumbado pela Zero e aguarda parecer da APA.

O parque eólico da Galp destinado a alimentar a produção de hidrogénio verde no complexo não tem, para já, luz verde para avançar. A Zero explica que este plano da Galp prevê 19 aerogeradores de 200 m de altura numa zona especial de conservação na costa sudoeste, o que terá forte impacto sobre as aves e habitats protegidos e paisagem na região. Ainda assim, a Galp continua a defender que o projeto é essencial para a descarbonização e garante medidas mais amigas do ambiente. A Galp está agora à espera da decisão final da Agência Portuguesa do Ambiente.

Rumamos agora à imprensa internacional. João, o The Guardian abre o dia com as denúncias por parte do atual e os ex-presidentes da Reserva Federal norte-americana.

O presidente da Reserva, Jerome Powell, tornou pública uma investigação aberta contra si pelo governo de Donald Trump. Segundo o presidente da Reserva Federal norte-americana, trata-se de uma pressão política sem precedentes para forçar a Reserva a seguir uma política monetária mais alinhada com os interesses da Casa Branca, nomeadamente com cortes mais agressivos nas taxas de juro. A revelação do processo está a desencadear uma onda de apoio por parte de três antigos presidentes da Reserva Federal norte-americana, bem como de ex-secretários do Tesouro de diferentes administrações. Numa declaração conjunta, classificam o processo judicial da administração Trump como uma tentativa grave de minar a independência do Banco Central norte-americano.

Em França, o jornal Le Monde destaca o regresso a tribunal de Marine Le Pen.

Para o julgamento do recurso que apresentou, uma sessão que pode redefinir o tabuleiro político francês antes das presidenciais de 2027. Condenada em primeira instância por desvio de fundos europeus, a líder da extrema-direita francesa arrisca até 10 anos de prisão, uma multa de € 1.000.000 e até mesmo ficar impedida de candidatar-se à Presidência da República Francesa, para além de ter de reembolsar ao Parlamento Europeu os milhões de euros que desviou para financiar os seus gabinetes. Se a sentença for confirmada, Le Pen poderá ser afastada da corrida ao Eliseu, deixando o caminho livre para o delfim do Rassemblement National, Jordan Bardella, assumir a candidatura presidencial.

Alguns dos destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cabo do jornalista João Costa Campos, que regressa amanhã para mais um Conferência de Imprensa.