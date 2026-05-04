Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Conferência de imprensa da Rádio Observador. Passamos em revista o que dizem os jornais de Portugal e do Mundo. Eu sou o Carlos Pedro, a edição de hoje é da jornalista Teresa Freire. Bom dia, Teresa.

Bom dia, Carlos.

Começamos pela manchete desta segunda-feira do "Público". Em entrevista ao jornal, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial volta a defender a reforma laboral.

Manuel Castro Almeida reconhece que o aumento do PIB e dos salários tem vindo a acontecer graças à atual legislação laboral, mas defende que mesmo assim é preciso rever o Código do Trabalho para Portugal alcançar o rendimento médio europeu. Neste momento, o país está com 82% do PIB da União Europeia. O Ministro da Economia defende que para alcançar os 100%, esta revisão do código laboral tem de acontecer.

E o "Jornal de Negócios" destaca também uma entrevista. O CEO do BPCE garante que o Novo Banco não vai ser reestruturado.

Nicolas Namias deu uma entrevista ao Jornal de Negócios. O rosto dos agora donos do Novo Banco garante que não vai fazer uma reestruturação, apesar da conjuntura internacional que tem mudado desde o anúncio da venda. O CEO garante, assim, que o Novo Banco vai continuar a ter gestão local. E quanto às razões que motivaram a compra deste banco português por parte dos franceses, o CEO do BPCE considera que o Novo Banco realizou nos últimos anos um trabalho que o tornou muito eficiente e rentável. Garante ainda que o BPCE vai garantir que o Novo Banco tem o capital que precisa para crescer.

Ainda por cá, o "Jornal de Notícias" revela que há cerca de 20 famílias na região Centro que ainda aguardam pelos apoios depois dos fogos de outubro de 2017. A primeira habitação continua sem ser reconstruída.

As contas são do MAVIM, o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, que foi criado para amparar e orientar os lesados. O MAVIM admite ao "JN" que ponderam fazer uma queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, assim que estejam esgotados todos os esforços em território nacional. O porta-voz Nuno Tavares Pereira revela que há 20 famílias cuja primeira habitação ainda não foi construída. Explica que em alguns casos as habitações entraram em contratação, foram pagas à empresa à qual foi adjudicada a obra, foi contratada a fiscalização dessas empreitadas, mas as casas não foram feitas. Esta quarta-feira, o porta-voz do MAVIM vai falar na Comissão Parlamentar de Inquérito aos negócios dos incêndios rurais. Já pediu também para ser recebido pelo novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Passamos agora para a imprensa internacional. Hoje, o "El País", de Espanha, apresenta um estudo que revela que os espanhóis estão divididos quanto à regularização dos imigrantes.

A regularização extraordinária divide a população espanhola. Perto de 38% vê-a com bons olhos, 21% considera-a regular e 33% considera que esta regularização é má ou muito má. Na prática, isto significa que mais de metade dos espanhóis acredita que a regularização vai afetar negativamente o acesso à habitação e ao sistema de saúde. São, sobretudo, os eleitores do PP e do Vox que veem os imigrantes com maus olhos. 60% consideram que há demasiados e as expectativas em relação ao processo para legalizar a situação dos estrangeiros sem documentação no país são maioritariamente negativas. É o que revela a sondagem do Instituto 40DB para o "El País".

Já o "The Guardian" destaca o novo plano de Donald Trump. O presidente norte-americano anuncia que vai lançar uma operação para escoltar navios retidos no Estreito de Ormuz.

O anúncio foi primeiro feito através do presidente norte-americano na rede social Truth Social. Donald Trump escreveu que esta operação se chama Projeto Liberdade e que arranca já esta segunda-feira de manhã. O "The Guardian" dá, portanto, destaque a este novo plano. Donald Trump deixa ainda um aviso ao Irão, diz para não interferirem nesta missão. O presidente norte-americano diz que esta é uma resposta aos pedidos de vários países para que Washington ajude a libertar as embarcações retidas no Estreito de Ormuz. Além disso, Donald Trump também considerou a proposta de 14 pontos do Irão um documento inaceitável.

Os destaques da imprensa nacional e internacional com a jornalista Teresa Freire. A conferência de imprensa regressa já amanhã.