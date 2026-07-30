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Abrimos agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. Durante os próximos minutos passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional. Eu sou a Teresa Freire, a edição de hoje é do jornalista Hugo Fortunato de Oliveira. Bom dia, Hugo.

Bom dia, Teresa.

Começamos pelo Jornal de Notícias, que atribui ao PS o primeiro lugar na aprovação de projetos de lei desde o início da legislatura.

Nesse quesito, os socialistas assumem a dianteira com 25 dos 70 projetos de lei apresentados a receberem luz verde no Parlamento. Já o Chega destaca-se por outro motivo: foi o partido que mais iniciativas legislativas apresentou. Ao todo, foram 132 projetos de lei, dos quais apenas nove foram aprovados. Pior desempenho teve a Iniciativa Liberal, que conseguiu fazer passar apenas um dos 61 projetos que apresentou. Registro ligeiramente melhor tem o PAN: de 116 iniciativas, conseguiu aprovar seis. Noutro campeonato está o governo, que viu a larga maioria das propostas de lei aprovada na Assembleia da República. De 71 diplomas, 55 acabaram por ser aprovados.

No Diário de Notícias, um alerta: os resultados das reapreciações dos exames nacionais podem estar em risco.

As pautas das reapreciações deverão ser divulgadas a 7 de agosto, um dia depois de terminarem as candidaturas ao ensino superior. A Missão Escola Pública admite que será difícil cumprir este calendário e alerta que alguns alunos podem ficar impedidos de concorrer à primeira fase. O movimento denuncia que os professores responsáveis por rever as provas ainda não tiveram acesso aos documentos necessários para iniciar este processo. Repetem-se também os problemas verificados na correção dos exames da primeira fase, falhas sistemáticas na plataforma de classificação, problemas de acesso e até desaparecimento de itens já corrigidos. Os pedidos de reapreciação já ultrapassam os 20 mil, três vezes mais do que no ano passado.

Seguimos com o jornal Público, que escreve que a Unidade Local de Saúde do Algarve não conseguiu cobrar cerca de 1,2 milhões de euros por cuidados de saúde prestados a cidadãos estrangeiros nos últimos dois anos.

Em causa estão despesas assumidas pelo Serviço Nacional de Saúde, que deveriam ser posteriormente faturadas a entidades responsáveis pelo pagamento, como sistemas de saúde de outros países ou até mesmo seguradoras. Há dificuldades no processo de identificação, faturação e recuperação destes valores, numa região com forte presença de turistas e residentes estrangeiros. A falha representa uma perda de receita e levanta questões sobre a eficácia dos mecanismos de cobrança de cuidados prestados a utentes que não estão diretamente abrangidos pelo CNS.

Na imprensa internacional, olhamos para o britânico Financial Times, que faz manchete com a decisão do Reserva Federal norte-americana de manter os juros inalterados.

Este é um equilíbrio complicado entre apoiar a economia e travar a subida dos preços. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu não mexer nas taxas de juro pela quinta reunião consecutiva, mas abriu a porta à possibilidade de novos aumentos, caso a inflação volte a ganhar força. O presidente da Fed, Kevin Walsh, garante que o regulador continua comprometido em manter a inflação controlada dentro da meta dos 2%. Isto numa altura em que o conflito no Médio Oriente pressiona a economia norte-americana.

Na imprensa internacional, em Espanha, o El País faz manchete com uma compra milionária que está a levantar dúvidas e a colocar pressão sobre o presidente da Comunidade de Madrid.

Trata-se de uma cobertura de luxo que fica numa das zonas mais caras da capital espanhola e que deve ter custado pelo menos 4,5 milhões de euros. A primeira explicação avançada pelo governo madrilenho era de que o imóvel seria utilizado como escritório. Entretanto, a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmou que o apartamento será usado temporariamente para reuniões enquanto decorrem obras na sede do Executivo. Mas, segundo o El País, permanecem dúvidas, já que as regras urbanísticas da zona permitem apenas o uso habitacional do imóvel.

Estão vistos os destaques da imprensa nacional e internacional, hoje com o jornalista Hugo Fortunato de Oliveira. A conferência de imprensa regressa amanhã.