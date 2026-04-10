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Conferência de imprensa da Rádio Observador. Passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje é com a jornalista Teresa Freire. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

O jornal Público destaca um artigo sobre a saúde: 12 unidades do SNS ficaram sem fundos para despesas já em fevereiro.

Há dois meses, 10 unidades locais de saúde e dois institutos de oncologia reportaram que assumiram despesas sem ter os fundos disponíveis, o que viola a lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Os gestores hospitalares ouvidos pelo Público explicam que isto se deve ao aperto nos orçamentos das ULS e também a uma alteração na Lei do Orçamento do Estado de 2026. Em resposta à falta de fundos, o Ministério da Saúde diz que este tipo de situações é normal no início de cada exercício orçamental. No entanto, há quase 10 anos que não se viam tantos hospitais em incumprimento no início do ano.

E a edição de fim de semana do Diário de Notícias tem como manchete um estudo que alerta para o risco do regresso da febre amarela à Europa.

O Diário de Notícias conta em detalhe a investigação feita por uma equipa internacional de investigadores, liderada pelo cientista português Nuno Faria. A equipa estudou durante ano e meio a febre amarela, a doença que devastou a Europa e Lisboa na segunda metade do século XIX. O estudo chegou a uma conclusão que surpreendeu os próprios investigadores. Há fatores sociais e ambientais que, se forem combinados, podem levar de novo à imersão e propagação da febre amarela, uma doença transmitida através de mosquitos. Nuno Faria, o investigador, considera que o estudo também alerta para a necessidade de apostar no investimento da saúde pública em Portugal e na Europa.

E passamos para o Jornal de Notícias, que ainda destaca alguns dados do Relatório Anual de Segurança Interna, publicado a 31 de março.

O RASI prova que os crimes na estrada tiveram, em 2025, a maior subida da última década. É exatamente sobre isso que o JN escreve. No ano passado, o aumento de crimes rodoviários aumentou 24%. Os crimes relacionados com o consumo de álcool ao volante representam 59% do total. Quanto à concentração geográfica, a maior parte dos crimes concentrou-se nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Faro. O JN falou com o presidente da Liga das Associações Estrada Livre, Mário Alves, que fala de um problema estrutural. Considera que a segurança rodoviária é um tema negligenciado.

E fechamos a ronda dos jornais nacionais com o semanário Expresso, que avança que o governo quer agravar as multas de trânsito a quem conduz em excesso de velocidade ou alcoolizado.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, já anunciou um pacote de medidas para combater a sinistralidade rodoviária. De acordo com uma fonte do gabinete do ministro, com quem o Expresso contactou, o governo quer agravar a punição de condutores que pratiquem manobras perigosas, condução em excesso de velocidade ou com excesso de álcool. As medidas estratégicas anunciadas por Luís Neves preveem ainda uma melhoria das estradas. A mesma fonte explica que, ao existir uma melhoria nas condições, tende a aumentar a punição dos comportamentos de risco. Outra das ideias passa pelo fim de publicitação das operações stop, que agora são divulgadas antecipadamente nas redes sociais e em comunicados de imprensa com o dia e o local onde vão decorrer.

São destaques desta manhã na imprensa nacional. Passamos ainda em revista a imprensa internacional. O The New York Times dá destaque ao encontro entre Donald Trump e Mark Rutte, que ficou marcado por várias divergências.

O presidente norte-americano e o secretário-geral da NATO reuniram-se na quarta-feira, ao fim do dia, mas o New York Times ainda o tem em destaque. Escrevem que da reunião saiu uma maior pressão de Donald Trump perante os aliados da NATO. O líder norte-americano pediu que assumissem um papel mais ativo no conflito com o Irão. Já Mark Rutte procurou manter uma posição de equilíbrio ao defender a importância da aliança. O The New York Times considera que a reunião evidenciou as tensões crescentes entre os Estados Unidos e os vários parceiros europeus. O jornal sublinha assim que o tema do Irão está a expor ainda mais as fragilidades da coesão da NATO.

E para fechar, Teresa, o jornal francês Le Monde dá destaque ao impacto da guerra, mas não na Europeia.

Mais concretamente na Comissão Europeia. O Le Monde diz que Bruxelas alerta para o risco de uma combinação entre crescimento econômico fraco e uma inflação elevada na Europa. Este cenário está diretamente relacionado com o choque energético, que tem sido provocado pela subida dos preços do petróleo e do gás. A duração e intensidade do conflito são vistos pela Comissão como dois fatores decisivos para o maior ou menor agravamento da crise econômica. O jornal sublinha que este cenário está a ser acompanhado de perto pelas instituições europeias.

Os destaques da imprensa nacional e internacional com a jornalista Teresa Freire. A conferência de imprensa regressa na segunda-feira.