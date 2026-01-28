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Quem esperasse o dramatismo e a exaltação de outros debates terá ficado desiludido com o de ontem à noite entre António José Seguro e André Ventura. Os dois candidatos à Presidência da República discordaram em quase tudo, mas houve menos interrupções do que foi habitual nos debates da primeira volta. Raras vezes se sentiu crispação e quem com mais memória tentou estabelecer paralelos com o histórico debate entre Mário Soares e Freitas do Amaral, terá ficado certamente desiludido. A expectativa relativamente a quem será o próximo presidente também é baixa. Nenhuma sondagem prevê uma eleição apertada, pelo que também ainda não se notou especial mobilização nas ruas. É de tudo isso que vamos falar no "Contra-Corrente" de hoje, começando talvez pela pergunta mais óbvia. José Manuel, bom dia. Quem é que ganhou o debate de ontem?

Se nós olharmos exclusivamente para o debate, acho que a vantagem é de António José Seguro. Se olharmos para o objetivo de cada um deles, eu diria que ambos cumpriram os mínimos. Nenhum deles foi brilhante, mas também nenhum deles estragou, pintou a manta ou partiu a loiça no sentido de deixar coisas estragadas. Estamos a falar de uma corrida extraordinariamente desequilibrada, onde os objetivos de cada um deles são claramente diferentes. Desse ponto de vista, eu diria que o principal objetivo de António José Seguro é conseguir agregar todos os votos. Ele não precisa de ir para ali atacar muito André Ventura, porque isso está por conta da quantidade de gente que à volta dele o vai fazendo, em abaixo-assinados, em manifestos e por aí adiante. Ele porventura até já percebeu que não é isso que fará ir buscar os votos que estarão ali entre ele e André Ventura, não os votos à sua esquerda, que esses já estão garantidos, e portanto optou por um registo bastante tranquilo. O registo de António José Seguro eu diria que em parte nenhuma também criou aquele entusiasmo que nos faz levantar das cadeiras e bater palmas. André Ventura tem objetivos completamente diferentes. Não creio que tenha alguma vez tido ilusões de que possa lutar pela segunda volta. Portanto, ele quer reforçar a perceção de que é o líder da direita, mas da mesma forma que uma maioria presidencial se dissolve ou se deve dissolver, e se tem dissolvido por regra no dia seguinte à eleição, uma votação para a Presidência da República, quando só há dois candidatos numa segunda volta, mesmo num candidato da oposição, também não tem um significado extraordinário. E nós temos uma memória disso numa eleição que eu creio que foi seguramente mais desequilibrada do que esta que estamos a ver. Foi uma eleição resolvida à primeira volta, mas onde também havia um candidato de um espaço político bastante mais à direita a concorrer com um candidato estabelecido. As circunstâncias são muito diferentes. Não vou comparar com 1986, vou comparar com 1991. Em 1991, o candidato que vinha mais da direita era Basílio Horta, entretanto fez outro percurso político, que não é para aqui chamado. Basílio Horta vinha do CDS. O CDS estava à direita do PSD. O CDS nesses tempos valia em eleições legislativas, tinha valido em 1987 e depois voltou a valer em 1991 à volta de 4%. E ele conseguiu levar, penso que para 17%, se a memória não me falha, mas não serviu de nada. Daí a uns meses havia eleições legislativas e o CDS voltou aos seus 4%, 5%. A votação no candidato não se traduziu num reforço do seu partido. Eu não sei se se vai passar exatamente o mesmo com o Chega. A ambição do Chega é ficar como primeiro partido português e assim conseguir, de uma forma ou outra, chegar ao governo. Mas é para isso que André Ventura está a trabalhar e desse ponto de vista também não me surpreendeu muito que ele não estivesse tão agressivo como às vezes está. Se bem que, se quer que lhe diga, aquilo que me surpreendeu mais foi em algumas áreas onde ele costuma estar muito sólido, não tivesse sido mais assertivo, designadamente na área da justiça. Mas não foi um debate entusiasmante. Eu creio que temos que também ver o que é que vai estar em jogo nesta segunda volta. E eu creio que aquilo que estará em jogo, mais do que o próximo presidente, ou até porventura mais do que a própria liderança da direita, vai estar em jogo perceber que parte dessa direita, ou daquilo que nós convencionamos chamar direita, não quer engavetar André Ventura no fundo da gaveta, colocá-lo num sítio inacessível, traçar linhas vermelhas e envia o recado de que um dia, mais tarde ou mais cedo, vai ser preciso trabalhar com ele. Isso será estabelecido pela diferença de votos entre a primeira e a segunda volta em André Ventura, que é porventura a única grande incógnita que vamos ter nestas eleições.

Muito bem. Mais tempo depois para olhar para estes detalhes todos a partir das 10h. Até já, José Manuel.

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