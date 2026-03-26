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É hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Para participar, basta ligar para nós 91 002 4185, mas também nos pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador, ou então enviar-nos o seu áudio através do WhatsApp. Luís Soares.

Uma enorme tempestade no final de janeiro, um comboio de tempestades em fevereiro. O ano começou exigente pra economia, com inúmeras empresas afetadas e também para as contas públicas, pois o Estado teve, e tem, de correr a muitas aflições. E quando ainda se faziam as contas dessas tempestades e se desenhavam as projeções, chegou a guerra no Irão e o fecho do Estreito de Ormuz, com um choque imediato no preço da energia e um choque diferido, e por enquanto ainda imprevisível, na economia global. Governos e bancos centrais começam a fazer contas à vida. Ontem foi a vez do Banco de Portugal nos trazer notícias menos boas ao rever em baixa as previsões de crescimento para este ano. Hoje devemos ter uma boa notícia, mais animadora: o INE divulga os dados sobre as contas públicas do ano passado e tudo indica que haverá um excedente orçamental superior ao estimado até pelo Governo. Vamos ficar a saber isso às 11h. De tudo isto se fará um Contracorrente, em que tentaremos perceber o que significam estes números todos para a vida dos portugueses. José Manuel, bom dia. Temos complicações à vista ou nem por isso?

Vamos ver. Eu acho que neste momento, porventura, aquilo que é decisivo é saber se vamos ter uma guerra curta ou uma guerra longa. Será completamente diferente. Nós estamos com uma guerra muito longa na Europa, mas de alguma forma as economias já se adaptaram a ela. Falo, naturalmente, da Guerra da Ucrânia. Ela teve impacto. Curiosamente, para um país como Portugal, para os países do Sul, para os países que ficam longe da linha da frente, o impacto foi inicialmente complicado, por causa também da energia, mas depois até foi, de alguma forma, positivo, porque trouxe mais turistas, porque houve desvio de escolhas, desvio das rotas. O mesmo pode acontecer desta vez. Há países que já estão a assinalar algum desvio de escolhas dos turistas, porque há uma certa receio de ir pra zona do Médio Oriente. Isso também nos pode beneficiar. Mas aquilo que é mais inquietante e que ninguém consegue, neste momento, prever exatamente o que é que vai acontecer, tem a ver com energia, com o Estreito de Ormuz, com o preço do petróleo, o preço do gás natural, o preço dessas coisas todas. E se bem que nós estejamos hoje com economias, sobretudo na Europa, ainda mais nos Estados Unidos do que na Europa, mas com economias muito menos dependentes do Médio Oriente em termos de abastecimentos energéticos. A Europa ainda é um pouco dependente do gás, é menos dependente do petróleo, quase não é dependente no que diz respeito ao petróleo. A verdade é que isto afetará sempre todas as economias, se haver uma subida muito acentuada, maior do que aquela já registrada até o momento destes preços. Isso é um grande ponto de interrogação e sobre isso é difícil fazer previsões hoje. Nós recordamos que quando foi a guerra da Ucrânia, a subida da inflação teve não apenas a ver com a subida do preço dos combustíveis, mas também com o fenômeno que tinha a ver, na época, com as redes de abastecimento, com um pico do consumo, com falta de oferta e, por isso, quando há falta de oferta, os preços sobem. E isso foi um fenômeno diferente daquele que vamos viver agora. Mas mesmo assim, há razões pra olhar pro horizonte e ver se as nuvens negras estão a acumular ou não. Já no que respeita às catástrofes naturais, elas vão ter um custo orçamental, indiscutível, têm um custo econômico no curto prazo. No médio prazo, até podem ser uma oportunidade, depende de como for feita a recuperação. Repara, há aquilo que os economistas dizem: há uma destruição de capital, quando há destruição de imóveis, quando há destruição de fábricas, quando há isso tudo. Mas depois, o próprio ato de reconstruir gera atividade e a atividade é economia, é PIB, se quiseres. E essas coisas não se equilibram completamente. Podem, em alguns aspectos, ficar melhor depois da reconstrução, mas no momento inicial há um choque. E esse choque vai ser sentido neste ano de 2026, que é um ano, em termos de política orçamental, era o ano desta legislatura, porventura, mais exigente, por razões que têm a ver, em boa parte, com o tema dos chamados empréstimos PRR, que são uma contribuição portuguesa para o Fundo de Investimento Europeu. E esses empréstimos, neste ano, representarão qualquer coisa como 0,8% do PIB, o que significa que é um gasto extraordinário. Não é pra repetir no futuro, não é um daqueles gastos recorrentes, como quando nós aumentamos a função pública ou aumentamos as pensões, mas há aqui impactos e, por isso, desse ponto de vista, as notícias relativamente ao déficit do ano passado, vamos ver exatamente qual é o número que vai sair do INE, mas tudo indica que é um número melhor até do que as previsões do Governo e as previsões que estavam subjacentes ao atual Orçamento de Estado. E é, sobretudo, um número que contraria, e de forma muito veemente, digamos, as projeções quase alarmistas do anterior governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que eram as mais alarmistas de todas, as piores de todas, dos vários agentes que olharam pro déficit previsto. Isto cria alguma folga para este ano, mas mesmo assim vai ser um ano em que não devemos estar à espera de milagres em termos orçamentais. É um ano que vai ser complicado. O ministro das Finanças tem hoje uma conferência de imprensa pra comentar precisamente os dados do INE. Vamos ver o que ele nos diz, porque ele está a ser pressionado já para medidas de curto prazo que tenham a ver com uma inflação que ainda não chegou, pra todos os efeitos. A inflação ainda não chegou. Pelo menos há alguns indicadores que a inflação está um pouco acima dos objetivos, dos 2%, mas não está nos 4%, 5%, como esteve aqui há uns tempos atrás. Também ainda não chegaram os aumentos de juros que o Banco Central Europeu possa vir a decidir, mas há pressão desse lado. E curiosamente, ontem Na apresentação do Banco de Portugal, o novo governador até sugeriu que algumas das medidas de políticas de curto prazo, que têm vindo inclusivamente a ser muito sugeridas pela oposição no Parlamento, não serão as mais aconselháveis. Não é o mais aconselhável nós descontarmos o IVA na alimentação, porque estamos a descontar aos ricos e aos pobres, e os ricos até compram uma alimentação mais cara do que os pobres. É mais complicado, mas é mais eficaz tentar auxiliar os mais pobres diretamente. Só que isso não é uma coisa que se faça com um estalar de dedos, enquanto o IVA na alimentação faz-se com uma assinatura num decreto-lei e está feito. Portanto, vamos falar um pouco sobre isto tudo, até porque a meio do Contra Corrente vamos ficar a saber os dados reais do INE e podemos comentá-los em cima da hora, ao vivo e a cores.

E depois haverá também essa declaração por parte do ministro das Finanças. É para ouvir tudo depois das 10:00. Até já, Zé Manuel.

Até já. Ligue 910 002 4185 e dê-nos a sua opinião em direto no Contra Corrente. Tem também as nossas redes sociais, o site do Observador e pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp, 910 002 4185. São 08h26, o Bom, Mau e Vilão regressa no dia 6. Já a seguir atualizamos as notícias, logo depois não perca mais uma edição do You Vence Doré.