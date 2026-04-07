Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Miranda Sarmento, ministro das Finanças de Portugal, associou-se aos colegas de Espanha, Itália, Alemanha e Áustria para que a União Europeia volte a taxar os lucros extraordinários do setor energético. Em 2022, uma medida similar gerou muita propaganda por parte do governo de António Costa, mas as receitas obtidas foram muito abaixo do anunciado. Helena Matos, bom dia. Será que vamos cair outra vez nesta estratégia de prometer impostos que caem do céu?

Sim, quer dizer, coleta que cai do céu, literalmente falando, porque aquilo que aconteceu em 2022, e temos de distinguir dois setores, tem a ver com a parte energética, com petrolíferos e tudo isso, e depois com a parte do retalho alimentar. O que é que acontece? No setor das energéticas petrolíferas, a dado momento, por exclusão de partes, o que aconteceu é que só acabou na Galp. Porque as outras empresas, umas não tinham a operação em Portugal, as outras não era aqui também que estavam a desenvolver a sua atividade, as outras não tinham dimensão. E fomos, literalmente, por exclusão de partes, até que se chegou à Galp. Isto também dá um pouco conta da pequenez daquilo que é a economia portuguesa e a própria dimensão em Portugal. Depois tivemos a questão do retalho alimentar, onde temos dois grandes grupos, e é muito simples, é o Pingo Doce e o Continente, e aquilo que foi apurado foi muito abaixo do que se esperava, ou abaixo do que se esperava. E depois também ainda tivemos a questão da litigância em tribunal, a propósito desta coleta. Ou seja, aquilo que nós temos muitas vezes nestes anúncios fiscais é uma enorme diferença entre o montante que se acha que se vai apurar e aquele que finalmente é apurado, mas no momento em que é anunciado, em que este tipo de coletas extraordinárias é anunciado, acaba por funcionar muito bem do ponto de vista político. Tem-se a ideia que se vai conseguir cobrar muita receita e depois que essa receita, porque estamos a falar de taxas, vai ser afetada a um determinado tipo de despesa, que em geral, e agora grosso modo nesta área, se pode dizer que é para ajudar a minorar os efeitos, aqui no caso das guerras. Em 2022, tinha muito a ver com a questão da invasão da Ucrânia. Portanto, é isto que temos. Agora, por que se pode falar em populismo fiscal? Porque, na verdade, quando depois se vai ver o que é que aconteceu, os resultados são muito diferentes, mas no momento cumpre aquele efeito. Mas tudo isto levanta enormes questões, já aqui enumerei algumas. Há depois aqui uma outra matéria, e que é este tipo de cobrança só faz sentido no enquadramento da União Europeia. E recordo que em 2022, António Costa até resistiu bastante a fazer esta cobrança extraordinária sobre os setores energéticos, porque isto teria de ser visto em função daquilo que é o espaço europeu, porque senão acabaria por ser uma medida desigual. Com isto tudo, podemos ver. O que é que aconteceu? Houve vários problemas. Houve o problema da dupla tributação, houve o problema da afetação ou consignação das receitas. Tudo isto acabou depois por se traduzir em muito pouco, e podemos interrogar-nos por que Miranda Sarmento aparece agora com outros ministros da União Europeia, que não são tantos quanto isso.

Mas há o ministro alemão, isso pode ter outro peso?

Pois faz.

Faz diferença.

Faz muita diferença. Na prática, a defender este tipo de medidas. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante do ponto de vista político, dá a ideia de que se está a fazer alguma coisa e, portanto, permite ao governo e aos governos dizer que estão a fazer alguma coisa, que depois aquela verba será redistribuída. Se depois, isso se traduz realmente nos efeitos pretendidos. Talvez se possa perguntar a alguém que foi ministro no governo de António Costa e que veio muito rapidamente pedir a abolição dessa medida, era o ministro da Economia do Mar, Costa e Silva. E ele veio muito rapidamente. O ministro das Finanças à época era Fernando Medina. Houve quase que às vezes uma divergência entre o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ministro da Economia, Costa e Silva, um pouco como se a Economia achasse que aquilo que as Finanças estavam a decidir ou não poderia ter impacto. Portanto, agora, o que é que vai acontecer? O que temos ouvido é que a medida vai ser um pouco feita à imagem e semelhança daquilo que aconteceu em 2022. Não se sabe, muito provavelmente ela irá ser calibrada. Depois temos aqui, mais do ponto de vista ideológico, por assim dizer, esta questão, que é o conceito do que é que é um lucro. O que é que é um lucro extraordinário? Faz sentido, porque aquilo é calculado em função dos anos anteriores e, portanto, estimando não sei quantos anos antes, quatro, calcula-se a partir daí o que pode vir a ser um lucro extraordinário. Note-se que em 2022 havia também aqui uma polêmica porque se apanhavam os anos da pandemia, coisa que não acontece agora desta vez. E a própria ideia de que existe um lucro extraordinário pode levar-nos a perguntar: se essas empresas um dia, em vez de lucros extraordinários, tiverem prejuízos extraordinários, teremos de estar lá para as ajudar? É porque as contas vêm sempre mais certas e vai sempre tudo dirigido ao mesmo, que é o contribuinte. Portanto, é um pouco isto que iremos discutir hoje, sobretudo com três vertentes. Se é eficaz, do que aconteceu em 2022 em Portugal, pode dizer-se que se quisermos medir a eficácia pela diferença entre os montantes, que era de 50 a 100 milhões de euros de coleta, ficou-se longíssimo disso, podemos dizer que não funcionou, desse ponto de vista. Depois, como sempre, temos inúmeros problemas do ponto de vista legal, nomeadamente questões de retroatividade, de dupla tributação, na prática também de discriminação entre setores. Por exemplo, o turismo pode considerar-se que vai ter ou não um lucro extraordinário por causa da guerra. Neste momento, estima-se que haja um grande desvio de turistas com alto poder de compra de países do Medio Oriente, por exemplo, para Portugal. Vamos também falar de lucros extraordinários. E depois temos aqui questões políticas propriamente ditas. Portanto, é de tudo isto que vamos falar no Observador.

Está marcado para as 10h.

Já estás com aquela cara de nervos.

Pois estou, claro, o tempo passa. Até já.

Até já.