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A festa durou até altas horas. Já vamos perceber como é que está o Luís Pinto Coelho. O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional, 31º título na história dos azuis e brancos. Destrona assim o Sporting, que estava este ano a tentar o tricampeonato. É o tema principal desta edição de "O Campeão É". Hoje contamos com a análise do João Pinto, também do Pedro Henriques e do Luís Pinto Coelho. Vamos começar por ti, Luís. Campeão nacional. Antes de mais, muitos parabéns por essa vitória. Perceber primeiro se tens voz. Fala lá um bocadinho.

Olá, bom dia. Tenho. Isto de festejar é sempre agradável, por isso a voz mantém-se. Maior problema.

Nunca falha, é isso.

Nunca falha.

Luís, a vitória ontem claro que interessava, mas interessa também perceber aquilo que culminou nesta festa dos azuis e brancos. Promessas de Farioli e também uma homenagem muito bonita e sentida a Jorge Costa, dedicatória também para Jorge Nuno Pinto da Costa. O que é que te salta à vista desta vitória do Futebol Clube do Porto e desta campanha ao longo desta época?

Ontem à noite, a homenagem ao Jorge Costa, eu diria que arrebentou comigo. Fiquei com as lágrimas nos olhos, porque foi um momento bonito, intenso, muito bem pensado também. E foi bastante forte. Depois, da época, obviamente que é uma época muito bem conseguida do Porto. Acho que qualquer portista, no início da época, não pensava que o Porto ia ser líder do princípio ao fim do campeonato, que neste momento tinha nove pontos de avanço para o segundo classificado. E depois de mudar treinador, mudar grande parte do plantel, principalmente na questão do campeonato, foi muito bem conseguido. Depois de uma época difícil, de dois anos complicados, muito difíceis para os portistas, porque ter que votar e fazer campanha, e a maioria dos portistas, 80% fizeram isso, que foram votar contra a maior figura do clube, foi muito duro e deixou marcas. Mas os portistas perceberam que, obviamente, o Porto tinha que mudar de rumo, mas isso foi marcante e foi difícil para a maioria dos portistas. E a época passada foi dura, por isso é dos títulos mais saborosos, posso dizer isso. É dos títulos mais saborosos que eu vivenciei. Já ganhei pentacampeonato, títulos internacionais, mas este é muito especial. E depois ao longo da época, perder o Jorge Costa da maneira que se perdeu. E o Jorge Costa representa o Futebol Clube do Porto. É aquele jogador, eu diria que a par de João Pinto, que a gente olha e aquilo é o Porto. E foi difícil, por isso é um título mesmo muito saboroso.

Luís, ia-te perguntar também se consegues atribuir isto a alguém. Quem é o principal obreiro deste sucesso do Futebol Clube do Porto? Há aqui várias figuras, jogadores, até o próprio treinador e possivelmente também a estrutura. Duvidava-se muito se André Villas-Boas conseguiria reerguer o Futebol Clube do Porto. Está à vista este título de campeão nacional, mas consegues atribuir essa principal característica a alguém neste momento?

Eu diria que é Farioli. Acho que ele conseguiu unir o grupo de tal maneira, fez com que os adeptos também estivessem sempre com a equipa, acreditassem. Aquele início de época empolgante ajudou muito a agarrar os adeptos. Se tivesse que escolher jogadores, escolhia Fran Oliver e Marec, acho que são os dois pilares da equipa, e obviamente Diogo Costa, mas Diogo Costa já era um jogador que já estava no Futebol Clube do Porto e já toda a gente conhecia a sua qualidade. E depois, obviamente, a estrutura, que mesmo com a perda de Jorge Costa, acho que soube reinventar também e apoiou sempre de forma inequívoca o treinador e em janeiro deu-lhe o que ele também precisava para o Porto ter uma reta final de campeonato forte e garantir o título.

Falavas aqui de Petar Marek, que foi decisivo ontem nesse golo, na vitória por 1 x 0, já aos 41 minutos, um golo de cabeça que deu esta vitória ao Futebol Clube do Porto, que assim consegue chegar ao 31º título. João Pinto, estás do outro lado da barricada. Já vamos falar também do teu Benfica já a seguir, mas primeiro o Futebol Clube do Porto. Mercido campeão, na tua opinião?

Sim, acho que isso é inequívoco. Aliás, costuma-se dizer que não há campeões à quarta jornada. E a verdade é que quando o Porto vai ganhar a Alvalade, é realmente decisivo. Nós não sabíamos nessa altura, desconfiávamos, realmente víamos o Porto a jogar muito bem, mas depois quando há essa demonstração de força e quando no início de janeiro vemos o Porto no fim da primeira volta com 16 vitórias e um empate, quem já anda nisto há uns anos percebeu perfeitamente que o culminar da coisa ia ser este. Dez pontos de avanço sobre o segundo a dada altura, que depois diminuíram e agora voltaram a crescer. É realmente um Porto que se reinventou, que contratou muito, gastou o que tinha, apostou em miúdos, apostou em graúdos, apostou no treinador novo. Era uma série de cartadas em que muitas delas eram envelopes fechados, mas que muitos deles correram bem, os mais importantes correram bem, obviamenteFalar-se-á daqueles que também não correram bem e uns por azar, como o Diong, outros porque realmente não são grandes pingardas, como o Mofi, mas depois aqueles que ficam e para mim, quando o Luís fala nos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto, para mim é o melhor jogador do campeonato, que é o Kvior, que foi o jogador que trouxe ao Futebol Clube do Porto aquilo que o Porto não tinha, que era um central de eleição, que joga de cabeça levantada, que joga muito, joga bem, joga sempre e portanto é realmente o Futebol Clube do Porto que é um digno vencedor e um justo vencedor.

E aqui também opiniões diferentes quanto, se calhar, aos protagonistas. Consegues atribuir, porque faço-te a mesma pergunta, alguém que tenha tido especial preponderância nesta vitória do Futebol Clube do Porto, não só os jogadores, mas também da própria estrutura, Farioli ou até mesmo André Villas-Boas?

Primeiro a decisão de trocar de treinador. Realmente, às vezes o mundo é mesmo assim. Há um mau Mundial de Clubes, o treinador que era a grande aposta acaba por se ir embora e depois há aquela tragédia no Ajax e o Farioli fica livre. E o Porto e Villas-Boas deitam a mão ao treinador que já queria, que não conseguiu ter. E depois a partir daí tem uma série de cartadas muito acertadas, a contratação do Kvior, enganarem a Juventus com o Alberto Costa. A contratação do Bendtner, que interessa lembrar que tinha sido um jogador que fazia parte da pior defesa da Premier League e tinha descido e ainda assim o Porto vai apostar nele. Uma série de apostas, a questão Frau Holt, que é um miúdo com 19 anos pelo qual o Porto dá 20 milhões, com todo o problema que isso podia ser, mas que depois corre bem. Há uma série de apostas do Futebol Clube do Porto que correm realmente bem, de jogadores que são muito bons. E depois os outros, os que ficaram, os poucos que faziam parte do plantel anterior, foram muito bem aproveitados pelo treinador, como o Luís disse, foram muito bem inseridos no grupo e na ideia e o Porto foi realmente um rolo compressor. E depois, claro, a questão de estar a jogar Liga Europa, de poder rodar, enquanto Benfica e Sporting estavam na Liga dos Campeões, mas isso já o Porto sabia e o Benfica e o Sporting também.

No próximo ano a exigência aumenta com a presença do Futebol Clube do Porto nessa Liga dos Campeões. Pedro Henriques, é hábito teu trazeres aqui vários pontos, quer seja em vitórias, derrotas, às vezes para justificar alguma coisa. Quantos pontos tens para esta vitória do Futebol Clube do Porto e consequente campeonato trigésimo primeiro?

Sim, tentando responder um bocadinho às perguntas que também fizeste aqui aos meus dois colegas de painel. O título é um título e se calhar no contexto em que foi, em que era o quarto ano, ou seria o quarto ano, em que o Futebol Clube do Porto tinha perdido para o Benfica e para o Sporting, portanto percebe-se que este contexto é muito especial. Depois é especial, por isso é que também foram homenageados, porque é especial num contexto de perda de duas figuras importantíssimas. E estamos a falar de Jorge Costa e de Pinto da Costa, por razões diferentes, mas figuras importantíssimas. Mas obviamente que este título acaba por ser recordado por isso, por causa do contexto, mas reparemos, não há comparação com outros títulos que o Futebol Clube do Porto teve em outros contextos. Eu agora já estou como o outro. Eu sou do tempo em que estava a apitar no campo e o Mourinho ganhava campeonato, Taça de Portugal, que eu até apitei a final, e Champions League e Liga Europa e coisas afins. Portanto, estamos a falar de um título que acaba por ser relevante pelo contexto, não por comparação com outros títulos, que eu acho que foram muito mais relevantes em outros momentos. Depois, claro que eu acho que a questão do Farioli foi extremamente relevante e importante. Não concordo muitas vezes com a postura que ele tem, ou seja, os argumentos e as palavras que ele utiliza muito dentro daquela linha, que acontece com todos os clubes, mas acho que Farioli tornou isso ainda mais pessoal, que é o contra tudo e contra todos, mas numa perspetiva de que somos sempre prejudicados, outros são sempre beneficiados. Isso não é verdade e Farioli, como os outros clubes também acabam por fazer. E acho que isso não é bom, porque tiram um bocadinho daquilo que eu acho que 80% deles acreditam naquilo que estão a dizer, 20% eles sabem que estão a dizer porque têm que o fazer. De qualquer maneira, Farioli para mim é a chave. Enfim, todos os jogadores são relevantes, tudo é importante, a estrutura é importante. O risco que se correu em mudar não foi só o treinador, foi mudar o treinador e uma série de jogadores, tudo isso é importante. Mas quando eu destaco, disseram-me assim: "Então, mas destaca lá, depois de uma primeira volta fantástica que o Porto fez". Eu acho que o golpe de asa do Futebol Clube do Porto é o mercado de inverno. Porque percebe-se que o Futebol Clube do Porto, por razões óbvias, porque as equipas começaram também a perceber o Porto, começaram a criar maiores e mais dificuldades e o Porto consegue fazer no mercado de inverno, que eu acho que faz não só bem ao próprio Futebol Clube do Porto, para manter um pouco daquilo que o Porto tinha conseguido na primeira volta, que era impossível. Impossível, não, mas era muito difícil repetir. E sobretudo é isso que distancia-se do Sporting, que até ao momento era o clube que estava mais em cima, porque o Benfica que muito cedo estava afastado, embora o Benfica depois tenha feito uma recuperação espetacular, como se viu. E pronto, basicamente parabéns ao Futebol Clube do Porto. Eu sou daqueles que acha que quem ganha, quem é campeão, é sempre um justo vencedor, até porque não se trata de um jogo só, trata-se de 34 jornadas. Ainda falta aqui algumas.

E a diferença pontual fala por si neste momento, não é?

Exatamente. E é a questão da regularidade, que isso é muito relevante e importante, depois mais penalty, menos penalty, mais lances em que foram beneficiados ou prejudicados. O Porto é de forma muito justa o digno vencedor e depois é aquilo que também acontece quando o Sporting é campeão, quando o Benfica é campeão, que são os excessos, que essa parte me incomoda, por isso é que eu muitas vezes evito de estar a ver os gestos dos clubes, sejam eles quais forem, porque tenho alguma revolta com a questão. Revolta no sentido que acho que não há necessidade. Sei lá, ontem foi com a melancia, com a foto do Varandas, Lisboa sistematicamente, como Lisboa faz em relação ao Norte, o atropelamento com sete pessoas que é só estúpido, independentemente das condições que estavam a acontecer.

Deixa-me explicar-te que isto que aconteceu em São João da Madeira, eu sou de São João da Madeira, é algo recorrente e que acontece tanto seja vitória do Futebol Clube do Porto, Sporting ou Benfica. Os carros fazem estas peripécias na estradaE podemos ter estas situações infelizes.

Eu tenho um carro melhor que aqueles todos que apareceram lá, garantes, e não são os carros, são as pessoas que conduzem os carros.

Sim, claro.

Isto é uma forma de dizer. O que me incomoda é sempre esta questão dos extremismos e dos excessos, que nunca são coisas boas. E não estou a falar do Porto, estou a falar em termos genéricos, porque acontece com o Benfica, acontece com o Porto, acontece com todos os clubes. Estamos a ver, o mundo não está melhor e quem pensou que na altura do vírus as coisas depois iam melhorar, que a malta ia ficar muito sensível. Não, aquilo foi uma virose e foi um vírus, não foi um milagre, portanto não aconteceu e o mundo não está melhor e nós vemos isso até noutras questões. Parabéns ao Futebol Clube do Porto, justo e digno vencedor, ganha o título mais relevante e importante. O Benfica ganha a Supertaça, o Vitória ganha a Taça da Liga, o Porto ganha o campeonato, que é mesmo o mais importante de todos os títulos. Boas campanhas em planos internacionais para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto. E agora falta a taça para tentar perceber entre Sporting e Torreense quem é que fica com o dito caneco. De qualquer maneira, parabéns ao Porto, ganha o título mais importante, está na Liga dos Campeões e, como foi aqui dito várias vezes, este é realmente o momento e a coisa mais importante para os clubes, pela questão financeira e pela questão da projeção de toda a estrutura, de todos os jogadores e daquilo que é também a sobrevivência de um clube, porque sem dinheiro não há melancias.

É um título muito saboroso para o Futebol Clube do Porto, como nos dizia há pouco o Luís Pinto Coelho. Milhares de pessoas festejaram na Invicta noite fora, algumas centenas em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal, cerca de 600. Uma vitória do Futebol Clube do Porto também festejada um pouco por todo o país. Antes do jogo do Futebol Clube do Porto, e era um jogo que até podia ser importante em termos de contas, o Benfica escorregou, facilitou até as contas aos Dragões. Aqui, João Pinto, falamos de um jogo com duas partes distintas. O Benfica, possivelmente, e se calhar vais partilhar desta opinião, até podia ter resolvido o jogo na primeira parte. Na segunda, muda completamente o chip com a expulsão de Otamendi e, na parte final, aquele remate de Rodrigo Pinheiro podia ter selado a partida e o Benfica podia ter mesmo perdido em Famalicão.

Sim, como dizes, dois jogos, um até à expulsão e outro depois da expulsão. Uma das melhores exibições do Benfica até à expulsão. E depois o Benfica que não soube lidar com o facto de estar a jogar com menos um. Eu, quando saí do observador depois do jogo, depois de um camarão de nervos com que vinha, passei pelo Augusto Inácio que estava à porta e ele disse-me: "Aquele remate do Rodrigo Pinheiro valeu 50 milhões".

O Trubinin ainda não sabe como é que aquilo não entrou.

É um rabo ucraniano que vale 50 milhões, é o que é. Mas a verdade é que realmente o Benfica tem que saber lidar melhor com o facto de estar a jogar com menos um, embora seja o capitão, seja um jogador que tem uma capacidade de jogo aéreo muito grande. E José Mourinho tem que pensar melhor em quem tem no banco. Não pode ir para um jogo contra o Famalicão sem outro central no banco, mesmo que fosse um miúdo, porque depois teve que adaptar, teve que jogar com o Enzo, que realmente não esteve à altura e no segundo gol isso é notório. Além disso, há que dizer, e tu disseste que o Benfica tropeçou. O Benfica também foi um bocado empurrado, porque há erros gritantes do senhor do apito, que realmente ficam muito difíceis de explicar, especialmente quando ele já tem no currículo aquela exibição contra o Casa Pia em casa, em que define um pênalti que não é e depois na segunda volta não vê um pênalti que é. Isto à primeira cai em todos, à segunda cai quem quer.

Luís Pinto Coelho, tu neste momento estás bastante tranquilo, já nada te diz respeito, mas há aqui esta luta pelo segundo lugar. O Sporting, em caso de vitória amanhã frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães, pode colar-se ao Benfica e o Benfica ainda tem de jogar com o Braga e com o Estoril, o Sporting, e ajudem-me aqui porque eu devia ter aqui a minha cábula.

Guimarães, Gil Vicente e falta mais.

Rio Ave. É isso mesmo, já cheguei lá. Vamos ter aqui uma luta quentinha pelo segundo lugar. O Benfica com este empate acaba por comprometer um bocadinho as hipóteses ou acreditas que ainda vai conseguir segurar?

Eu acho que aquela folga que tinha já perdeu ontem. Vamos ver também se o Sporting ganha amanhã, porque me parece que se calhar o Sporting nestes três jogos também não ganha os três jogos. São jogos relativamente perigosos e o Sporting também não atravessa um bom momento mental, físico, por isso acredito que se calhar o Sporting também não consegue vencer os três jogos. Eu tenho que declarar que ontem não vi o jogo, eu já estava a caminho do Dragão. Tivemos que ir bastante cedo, aquilo foi complicado com as ruas cortadas e tudo. Mas fui vendo algumas coisas, ouvindo também no observador. Quando dois zero, pensei que a coisa estava feita, depois houve a expulsão. Mas eu acho que há um lance que me faz confusão. O João Pinto já referiu, eu vi as imagens, não consigo perceber como é que aquele lance não é pênalti e poderia ser o três zero e acho que aí matava a partida. Acho que o Benfica tem razão de queixa. Também concordo com o João Pinto na questão muitas vezes da forma como o Mourinho também leva alguns jogadores para o banco e não prevê certas situações, porque acho que faz sentido prever essas situações que podem acontecer. E a formação do Benfica tem talento também para poder explorar. Por isso, às vezes também me faz alguma confusão a forma como o Mourinho gere isso. Mas agora já era uma margem de erro para o Benfica, vamos ver o que o Sporting faz, mas ainda assim acredito que se calhar o Benfica vai conseguir o segundo lugar, até porque recebe o Braga, é verdade que sem Rios e Otamendi, mas o Braga também vem de uma jornada europeia com muitas lesões. Acredito que vai chegar completamente desgastado ao Estádio da Luz. Por isso, parece-me que o Benfica aqui tem alguma vantagem.

Pedro Henriques, vamos achar esta partida, claro, esse lance que também falou aqui o João Pinto e o Luís Pinto Coelho. E que lá estáPodia ter sido definidor da partida, no sentido em que o Benfica, ao converter essa grande penalidade, podia ficar em vantagem por 3 x 0 na partida.

Sim, são duas coisas distintas: o jogo propriamente dito, na análise técnico-tática, e o jogo sob o ponto de vista de arbitragem. Ontem não há como fugir da questão da arbitragem. O jogo, já foi dito e bem aqui pelo João Pinto, e os jornais falam disso, a gente fala disso, que é o intuito dos erros de arbitragem, que é a questão do Benfica antes da expulsão e depois da expulsão. E aí também há alguma responsabilidade. Todas as posições são importantes, quer dizer, se não tiveres guarda-redes suplente é importante, que é uma posição única, etc. Mas eu acho que nestas situações tens de ter sempre um central no banco, assim como tens de ter uma alternativa verdadeira a um ponta de lança. No meu ponto de vista, clubes grandes, que têm orçamentos, jogadores em quantidade e equipas B, têm que ter sempre. E acho que nesse aspecto também há alguma culpa/responsabilidade na maneira como se planeia para uma situação dessas, ainda por cima num jogo com uma equipa que não é uma equipa qualquer. O Famalicão tem feito e está a fazer um campeonato extraordinário. E, portanto, o Benfica não soube lidar com a questão de jogar com menos um. Depois, em termos de arbitragem, não há como fugir. Repara que o jogo, em termos de arbitragem, de árbitro, é um jogo com uma arbitragem que tira o VAR. E se tirares o VAR, mantendo o princípio que iria acontecer as mesmas coisas, deixa-me preocupado, porque são dois penáltis, é um cartão vermelho e a questão do pontapé de canto, que pode acontecer. Mas são dois penáltis que o árbitro não consegue ver e uma expulsão para cartão vermelho, e isso deixa-me preocupado. O VAR minimiza, porque dá o penálti do Ivanović e consegue também verificar, e bem, obviamente, a expulsão do Otamendi. Acho que isso não há questão. Depois a outra questão da mão, é muita aquela perceção que os árbitros têm do remate ser à queima. Em discussão com outros árbitros, até alguns deles que estão no ativo, muitas vezes esta questão das mãos, que é sempre o mais complicado, aliás, nas formações que eu dou é sempre o mais complicado das pessoas entenderem, porque é o remate que é feito de perto, queima, ele tem o braço ali, não tem volumetria, é a posição normal, natural, e isto são critérios que às vezes não facilitam. Para mim é pontapé de penálti claro, já expliquei, não vou estar a repetir sobre isso. A questão do canto, o árbitro é iludido pelo Leandrinho Barré saltar ali à frente, mas a imagem é muito clara, nem o Leandrinho toca na bola, nem o Trubin toca na bola. Depois o azar, como aconteceu com o Sporting, é daí resultar um golo, senão era só mais um canto que ninguém ia dar relevância e importância. Mas sobretudo esta questão do penálti.

Pedro, e mesmo a questão do canto, não é diretamente. A bola vai, volta, vai. Não é pelo canto, não é por aí.

Sim, mas é um erro que depois toma dimensão. Mas isso também vai mudar.

Eu sou sincero. As três coisas que não consegui perceber foi o penálti, os 15 minutos e os cartões amarelos horríveis.

Não, mas os 15 minutos são explicados. Eu também fiquei surpreendido com os 15 minutos, confesso, e depois fui ter o cuidado.

Temos de avançar, Pedro.

Sim, eu trabalho aqui para o Observador, também trabalho para a Bola, toda a gente sabe, e tive o cuidado de explicar porque é que são os 90 mais 15, e o VAR tem toda a razão quando ajuda nos 90 mais 15. O Otamendi e a expulsão foram quatro minutos, a assistência ao Trubin, dois, faz seis, a sugestão do árbitro assistente 4 minutos e 30 segundos, faz 10 minutos e 30 segundos, quatro substituições, onde entram cinco jogadores, 45 segundos cada um, dá mais 13. E aqui já tens 13 minutos e 30 segundos. E depois, após o segundo gol do Famalicão, e isso até só para quase 17 minutos, o momento VAR, que é para perceber se é fora de jogo, se não é fora de jogo, que é do Bola Akar, são três minutos. Só aqui tens 16 minutos e 30 segundos, sem estarmos a olhar para o resto, que são os cartões amarelos e os gols. E portanto, está explicado os 15 minutos. Se é normal que os árbitros levem isto a peito, um rigor, é outra coisa, mas está explicado e eu tive o cuidado também de explicar na Rádio Observador. De qualquer maneira, para mim o mais grave, e aqui estou com o João e com o Luís, é a questão do pontapé de penálti. Não pode passar. Não sabemos se para zero a zero ou não, mas não pode passar.

Exatamente. Benfica que empata em Famalicão, o Sporting amanhã pode colar-se ao Benfica com os mesmos pontos, os dois. E aliás, em caso de vitória do Sporting, ficam a nove pontos do Futebol Clube do Porto, já campeão nacional anunciado nesta jornada. Hoje, atenção para o Casa Pia x Tondela, finalíssima na luta pela manutenção, às 15h30, jogo muito interessante. Em Rio Maior há também o Braga x Estoril Praia e ainda o Rio Ave x Gil Vicente. Ontem também destaque para a vitória do Moreirense frente ao aflito Estrela da Amadora e o Aves, que agora depois de despromovido, já vence, ganhou ao Nacional e o Arouca empatou a dois gols com o Santa Clara. Vamos para as notas em modo sprint. Luís Pinto Coelho, não tens desculpas, Porto campeão, estás em primeiríssimo, vamos a isso.

Olha, dois 20. Eu podia dar aqui a muita gente do Futebol Clube do Porto, mas vou dar um 20 aos adeptos. Acho que os adeptos foram incríveis toda a época e ontem mais uma vez, obviamente, mas 20 para eles que acreditaram sempre na equipa e nunca faltaram com o apoio e um 20 para todas as mães, especialmente para a minha, eu vou estar com ela daqui a bocadinho, mas neste dia especial, um 20 para todas as mães.

João Pinto.

É isso, é um 20 para a Daenerys Targaryen, que é ao mesmo tempo mãe e mãe de dragões. E portanto, olha, é um 20 para o Futebol Clube do Porto e um 20 para as mães, obviamente.

Pedro Henriques.

Sim, eu hoje nem vou falar, porque houve vários títulos, o Sporting foi tricampeão da de bola, o Porto foi campeão nacional de futebol e, portanto, há aqui muitas coisas para se falar. Hoje também há uma final Sporting x Benfica de basquetebol, também há o voleibol de correr entre Benfica e Sporting. Há aqui muita coisa para se falar, mas eu vou dar o 20 para as mães todas em geral, e não me levem a mal, para a minha em particular, que nos seus belos quase 94 anos, foi das mães mais ofendidas por este país e ainda continua a ser, porque além de 20 anos de árbitro, já levo 16 como comentador. Portanto, a minha mãe há 36 anos que é sistematicamente ofendida, seja pelas apitadelas que eu dei, seja pelos comentários que faço. Mas falando agora a sério, para todas as mães, um beijinho do tamanho do mundo. Nota 20.

Um abraço a todos, um beijinho para todas as mães e um abraço ainda mais especial para o Luís Pinto Coelho. O Futebol Clube do Porto é campeão nacional, 31º título.