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Dia decisivo para as contas do campeonato. Qualquer deslize pode comprometer qualquer tipo de luta, quer seja pelo primeiro ou pelo segundo lugar. Há derby entre Sporting e Benfica em Alvalade. No Dragão, logo depois, o Futebol Clube do Porto recebe o Nenela, mas ainda antes assiste descansado a este embate entre os dois gigantes de Lisboa. São os temas em destaque nesta edição de O Campeão É. Hoje com casa cheia, Pedro Henriques a mediar qualquer tipo de conflito entre os adeptos dos três grandes, o Luís Pinto Coelho, o João Castro e também o João Pinto. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar precisamente por esse jogo em cartaz deste fim de semana, derby entre Sporting e Benfica em Alvalade, jogo decisivo para as contas do campeonato, com elogios de parte a parte entre Rui Borges e José Mourinho. Começo por ti, João Castro, vais à frente. Ontem falámos depois da conferência de imprensa de Rui Borges. Depois de ouvires José Mourinho, a confiança mantém-se lá em cima? E pergunto também quais são os pontos fortes deste Benfica que podem incomodar mais o teu Sporting.

Bom dia. Mantém, obviamente, a confiança. A confiança é necessária para vencer o derby, para continuar na luta pelo título até o fim. O Sporting joga primeiro, se vencer, depois coloca um bocado de pressão no jogo do Porto, embora seja um jogo que teoricamente será mais acessível, mas uma equipa que está a lutar pela manutenção é sempre uma equipa perigosa. Em relação às palavras de Mourinho, nada a dizer de extraordinário. Para mim é claro e óbvio que o Mourinho quer tentar agora entrar na luta pelo segundo lugar, obviamente, com uma vitória em Alvalade, mas sobretudo quer acabar a época sem derrotas na liga e poder fazer disso, entre aspas, "uma medalha". Em relação aos pontos fortes, eu acho que é claramente as alas. O Benfica é uma equipa de muitos cruzamentos, muito jogo para deixar um para um o Scheldrup e o Prestianni, se estes jogarem. Scheldrup acredito que sim, Prestianni eu posso ter aqui alguma dúvida. Acho que é uma equipa, obviamente, que desde que o Mourinho está organiza-se melhor defensivamente. Acho que tem ainda alguns problemas no ataque organizado, mas é uma equipa realmente mais coesa do que aquilo que era. E portanto, o Sporting tem que ter a intenção realmente a esse avolumar de jogo pelas alas, e também aprender com aquilo que se passou no primeiro jogo, quando o Sporting realmente dominou e podia ter resolvido o jogo nos primeiros 25 minutos, mas depois apagou-se. E esse é para mim o maior problema do Sporting neste tipo de jogos, sobretudo quando há um cansaço por trás devido às competições europeias. Portanto, vamos ver. Espero que o Sporting consiga manter esses bons 25 minutos que fez na Luz, prolongá-los durante mais tempo e sobretudo marcar gols.

E vamos às apostas. Vou pedir a todos. João Castro, aposta de resultado.

1 x 0 para o Sporting.

Quem é que marca?

Suárez.

Muito bem, veremos mais logo. João Pinto, também um dos principais interessados neste derby, adepto do Benfica. Pergunto também, João, bom dia, quais são as principais ameaças deste Sporting? E falar desta questão que também o João Castro colocou aqui em perspetiva do Sporting, que fez 25 minutos praticamente brilhantes na Luz na primeira volta e depois apagou-se. Agora com jogos a meio da semana, sabendo que tem já a seguir um confronto com o Futebol Clube do Porto para a segunda mão da Taça de Portugal e há esse cansaço, isto também pode ser um ponto a favor e a explorar pelo Benfica de José Mourinho?

Bom dia. Eu acho que já passaram uns dias e, portanto, o Sporting já descansou a questão psicológica depois destas eliminações, até pode às vezes ser mais importante do que a parte física. E o Sporting não saiu amassado do jogo com o Arsenal, antes pelo contrário, houve ali uma vitória moral que o Sporting quis enaltecer e, portanto, acho que não é por aí. Pode-se notar, se calhar, lá mais para o fim do jogo, num ou noutro jogador, mas não creio que seja isso que vá fazer a diferença. Aquilo que faz a diferença no Sporting é a velocidade. O Sporting impõe muita velocidade, tem uma capacidade técnica individual muito grande. O Gênio, o Trincão, o Pote, são jogadores muito difíceis de parar. O Max era o claro sobre o lado esquerdo e aí concordo com o João Castro, embora ele não tenha dito, mas eu quase que concordo que acho difícil que vá ser o Prestianni titular. Vejo o Özner mais jogado aquele lado direito, porque meter o Prestianni, mesmo do ponto de vista disciplinar, pode ser complicado. E portanto, vejo nas alas do Sporting a grande ameaça. E depois, no Suárez, um jogador muito chato, muito temperamental. E no Benfica, a nossa maior virtude é mesmo a capacidade que o Benfica tem tido de parecer que está no chão, mas depois levanta-se e vai atrás, principalmente nestes jogos com os grandes. Foi assim contra o Sporting, foi assim contra o Futebol Clube do Porto. Melhor seria se tivéssemos saído a ganhar, não saímos, empatámos, mas isso também tem sido a nossa sina.

Aposta de resultado. Como é que está essa esperança?

1 x 0 para o Benfica.

Estão muito contidos os dois. 1 x 0 para cada lado. Luís Pinto Coelho, adepto do Futebol Clube do Porto, vais assistir de camarote.

Marco Diomande na própria.

Ok, faltava essa parte. Faltava essa parte. Desculpa, João. Pronto, mas já está restabelecido o engano. Luís, como eu dizia, vais assistir de camarote a este derby. Vestido vermelho ou nem por isso?

Obviamente, prefiro a vitória do Benfica. Ia ser hipócrita se não o dissesse.

Custa dizer, Luís.

Não. Nisso aí eu sou muito pragmático nisso. Interessa-me sempre o melhor resultado que possa beneficiar o Porto. Mas só pode beneficiar o Porto se o Porto ganhar o jogo.

Claro, também.

O mais importante é o Porto ganhar o seu jogo. É um jogo que eu diria mesmo que aposto muito no empate, acho que até se calhar vai ser 1 x 1.

Acreditas que nenhum empate tem vantagem aqui? O Sporting, claro, que joga em casa e pode jogar com isso e acaba sempre por mexer, mas nenhuma equipa parte em real vantagem para este encontro?

Eu daria um pouco mais de favoritismo ao Sporting. Joga em casa, atravessa o melhor momento, a equipa parece-me melhor. Agora, ao lado do desgaste físico e ao lado de Mourinho nesta fase final da época, queria tirar aqui um coelho da cartola, como fez quando esteve no Benfica, os meus colegas podem me ajudar, que ganhou 3 x 0, não foi, na altura? Eu acho que até foi depois o último jogo do Mourinho no Benfica, na altura.

Sim, foi isso mesmo.

Pode ser. Depois saiu logo. E o Mourinho pode tentar, neste final da época, fazer aqui uma gracinha também, porque a cada dia que passa me parece mais que ele não vai continuar no Benfica, por isso pode haver também desse lado-

Acreditas nisso, Luís? Até por estas últimas notícias que têm dado conta que quer um contrato mais longo e Rui Costa parece não estar muito interessado em prolongar esse vínculo, pelo menos para já.

Sim, parece-me isso. Acho que o Mourinho até estava disposto a continuar, mas eu acho que o próprio Mourinho já percebeu que a direção do Benfica está com dúvidas. E a partir do momento que está com dúvidas, eu acho que o Mourinho já está a tratar da vida dele. E se calhar termina a época e vai para outro lado, mas terminar a época bem é uma coisa, por exemplo, ganhar agora em Alvalade é diferente para o ego dele e para as respostas que depois ele vai dar na conferência de imprensa. Por isso, antevendo já aqui a tua pergunta, eu vou dar aqui 1 x 1, marca o Katami e marca o Leandro Barreiro.

E quereria isto dizer que o Benfica continuaria sem derrotas, mas a colecionar aqui mais um empate nesta edição do campeonato. Pedro Henriques, com certeza a tirar notas de tudo aquilo que já foi dito, até porque já falamos aqui de alguns nomes. Quero saber os 11, mas também tu tens muita experiência no que toca a estes jogos, dérbis entre Sporting e Benfica, Benfica e Sporting. Como é que se encara um jogo destes?

Pronto, muita experiência, fiz cinco. Não foi mau.

É ótimo.

Três deles no Estádio da Luz. Em relação ao jogo, há aqui uma nota muito interessante, e vou à boleia de coisas que obviamente estive a pesquisar e a ler. Portanto, não é a minha originalidade, mas é aquilo que eu gosto de pesquisar quando preparo os programas. E há um título que eu acho que define muito o que vai acontecer hoje: o leão que marca sempre contra a águia que nunca perde. Ou seja, o Sporting há 47 jornadas que marca gols e o Benfica há 44 que não é derrotado. E portanto, isto é muito interessante sob o ponto de vista. Por isso, se calhar, o Luís Pinto Coelho quando disse que era empate, o que era bom para o Futebol Clube do Porto, no meu ponto de vista, como também disse o Luís, partindo do princípio que o Porto faz o seu papel, podia ser um resultado, se calhar, que traduz um bocadinho aquilo que pode ser a expectativa. Agora, há aqui coisas que todos nós sabemos, ou pelo menos é a minha opinião também, que é o Sporting, se ganhar hoje, o segundo lugar é do Sporting garantidamente e mantém a pressão pro título em relação ao Porto. Todo o resultado que não seja a vitória, o Porto, no meu ponto de vista, confirma aquilo que é ser campeão. Ponto número dois, se o Sporting empatar, fica fora do título, mas garantidamente também garante esse segundo lugar, estou a achar que o Sporting também vai cumprir com o seu papel. Se for a derrota, ou seja, a vitória do Benfica, aí mantém-se esta perspectiva de que obviamente o título está mais que entregue e o segundo lugar ganha aqui outros contornos, porque depois também entra os aspectos emocionais, que é quando tu ganhas ou quando tu perdes, em casa, fora, contra um rival direto. Portanto, isto pode ser para os dois lados, dependendo para quem calhar esta vitória, se é para o Sporting ou para o Benfica. Agora, esses são jogos muito especiais. Normalmente, as pessoas dizem que isso define-se por detalhes. Eu chamo outra coisa, ou por pormenores. Tem, no fundo, verdade, mas para mim os pormenores, e aqui sim, um bocadinho da experiência daquilo que fui vendo também e que sentindo, é que por vezes há jogadores que são regularmente bons jogadores, mas perante estas grandes pressões, jogos que são diferentes, esteja o que estiver em questão, não aparecem. E ao contrário, há jogadores que nestes momentos aparecem. E aquilo que é o detalhe, que é o tal jogador que fez um pontapé de bicicleta, que de repente, em vez de passar como estava descrito no papel, lembrou-se de fazer finta de dois jogadores e marcar um gol. Há jogadores que muitas vezes aparecem e às vezes até há heróis improváveis, e são esses os detalhes. E por vezes isso pode acontecer num jogo que tem algum caráter decisivo para aquilo que são as contas do primeiro, do segundo e do terceiro lugar, e sobretudo mais até propriamente do segundo lugar, porque o Porto depende só de si próprio. Relativamente aos 11, eu acho que, tem estado aí a falar entre Shel druk, sim, Prestianni, não, eu acho que vão os dois a jogo. E, portanto, a minha perspectiva em relação ao jogo de hoje-

Ou seja, Aarons no meio-campo.

Sim, com o Aarons a jogar. E, portanto, o meu 11 é Rui Silva, Quaresma, Diomande, González Inácio, Max e Araújo, Uma Morita, Gené, Trincão, Pedro Gonçalves, Luiz Soares. O João Castro pode me ajudar, mas eu acho que não vai fugir muito disso, não vai haver grandes surpresas. O Benfica, pode haver mais dúvidas, obviamente que sim. Há outras possibilidades, outras soluções, até porque não sabemos como é que está o Aarons, etc, aquela questão da lesão, mas eu vou pôr Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dalot, Aarons, Richard Rios, Prestianni, Barreiro, Shel druk e Pavlídis.

João Castro e João Pinto, de acordo com estas apostas do Pedro Henriques?

Sim, em Sporting acho que vai ser isso.

Muito bem. João Pinto.

Eu tenho cá a ideia que vai jogar o Ivanović e não vai jogar o Pavlídis.

Veremos. A questão do herói improvável também está aqui a pairar. Veremos o que é que acontece neste dérbi entre Sporting e Benfica. A emissão especial de desporto arranca a partir das 16h30. Vamos ter vários painéis ao longo da tarde aqui na Rádio Observador e a emissão especial depois culmina com esse relato a partir das 18h com o Miguel Cordeiro e o Alexandre Luna Pais. Vamos ter também nos comentários o Mário Cajica, o João Pinto, o João Castro e o Pedro Henriques. João Pinheiro, que vai ser o árbitro desta partida, que é decisiva para as contas deste campeonato. Independentemente deste resultado, o Futebol Clube do Porto entra em campo logo a seguir e vai receber um aflito, o Tondela. Curiosamente, é o jogo em atraso do Sporting, ou seja, o Sporting tem ainda de jogar também com este Tondela para o campeonato. Luís Pinto Coelho, o Tondela não tem nada a perder. Acreditas que vai entrar em campo a jogar olhos nos olhos com o Dragão?

Acredito que sim, obviamente, com algumas cautelas e tentando estar bastante organizado. Não me passa pela cabeça que o Porto hoje perca pontos em casa com o Tondela. Não tenho essa hipótese na minha cabeça. Acho que o Dragão vai estar cheio. Acho que a equipe vai entrar novamente fresca.

O resultado pode influenciar também, ou seja, qualquer que seja o resultado que saia desse derby, vai afetar essa performance dos jogadores, não é? Vão entrar a saber o resultado.

Sim, se o resultado for positivo para as contas do Porto, principalmente no ambiente que se vai viver no Dragão. Imaginemos que o Sporting perde o jogo, obviamente, que o ambiente no Dragão será logo muito diferente e os jogadores também sentem isso, mas os jogadores não vão estar a pensar nisso nesta preparação para o jogo. Obviamente, vão pensar em ganhar o jogo. Acho que a equipe vai entrar fresca, acho que a gestão que o Fariola foi fazendo vai permitindo isso nesta parte final da época. O Petuszewski que não jogou, vai jogar hoje. Muitos jogadores só tiveram 45 minutos também na quinta-feira. Jogará Petuszewski e Pepe, o Pepe não jogou na quinta-feira, por isso dois extremos frescos e rápidos também vai ser importante. Até acredito que o Rodrigo Mora hoje possa ser titular também. O Porto vai estar fresco, o Vernarec vai estar fresco porque só jogou oito minutos, infelizmente. Por isso acho que a equipe vai entrar forte e acredito que até vai resolver o jogo rapidamente.

João Castro, ainda há esperança que o Futebol Clube do Porto possa perder pontos com este Tondela que está tão aflito na classificação?

Claro, às vezes esses clubes que estão aflitos dão tudo que têm e que não têm para a classificação.

Tal caso o Casa Pia, não é? A única derrota do Futebol Clube do Porto.

Exatamente. Embora aí o jogo tenha sido em casa, no Casa Pia, portanto é um pouquinho diferente do contexto.

Casa, como quem diz.

Sim, casa emprestada. Agora o Tondela, sim, é uma equipe que se fecha bem e o Porto tem dificuldades com equipes que se fecham muito bem e ocupam bem os espaços. Se conseguirem fazer isso, podem levar o jogo para um campo onde o Porto se sinta mais desconfortável. Obviamente, a qualidade dos jogadores do Porto normalmente resolvem aqui e acolá, mas o Tondela tem aqui uma palavra a dizer. Eu acho que estes jogos, às vezes, são os mais perigosos do que propriamente outro tipo de jogo. Sendo difícil, obviamente, há que contar com o Tondela para fazer o que for necessário para se salvarem. Obviamente, o Porto tem aqui um grande favoritismo em relação a esta partida. Vamos ver o que o Tondela consegue fazer no Estádio do Dragão.

João Pinto, concordas com esta análise do João Castro? O Tondela nesta situação tão difícil, pode realmente querer lutar pela sobrevivência, der para onde der?

Não, acho que não. Acho que apesar do mofo, o Porto hoje ganha quatro ou cinco.

Quatro ou cinco. Estás muito otimista para o Porto e não tanto para o teu Benfica, não sei o que se passa.

Eu estou otimista para o Benfica, então ganhamos em Alvalade, mais otimista que isto, num ano de empates, é difícil.

Muito bem. Pedro Henriques, vamos ao teu 11. O Futebol Clube do Porto tem-nos obrigado a uma logística diferente e a ti especialmente, porque há sempre alterações, não é? E agora com jogos a meio da semana, isto acontece muitas vezes. Mas também a tua leitura deste jogo para um Tondela que ainda ontem, e sabemos disso, o Nacional venceu o Aves por 1 a 0, o Casa Pia empatou com o Santa Clara, hoje joga o Estrela com o Arouca e, portanto, as contas podem se complicar ainda mais.

O Aves está com 13 pontos, o Tondela com 21, mas podemos dizer que tem, entre aspas, dois jogos por fazer. Mas que dois jogos são? É ir ao Dragão e ir a Alvalade. A coisa não está fácil. Isto para fazer os 30 jogos que supostamente nesta jornada todas as equipes terminarão, sendo aquelas obviamente do Sporting e Tondela que estamos aqui a falar. Portanto, não está fácil, sendo que o Casa Pia, neste momento, com mais um jogo, tem cinco pontos de diferença. Isso tem 21 para 26. Portanto, não está fácil. E depois olhamos para Tondela e se não estou em erro, e acho que não estou mesmo em erro, nos últimos três meses, é assim, três meses tem uma vitória. Não está fácil para o Tondela, ainda por cima no Dragão, supermotivado e que sabe que depende só dele. E o Porto ainda tem aqui uma possibilidade de ser rasteirado, perder dois pontos, isto partindo do princípio que o Sporting também ganha ao Tondela e que ganhava hoje ao Benfica. Acho que está tudo muito a favor do Futebol Clube do Porto em termos emocionais e psicológicos. E o Porto, mesmo tendo sido eliminado, que estas coisas às vezes pesam, foi eliminado de uma maneira que ficou aquele amargo de boca para os adeptos do Porto e para todos nós, porque o Porto era melhor que o Nottingham e teve ali uma série de coisas, desde o primeiro jogo com os gols opostos e que podia ter ganho o jogo claramente.

E a expulsão, claro, que também marca a partida.

E depois a expulsão, oito minutos, que mesmo assim fez com que o Porto equilibrasse e tivesse até por cima lá em Nottingham. Portanto, percebe-se que não é um Porto que foi eliminado porque está a jogar muito mal, nada disso. É um Porto supermotivado e focado, neste momento, nesta jornada e numa coisa que vai acontecer daqui a meia dúzia de dias, que também vai ser extraordinário, que é o Porto x Sporting. Dio Costa, tenho aqui uma dúvida, mas pronto, é o meu 11, vou apostar, porque realmente é muito difícil fazer o 11 do Porto. Dio Costa, Alberto Bendernarek, Orjaluara Saidu, Frauol, Varela, Rodrigo Mora, Pepe, Gul e Petuszewski.

Luís Pinto Coelho, concordas?

Acho que vai ser esse o 11. Se tivesse que apostar, acho que é esse.

A minha dúvida é o William. Luís, não sei se o William Gomes jogou.

Não, mas o Pepe não jogou e o Pedro Sousa também não, por isso vão ser os dois titulares, quase de certeza.

É isso.

E logo depois entra no derby entre Sporting e Benfica. Logo veremos qual vai ser o desfecho. Vamos ter também relato em direto do Futebol Clube do Porto-Tondela, jogo que pode ser também decisivo. Aliás, é decisivo para as contas do campeonato. Ninguém pode escorregar neste momento. Como dizia há pouco, o Nacional ontem venceu o Alverca por 1 a 0 e ganhou fôlego nesta luta pela despromoção. O Casa Pia empatou com o Santa Clara e mantém-se aqui no lugar de playoff. O Gil Vicente perdeu em casa com o Vitória Sport Clube. Hoje, além destes dois jogos que falamos, há também o Arouca-Estrela, às 15h30, e há um grande jogo também em perspetiva, às 20h30, à mesma hora que o Futebol Clube do Porto, que é o Braga-Famalicão, um grande derby, podemos também chamar, do Minho, em que o Famalicão pode tentar pressionar o Braga na luta pelo quarto lugar, se bem que o Braga ainda tem menos um jogo, esse jogo em atraso com o Casa Pia. Neste domingo, que não é dia de decisões só por cá, até porque na Alemanha o Bayern de Munique pode sagrar-se bicampeão e em Inglaterra há esse quentinho Manchester City-Arsenal, que pode mudar ou não as contas pelo título. Ontem também falávamos do Manchester United, que venceu o Chelsea por 1 a 0. Bastou o gol solitário de Matheus Cunha para resolver. E em Espanha também falávamos dessa final da Taça do Rei. A Real Sociedad venceu o Atlético de Madrid nos pênaltis, depois de um empate a dois. É a quarta taça na história dos bascos. A equipe de Gonçalo Guedes consegue vencer esta competição. Vamos avançar para as notas de campeão. Vou começar por ti, João Castro.

Olha, era para a Real Sociedad, pela vitória dos bascos na final da Taça de Espanha, e depois com uma história curiosa que está a correr. Um senhor que levou a mulher e o filho ao jogo, mas não tinha bilhete e ficou cá fora só para eles poderem entrar e proporcionar ao filho a possibilidade de ver um título da Real Sociedad. Depois, os dois grandes jogos, obviamente, de hoje, o Sporting contra o Benfica e esse Manchester City-Arsenal, acho que marcam a agenda desportiva do dia de hoje.

Apostas para esse jogo, João? Entre City e Arsenal.

Olha, eu aposto a ganhar no Manchester City.

Achas que vamos assistir a mais uma época em que o Arsenal...

Acho que sim. Pelo que eu vi do Arsenal, acho que está perfeitamente ao alcance do Manchester City. E se marcar primeiro o Manchester City, acho que até ganha por mais que um.

João Pinto.

Olha, em relação aos meus campeões, um 20 para as cores do derby de Lisboa, obviamente, um 18 para o derby de Merseyside, que também vai acontecer. Portanto, também vamos ter um Everton-Liverpool.

É verdade. Não tão decisivo, não é?

Não, é sempre um jogaço, até porque há sempre muita rivalidade e, portanto, este ano num estádio novo e tudo. Vai ser qualquer coisa nova dentro de uma rivalidade eterna. E esse City-Arsenal, que tal como o João Castro dizia, eu acho que vai voltar a ser um longo carpir para os adeptos do Arsenal que-

Apostas então por um ano

...vão passar mais um ano no quase. Um ano no quase tocarem no título, mas acho que vai voltar a fugir.

Ninguém está otimista pelo Arsenal. Luís Pinto Coelho, és tu.

Vou dar aqui um 18 para o domingo gordo aqui da nossa liga e eu já tinha saudades de ver um derby de Lisboa estando em primeiro na classificação. Nos últimos anos tenho sofrido bastante, por isso hoje é um domingo bastante agradável assistir calmamente.

Luís, não pode ser sempre para os mesmos, também tens que ter um bocadinho de tranquilidade, não é?

Sim, e eu desde que estou aqui na Rádio Observador é só porrada, porque o Porto não tem ganho nada, tirando umas Taças de Portugal, mas campeonato não, por isso é um domingo agradável para mim.

E esta questão do City-Arsenal, antecipas algum cenário? Tivemos aqui duas perspectivas mais desanimadoras para o Arsenal.

Sim, eu continuo na opinião dos meus colegas, acho que vai dar City, claramente.

Pedro Henriques, estamos contigo.

Sim, duas notas. Uma tem a ver com a seleção feminina de futebol, portanto, está na fase de apuramento, quatro jogos, quatro vitórias, e ontem as navegadoras somaram a dita quarta vitória e estamos no apuramento para o mundial. Estamos mesmo a jogar bem, estamos mesmo com tudo. Foi uma grande reviravolta na Eslováquia, com a Kika Nazaré, para variar, a destacar-se com o tal gol e a assistência. E depois, naturalmente, também para o derby, com tudo aquilo que implica, por todas as emoções que vão ser jogadas e vividas, com a relevância e importância que tem. Aqui uma nota 18, espero que seja um 20 por tudo o que possa acontecer hoje. Tu não pediste opinião sob o ponto de vista de resultado em relação ao Sporting-Benfica, nem em relação ao City com o Arsenal, mas eu vou dar. Isto um X dois é para meninos. Portanto, agarrem nos dois jogos e façam o seguinte, mais 2,5 para os dois jogos.

É a aposta segura.

E depois vão jantar à minha pala.

Muito bem, Pedro Henriques, alguém vai seguir as tuas indicações e depois ficas responsável por isso.

Fico responsável. É só o Marcos a dizer para pedir o reembolso.

Isso mesmo. Há muito futebol ao longo desta tarde aqui na Rádio Observador. Emissão especial a partir das 16h30. Há derby em Lisboa, em Alvalade, Sporting-Benfica. Emissão especial a começar a partir das 16h30 e depois há também relato desse Futebol Clube do Porto-Tondela. Todas as decisões aqui na Rádio Observador. Um grande abraço a todos e uma grande tarde de desporto.