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Começa agora o IUven Sorê das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta segunda-feira estão conosco a Helena Matos, Alexandra Machado e o Luís Rosa. Será que temos um Ministério Público descontrolado? Já lá vamos. Vamos começar com a sessão solene de sábado no Parlamento. Alexandra, foi para isto que se fez o 25 de Abril?

Também foi para isto, para haver polêmica e discordância sobre discursos. Eu gostava, obviamente, de me concentrar no discurso do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, porque de fato é o que vai ser mais falado e relegou para segundo lugar o tão esperado discurso de António José Seguro, e até de André Ventura, o sempre polêmico André Ventura, ficaram secundarizados por causa do discurso de Aguiar-Branco, que tem feito, ao longo deste tempo, bons discursos do 25 de Abril. Tem sido uma tônica dominante do presidente da Assembleia da República fazer bons discursos do 25 de Abril. Não deixa de ser um bom discurso. Põe alguns dedos na ferida, embora o seu conteúdo suscite aqui alguns pontos de interrogação. Na análise global do discurso de Aguiar-Branco, obviamente, que é um problema muito relevante, que é como trazer pessoas novas pra política. E a gênese disso é, de fato, importante e relevante, e há que saber trazer novas pessoas pra política, nomeadamente jovens, e aqui emparelhou com o discurso de António José Seguro quando fala dos jovens e da necessidade dos jovens serem proativos nas suas lutas e de trazer pessoas com qualidade e fora da tal bolha, como Aguiar-Branco falou, para a política. No entanto, sobre este pano de fundo, que é o recrutamento, Aguiar-Branco foi muito mais longe, e demasiadamente longe, se calhar. O problema de falta de quadros fora da bolha e da casta, que o próprio Aguiar-Branco é um deles. O problema será mesmo a lei das incompatibilidades? O problema estará mesmo na lei de conflitos de interesse? O problema estará mesmo nas portas giratórias? Aguiar-Branco esticou-se muito. Qualquer coisa que diminua a transparência e o escrutínio de titulares de cargos públicos é prejudicial ao exercício desse cargo público e à nossa democracia. Mas claro, há aqui uma narrativa, que já tinha sido ensaiada por Hugo Soares numa recente entrevista ao Expresso, questionando essas mesmas leis e o aprofundamento desse escrutínio.

E a necessidade ou não tornar públicos.

Exatamente. Portanto, começa a haver aqui uma narrativa, penso que para se tentar alterar algumas das regras, e todos concordamos que a política precisa de mais do que funcionários da política, mas como falava Hugo Soares nessa entrevista ao Expresso, mas o que é isso de funcionários da política? Luís Montenegro é um funcionário da política. Teve cargos fora da política, mas depois de estar na política. E se calhar cimentados por ter estado na política desde sempre. Portanto, isto do funcionalismo da política tem muito que se lhe diga. Fica a ideia de que Aguiar-Branco, tal como Hugo Soares, não fazem mais do que atirar as regras para defender o primeiro-ministro, porque todos os chavões, como Aguiar-Branco lhe chamou, foram num sentido ao falar e afunilaram no caso Spinuviva, no caso da Casa do Espinho, do primeiro-ministro, por causa dos andares e das casas de banho. E claramente Aguiar-Branco e Hugo Soares têm afunilado muito sobre as polêmicas que rodearam o primeiro-ministro. E portanto, se estamos aqui já a criar terreno para revisitar algumas leis, é preciso algum cuidado em que pontos é que vamos mexer nessas leis, porque, mais uma vez, a transparência e o escrutínio são muito relevantes e qualquer coisa que a prejudique, aliás, como se vê agora com a polêmica da Entidade da Transparência, a criação da Entidade da Transparência e todo o seu percurso até agora tem indicado precisamente o oposto do seu nome, tem dificultado a transparência e não aumentado a transparência.

Fechado o acesso aos dados. Era muito mais fácil e aberto o acesso aos dados sem a Entidade da Transparência.

Tudo que seja dificultar o acesso aos dados, diminui o escrutínio. E portanto, já há aqui um 20 pra Seguro neste ponto, de não ter contornado o tema. Eu não sei se já estava à espera que Aguiar-Branco abordasse o tema.

Fosse por aí.

Fosse por aí, sim. Mas também deve ter preparado o discurso já a pensar numa reação ao Hugo Soares e às palavras do SoaresAcho que fez bem em abordar o tema em concreto da entidade da transparência e do limite ao acesso de dados dos donativos políticos. Seguro foi taxativo. Tornar públicos donativos não é uma questão administrativa, é um compromisso de ética e respeito pelos portugueses. O discurso do Seguro abordou vários temas, demasiados, se calhar teria tido mais impacto se concentrasse num ou outro, mas neste ponto Seguro esteve bem. E eu respondo a Aguiar Branco com as palavras de António José Seguro: "Onde há opacidade, cresce a suspeita, onde há clareza fortalece-se a legitimidade. A liberdade também exige responsabilidade e instituições íntegras. Não há verdadeira liberdade sem transparência no exercício dos cargos públicos. Os cidadãos têm o direito de saber como são tomadas as decisões que afetam as suas vidas." Só por isso vale uma nota muito positiva ao discurso de António José Seguro, que eu dou um 15, e muito negativa ao discurso de Aguiar Branco, dou um nove.

Muito bem, duas notas muito diferentes para os dois discursos que mais marcaram esta sessão solene. Luís Rosa, queres duplicitar, sobretudo no discurso de Seguro, também te pareceu que foi um bom discurso?

Sim, quero, porque a convite da doutora Helena Matos, eu vou ter que ir ao contracorrente falar sobre esta matéria.

Guardas o discurso de Aguiar Branco para a tua análise.

Exatamente. Do contrário de Aguiar Branco, vou tentar ser um pouquinho mais pormenorizado do que o Alexandre, vou ter mais tempo também e portanto vou dar exemplos concretos dos discursos que lhes interessam do que as fotos e as horas.

Sim, no contracorrente. Sim, claro.

Pronto, e outras coisas todas. Mas enfim, falamos de António José Seguro.

É um teaser.

Pois é, não percam depois das 10h. E tratamo-nos todos por doutores, como no Palácio de Belém.

Doutor.

Vamos ser todos doutores.

Mas vamos ouvir o doutor Luís Rosa.

Eu tenho um programa em que tenho a regra de não chamar ninguém por doutor.

Claro, que ele só advogados ao saíres de lá.

Helena, não vamos esquecer o doutor.

Ficamos melhores.

Pronto. Foi só uma pequena graça. Em relação a António José Seguro, o Presidente da República teve claramente um foco diferente do JP de Aguiar Branco. O discurso já estava escrito, não foi propositado, mas ainda bem que foi contrastante. E defendeu claramente que, por exemplo, os donativos dos partidos e das campanhas eleitorais, como a Alexandra já estava a dizer há pouco, tem que ser público por natureza. Ele disse uma coisa, esta frase que o Miguel Pinheiro não citou toda, mas já citou uma parte. Acho que é uma frase que é muito forte e acho que diz tudo: "Onde há opacidade, cresce a suspeita. Onde há clareza, fortalece a legitimidade." Portanto, acho que é uma frase que é extremamente forte e acho que vale a pena repeti-la. A Alexandra agora está a fazer uma cara que se calhar já disse também, eu não ouvi, peço desculpa.

Depois disse. Não, mas o doutor Luís Rosa disse que valia a pena repeti-la e por isso a dissemos aqui duas vezes.

Estou a subscrever, acho que devíamos repeti-la mais vezes, até durante o dia.

Vamos fazer dela o nosso lema.

Vale a pena repeti-la. Mas atenção, uma coisa que o António José Seguro disse que ninguém deu muita importância, que é: ele fez uma referência indireta à Operação Marquês. Ele disse: "A liberdade exige justiça a tempo e horas quando os processos e os julgamentos..." Também disseste isso, Alexandra?

Não, não disse.

Só um pequeno problema, é que essa frase dá para a Operação Marquês e para milhares de outros processos que estão atrasados.

Mas posso continuar?

Pode, força. Claro. Sou todo atenção.

Se me deixares fundamentar o meu ponto de vista.

Eu adoro os apartes, mas o tempo está a passar e o microfone também se encerra.

É como nas comissões, aqui não há apartes.

Vou encerrar microfones, sem aviso.

"A liberdade exige justiça a tempo e horas quando os processos e os julgamentos se arrastam indefinidamente, a confiança dos cidadãos é corroída e a própria liberdade fica comprometida." O facto de António José Seguro ter colocado "e os julgamentos", para mim é que faz a diferença, Paulo. Ok? Portanto, os processos são muitos, os julgamentos que se arrastam são muitos.

Eu estou a fazer um gesto de não vou falar nada.

Estou a fechar a boca.

Outra frase que é de António José Seguro: "Combater a corrupção é defender a igualdade, a justiça e, em última análise, a liberdade." Também para mim tem uma referência indireta à Operação Marquês, por Sócrates, com o abuso de direito que está a ter praticamente, não digo todos os dias, mas todas as semanas, é um ataque à democracia. E portanto, para mim, a verdadeira coragem, o JP de Aguiar Branco foi muito elogiado pela generalidade dos jornalistas que acompanham a política, por fazer uma afirmação tão politicamente incorreta como aquela que fez. Para mim, a verdadeira coragem é de António José Seguro, por ser fiel ao seu pensamento sempre e defender que o Estado de direito democrático fica em causa quando a justiça não é célere, porque essa é uma ideia que a classe política persiste em ignorar.

Então a tua nota vai ser...?

Vou ser sintético.

Podes estar. Quanto é que vais dar a António José Seguro?

Vou dar uma nota de 16 ao Presidente da República.

Um 16. Já vamos voltar. Tens um outro assunto ainda que queres comentar, mas a Helena também, e que tem a ver com o desfile na Avenida da Liberdade.

Sim, antes só queria explicar, completando uma coisa que o Miguel Pinheiro tinha dito no bom, mau e vilão. Eu não sei o que passou pela cabeça do Rui Tavares, porque ele dizia que o Alves Reis era correligionário do Salazar e do Cardeal Cerejeira. Há só um problema, o Alves Reis foi preso em dezembro de 1925, o golpe em 1926, o Salazar vem e não fica durante uns dias, e depois em 1928. Quer dizer, fazer do Alves Reis correligionário do Cardeal Cerejeira é estar assim um bocadinho tresnoitado. Não se percebe. Portanto, passando agora para os desfiles na Avenida da Liberdade, sobretudo, nós temos duas coisas. A minha, que me parece ser mais espantosa, é aquela ideia de que há partidos que não podem desfilar na Avenida da Liberdade e, portanto, temos sempre aqueles insultos à iniciativa liberal, que faz questão de descer.

É uma vergonha, de facto

E não é apenas a questão do insulto, é muitas vezes as características daquele insulto que é feito. Aliás, parece ter havido alguma tendência para a obscenidade neste desfile do 25 de Abril, porque eu sei que é muito difícil controlar os doidos que aparecem nas manifestações. Todas as pessoas que já pensaram organizar uma manifestação sabem que essa é uma das principais preocupações. E eu acho que os cartazes que apareceram naquela manifestação sobre o André Ventura, nomeadamente sobre o tamanho do seu pênis, sobre o que é que devia levar ou não num dos sítios do seu corpo, não têm absolutamente nada a ver com nada.

São basicamente fazer pior do que o próprio Chega faz no discurso público.

Há uma ala da esquerda radical que às vezes lhe foge um bocadinho para aí. Eu nunca hei de esquecer um mural onde estava inscrito o símbolo do Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda nunca a foi lá apagar, em que se via Passos Coelho com a Angela Merkel também assim nuns despropósitos. E isto curiosamente nunca é referido nem comentado. Não tem de ser penalizado. Na minha opinião, não tem de ser penalizado.

Tem de ser condenado.

Quem quer criticar, que critique. E é curioso, porque a imprensa dá muito pouca visibilidade a isto, mesmo aos despropósitos face à Iniciativa Liberal, nós sabemos que a Iniciativa Liberal que está ali nas redes sociais a pôr aquilo. Eu pessoalmente condeno. Em relação ao desfile, acho que é politicamente sintomático, porque como só haver pessoas que acham que são donas das datas. Em relação aos cartazes, não gosto e faço questão de dizer que não gosto e acho que o jornalismo, que é tão ativo a dar conta, e muito bem, dos deslates do Chega, também devia dar conta destes, porque são deslates, e os deslates gostam-se ou não se gostam.

Dás uma nota negativa a estes deslates?

Dou. Sim, o caso do desfile é mais que deslates. Uma coisa é o mau gosto, outra coisa é mesmo as pessoas acharem-se dona das datas e, portanto, dou um 4.

Um 4. Luís, também queres dar uma curta referência à questão da Iniciativa Liberal?

Muito curto, temos pouco tempo e eu quero que o Paulo Ferreira fale. Isto é algo que se repete todos os anos e nem por isso é normal, nem por isso deve ser normalizado. Todos os anos é a mesma coisa. A Iniciativa Liberal desce à Avenida Liberdade, integrada na manifestação que, salvo erro, costuma ser organizada pela Associação 25 de Abril, e todos os anos é insultada por alegados democratas, que lhes chamam fascistas, ou outros impróprios.

Gestos obscenos. Está nas redes sociais, isso.

Se calhar todos os que estamos aqui à volta também são fascistas. Chamam impróprios que não podemos reproduzir aqui. Várias pessoas aproximam-se, é claro, nos vídeos que a Iniciativa Liberal, e bem, publica nas redes sociais para denunciar isto. Acho que faz muito bem. Várias pessoas aproximam-se dos militantes da Iniciativa Liberal, gritam nos braçais, são ostensivamente agressivas. Chama-se a isso agressão verbal, não é atentado à integridade física, mas é agressão verbal. E eu não sei se são as mesmas que fazem isso todos os anos ou não, se forem, já é capaz de ser mais complicado. E raramente isto é noticiado. Se fossem militantes do Chega a fazerem isto, ou os militantes do PCP, isto estaria nos telejornais, certamente.

E bem.

E bem, mas isto também se calhar devia abrir os telejornais.

Sem dúvida.

Houve um ano em que a então deputada, não sei se ainda é, Patrícia Gilvaz, foi empurrada, foi agredida, por ter dito algo que é uma verdade para dezenas de milhões de europeus: comunismo nunca mais. É que a esquerda ou a extrema-esquerda portuguesa deduz-se que seja letrada, não seja ignorante. O comunismo imperou durante mais de 40, 50 anos em metade da Europa. Portanto, há zenas de milhões de europeus que se identificam com esta frase. Em Portugal, foi só durante um ano. Graças a Deus.

Uma nota, Luís.

Eu dou uma nota, aos antifascistas raramente dou uma nota tão baixa, mas dou um um. Se para a próxima semana prendam, pode até que suba uma nota, porque o fascismo não é tudo o que não é comunismo ou não é tudo o que não é extrema-esquerda. Ao fim de 50 anos de democracia, já devíamos ter aprendido essa lição, mas parece que não.

E Paulo, ficamos a perceber agora melhor como é que funciona o DCIAP.

Como é que não funciona o DCIAP. Há um relatório de inspeção interno feito, que agora vai sendo conhecido publicamente. A CNN, se não me engano, já o divulgou, o Expresso também e o Observador também já divulgou. E no fundo é um relatório interno, uma inspeção interna que nos dá conta da forma como aquilo não funciona. O DCIAP já agora é o departamento de elite do Ministério Público, Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Vou salar aqui passagens daquilo que tenho lido sobre isto. Falta de definição de critérios objetivos e formais para a instauração de critérios em detrimento de uma decisão, e cito: "tomada casuisticamente por Rosário Teixeira", que é o líder do DCIAP. Numa secção, 42% dos inquéritos abertos estão entregues precisamente a Rosário Teixeira. Ele tem quase tantos como os restantes cinco procuradores da secção. Falta uma estrutura eficiente, cito também do relatório: "Estrutura eficiente de coordenação, sublinhando-se que essa coordenação tem sido feita de forma pouco eficaz, a falta de uma secção central alargada para registro, receção e digitalização dos processos e prova documental, falta de espaço para armazenar materiais e processos, falta de material informático ou o material informático é obsoleto. Não se utiliza o sistema informático da Justiça, o Citius, e utiliza-se antes um sistema de pastas partilhadas." Eu gostava de saber o que é isto e que segurança é que isto temHá largas dezenas de inquéritos que ficam anos a fio parados devido à morosidade da investigação. Simples perícias forenses a equipamentos eletrônicos, como telemóveis e computadores, demoram anos. Há aqui um exemplo de seis equipamentos informáticos que foram remetidos à PJ para analisar o conteúdo, para tirar o correio eletrónico que estava dentro desses cinco equipamentos, que chegaram três anos e cinco meses depois de regresso ao DCIAP para o Ministério Público. Portanto, três anos foi quanto a PJ demorou a abrir cinco computadores para tirar os e-mails. Isto são só exemplos de uma auditoria interna. Primeiro, eu acho que estas auditorias deviam ser públicas e depois a classe política, se quiser, tem aqui muita matéria para ver, para melhorar a gestão do Ministério Público, porque uma coisa é a independência da investigação criminal, que é sagrada, outra coisa são regras de gestão que tanto valem para uma mercearia como para o Ministério Público, mas parece que o DCIAP muitas vezes é pior do que a mercearia do bairro.

O Paulo estava à espera que eu discordasse dele, mas não, subscrevo tudo o que ele disse. Vou aqui fazer uma divulgação do Justiça Cega. Vamos abordar este assunto, vai ter um programa dedicado a esta matéria.

Este homem está dedicado aos temas.

Justiça Cega, vais gostar.

Vou.

Queres dar uma nota rapidamente, sem justificação?

Tomando como boa esta inspeção, porque é interna, vou dar um 4 a isto e sinceramente ajuda o Ministério Público na sua gestão.

E o Venceré regressa mais logo na Tarde Política, mas há Contracorrente e Justiça Cega, imperdíveis. Começa a seguir ao Jornal das seis, o Venceré da Tarde Política. Esta segunda-feira dão notas a Judite França, o António Costa e o Alexandre Borges.