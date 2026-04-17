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"E o Vencedor É?", na Rádio Observador e também em vídeo. Hoje, à Judite de França juntam-se o Anselmo Crespo e a Raquel Abecasis. Vamos olhar para as sondagens, vamos olhar pra vários temas, mas vamos começar pelas sondagens publicadas hoje, que dão vitória a José Luís Carneiro, e se as eleições fossem hoje, e também à forma como os portugueses estão a encarar este arranque de mandato do Presidente da República. Judite de França, queres pegar neste...

Neste efeito Belém?

Este efeito Belém?

Este efeito Belém.

Dava um bom nome pra uma série, "O Efeito Belém".

É a avaliação ao trabalho de António José Seguro, que superou a expectativa dos eleitores. Eu acho que há um dado nesta sondagem que merece mais atenção. Não é só o fato de António José Seguro ter 69% de avaliações positivas ao fim de um mês em Belém, estado de graça, claramente, mas é o que significa quando comparado com o que os portugueses esperavam antes dele ter sequer tomado posse. Em março, tinham 64% de expectativas, em abril, a avaliação real chegou aos 69. Portanto, a realidade superou a expectativa, o que não acontece normalmente, e acho que é um bom lugar. O dado mais surpreendente está nos eleitores do Chega, porque em março, 63% deles tinham expectativas negativas em relação a António José Seguro. Um mês depois, a maioria dos que expressaram a opinião já avalia o desempenho favoravelmente. É uma inversão de sinal em 30 dias, que também é muito interessante, porque estamos a falar dos eleitores do Chega, que avaliavam tão mal a expectativa do Presidente da República. E eu acho que isto nos diz que a presidência ainda funciona como uma espécie de reset, tem um botão de reset. O cargo tem uma força simbólica capaz de apagar temporariamente a memória do político que o ocupa. E António José Seguro chegou a Belém com uma biografia associada a uma esquerda moderada, e ainda assim, um mês foi suficiente para construir uma imagem diferente da do derrotado internamente por António Costa. Não sabemos se vai durar, as presidências têm ciclos. Os primeiros meses são de estado de graça, claro, mas por agora, o vencedor desta sondagem é claramente António José Seguro e o cargo que ocupa, porque eu acho que o cargo tem o poder para surpreender os eleitores.

E Carneiro também não se sai mal.

Carneiro também não se sai mal, também pode agradecer a António José Seguro algum do efeito que lhe dá a consolidação da liderança. Eu estive a comparar com a última sondagem e de facto, José Luís Carneiro compara muito bem nos dois barómetros que foram divulgados esta semana, em confirmam a tendência. O DN coloca o PS com 30,6% e a Intercampus com 26,9% contra 24,3% da AD e 23,7% respectivamente. Claro que aqui o vencedor tem o nome do José Luís Carneiro, que é considerado o melhor primeiro-ministro possível por quase 30% dos inquiridos em impacto técnico com Montenegro, e a AD perdeu terreno de forma muito consistente.

Anselmo, estes dados destas sondagens são uma fotografia, um lampejo do momento, são algo de mais sério? Como é que olhas para eles?

Acho que é mesmo isso, é um lampejo do momento. Não me teria ocorrido essa expressão, mas ela é perfeita. A Judite chamou-lhe o efeito Belém, eu chamava de o efeito António José Seguro, no caso dos resultados do Partido Socialista. Eu acho que José Luís Carneiro está a beneficiar não só de alguma tração que António José Seguro tenha trazido ao próprio Partido Socialista depois das últimas presidenciais, mas mais do que isso, a estratégia de Carneiro não é assim muito diferente da estratégia de António José Seguro durante a pré-campanha e a campanha eleitoral, que é um bocadinho chove não molha, o andar entre os pingos da chuva. Não chateia, não irrita, não há nenhum motivo objetivo para o eleitorado neste momento estar irritado com José Luís Carneiro ou com o próprio Partido Socialista. Porque mesmo naqueles temas em que o Partido Socialista está diretamente ligado, como esta discussão eterna da nomeação para cargos nomeados pela Assembleia da República, o ônus está sempre muito mais do lado do governo e dos partidos do governo do que propriamente do lado do Partido Socialista, por um lado. E depois há aqui um conjunto de fatores que eu acho que penalizam mais, ou seja, beneficiam Carneiro pelo efeito de penalização sobre o PSD, neste caso, que é quem está no governo. Desde logo, a crise econômica que se está a abater sobre o país, o nível de vida que está a aumentar todos os dias, a crise dos combustíveis. Os combustíveis são um tema muito sensível pro bolso dos eleitores. E nós sabemos bem por quê. Ainda por cima, nós não somos propriamente um país espetacular ao nível dos transportes públicos. Portanto, toda a gente, quase, neste país anda de carro. E isso tem um impacto muito grande. Nós já vimos isto acontecer com outros governos, por outras crises. Vimos como o governo do Partido Socialista de António Costa foi muito penalizado com a crise dos combustíveis, que não era por causa de uma guerra, não estou a falar sequer da guerra da Ucrânia, estou a falar da greve dos caminhonistas.

Uhum.

Isso cria um irritante no eleitorado e há aqui muitos fatores que recaem sobre a resposta que o governo é ou não é capaz de dar. A tempestade Cristina, a demora nos apoios. Mesmo as pessoas que não são afetadas, a falha, já vamos falar disso também hoje no Vencer, é aquilo que é a falência do Estado Social a vários níveis. E isso tudo, culpa deste governo ou não, ou herança que este governo está a ter, acaba por recair sobre o governo. Há muito mais motivos para o eleitorado, neste momento, estar irritado com o PSD do que propriamente com o Partido Socialista, que não tem um desempenho extraordinário, mas praticamente basta ele estar quieto. Não é preciso fazer grande coisa.

Raquel?

Eu, no essencial, concordo com o que o Anselmo diz. Acho que isso tem muito a ver com as circunstâncias das últimas semanas e acumuladas ao efeito da tempestade e ao mal-estar que isso tem criado e à situação mais gravosa do ponto de vista econômico sobre grande parte dos portugueses. No entanto, eu estava aqui a ver se me lembrava de alguma vez, nos últimos muitos anos, em que um partido da oposição, que neste caso nem sequer é o líder da oposição, porque o líder da oposição é o Chega.

Que nesta sondagem cai para terceiro.

Cai para terceiro. Mas em que um líder da oposição consiga ultrapassar o partido no governo em sondagens. Acho que nem na crise dos-

Dos camionistas

...dos camionistas isso aconteceu. Penso que era Rui Rio, na altura, o líder do PSD. Rui Rio nunca conseguiu estar à frente de António Costa em nenhuma sondagem. Montenegro não conseguiu nunca estar à frente de António Costa em nenhuma sondagem. Acho que apesar de tudo, é simbólico que ao fim de muitos anos, haja um partido na oposição, que neste caso ainda por cima está em terceiro lugar, que consiga estar bem posicionado ou melhor posicionado que o partido do governo nas sondagens. Acho que isso tem, sobretudo, um efeito psicológico para o interior do Partido Socialista e para José Luís Carneiro, que poderá sempre usar este argumento, não só o argumento de estar à frente nas sondagens, como também, se quiser, poder usar este argumento suplementar. E acho que deve ser preocupante para Luís Montenegro, porque acho que ele tem estado tão preocupado na última semana e meia em vangloriar-se dos resultados dos seus dois anos de governo, está aqui à vista o que é que os portugueses acham disso e sobretudo, até mais do que estar em segundo lugar nas sondagens, acho que é o fato de Luís Montenegro, desde que chegou à liderança do governo, nunca conseguiu que a sua AD ou que o PSD descolassem, como nós costumamos dizer, nas sondagens. Não descola e eu estou bastante convencida que se, por absurdo, houvesse eleições agora, talvez a AD voltasse a ganhar, porque acho que estas decisões em vésperas de eleições são diferentes, mas duvido que tivesse resultados muito diferentes daqueles que conseguiu.

Vamos a notas. Judite?

Vou dar nota a António José Seguro, porque acho que a sondagem é muito favorável e vou lhe dar um 15.

Anselmo?

Já que a Judite deu nota a José Seguro, vou dar a Luís Montenegro e dou-lhe um 10 por uma razão, porque isto que a Raquel disse é muito importante. Ainda no debate quinzenal se percebeu isso, que Luís Montenegro não consegue largar esta tendência que ele tem de pintar um quadro que é um quadro surrealista, que não é que seja falso, mas Luís Montenegro chegou ao Parlamento e só deu factos. Baixámos impostos, mas a determinada altura ele diz: "Os rendimentos estão a subir." Não, os rendimentos já subiram e já foram comidos pela inflação. E esta tentativa sempre de pintar um quadro surrealista que obviamente nenhum português se pode identificar com ele, nem mesmo os mais ricos, é o que me leva a dar-lhe um 10, porque eu acho que se calhar ele precisava ter um discurso um bocadinho mais realista.

Raquel, tens alguma nota?

Para variar, vou dar um 12 a José Luís Carneiro. Acho que apesar de tudo, merece uma medalha.

E vamos aproveitar para lançar já o próximo tema, que tem a ver com a falta de vagas do setor público. Por outro lado, crescem os lares privados, onde uma cama custa três vezes o valor de uma pensão média e o país não vai para novo. E continuamos sem uma aparente solução para um problema que é muito grave, que é a assistência a quem precisa, nomeadamente os mais velhos, os mais vulneráveis.

Começo eu?

Sim.

Lembras-te que na terça-feira, penso eu, quando aqui estive valorizei muito o acordo com o setor social que tinha sido assinado em São Bento. É exatamente por causa disto, porque o Estado tarda em criar estas estruturas. Estamos hoje a falar de lares, mas poderíamos falar de creches, poderíamos falar de cuidados continuados, de uma série dede serviços que o Estado tem por obrigação, até constitucional, assegurar. E se, de facto, não for o setor social a ajudar nesta resposta, é impossível, só para ricos. Acho que desse ponto de vista, Luís Montenegro, com esse acordo, é pragmático e percebe que não vale a pena estar a prometer coisas que o Estado não consegue, para as quais o Estado não consegue encontrar resposta, e portanto acho que faz bem em reforçar os laços com o setor social, com o que já existe e criando incentivos pra que se criem mais, porque isto é mesmo um drama da nossa sociedade hoje em dia, porque nós estamos a ficar um país de velhos. Cada vez há mais pessoas nestas circunstâncias que não têm soluções, porque nem sequer têm família, porque estão sozinhas, porque os filhos não estão cá ou porque não têm filhos, ou porque já só têm um filho. Enfim, isto é uma bola de neve e nós temos mesmo que ter respostas pra estas situações sob pena de sermos um país de terceiro mundo, que apesar de tudo, dá melhores respostas a estas situações, até porque os velhos são menos, do que nós somos capazes de dar, e isso é muito triste.

Temos novidades sobre o pacote laboral. A UGT sai da reunião de hoje para ir apreciar a proposta final, que se crê final. Pelo lado dos patrões há indicação de que não haverá mais mexidas. Anselmo Crespo, achas que estamos a aproximar do fim desta novela ou ainda vamos ter mais uma série, uma temporada?

Não sei se acho, que desejo ardentemente.

Desejaste, confiaste.

Conseguimos.

Conseguimos.

Eu esta semana achei, e ainda não perdi totalmente a esperança, que havia alguns sinais positivos por parte da UGT de que estaria um bocadinho mais próxima de poder chegar a um entendimento, sobretudo porque deixei de ouvir aquele discurso de "não aceitamos isto", e passei a ouvir um discurso a dizer: "Se moldarem esta medida desta forma..." Que é, na verdade, aquilo que normalmente deveria acontecer numa negociação, não é? Que é não chegarmos a uma negociação e dizer: "Ou tiram daí o que eu não quero ou então eu não assino." E portanto, pareceu-me que havia ali, pelo menos, uma vontade negocial um bocadinho maior. Se isso se confirmar, eu acho que desde logo, provavelmente António José Seguro teve aqui um papel muito importante, e seria sempre uma vitória para o Presidente da República, mas seria também uma vitória para Luís Montenegro. Agora, se a UGT, na reunião que vai ter na próxima semana, acabar por não assinar este acordo, eu acho que, na verdade, a UGT vai ter que carregar o ônus da incompreensão, pelo menos, não sei se do povo português, mas de uma parte significativa, porque qual é verdadeiramente a razão pra UGT não assinar este acordo, quando as linhas vermelhas que a UGT tem sobre este acordo são exatamente pontos que a UGT em 2012 assinou? Bom, vai me dizer: "Não, mas em 2012 estava cá a troika e entretanto as circunstâncias mudaram." Tá bem, mas o banco de horas não é uma invenção deste governo. O outsourcing está longe de ser uma invenção deste governo. A reintegração, talvez a única coisa que verdadeiramente nova é esta tentativa de não haver a reintegração, mas aumentando o valor das indenizações. Também não me parece que isso seja motivo suficiente pra chumbar este acordo. Portanto, o que eu acho desde o início é que a UGT se acantonou e agora tem muita dificuldade em sair daqui. Também acho que o secretário-geral Mário Mourão está longe de ter a capacidade que outros secretários-gerais da UGT tiveram. Ainda assim, eu tenho alguma esperança que com alguma modulação das tais linhas vermelhas que a UGT colocou em cima da mesa desde o início, ainda seja possível contarmos com o apoio da UGT, neste caso, a este pacote laboral. E se isso acontecer, e deixo isto para reflexão futura, se a UGT assinar, eu tenho muita curiosidade em saber o que é que o Partido Socialista e o Chega fazem depois no Parlamento.

No Parlamento, vai ser o passo seguinte. A ministra Judite diz que a proposta do governo está fechada. Portanto, agora temos que esperar, pelo menos até a próxima semana, a reunião da UGT.

Estava a ler precisamente o que disse a ministra há minutos. Disse que esta reunião tinha servido apenas para fazer pequenas afinações sobre o projeto final. E que as confederações, como sabemos, manifestaram a sua concordância, e a UGT disse que tem que levar esta versão ao secretariado nacional. E, portanto, que a central sindical se comprometeu a fazer isso, a levar ao secretariado nos próximos dias. Diz a ministra que está a aguardar serenamente pela proposta final da UGT, mas não me parece que essa proposta ditará grandes novidades, a não ser o final da fase negocial e a ida pra Assembleia da República, que me parece que será aquilo que vai acontecer. E quando isso acontecer, eu acho que a UGT não tem boa forma de sair disto. Qualquer que seja a decisão, ou carrega, como dizias, a cruz de não ter conseguido fazer o melhor pros trabalhadores, porque esse é o ponto, não é? O que é que é o melhor pros trabalhadores? É que seja o Chega a aprovar a reforma laboral? Portanto, seja qual for a decisão, alguém lhe tirará a culpa garantidamente.

Eu acho que nós sabemos o que pode acontecer se chegar a Belém. Sendo coerente, o Presidente da República tem de vetar. Se bem que eu acho que há ali, da última vez que eu ouvi falar sobre isso, parecia-me que tinha deixado uma linha de fora, uma linha pendurada.

Deixou o portão encostado.

Deixou o portão encostado. Eu não sei se é para dizer-

Quando os políticos dizem: "Ouviram bem o que eu disse?"

É isso. "Ouviram bem o que eu disse." Porque eu acho que o governo está a contar que a margem-

Na altura, o que disse é que queria que a UGT participasse, senão permitia vetar.

Mas vetava como estava. Vetava o projeto como estava. Já não está, está diferente. Eu acho que o governo está a contar com esse tipo de reinterpretação fina.

Queria, já não quer.

Pois, mas eu acho que conhecendo António José Seguro, é muito pouco provável que diga alguma coisa de muito diferente do que aquilo que disse durante a campanha.

Raquel.

E, portanto, a maioria de direita fica numa espécie de beco sem saída.

Olha, eu por acaso não concordo com o que a Judite disse.

Ainda bem.

Quer dizer, não há uma saída boa pra UGT. Nunca houve, sempre que a UGT assinou estas coisas, quando foi da troica, quando foi a agenda do trabalho digno, assinou sempre sozinha. A única questão, eu inclino-me para, e já não é a primeira vez também que digo isto, acho que até aqui já o disse, eu inclino-me para que esteja a haver, de umas semanas pra cá, uma encenação, que na minha cabeça, um bocadinho conspirativa, seria para que o desfecho desta história acontecesse depois do 1 de maio. O que não bate certo com a reunião da Comissão Nacional da UGT na próxima semana, que é antes do 25 de abril.

E o 1 de maio é de hoje a 15.

Exatamente.

É de hoje a 15 dias.

Eu diria que, por quê? Por que eu digo isto? Porque acho que a UGT, se era pra romper, deveria ter rompido no fim da última Comissão Nacional e depois, como lembrou aqui o Anselmo, não só não rompeu, como fez questão de dizer que queria continuar a conversar, como foi deixando na praça pública propostas que se fossem aceitas, a UGT poderia assinar o acordo. Há mais uma história, é que na última Comissão Nacional, a UGT vinha de uma reunião onde tinham sido acordadas alterações que não foram levadas a essa Comissão Nacional.

Exatamente, não estavam no papel.

Por isso é que tinha que ter um novo secretariado.

Não sei se não vão usar o mesmo truque, se o Mário Mourão não vai dizer que não recebeu o papelinho escrito e, portanto, leva o papel que já levou e isto empata mais algum tempo. O que me parece é que quer pelo caminho que a UGT tem seguido, quer pela posição do Presidente da República, que tenho poucas dúvidas que estará a fazer o seu trabalho nos bastidores, a insistir com a UGT pra que a UGT assine este acordo e por que ele o quer fazer? Porque não quer iniciar o seu mandato com um veto e com uma rutura com o governo. E mais, porque pode ser o seu primeiro veto reconfirmado no Parlamento, porque se por acaso a lei vai pra o Parlamento, é aprovada e o presidente veta, ela é confirmada tal e qual e reenviada para Belém. E portanto, isso é um péssimo início de mandato pra António José Seguro. E por isso eu continuo a achar que estão tirando os patrões, que já estão bastante fartos desta telenovela. Acho que governo e UGT estão aqui a encenar uma dança e uma peça de teatro que vai acabar bem na concertação social. Se isso não acontecer, enfim, venho aqui com uma corda ao pescoço dizer que me enganei.

Vens aqui comer o teu chapéu.

Dizer que me enganei. Acho, no entanto, que se isso não acontecer, isto não corre mal pro governo, porque o governo vai levar a versão que quiser ao Parlamento, recauchutada com aquilo que lhe interessar e que não interessar, o Partido Socialista vai estar fora.

E o CHEGA também.

Ou aprova com o CHEGA, ou então fica com a possibilidade de dizer ao país que afinal do CHEGA, que queria tantas reformas, a primeira que lhe aparece não passa. E portanto, eu acho que isso do ponto de vista político é ganho pro primeiro-ministro.

E fomos aqui atropelados pela atualidade e já não conseguimos voltar à questão dos lares e do fato das camas custarem três vezes mais, mas ainda temos aqui primeiro as vossas notas. Vou tentar pôr alguma ordem nisto, as notas aqui em relação ao código laboral.

Vou dar duas ao processo de negociação, vou dar um 4. Ao código laboral em si, que ainda vive, não sei como, ainda respira, vou dar um 9, pode ser que ele sobreviva.

Raquel

Eu dou um oito ao processo, na expectativa de que se cumpra aquilo que me parece que vai acontecer.

Judite.

E eu dou um oito ao GT.

Pronto, e ainda temos dois minutos, Anselmo, dois minutos espetaculares para falar sobre a opacidade-

Não preciso de mais

...dos donativos partidários.

Olha, primeiro, porque dois minutos chegam pra dizer que isto é mais uma prova evidente da falência do Estado Social. E eu acho que isto começa a ser gritante em várias áreas. Nós andamos aqui há anos a falar da saúde, porque de fato a saúde é uma coisa transversal, vai dos mais novos aos mais velhos. Mas este é um exemplo absolutamente evidente de como o Estado está em falência progressiva há muitos anos e isto afeta uma camada da população particularmente vulnerável. Eu, por uma experiência pessoal familiar, há poucos meses, há dois ou três meses, precisei de uma unidade de cuidados continuados. O tempo de espera para a Segurança Social colocar alguém em cuidados continuados ronda as três semanas. A resposta que o Estado tem pra dar a um doente que está internado no hospital e que já teve alta e que está à espera de uma colocação numa unidade de continuados é: "Vá pra casa." "Então, mas não se mexe, não pode cozinhar." "Mas vá pra casa, liberte uma cama, se faz favor, porque a cama está aqui e você precisa." E hoje, um amigo meu, que tem uma avó numa situação semelhante, a resposta que a assistente social lhe deu foi: a lista de espera para lares aqui na região de Lisboa, não é centro de Lisboa, é arredores de Lisboa, é três anos. Três anos. A não ser que queira, foi a mesma resposta nos cuidados continuados, ir pro privado. E manifestamente, só pra terem noção, não sei se as pessoas têm noção, os cuidados continuados em Lisboa rondam os €3.500 mês. Alguns podem andar nos 2.000 e tal, dependendo se querem um quarto com três pessoas ou um quarto com duas, ou um quarto individual. E os lares andam entre os 1.500 e os 2.000 e muitos euros por mês. Não preciso dizer mais nada. Dois minutos já devem ter esgotado. Basta só lembrar quanto é que é o salário médio e quanto é que é o salário mínimo em Portugal, e as pensões, pra nós percebermos quantas pessoas é que é que têm capacidade pra pagar um quarto privado, quer precisem de um lar, quer precisem de cuidados continuados. E, portanto, eu não sei muito bem como é que os governos e o Estado quer que as pessoas o levem a sério, se não começarem, de fato, a dar uma resposta mais urgente a isto.

Nem preciso te pedir nota. O Anselmo Crespo vai regressar amanhã, vai estar cá no vencedor é de amanhã, nas manhãs 360 de fim de semana, e vai contar com a companhia do Nuno Assal Poças.