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Está no ar o "Iuvencius Horas das Manhãs 360", hoje com comentários do Rui Pedro Antunes, do Ricardo Conceição e, claro, do José Manuel Fernandes e também do Paulo Ferreira.

A cerca de três meses das eleições autárquicas, alinham-se estratégias, coligações, há também algum mal-estar. Vamos ficar a perceber agora, e repito, começo por isso, como é que os partidos se estão a preparar para o dia 12 de outubro. Já se percebe melhor, sobretudo aquelas situações onde havia mais dúvidas, como Lisboa, por exemplo.

Sim, no caso de Lisboa, a ideia é que a esquerda vai tentar federar o máximo que puder, sabendo que o PCP tem sempre uma candidatura própria e, portanto, era importante para Carlos Moedas conseguir fechar com o CDS e com a Iniciativa Liberal, o que anunciou ontem que conseguiu. Pelo que percebi, ainda não está absolutamente definida toda a mercearia dos lugares. Eu lembro-me há quatro anos, quando recebemos a lista, no momento em que se soube onde é que iam os lugares do CDS, aparecia, vamos imaginar: um, dois, três, quatro, depois o três é independente, o quatro é do CDS, com as indicações e aquilo foi mesmo votado assim. Acho que esse trabalho de mercearia ainda não está terminado, mas já há garantias suficientes para que esse acordo seja concluído, o que é positivo para Carlos Moedas. Na verdade, sabemos que era muito complicado, porque o CDS teve muita força nas últimas eleições em que foi a votos sozinho em Lisboa, que ainda serve de comparativo com a extensão de Assunção Cristas. Tinha também muitas candidaturas a presidências de juntas de freguesia que foram para o CDS, em que condições normais o PSD achar que conhecia a junta não teriam ido e, portanto, há que respeitar esse tipo de acordos e esse histórico dá quatro anos dos novos tempos e ao mesmo tempo incluir a Iniciativa Liberal, que será muito importante, e percebe-se pela votação da Assembleia Municipal há quatro anos, para que Carlos Moedas tenha mais um voto do que uma eventual mini frente ou frente de esquerda, porque isto, de facto, é uma frente de direita e centro-direita, que não inclui o Chega, naturalmente, mas a ideia é mesmo que o Chega consiga não fazer moça a Carlos Moedas. Dito isto, há aqui uma coisa que me parece que pode facilitar, que a Iniciativa Liberal diz que não se preocupa com cargos e, portanto, não se deve importar muito ficar em sexto ou em sétimo, com o CDS em quinto ou em quarto, com o CDS em terceiro. Também há ali outras complexidades, como perceber se Filipa Leite Correia terá que entrar como independente, porque o CDS não o indica, também continua e é tido em conta para essas contas. Mas Carlos Moedas consegue fechar este acordo antes da apresentação, que será esta tarde na Estufa Fria. Isso é positivo para ele. Não percebi ainda bem em toda a comunicação. Eu já vi algumas pessoas que estão com a comunicação desta candidatura de Carlos Moedas, parece-me que é com a minha base e são pessoas competentes com quem eu já me cruzei noutras candidaturas do PSD, mas não há nenhuma referência ao PSD. Na verdade, nesse e-mail até é curioso porque diz que Carlos Moedas fecha acordo com IL e CDS e em lugar nenhum do e-mail diz PSD.

Não é o PSD que fechou o acordo.

É o Carlos Moedas, porque assim também não temos que falar do Luís Newton e do Anjo Pereira e de outros da concelhia de Lisboa. Mas na verdade é o Carlos Moedas. Eu, por acaso, neste caso, discordo da estratégia de que o Carlos Moedas vale mais do que o PSD em Lisboa, porque tendo em conta que cá devem ser as eleições e em uma cidade de âmbito nacional, que reflete sempre, obviamente, de alguma forma, o resultado nacional, eu creio que o PSD acrescentaria a Carlos Moedas. Neste momento, há quatro anos era diferente, e não retiraria a Carlos Moedas. Ele que tem esta estratégia, também deixa para trás a expressão dos novos tempos. Ele que é tão acusado muitas vezes de ter um aparelho focal peculiar, desta vez investiu no vocativo, porque o lema é "Por ti, Lisboa". E portanto, também me parece que nesse aspecto, a única coisa que me parece negativa é o PSD ter sido apagado desta primeira estratégia de comunicação, a deixar que Carlos Moedas marca vale mais do que o PSD. Creio que neste momento o PSD não seria tóxico para Carlos Moedas, pelo contrário, poderia ajudá-lo. Vamos ver se isso muda também, até porque muitas das figuras do Partido Social-Democrata naturalmente vão estar presentes nessa apresentação e toda gente sabe, de uma maneira ou de outra, que Carlos Moedas é do PSD. Ontem foi também, Carla, só para também não monopolizar todo o tempo, anunciado os nomes de algumas candidaturas que foram confirmadas, como os chipnezes em Gaia, etc. Mas também o apoio de dois independentes. Não vou esticar muito, sei que o Ricardo provavelmente também irá falar disso. Isaltino Morais em Oeiras e Maria das Dores Meira.

Em Setúbal.

Em Setúbal. Estamos a falar de um dos maiores concelhos do país e mais importantes da área metropolitana de Lisboa e de uma capital de distrito. Acho que o PSD aqui, sem estar em causa os méritos como autarca, acho que se perdeu completamente a noção da bússola ética em nome de vencer. Porque Isaltino Morais tem o seu estilo muito peculiar, é muito engraçado ver os TikToks.

É um campeão das redes sociais.

E eu acho que é genuíno.

Tem umas respondas lindas.

Sim, a maneira como ele fala com as pessoas dos bairros de Oeiras, aquilo é genuíno, não estou a dizer que ele é fabricado. Aliás, eu pude assistir o regresso dele, fui fazer a reportagem na altura quando ele voltou ao ativo, já depois de ter sido condenado na primeira campanha e eu percebi que ele junto das pessoas era muito Era muito querido, não há outra forma de dizer isto, e acarinhado. Mas, na verdade, há aqui um perder de vergonha do PSD relativamente a Isaltino Morais, e comete outro erro que é não ter lista própria. Acho que um partido como o PSD não apresentar lista própria a Oeiras, porque é diferente de Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes aceita ir nas listas do PSD, portanto, respeita o peso do partido.

A candidatura aí é do PSD.

Aí é do PSD. Aqui é uma candidatura independente apoiada pelo PSD.

É pragmatismo.

É pragmatismo. E já agora, Maria das Dores Meira, ponho na mesma linha, apenas por aquela história de ter ajudas de custo, Moçambique e Espanha, e ter o dom da ubiquidade de estar nos dois sítios ao mesmo tempo, essa omnipresença e outras coisas de gastos de cartões de crédito, que afinal não era Lagosta, era um restaurante com o nome de Lagosta, afinal não era uma limusine, era um táxi com o nome de limusine. Independentemente dessas despesas serem ou não justificadas, também há ali muita estranheza e muitas dúvidas éticas sobre esse período e, portanto, também aí é um risco, mas claramente Luís Montenegro tem um grande objetivo que é vencer.

E essa é a ideia, José Manuel Fernandes, se não podes vencê-los, junta-te a eles.

O caso de Oeiras é curioso. Não sei se recordam, nas últimas eleições em Oeiras, o PSD fez uma experiência de candidatar uma figura até relativamente conhecida, Alexandre Poço, que foi líder da Juventude Socialista, é uma figura de ascensão dentro do partido. Fez a Juventude Social-Democrata, foi líder da JSD. Fez uma campanha até a dar nas vistas.

Com meias cor de laranja, não era?

Umas meias cor de laranja, acho que era assim uma coisa.

Mas não é Poço, Alexandre Poço, não é? O slogan.

Alexandre Poço, exatamente. E o resultado foi miserável. Isaltino em Oeiras é absolutamente imparável, não há dúvida nenhuma. Ele penso que bateu o recorde de vereadores, pelo menos desde o seu regresso na última eleição, e agora vai fazer o mesmo. Aquilo que o Rui estava a dizer é completamente verdade. Na noite das eleições vão se discutir três ou quatro coisas. A primeira coisa vai ser aquilo que é determinante naquelas primeiras horas, em que os resultados só se conhecem as sondagens, vai se discutir Lisboa, vai se discutir porventura Sintra, porventura Cascais, vai se discutir muito o Porto, talvez Gaia, e pouco mais que isso. Há mais algumas cidades importantes para que se vai olhar, Braga, Santarém, porventura também Faro, muitas cidades onde o PSD pode perder, que atualmente tem e pode perder, mas a atenção vai estar muito concentrada aqui. E lá mais pro fim da noite, se é que chegamos lá, vai se discutir outra coisa e que tem muito a ver com a sobrevivência até em alguns aspetos do próprio José Luís Carneiro, que é a presidência da Associação Nacional de Municípios. Atualmente, o Partido Socialista tem uma grande vantagem, tem 30 câmaras de vantagem relativamente ao PSD. No entanto, como estamos no fim de um ciclo de 12 anos, e portanto há muitos autarcas a sair, pode haver muitas surpresas. E aquilo que eu noto também é que parece que de repente todo mundo quer ser presidente de câmara. Eu quero ser presidente de câmara. Antigamente a gente brincava, eu sou presidente da junta, agora eu quero ser presidente de câmara. Aqui em Sintra há muitas publicações, e portanto o emprego aqui está, mas há muita certeza. Sintra nas legislativas foi um quase empate, o Chega chegou à frente, mas com poucas votos de diferença pro PSD, que ficou em segundo e o PS ficou em terceiro. A IL e o Livre não desempatam, a IL vai com o PSD, o Livre vai com o PS. Não desempatam muito isto, mas é uma corrida com alguns nomes conhecidos localmente. Mas Lisboa é determinante, Setúbal pode também ser importante. Esta contabilidade no fim do dia vai ser muito relevante, até o próprio regresso de Luís Filipe Menezes a Gaia. Há muita história pra contar nestas autárquicas, e eu creio que esse objetivo de reconquistar a Associação Nacional de Municípios seria para Luís Montenegro uma espécie de cereja no topo do bolo. E se quer que se diga, até a escolha da data das eleições parece-me que não foi ocasional. Estamos a falar de umas eleições que vão ser mais tarde do que o habitual. Uma das datas coincidia com 5 de outubro, não se quis que coincidisse, foi-se pra 12 de outubro. O que é que pode acontecer aí por volta do dia sete, oito, nove de outubro? Pode acontecer que os nossos pensionistas tenham um muito extra, recebam um bônus, se as contas correrem bem. Já percebemos que há essa vontade por parte do governo. Isto é à boca de irem votar. Não sei se vai acontecer, se não vai acontecer. É evidente que nós estamos com contas públicas mais apertadas do que nos últimos anos, pelo menos é o que se suspeita, não é o que parece, é o que se suspeita mais daquilo que parece, aquilo que aparece publicado não está nada mal. Portanto, eu creio que há uma aposta aqui muito forte, e uma tentativa de aproveitar o facto de haver muita desordem também do lado do Partido Socialista, estas guerras com Loures, as guerras em Viseu, as guerras com um conjunto de outros autarcas que são capazes também de perturbar muito a campanha socialista.

E Luís Montenegro pode querer aproveitar.

E eu acho que o PSD vai querer aproveitar.

O valor importante destas eleições.

O momento pra eles é bom. Os métodos é que eu não posso dar boa nota. Esses métodos eu não posso dar boa nota.

Queres já dar a tua nota, José Manuel?

Eu acho que não vale tudo. E portanto, quando entramos por esta metodologia, vou ser generoso, vou ficar pelo sete.

Um sete. São os métodos, nomeadamente Ricardo Anha em Almada, em Oeiras, que fazem estranhar.

É o sentido prático a falar mais alto. Não interessa o historial de Isaltino Morais, não interessa o historial de Maria das Dores Meira. O PSD avança com o apoio a estes dois independentes na perspectiva de vencer duas câmaras muito importantes. E o que está para trás, está para trás, vamos olhar em frente e logo se vê. Sendo que, no caso de Maria das Dores Meira, como o Rui Pedro estava a dizer há pouco, ainda há uma investigação, haverá uma investigação ainda em curso sobre alegadas irregularidades cometidas pela ex-presidente da Câmara de Setúbal, que já tentou uma candidatura à Câmara de Almada nas anteriores eleições autárquicas e não conseguiu tirar a Câmara à Inês de Medeiros. O PSD não está sozinho no meio disto, há os eleitores e a palavra será sempre dos eleitores. E curiosamente, ainda este fim de semana, conversava com os amigos que vivem em Oeiras, que para eles o assunto está mais do que arrumado, com rotundas daquela qualidade, não há dúvida em quem votar. Nenhuma. Mas perguntei, curiosidade jornalística, não titubeiam em nenhum momento? "Não, não há dúvida, a câmara funciona, tudo funciona." E pronto.

Todos nós temos amigos em Oeiras. Eu devo dizer que os meus amigos dividem-se entre duas posições: votar no Isaltino ou abster-se para o Isaltino ganhar.

Nós temos aqui um eleitor de Oeiras.

Sou eu.

Que está caladíssimo.

Aquilo funciona, de facto.

Para este sentido prático, eu não vou usar a expressão que se costuma usar para caracterizar este tipo de atitude, mas vou adaptar. Vamos imaginar do ponto de vista puramente hipotético, que há um autarca que subtrai, mas faz. É esta a lógica.

Deixa-me fazer aqui o papel de advogado do diabo. Por outro lado, Isaltino Morais já saldou.

Já pagou a sua dívida à sociedade.

Pagou a sua dívida à sociedade.

Não significa que depois não subsistam outras dúvidas éticas ainda há uma semana contra a empresa da filha.

A filha, o serviço de psicologia da filha para a câmara.

Mas a visão dele, Oeiras vale e enfim.

Vale tudo. Vale tudo. E Oeiras, fica aqui o meu oito para o PSD, porque depois não me venham falar em banhos de ética.

Rui Pedro, a tua nota relativamente a esta matéria.

Eu vou dar um 10 precisamente por isso, porque são uma expectativa de bons resultados eleitorais, mas ao mesmo tempo, não há aqui uma grande atenção para aquilo que podem ser casos que potencialmente até possam afetar a imagem do partido por apoiarem estas pessoas. E, portanto, é mais do que isso.

Além de que os próprios nem devem querer, depois, no caso de Isaltino, deve querer manter a falange do PSD assim.

A única coisa que aqui faz sentido tem a ver mais com a sucessão, mas o que valerá essa sucessão daqui a quatro anos, de Isaltino Morais ter esse acordo com o PSD. Supostamente, Rui Moreira também no acordo com Luís Montenegro, que ia ser cabeça de lista, e depois foi Sebastião Bugalho, também era a ideia depois posicionar-se para apoiar o candidato do PSD, e essa aproximação foi um acordo que permitiu ao PSD, neste momento, no Porto, ter o apoio do Rui Moreira. Essa aproximação entre ele e o Luís Montenegro. Mas na verdade, isso não garante a vitória a Pedro Duarte, ter Rui Moreira por trás dele. Ajuda, mas não garante a vitória. Daqui a quatro anos, não sabemos se isso garante a vitória ao PSD, tanto quanto aos autarcas.

Mas as contas finais no dia 12 de outubro vão contar, como sabemos, até para a presidência da Associação Nacional de Municípios e Freguesias. Paulo, e relativamente à relação do PS com o governo, ontem houve reunião da Comissão Política.

Sim, as coisas não estão fáceis ou começam a não ficar fáceis para José Luís Carneiro. E adivinhava-se de alguma forma que a gestão que o PS está a fazer ou vai fazendo da relação com o governo, entre a disponibilidade para acordos nalgumas matérias ou uma oposição pouco disponível para estas coisas, que ia durar pouco, pelo menos nalguma parte do PS. E ontem houve comissão política e as primeiras vozes começam a aparecer muito claras, aliás, há um relato da Rita Tavares no Observador sobre isso, sobre a pressão que alguns nomes do PS estão a começar a fazer a José Luís Carneiro, no fundo, para que ele deixe de ser a muleta, como se costuma dizer pejorativamente em política, do governo. Pedro Silva Pereira, Vieira da Silva, Miguel Costa Matos, foram algumas das pessoas que disseram que o PS deve antes optar por vincar as diferenças em relação ao governo, ao PSD e à AD, do que propriamente disponibilizar-se para acordos de regime, nomeadamente aquele da defesa, quer dizer, que é o último e o mais vocal, a disponibilidade de José Luís Carneiro com aquela carta enviada ao primeiro-ministro. Como é que José Luís Carneiro Basicamente, reagiu a esta pressão. Foi sacudir, isto é, atirar o problema para os braços de Luís Montenegro, virando-se para Luís Montenegro e dizendo: "Os senhores do governo têm que decidir entre resolver estas coisas e alinhar políticas com o Chega ou com o PS, porque o PS, em princípio, deixará de estar disponível se o governo continuar a dar preferência naquilo que é a lógica do PS." Eu não sei se o governo tem dado preferência ao Chega ou ao PS.

Na questão da imigração percebemos que há uma aproximação, um alinhamento.

Pois, mas qual é a política do PS neste momento? É aquela que nos levou a este problema. Alguma coisa tinha que ser feita e o fazer alguma coisa é necessariamente mais próximo daquilo que o Chega tem defendido. O Chega teve razão em alertar. Eu não digo as soluções do Chega, atenção, mas que o problema existe, que é um problema grave.

Claro que existe.

E o Chega aí tem esse troféu, de alguma maneira. Foi o primeiro a gritar e a dizer que o rei vai nu. Outra coisa depois são as soluções e as políticas para resolver o problema. O PS nesta matéria não só causou o problema ou permitiu que ele surgisse quando estava no governo, metendo a cabeça debaixo da areia, como agora está ali um bocadinho entre a defesa do legado e as novas políticas.

O resultado da política defendida da comissão política do Partido Socialista é a comissão política de Pedro Nuno Santos.

Exato.

O que é não sei até que ponto é que foi se meter no covil do lobo.

Exato.

José Luís Carneiro.

Exatamente. O fiambre desta questão é José Luís Carneiro.

E o resultado da política de Pedro Nuno Santos, nós vimos qual foi, não foi?

A grande questão é essa, como é que José Luís Carneiro vai gerir esta pressão, que é uma pressão interna, como é evidente, e que vai acelerar certamente, e como é que ele vai gerir a relação com o governo a partir de agora, porque eu acho que Luís Montenegro está habilmente a não se comprometer com um lado ou com outro. Por outro lado, o resultado eleitoral foi o que foi. O Chega não pode ser tirado da equação para todos os efeitos.

Partindo de uma que não há cercas sanitárias, o que o PSD ganhava em definir o PS como parceiro único? O António Costa também fazia isso, que é a chamada governação pisca-pisca. Às vezes para uns assuntos vai para a direita e outros vai para a esquerda.

Basta ele ficar quieto.

Absolutamente.

Em questões como lei da nacionalidade, imigração, ocupas, voto à direita, se for necessário, um tipo de entendimento de algumas matérias que tenham mais a ver com-

Mais sociais.

Nem estou a pensar nas sociais, mas aquelas que têm a ver mais com acordos de regime.

Soberania, questões de soberania.

Porque, por exemplo, não se pode confiar em André Ventura para definir apoios de fundos comunitários, senão começa a querer pagar o PRR com as pensões. Esse tipo de acordos com fundos comunitários, área econômica, mesmo matérias de defesa, ter uma maior estabilidade.

A TAP é um bom exemplo. O PSD e o governo ficam absolutamente isolados na TAP. Aquilo que seria normal a um partido de direita, ainda por cima uma empresa daquelas que já se percebeu que gerida pelo Estado, tem o destino que tem. A normalidade seria o Chega, como partido que se posiciona à direita, defender também a privatização da TAP. Não, o Chega é contra, porque acha que aquilo é uma bandeira nacional.

Também depende de quem são os proponentes.

Lá está. Portanto, o Chega é absolutamente não confiável em muitas matérias, mas também em matérias econômicas.

Mas eu ainda me lembro privatizações quando o Estado ficava com mais de 50% da empresa.

Privatizações em que o Estado ficava com mais de 50%.

É que a proposta que está em cima da mesa-

É 49,9.

Embora depois seja impossível ir nesse sentido.

É uma privatização no sentido da abertura de capital.

Sobre o José Luís Carneiro, acho que devemos sempre recorrer aos grandes autores. E o José Luís Carneiro nesta altura está numa posição muito difícil. E eu estava a pensar nisto na reunião de ontem à noite, dos conselhos que deram a José Luís Carneiro, e lembrei-me do "Seinfeld", uma série cômica dos anos 90, uma sitcom, em que há uma personagem chamada George Costanza, que é uma figura trágico-cômica que geralmente só faz disparates, reflete muito sobre as coisas, mas só faz disparates. Mas há um episódio em que o George Costanza consegue ter sucesso, que é quando ele decide fazer exatamente o contrário de tudo o que pensa. E nesse episódio, ele consegue chegar ao pé de uma rapariga que está num café e diz: "O meu nome é George, sou desempregado, vivo em casa dos meus pais, tenho 30 e tal anos, portanto, sou um desgraçado que estou aqui", e consegue sair com a rapariga. Eu acho que o José Luís Carneiro, perante a assembleia que tem à sua frente, deveria seguir o conselho de George Costanza e fazer exatamente o contrário do que lhe dizem, porque foram aquelas pessoas que trouxeram o PS a este sítio onde está hoje. Portanto, se calhar, José Luís Carneiro deve pensar pela própria cabeça e tentar seguir o seu caminho. Aparentemente, até aqui tem feito as coisas bem, e tentar ignorar um bocadinho o que vai ouvindo das pessoas que o rodeiam neste tipo de órgão.

Nada como recorrer aos clássicos, como "Seinfeld".

Exato, "Seinfeld".

Estudados com profundidade, os clássicos com profundidade.

Exato. Foi o que lembrei esta manhã.

Estavas a resumir o ano do Pedro Nuno Santos.

Não.

Eu sou o Pedro Nuno Santos e fico desempegado, tenho 48 anos, e a vida corre-me mal.

Só falta a tua netava.

Eu vou dar um 10 a José Luís Carneiro, porque está aqui, de facto, no fio da navalha entre a pressão interna que tem e a forma como vai resolver e tentar transportar isto para ali, mas dou um 17 ao "Seinfeld", porque é uma das melhores séries de sempre.

Quem não viu, que veja, é isso mesmo. E o "Vencedor É?" regressa, como sempre, para a segunda edição na tarde política.