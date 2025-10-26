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Os resultados que dão Noronha Lopes à frente e também Rui Costa, acha que poderá ficar por aqui ou haverá perspectiva quando abrirem as urnas dos 10, dos 20?

Estava agora a reparar que está 1547 votantes para 85 mil. Isto amanhã às 10h está livre. Ninguém vai saber o resultado antes das 10h. Como está, não vai.

Mas continua tranquilo com a perspectiva de que poderá vir a angariar mais votos, a vencer estas eleições ou passar à segunda volta?

Não sei quem é que vai ganhar, honestamente. Aliás, eu parti para isto com uma grande disponibilidade, se as pessoas quisessem que eu continuasse, muitíssimo bem. Se não, estou na mesma, não tenho problema nenhum.

Até agora, o que acha que vai acontecer?

Neste momento, o que está a contar são só os três votos, mais nada.

Mas ainda espera a vitória?

Os 50 e os 20 vão mudar muita coisa ainda. Aliás, nós vamos crescer, de certeza, muito.

Ainda tem a perspectiva de que poderá, até o final da noite, mudar muito?

Não, o que eu posso adiantar é que hoje os benfiquistas deram uma grande lição de benfiquismo, independentemente que acho que devíamos ter feito com voto eletrónico, certeza que muito mais gente iria votar. E ficou uma lição hoje bastante grande para todos. O Benfica, na realidade, tem que voltar ao voto eletrónico. E é sintomático, as pessoas todas benfiquistas certeza vão votar maciçamente mesmo para escolher quem é o futuro presidente do Benfica, apesar que vai haver a segunda volta, de certeza que não vai haver hoje ninguém para ser eleito. De certeza absoluta. Quem vai ser, de certeza que o Rui e o Noronha Lopes, neste momento, como está, estão bem posicionados com a segunda volta. Depois da segunda volta, logo se verá o que é que vai suceder.

Faltam alguns votos.

Há muita grande maioria à volta, estou a dizer que só há 1500 e poucos.

Se tivesse que apostar, apostava numa segunda volta, é isso?

Aliás, sempre disse que havia a segunda volta. Com tanto candidato, tinha que haver segunda volta mesmo. Só se houver aqui uma reviravolta louca, mas eu penso que não vai existir.

Mas vai haver segunda volta ou não?

Neste momento, está tudo em aberto. Nós não podemos estar a dizer que estamos fora da carroça também. Mas pode haver, vamos contar. Aliás, acho que o Rui vai ter, em termos de 50 votos, divide muito comigo. Pode haver aqui também alguma surpresa. Mas o que haja para mim, a minha disponibilidade foi a mesma, por isso certeza que não estou ansioso com nada, por isso é que eu vou dormir e amanhã logo se verá o que é que vai suceder. O que é importante realçar é que hoje foi uma grande lição de benfiquismo e daí pra frente, logo se verá o que é que vai suceder.

Vai conseguir dormir tranquilo?

Dormi sempre tranquilo, vou dormir hoje tranquilo, certeza absoluta, nada muito mal assim.

Não vai ficar aqui até o final da noite, ou início da manhã?

Não, vou ficar na minha caminha.

Vai ter o telefone ali à mão.

Não, não vou acordar nada, certeza que o telefone vai ficar desligado, por isso ninguém vai incomodar. Não, fica desligado mesmo para dormir, que é dormir mesmo. É bem preciso dormir também. E se porventura houver o contrário, também não fica lá problema. A minha família fica super feliz, meus filhos, meus netos ficam super felizes. Eu também tenho muito a fazer ainda.

Mas entretanto, agora tem o telefone ligado. Tem recebido algumas mensagens?

Se eu mostrar quantas tenho aqui, fica admirada. Tenho que responder, não sei o que vou fazer para responder tanta gente. Por isso, não está à vontade.

À forma como se processou toda a campanha e o dia de hoje, houve inclusive algumas mensagens enviadas, houve essa notícia por parte da lista do João Noronha Lopes. Que comentário é que merece? Ou seja, as críticas das outras listas foi no sentido de que haver campanha no dia das eleições. É nesse sentido.

Eu acho é que para me pronunciar só depois do resultado final. Até lá não vale a pena estarmos a arranjar confusão com ninguém. E depois no final logo podemos dizer, há coisas que não se processaram devidamente e houve incorreções dessa parte. Mas isso só no final depois é que falarei nisso. Até lá não vale a pena estar a especular com nada, deixa as pessoas contarem os votos todos e depois no final logo veremos.

Como é que se sentiu naquele debate final na BTV?

Se você reparar, tive muita vontade daquilo, até me apertei de rir um bocadinho. Repara que até me ri demais. Eu acho é que quem ganhar vai ter um problema pela frente muito grande.

Qual é o maior problema?

O problema é que vai ter uma responsabilidade, não vai haver pacificação, estou mesmo a ver que não vai haver, porque houve já alguns comentários, já recebi algumas mensagens, não vai ficar assim como as pessoas dizem. Por isso, vamos lá ver.

Mas mensagens menos positivas?

Está, hoje no Benfica está muito dividido. Vamos ver quem é que ganhar, se tem hipótese de pacificar o Benfica. Se tiver hipótese, muitíssimo bem, mas acho que uma grande dificuldade é haver pacificação neste momento.

De 85 mil pessoas, não significa...

O Benfica tem que ganhar, se ganhar, de certeza que começa a abrandar um pouco. Mas vamos ver o que é que vai suceder no futuro.

Mas olhar para estes 85 mil adeptos que vieram votar não é também uma coisa de otimismo, no final?

Já disse que hoje levamos uma lição de benfiquismo. A maior votação de sempre no mundo do futebol. Aliás, o Benfica tem uma particularidade. Estas eleições, revalam a toda a gente, quem ganhar, tem uma responsabilidade muito grande. Nós somos um grande clube mundial. Infelizmente, desportivamente, não temos sido, mas se calhar vai ser obrigatório sermos um grande clube desportivo, ganhar muitas vezes. E só assim é a única maneira de pacificar o Benfica. Por isso eu dizia que o Benfica, se ganhar, resolve todos os seus problemas. Pacifica, vai se pacificar, vai ganhar, ganha dinheiro para resolver outros problemas. Até lá, se não for, é difícil.

Acabámos de saber agora que Rui Costa voltou a passar pra frente. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, porque foi evidente no último debate. Parece que havia, de facto, uma cumplicidade ainda grande entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa. Há alguma amizade que reste? É que ao longo da campanha, parece que houve ataques de parte a parte, mas depois no debate, de facto, pareceu haver uma cumplicidade entre os dois.

Acho que o debate foi muito claro para toda a gente. Acho que quem tinha ideias para o Benfica e quem pode resolver os problemas do Benfica, foi demasiado evidente isso. Mas isso não tem nada a ver com cumplicidades. Foi uma postura que eu quis estar ali, não valia a pena. Aquilo que eu tinha que dizer que podia fazer, disse. Aquilo que eu critiquei, tinha a criticar, nomeadamente quando se falou do Covid, do passivo do Benfica ter subido, que era uma das coisas que não fazia sentido nenhum o Covid. Nós fomos exemplares no Covid. Aliás, até abatermos o empréstimo ao Vinicius nesse percurso, por isso tínhamos bastante dinheiro para fazer.

O Luís Filipe Vieira já é muito experiente neste tipo de situações, nestes atos eleitorais. Estes números agora que a CMTV inclusive avançou, o que é que lhe dizem? Que comentário é que lhe merece? Mantém, ainda assim, a esperança neste ato eleitoral?

Ainda agora acabou de dizer. Repara, havia uma diferença brutal ainda há bocado com o Rui Costa e com o Noronha. Estava a dizer que passou para a frente, por isso é que eu estou a dizer isto, vai oscilar muito mesmo. Vai mudar, a qualquer momento vai mudar.

Se não tiver uma boa votação, se não ficar com uma boa percentagem, arrepende-se de se ter candidatado novamente?

Não, eu entrei nisso e as pessoas que me acompanham sabem perfeitamente. Aliás, nós fizemos uma campanha muitíssimo boa com muito pouca gente. E temos resultados, eu acho que vamos subir muito ainda, mas muito mesmo.

Como é que está o ambiente lá dentro, na sua sede?

Na minha sede? Qual sede? Eu não tenho sede nenhuma.

Aqui na sua sala, onde existem os seus acompanhantes.

Olha, eu vi agora a baterem palmas no Noronha, não sei para onde é que está a fogueteça a fazer festa. Atenção, vejam bem o que é que vão fazer. E depois tem a segunda volta, e a segunda volta vai dizer muita coisa.

Tem alguma frustração por estes resultados provisórios que têm saído?

Eu? Frustrado? Nunca tive uma frustração no Benfica, só quando perdi campeonatos, resto mais nada. A minha consciência está tranquila. Acho que sou uma referência no Benfica. Sou, se calhar, dos presidentes mais ganhadores na história do Benfica, fui aquele que fez o maior patrimônio do Benfica e que o deixou pago, por isso nada frustrado.

Já agora, caso não vença, será este um encerrar de capítulo?

Encerrar de capítulo?

Com relação ao Benfica.

Não, Benfica vou ser sempre do Benfica, isto é até ao fim da minha vida.

Vamos imaginar que o Rui Costa ganha ou que o Luís Filipe Vieira ganha. Se ganhar, poderá contar com a ajuda de Rui Costa?

Não me vou pronunciar agora, depois vão ver qual é a nossa decisão.

Está disponível para ajudar Rui Costa, se Rui Costa ganhar?

Não me ponho assim pessoalmente. Eu tenho pessoas que estiveram comigo até agora e havemos de conversar todos e logo vamos ver o que é que vamos apanhar na segunda fase. Não vale a pena estarmos agora a especular quem vai ser e quem não vai ser. Eu acho é que as pessoas fizeram aqui muita confusão entre criticar. Repare, as críticas são positivas. Até hoje, tudo o que eu disse em relação ao Rui, ninguém desmentiu. Nem ele, nem ninguém. Eu fui positivo. Eu tenho um homem, vou lhe contar esta que esta é verdade. Tenho um homem que sempre me odiou, chamado Rui Santos, mas curiosamente, na crítica que ele me fazia, algumas coisas eu aprendi com ele também. E ele também devia ter aprendido alguma coisa comigo. Quando eu ganhava, então ficava muito chateado que o Benfica até ganhe, mas tudo bem. Por isso, o Rui tem que se habituar à crítica quando ela é construtiva e quando são verdades. E altera ou não altera, isso é um problema dele, não é meu. Agora, não tenho inimizade nenhuma com o Rui. Aliás, pelo contrário, ele quando chegou cumprimentou-me, cumprimentei normalmente, falei com ele normalmente, não tenho problema nenhum nisso.

E durante o debate, e por isso é que eu estava precisamente a falar nisso, porque durante o debate foi visível que havia ali alguma cumplicidade, inclusive Luís Filipe Vieira, de vez em quando, ou quando se esquecia de algum número específico, lembra-me até no Seixal, o número de quartos, ou de habitações para os jogadores, que acabou por lhe perguntar. E por isso é que eu estava precisamente a questioná-lo sobre essa-

E curiosamente ele numa altura até me chamou presidente, veja bem.

Ao longo da noite vai dando declarações ou só mesmo no final?

Esquece, eu agora entro no carro e desligo o telefone. E você pode ligar para mim que não vai ver nada.

E vai mesmo dormir ou vai ficar atento à televisão?

Não, televisão? Cheguei a casa, meu Deus, é logo direitinho à cama, volto os lençóis.

E não vai ter a curiosidade de ver nada?

Não tenho nenhuma curiosidade. Nada. Aliás, ainda agora eu disse ao Bruno: "Amanhã, quando eu acordar, telefono para ti".

Ainda há bocado em relação aos resultados-

Amanhã, 9h30, estou a treinar. E a treinar também não tem telefone. Por isso é uma das coisas que eu não abdico é treinar de manhã. Por isso, quando eu acabar o treino, vou ligar para ele. Não, começar a andar, não é o treino. Quando eu começar o ginásio, vou andar e depois telefono.

Ainda há bocado estava a falar que viu na televisão João Noronha Lopes e os apoiantes.

Foi agora, aqui.

Acha que o jogo ainda agora começou e que é preciso esperar até ao fim para realmente fazer uma festa?

Eu acho que o Noronha Lopes vai ficar em primeiro lugar nesta primeira fase. Quando chegar aos 50 votos, tenho a noção exata que o Rui vai dominar.

E você não?

Quando eu estou a dizer que vai dominar, porque vamos dividir votos. Noronha Lopes não vai acompanhar os 50 votos nossos.

Na segunda volta, Luís Filipe Vieira e Rui Costa.

Não sei. O que é que eu lhe diga?

Estava.

Àquele senhor ali de segundo. Eles às vezes estão ansiosos, não se ateiem com isso, no fim vamos saber o que vai ser. É preciso saber por que eu parti para as eleições. Há de reparar que eu fui a última pessoa a dizer que me candidatava. E foi num timing, e mesmo assim fizemos milhares e milhares de quilómetros rapidamente. Se eu tenho que entrar três meses antes, se calhar-

Por que é que esperou até o fim?

Não estava minimamente a pensar me candidatar.

O que é que o fez mudar de ideias?

Deu um clique. Achava que podia servir para o Benfica, pronto.

Deixe-me só fazer uma pergunta. Eu há bocadinho perguntava-lhe. É verdade. Perguntei se ficava frustrado, deixe-me perguntar outra situação que o podia deixar frustrado. O facto de daqui a quatro dias começar um julgamento, deixa-o frustrado estes timings e a altura que começa este tipo de coisa?

Eu acho que demonstrei a todo lado, em declarações que prestei, muito claro. Eu tenho a certeza que estou inocente, por isso estou muito à vontade, por isso a Justiça tem que-

Os timings da Justiça, o facto de estarmos no meio deste processo, um processo com tanta gente a participar e é precisamente nesta altura que surge ou que inicia finalmente julgamento que já tem muitos anos para trás.

Olhe, eu nem sei porque estou naquele julgamento, veja bem. Nem sei porque é que estou, mas repare.

É a Operação Lex, é a de Bertem dos Costa.

Nem sei porque é que estou lá, pronto, e vocês vão ver depois o resultado. A Justiça não tem dias, nem meses, nem anos. O timing é deles, não é meu. Por isso, na altura que disserem que tenho que ir lá, eu vou lá prestar declarações, não tem problema nenhum.

Acha que não devia de estar lá, mas acha que de alguma forma, se hoje os resultados não forem positivos, acha que essa situação pode ter prejudicado?

Não, não tem nada a ver, a Justiça não tem nada a ver com isso.

Os benfiquistas sabem que-

Oiça, eu já lhe disse, já estou farto de dizer isso. Vocês mais tarde vão saber o que se passou. Até lá não vale a pena, porque houve alguma intenção. Quer dizer, nós crescemos tanto no curto espaço de tempo, que estava a incomodar muita gente, se calhar, o crescimento do Sporting Benfica. Não, não vou. Certeza que os meus genes já conhecem a história por dentro e por fora.