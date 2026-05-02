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Futebol Clube do Porto e Al Ahli dizem adeus ao Mundial de Clubes.

Termina a partida, termina o clássico. O Benfica repete o mesmo resultado da primeira volta. Voleada no Estádio do Dragão, vence o Porto por quatro bolas a uma. Uma derrota pesada que deixa definitivamente a equipe do Porto fora do título.

O ano de 2025 parecia ter apagado a chama do Dragão.

O ambiente no Futebol Clube do Porto, obviamente, é um ambiente de trovoada, é um ambiente de tempestade, portanto, tropical.

É um mau começo de André Villas-Boas ao nível do futebol. Realmente foi um ano difícil, que não está a acabar nada bem.

Nova época, novos planos e Villas-Boas tinha um trunfo na manga.

Gosto que vos apresento.

Francesco Farioli.

Farioli.

Francesco Farioli.

Francesco Farioli.

Francesco Farioli.

Francesco Farioli.

Francesco Farioli está a ser dado como certo, negócio fechado. Vai ser o novo treinador do Futebol Clube do Porto.

Mister Farioli.

A chegada do italiano trouxe uma promessa de devolver dois fatores que estavam em falta ao Porto: mentalidade e mística.

I know that there are two key words that, as well for myself, are really important: mística and mentalidade.

Com a chegada do italiano de 36 anos, seguiram-se reforços de peso. O primeiro a chegar foi a promessa dinamarquesa Viktor Lauritzen.

I'm really honored to be here. It's a massive club.

Depois, o patrão da defesa, importado da Polónia, Bednarek.

You can smell the history in here, in this stadium.

E no dia 3 de agosto, pouco antes do início do campeonato, a revelação de uma grande surpresa.

Luuk de Jong! Ora aqui está, Luuk de Jong, avançado, experiente também do Futebol Clube do Porto, uma surpresa para todo o universo azul e branco.

O Porto conseguiu reforços de peso, o campeonato parecia possível e o acordar do pesadelo da época passada parecia cada vez mais real. Mas no dia 5 de agosto, a tragédia abalou o clube e todo um país.

Morreu Jorge Costa, diretor do Futebol Clube do Porto. Chegou à direção dos azuis e brancos com André Villas-Boas no ano passado. Fazia parte da estrutura definida por André Villas-Boas para esta nova era de Futebol Clube do Porto.

O adeus do eterno capitão, que antes de partir tinha uma única missão: reerguer o clube que tanto amava.

Primeiro jogo em casa, perante os nossos adeptos, fundamental começar bem. Estamos preparadíssimos, ansiosos, mas com muita vontade de fazer as coisas bem feitas.

Um campeonato que agora seria jogado com outro propósito e o Porto afronta na primeira jornada o Vitória de Guimarães.

Pepe vai atirar, atira, golo!

Um jogo que foi jogado por ele.

Quero, em primeiro lugar, mandar um forte abraço à toda a família do Jorge, todos os amigos. Um abraço muito forte, muito sentido, de toda a equipa. E hoje o objetivo era deixar o Jorge orgulhoso e espero que, tal como ele, o Jorge esteja orgulhoso e todos os adeptos. Que era o que mais queríamos hoje.

Depois de uma entrada a todo o gás, só com vitórias, é a vez dos Dragões entrarem no covil do Leão. E com mais um reforço de peso, Pablo Rosário, o Porto quer reclamar o trono.

We will go there with our mentality, try to play our game. As I said, with a lot of respect in one side and with a lot of desire in the other.

Aí vem o Porto, cruzamento, goloooo! É Dragão!

Vitória por 2 x 1. Leão abatido, a chama estava mais acesa do que nunca. Registro limpo no campeonato, apenas vitórias. O Porto atropela tudo e todos nas competições nacionais. Vem aí um novo teste, o clássico. José Mourinho torna a um estádio que chamou de casa e a sucessão de vitórias do Porto é quebrada.

O Futebol Clube do Porto e o Benfica empataram a zero no clássico, no Estádio do Dragão. Continua assim tudo igual no pódio do campeonato.

Um empate a zeros no Dragão. Na taça, o Porto passa com o Salourense e cinco dias depois surge a primeira derrota na temporada.

Atenção, sai o remate e é o gol do Forest. Gol do Forest, marca Gibbs-White.

O Porto não quebra a maldição inglesa e perde com o Nottingham Forest na Liga Europa. Já de volta a Portugal, um adversário complicado. Em Moreira de Cónegos, um nome já conhecido dos adeptos salvou.

Atenção, Leão quer cimento, goloooo! Já lá canta Porto, Porto, Porto, é Denis Gu.

Dragões de asas bem abertas a voar no campeonato. Eis que chega a primeira derrota nas competições nacionais. Na Taça da Liga, a espada de Dom Afonso Henriques é mais forte que o fogo do Dragão.

Ao segundo gol, remate e goloooo! Terceiro para o Vitória.

Eliminados da Taça da Liga, leva a melhor o cavaleiro que no final conseguiu a donzela. Recuperam os Dragões sete vitórias seguidas em todas as competições. 2025 fica para trás. Ano Novo, novos reforços Fofana e Petuzevski, mas pela frente, o mesmo clássico de sempre. Para a Taça de Portugal, enfrentam o Benfica no Dragão e desta vez Farioli não deixa Mourinho escapar com o empate.

Unidade fora da área. Golo!

Passam à próxima fase, onde voltariam a enfrentar os Leões, mas primeiro o foco no campeonato. Depois de uma primeira volta exímia, começa a segunda volta. Porto lançado no campeonato. Quem será que para os azuis e brancos de Farioli nesta liga? Será uma época invicta? Até podia, até chegar o Casa Pia.

Casa pia! Impõe a primeira derrota após 20 jornadas ao ainda líder Futebol Clube do Porto.

Dragões abatidos pelos Gansos em Rio Maior. Leão à espreita, à espera de aproveitar o deslize. Segue-se então um clássico azul e verde no Dragão. Começa mal a partida, o Porto perde o goleador. Jogo que não parecia desbloquear, mas no meio da confusão, o reforço de inverno aparece.

Quarta, corta! Gol!

Vantagem de 1 x 0. Com o resultado assim, o Porto ficaria isolado no campeonato. Um cruzamento de Fresneda, uma mão na bola de Francisco Moura e já ao cair do pano, o Cafetero gela a chama do Dragão.

Defesa, descarga e golo! Sporting!

Campeonato em aberto, jogo com muita polêmica. Apanha bolas e toalhas metidos ao barulho.

Em relação ao tempo, deve-se ter esquecido das bolas e das toalhas.

In the other side, I think all the time we find always reasons to move the attention from the game.

Primeiro lugar e segundo em confronto. Presidentes em guerra.

Porque eu vejo o presidente do Futebol Clube do Porto com muito medo e ele acha que a sua equipa não chega lá para ser campeã. Não chega!

Eu a única coisa que posso enviar ao presidente do Sporting é umas novas capas dos jornais, um conjunto de bolas, um conjunto de cones e um conjunto de toalhas. Portanto, eu não sei o que é que o presidente do Sporting tem contra o Futebol Clube do Porto.

Mês de fevereiro cumprido, de resto, com vitórias no campeonato. Início do mês de março, meias-finais da Taça em Alvalade, o Leão rugiu mais alto.

Bateu para dentro! Golo!

Mas nada está perdido. Os leões ainda têm de ir ao Dragão. Mas primeiro, foco no campeonato, no Inferno da Luz, os dragões começam por voar mais alto do que a águia.

Piazinski, golo!

Mas no Inferno da Luz, os encarnados não deixaram a vitória escapar.

Golo! Benfica!

Europa em altas, mas foco na competição nacional. Tornam a Portugal e vencem o Braga no final do mês. Chega o mês de abril, um jogo complicado contra o Famalicão, onde um golo ao cair do pano parecia dar a vitória.

Pode trocar. Favara, golo!

Abril, águas mil, o Famalicão lança um balde de água fria na cidade invicta.

Golo!

Deslize em casa, liderança mais em risco e sempre com o Leão atrás à espera de cravar as garras. Mas antes de voltar à Liga, foco nos quartos de final da Liga Europa. Defrontam a equipa que deu a primeira derrota na época e com o jogo na mão, um erro acaba por custar toda uma eliminatória.

Olha, vai ser golo de Nottingham. É golo que entra para o anedotário.

Mais uma competição para trás, mas ainda duas por jogar. Na Liga seguem em primeiro, mas na Taça, a desforra com o Sporting acaba por chegar. Domínio do Porto, pressão no Leão. Uma defesa do capitão enorme para manter o jogo e o sonho da dobradinha viva.

Mas grande intervenção de Diogo Costa.

A insistência não chegou para o golo e do outro lado, o Sporting também tinha um anjo da guarda.

Que defesa do outro mundo de Rui Patrício.

A dobradinha fica para trás, mas o principal, esse já está no papo. Villas-Boas redime-se da primeira época que teve como presidente. A escolha em Farioli mostra-se acertada. Depois da tempestade, vem a bonança. O Porto é o campeão da época 25/26.

Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto.