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Explicador da Rádio Observador esta semana, na quinta-feira, o Parlamento debate o Estado da Nação, momento que encerra o ano parlamentar. Sexta-feira ainda há trabalhos, mas este será o momento solene. E na Rádio Observador estamos a olhar para diversos setores e a promover debates com deputados setoriais. Esta manhã no Explicador discutimos a saúde, agora vamos à Administração Interna. Eu sou o Ricardo Conceição. Judite França, quem são os nossos convidados?

Pedro Vaz, deputado do Partido Socialista, António Rodrigues do PSD e Vanessa Barata do CHEGA. Bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Eu começo por si, Pedro Vaz. O ministro da Administração Interna tem estado nos últimos dias debaixo dos holofotes, não pelas melhores razões, depois de uma notícia do jornal Nascer do Sol. As explicações dadas por Luís Neves dissipam qualquer dúvida ética ou política?

Antes de mais, boa tarde a todos, aos meus colegas de painel e também aos ouvintes da Rádio Observador. Quando estamos a debater ou a falar sobre o Estado da Nação e sobre a área da Administração Interna, acho que não devemos concentrar num caso relacionado com o ministro da Administração Interna. Eu confesso que nesta matéria as explicações que o senhor ministro deu parecem-me relativamente plausíveis, mas na realidade acho que houve aqui alguma imprudência da parte dele, na altura ainda antes de ser ministro da Administração Interna, de ter contratado para fazer obras particulares uma entidade que fazia também obras para uma entidade da qual ele era diretor nacional. Agora, falar mais do que isto é apenas especulação.

Então vamos ouvir a Vanessa Barata para ver o que a deputada do CHEGA também pensa sobre esta questão. Tem dúvidas?

Muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu discordo totalmente do Pedro quando ele diz que as explicações parecem credíveis, de facto. O primeiro ponto é este: todos sabemos que os ministros estão sob um enorme escrutínio por parte do poder político, por parte dos portugueses, e não cabe na cabeça de ninguém que questões desta natureza possam ser feitas e tratadas com o ânimo leve que este ministro tem conferido nas declarações públicas que tem feito sobre estes assuntos, que até podem ser bastante comprometedoras, ao contrário do que o Pedro disse. Eu gostaria até de aprofundar essa questão e elencar aqui algumas delas. Desde logo, a questão do contrato. O senhor ministro decide fazer obras com uma empresa de Barcelos, bem longe da sua casa, e não faz qualquer tipo de contrato. Como sabemos, é logo estranho, é estranhíssimo. E é desde logo estranhíssimo em duas vertentes, que é na vertente prática, porque qualquer pessoa que queira estabelecer uma relação comercial com uma empresa prefere sempre a segurança de um contrato e a própria empresa também. E depois temos outra vertente, que é a vertente reputacional, que é importante aqui, porque o senhor doutor Luís Neves, sendo ministro e sabendo perfeitamente do escrutínio de que pode vir a ser alvo, sabendo inclusivamente que o próprio ministro e que o próprio primeiro-ministro até já viu a sua vida pessoal escrutinada por causa de uma empresa familiar, decide mesmo assim não fazer qualquer tipo de contrato, achando que esta é uma boa escolha. E depois, há outra questão ainda, que é a questão da obra propriamente dita. O senhor ministro diz que pagou € 5 mil para fundo de maneio. Eu até gostava de saber o que é que um construtor compra ou o que é que um construtor faz com € 5 mil. E que a obra vai ser toda paga no final. Ora, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir neste momento e que já tenha contratado algum tipo de empreitada, sabe perfeitamente que as coisas não funcionam assim. Os senhores deputados dos outros partidos sabem perfeitamente que as coisas não funcionam assim e que isto não é credível. Muito menos em obras deste tipo de contrato.

A mesma pergunta ao António Rodrigues, deputado do PSD. Sente que está esclarecido? Há aqui alguma dúvida?

Eu, por princípio, discuto políticas e não as intervenções de políticos, sendo certo que, neste caso, o senhor ministro da Administração Interna de imediato esclareceu em todo o sítio que estava disponível o seu comportamento durante este processo. Portanto, nada me leva a crer que não corresponda à verdade, e diria mesmo, em matéria de obras particulares, e eu também sou advogado, contam-se pelos dedos das mãos as pessoas que fazem contratos para obras pequenas. E portanto, ao contrário do que se diz, fazer uma obra desta natureza e com este valor e não fazer contrato, é uma situação normalíssima e não parece que seja por aí que se quer. Se se quer atacar a pessoa, usa-se o que quer que seja. Mas eu, como lhe dizia no princípio, discuto políticas e não políticos.

Então vamos falar de política.

Exatamente. Vamos mudar de tema então, porque o ministro da Administração Interna entrou depois da tempestade, depois da tempestade Christine e da saída de Maria Lúcia Amaral. Está prometida uma reforma orgânica na Proteção Civil para depois do verão, depois da época de incêndios. É aconselhável esperar, Pedro Vaz?

Agora que vamos falar daquilo que realmente importa aos portugueses, eu gostava de dar uma primeira nota, que é da avaliação da atividade do governo destes últimos dois anos, estamos a falar de dois governos, na área da Administração Interna. E na realidade, esta é a área com mais instabilidade institucional. Já teve quatro titulares de pasta. Há um caos na saúde e na educação e o governo não muda os titulares. No caso da Administração Interna, já tivemos quatro titulares

Margarida Matias, Margarida Blas, Maria Luís Amaral, o senhor Primeiro-Ministro e agora o Lima. Houve um período em que o senhor Primeiro-Ministro também teve uns dias de Ministro da Administração Interna. Como é que nós conseguimos avaliar aquilo que tem sido a atividade deste governo? Eu diria que tem a ver essencialmente com três dados. O primeiro dado tem a ver com a valorização das carreiras das forças de segurança. Depois da distribuição com base no excedente orçamental relativamente ao suplemento de risco, aquilo que vemos por parte deste governo é um adiamento negocial permanente na valorização das carreiras. Aliás, o senhor Ministro da Administração Interna teve já a oportunidade de afirmar que só iria fazer isso a partir de outubro, depois do Orçamento de Estado ter sido apresentado. Ou seja, não se espera valorizações remuneratórias nas forças de segurança, nem a valorização das carreiras como um todo. Depois sabemos que temos também um problema grave de dispositivo. As entradas são inferiores às saídas e há um envelhecimento das forças de segurança. Depois temos também a questão relativamente à lei da programação de equipamento e infraestruturas das forças de segurança. Se formos ver o RASI, os dados são absolutamente dramáticos. Tirando todos os procedimentos concursais que transitaram dos governos do Partido Socialista, a execução é baixíssima, sendo que estamos a falar de uma lei de programação de 607 milhões que termina no ano de 2026 e não se conhece a nova proposta para os próximos anos, a partir do próximo ano. Por fim, relativamente ao dispositivo de combate aos incêndios rurais. Fez bem o governo em adiar e vamos ver se vai fazer esta alteração relativamente ao modelo da organização da ANEP, mas na realidade nos últimos dois anos e já este ano, os dados não são animadores. 2024 e 2025 foram os anos com menos ignições de sempre, sendo que 2025 foi o segundo ano com mais área ardida a seguir 2017, 2024 foi o quarto ano com mais área ardida e relativamente a 2025, não havendo um reforço no dispositivo de combate em relação ao ano anterior, temos mais 18% de ocorrências até o final de julho em relação ao período homólogo e o dobro da área ardida em relação ao período homólogo.

Vamos ouvir também a deputada Vanessa Barata. Estávamos aqui a perguntar se é ou não aconselhável esperar para a reforma orgânica da Proteção Civil para depois do verão.

Neste facto concordo com o deputado Pedro Vasco, é verdade que existe uma instabilidade muito grande na área da administração interna e isso também se pode medir, não só, mas também se pode medir pelo número de pessoas que já ocuparam esta pasta e que não desempenharam as funções da melhor forma. E como estamos em época de incêndios, até, este foi um tema também, o tema dos incêndios, que contribuiu para essa certa instabilidade política nesta área. Até no ano passado, todos nos lembramos. E penso que de facto é um assunto que devemos focar, desde logo a questão do dinheiro que já foi investido na Proteção Civil, nomeadamente no SIRESP, mais de 800 milhões de euros, salvo erro. Devemos focar que também este ano, com este ministro, já tivemos desde o início do ano mais de 4 mil incêndios em Portugal e as causas mais frequentes são, desde logo, queimadas e também o próprio crime de incêndio. Já foram detidas mais de 130 pessoas, algo que a nosso ver não tem sido tratado com a importância que deveria. No Chega temos apresentado imensas iniciativas ao longo desta legislatura, neste contexto, relativa ao crime de incêndio, que de facto nós acreditamos-

Mas não acha que é uma boa resposta, um número de detidos dessa grandeza?

Estou prestes a te dizer que o incendiarismo não é o principal fator dos incêndios em Portugal.

É a negligência.

Mas é importante que nós acreditamos que este crime está mal enquadrado politicamente e podia ser punido de forma mais severa. Mas é importante falar sobre estas questões e ter uma abordagem integrada relativamente a outras questões, por exemplo, a questão da prevenção. Porque a falta de prevenção é também provavelmente o que mais contribui para a proporção que os incêndios têm vindo a tomar em Portugal e tome-se o exemplo dos incêndios do ano passado, por exemplo, e agora ainda estamos em época de incêndios. Portanto, isto é a abordagem, tem que ser uma abordagem integrada e relativamente à prevenção é algo-

Já percebemos, Vanessa Barata, deixe-me chamar António Rodrigues também a esta pergunta. Devemos esperar para depois dos incêndios fazer essa tal reforma na Proteção Civil? Naturalmente, e é de bom senso, o mais elementar bom senso. Não faz sentido em época de incêndio estar a mudar uma estrutura operacional que vai combater os incêndios segundo essa estratégia e que vai ao encontro de evitar aquilo que é uma das nossas maiores preocupações com este tempo atmosférico. Portanto, naturalmente que as mudanças se fazem em época de baixa e não se fazem em momento de alta e, portanto, faz bem o governo em adiar qualquer tipo de alteração à ANEPS nesta fase da situação. É a mesma coisa que-

Mas já sabe o que vai fazer ou não? Já está pensada a reforma?

Está plasmado no programa do governo o que o governo queria fazer. O Secretário de Estado da Proteção Civil já várias vezes veio dizer o que é que queria fazer e diria mais, o próprio Ministro da Administração Interna atual, uma das suas primeiras ações foi exatamente fazer um roteiro de proximidade com os bombeiros

Acalmou toda a situação dos bombeiros, não se ouve bombeiros a protestar neste momento relativamente à sua condição profissional. É certo que está em ação um processo negocial também com os bombeiros, que haverá de ver a sua luz do dia, mas a questão principal foi o contactar com toda a estrutura de bombeiros. Aliás, o ministro referiu quando esteve no Parlamento a última vez, há cerca de duas semanas, que foi ouvir principalmente a reação de todos aqueles que são os responsáveis pelo setor. E não é só os bombeiros, as associações humanitárias, os sapadores, todas as estruturas que agem nesta área, que é uma área relevante, que está profundamente desorganizada devido à várias naturezas que os próprios bombeiros têm, mas a quem devemos principalmente também a salvaguarda das nossas cidades e das nossas florestas.

Mas também sabemos que há muitas estruturas duplicadas, há várias forças presentes no terreno que têm as mesmas-

Estou inteiramente de acordo contigo, Ricardo. Agora, a questão de fundo é esta: ninguém vai mudar uma estrutura no período em que se tem que combater ou estar de prevenção relativamente aos incêndios. Assim que isso acabar, no final do ano, por volta de setembro, outubro, será uma altura para se poder apresentar a nova decisão, a nova estrutura da ANEPS, e nessa altura discuti-la no Parlamento também relativamente às opções que o Governo tomar. E é sabido o que é que o Governo pretende. E, portanto, obviamente, tendo isso presente, estruturas que por vezes são duplicadas, respostas que não são coordenadas ou articuladas, formas de entendimento entre as várias estruturas que não se iriam modificar até agora, porque naturalmente que daria qualquer tipo de confusão no ataque às situações que viessem a ser desempenhadas.

Pedro Vaz, o reforço de polícias nos aeroportos resolve os problemas das horas e horas de filas, que já não são apenas para entrar, mas também para sair?

Eu acho que temos que fazer estes debates, por muito que se queira fazer a crítica, e há a crítica que é devida relativamente ao Governo, nomeadamente, por exemplo, esta parte da questão da reforma da ANEPS. Eu não tinha certeza que o Governo ia avançar com esta reforma da ANEPS, porque eu sou coordenador na Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Fogos Rurais, e temos ouvido muitos especialistas e muita gente a falar, inclusive toda a estrutura dirigente da ANEPS, os diversos comandos, de que aquilo que o Governo propõe, na realidade, é um regresso ao passado no que diz respeito ao tipo de comandos que existe. É deixar de haver comandos sub-regionais para passar a haver comandos distritais. Se é só essa a questão, não sei então de que forma é que se quer fazer. Mas em todo o caso, a grande maioria dos intervenientes dizem que este modelo, tal como está, é um modelo que se encontra bem consolidado e não há duplicações no que diz respeito a comando e estruturas de comando. No que diz respeito ao combate aos incêndios rurais.

Não há duplicações? Quando se tem às vezes no terreno bombeiros, GNR, Forças Armadas.

Não, mas todos têm funções diferentes. É preciso ler os relatórios e ler a lei daquilo que é função de cada uma dessas entidades nos incêndios. Estão bem delineadas.

No terreno, sabe bem que não é assim. Por vezes, no combate aos fogos, sabe bem que no terreno e na prática é.

Nos últimos dois anos, e se formos ver os relatórios das lições aprendidas relativamente aos diversos fogos, nomeadamente nos últimos dois anos, tive a oportunidade de ler todos os relatórios relativamente aos fogos de 2024 e 2025. O problema que se colocou, e isso foi já reconhecido pela anterior ministra da pasta em 2025, do ponto de vista da resposta, foi o comando ter sido tardio. E isso implicou muitas vezes zonas de vazio, mobilização de recursos que depois não tinham missão atribuída, e isso levou a que houvesse, em alguns momentos, dificuldades de combate. Se bem que, e temos de ter a consciência, e não é defender o governo que o digo, temos de ter consciência que determinado tipo de combate com determinado tipo de temperaturas é muito difícil de fazer. Aliás, fala-se mais dos chamados superincêndios. É muito difícil fazer o combate e muitas das vezes aquilo que nos resta é apenas proteger pessoas e bens.

Em relação a esta questão dos aeroportos, Pedro Vaz, não chegou a responder.

Relativamente aos aeroportos, há um problema, e voltando ao assunto, há um problema essencial que tem a ver com a informatização que foi feita com o novo modelo. Esse tem sido essencialmente o principal problema. Obviamente que o esforço da Unidade Especial de Polícia nos aeroportos tem de levar para agilizar todo o mecanismo de controle de fronteiras. Quando a atividade que é feita pelas máquinas falha, não há esforço que os valha e continua a haver problemas.

Vamos ouvir também.

O aeroporto Humberto Delgado tem um problema muito significativo de capacidade para o número de passageiros.

Vamos também ouvir a Vanessa Barata e aferir do seu otimismo em relação aos problemas nos aeroportos.

De facto, o reforço de policiamento nos aeroportos é importantíssimo. E acho que nisso estamos todos de acordo, porque sabemos que temos tido, e acho que nisso também estaremos todos de acordo, bastantes dificuldades nestes últimos tempos na gestão Da entrada e da saída de pessoas. Houve no passado várias críticas que vêm da tutela da anterior ministra relativamente a esta questão, pela escassez de forças de segurança nos aeroportos, pela demora, pelas filas longas para entrar e sair do território nacional, a suspensão do sistema de entradas e saídas no Natal passado. Tudo isso esteve em cima da mesa e acaba por reforçar essa ideia de que o policiamento nos aeroportos tem sido parco e, havendo esta nova entidade que está a regular e controlar as fronteiras, em conjunto com as políticas que o governo tem levado a cabo, em conjunto com o Chega, de controlar a imigração, sentimo-nos otimistas relativamente a este aspecto. Mas é óbvio que terão que ser valorizados os profissionais que fazem esse trabalho e o governo terá que estar atento.

António Rodrigues, em relação às questões relacionadas com o aeroporto, como é que mede o pulso ao aeroporto de Lisboa, sobretudo?

Não escondemos que houve problemas, naturalmente. Houve problemas vários, porque a introdução do novo modelo não funcionou bem. Entretanto, o governo fez novos investimentos e tem agora novas portas de entrada, e isto é fundamental até para a gestão dentro do espaço Schengen, para que todos possam contribuir para o conhecimento em todos os Estados-membros do espaço Schengen, para o reconhecimento de todos os cidadãos que entram no país. Essa era a primeira questão e foi isso que levou a que o governo tivesse sido os primeiros a dotar o país desses elementos. Naturalmente que a agilização do sistema levou tempo. Levou tempo porque não havia equipamentos suficientes, porque não encontrámos também sequer isso preparado em 2024, quando chegámos ao governo, e agora há já equipamentos relativamente a isto. Mas diria isto: eu não quero criticar o passado e muito menos quem tinha essas responsabilidades no passado. Eu falo do presente e falo do futuro. E em relação a isto, é que é um facto que nos últimos dois meses ninguém tem ouvido falar de grandes problemas nos aeroportos portugueses, porque houve não só um reforço de policiamento, como houve o reconhecimento também do papel da Unidade Especial de Polícia, que está neste momento a agir em conformidade com aquilo que era expectável. Também temos presente que essa Unidade Nacional de Polícia foi adiada por um ano, não por responsabilidade do governo, mas por responsabilidade do próprio Parlamento, que não foi capaz de o aprovar em tempo oportuno. É irrelevante. O que é relevante é que nós neste momento temos os equipamentos instalados, a polícia e o reforço de polícia instalada também para poder agir e temos também, naturalmente, o maior número de passageiros, naturalmente quer à entrada, quer à saída, e nós contribuímos para que as pessoas possam não só passar facilmente, mas também a informação delas passar para todos os sistemas policiais dentro do espaço Schengen e para assim podermos controlar melhor as nossas fronteiras. De tal forma, isto foi assim, deixa-me só terminar, Ricardo. Houve um comissário europeu que esteve cá em Portugal para verificar o sistema e elogiou o próprio sistema que o governo português tinha instalado, atendendo também ao conjunto de pessoas.

Isso depois dos reparos, não é?

Com certeza, os reparos são naturalmente a necessidade de poder introduzir retificações no sistema. E foi isso que também foi feito e por isso lhe digo, nós tivemos que suspender o mecanismo não por uma, mas por duas vezes. O mecanismo não estava a funcionar em termos digitais, naturalmente com críticas europeias. Foi revista toda a situação e feitos os investimentos suplementares e o sistema agora está a funcionar. Será perfeito? Não será perfeito. Obviamente que é melhor.

Muito obrigado, António Rodrigues, também à deputada Vanessa Barata e ao deputado Pedro Vaz. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para participar neste Explicador.

Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.

Amanhã, no Explicador, às 9h10, vamos discutir a educação numa semana decisiva para a questão dos exames nacionais.