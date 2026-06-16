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Começa agora o Explicador da Rádio Observador. Esta manhã é nosso convidado Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças.

Mário Centeno, bom dia, bem-vindo a este Explicador. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tem feito alertas, fê-lo no espaço da CNN, em artigo também ontem no Público, alertas para a evolução da despesa líquida, que está acima do objetivo que o país acordou com Bruxelas. Ontem o Banco de Portugal fez também o mesmo alerta, embora com cálculos ligeiramente diferentes, mas o sentido do alerta é o mesmo. O que está em causa na evolução das contas públicas dos dois últimos anos?

Bom dia. É relativamente simples. Há um compromisso, no âmbito das regras europeias, que cada país tem que fazer para um período de quatro anos. E ao longo desse período de quatro anos, o compromisso assume uma taxa de variação média de crescimento da despesa. De um conceito específico de despesa que estamos agora também todos a aprender, que é a tal despesa efetiva líquida. E o governo português, nessa distribuição do esforço para cumprir este critério, colocou taxas de crescimento mais elevadas nos dois primeiros anos, que na verdade são 2025 e 2026, e depois uma trajetória bastante mais exigente em 2027 em particular, mas também de certa forma em 2028. E o que acontece neste momento é que depois da execução de 2024, 2025 e daquilo que se perspetiva para 2026, temos uma violação, um incumprimento dessas margens de crescimento da despesa efetiva líquida, já em 2025 e 2026. E perspetiva-se um ano muito difícil orçamentalmente em 2027, porque o compromisso é de crescimento de 1,2% para a despesa efetiva líquida. Este valor é inferior à taxa de inflação, o que significa que vamos ter uma perspetiva de redução real da despesa pública, que é uma raridade na nossa experiência orçamental desde sempre, e isso é algo muito preocupante. Por quê? Porque nesse compromisso, para quatro anos, 2028 é suposto fechar o ciclo e todos os desvios que vão sendo acumulados ao longo do tempo serem acertados.

Serem compensados nesse último ano.

Exatamente.

Mário Centeno, o Ministro das Finanças referiu ontem isto: o senhor Joaquim Miranda Sarmento, estamos a falar nesse tal ciclo de quatro anos, e ele fala das despesas únicas que ano a ano o Estado vai tendo. Fala, por exemplo, das medidas extraordinárias como os apoios à Ucrânia, os suplementos pensionistas, que o governo tem decidido ali por altura de agosto, setembro, e que decide todos os anos se dá ou não dá. Fala dos empréstimos PRR. Para quê? Para dizer que se nós retirarmos estas despesas, que não acontecem todos os anos, que a situação orçamental é bastante robusta, é a expressão do ministro das Finanças. Pode fazer essas contas também? Isto é, se retirarmos estas despesas, essa margem de manobra fica mais folgada, se quiser.

Nós estamos nos aproximando de um momento em que, para o ministro das Finanças, essas componentes que acabou de referir, muitas delas são discricionárias e contam para esta conta, desde que elas sejam executadas, e foram executadas, por exemplo, as pensões. Há uma capacidade de algumas verbas não serem refletidas na contabilidade da despesa efetiva líquida, mas isso são regras europeias e é muito claro o que é que conta e o que é que não conta. Mas estava eu a dizer que quando olhamos para a dimensão dos desvios, são milhares e milhares de milhões de euros. Verbas da dimensão como aquelas que acabou de referir não resolvem este desvio. E para além do mais, como o desvio já existe e já é material, teria que haver uma reversão em sentido contrário dessas medidas para que se pudesse depois compensar os desvios que entretanto já se concretizaram. 1,2% de crescimento da despesa efetiva líquida em 2027, e já vimos falando disso há bastante tempo, assim que o compromisso foi assumido, é um número materialmente quase inatingível e, portanto, perspetiva-se para o orçamento de 2027 mais um desvio, desta vez ainda de montante mais significativo, porque se assumirmos uma taxa de inflação de 2%, que é o objetivo do BCE, já teríamos sempre uma quebra real na despesa. Os salários e o emprego público têm tido uma dinâmica muito acima destes valores Muito acima. Nalguns setores, mesmo próximo dos 10%. Existe já um número de compromissos muito significativo de implementação faseada em setores como a administração interna, como a saúde, como a justiça, que vão ter impacto na despesa salarial. A mesma coisa é verdade para a Segurança Social. A alteração que foi feita nas regras do CSI fez implodir a despesa em CSI, ainda não chegou ao seu fim essa trajetória, mas a implementação da regra das pensões, mesmo que no final não exista o bônus das pensões, que devo dizer, é uma forma um pouco estranha de gerir, como se tivéssemos a gerir a caixa do Estado, e não temos aqui uma perspectiva estrutural para onde é que queremos que as pensões em Portugal possam convergir. Mas tudo isso são dinâmicas muito difíceis de ultrapassar. E nós já observamos isso no passado, nada disso é novo. Reverter a dinâmica da despesa é muito difícil.

Mário Centeno, este aumento da despesa líquida deve-se sobretudo às políticas que o governo tem seguido nestes anos ou também há responsabilidade aqui, pode-se atribuir a causa deste aumento à conjuntura internacional, aos problemas que também têm afetado o país nos últimos meses?

A economia tem estado muito benigna para as contas públicas. O crescimento da receita é enorme, muito acima daquilo que foi projetado, quer pelo governo, quer por qualquer outra instituição que se dedica a fazer previsão da receita. Portanto, a conjuntura internacional é muito favorável neste momento. É quase estranho dizê-lo, mas do ponto de vista das receitas, é assim. Do ponto de vista da despesa, as decisões que estamos aqui a analisar são decisões, por um lado, das questões fiscais, mas as questões fiscais incidiram particularmente em 2024. Eu referi isso nos meus artigos. No quadro que a Comissão Europeia divulgou, o governo português comprometeu-se e implementou aumentos da receita discricionários, portanto, vamos traduzir isto rapidamente, aumentos de impostos de 800 milhões de euros em 2025 e 2026. Não há nenhuma redução fiscal. A maior carga fiscal que temos hoje não é apenas porque a economia gera mais receitas do que o PIB cresce. É porque houve uma atuação propositada de medidas para já compensar um pouco a dinâmica da despesa. São só 800 milhões de euros. Não consegue anular todo esse desvio que vamos criando. E, portanto, para voltar à sua pergunta, estamos a falar de despesas com pessoal, de prestações sociais, de tudo que tem a ver com consumo intermédio, em particular na saúde, que onera o orçamento de Estado. Nada disso tem a ver com a conjuntura internacional. Nada disto se pode justificar com coisas que não tenham a ver com decisões internas.

E Mário Centeno, como é que se pode resolver esta questão? Será através de um aumento de impostos, de uma subida ainda dos impostos, ou de um corte na despesa? E sendo através do corte da despesa, de que despesa é que estamos a falar que poderá ser cortada para se atingir este objetivo?

A pergunta é totalmente legítima. A minha capacidade para lhe responder é que é mais limitada, porque um orçamento são dezenas de milhares de milhões de euros. Há uma parte muito significativa desse orçamento, e todos sabemos disso há muitos anos, que é muito rígida, por boas razões, porque é assim que o Estado funciona, é assim que o Estado deve continuar a funcionar. A única coisa que esperamos do Estado é que assuma compromissos que possa pagar. E é isso que eu acho que nos últimos tempos não temos assistido. Ou seja, temos assistido a um conjunto de compromissos, por pressões várias, que foram aliás assumidas por todos os agentes políticos, e que supostamente teríamos que satisfazer. O problema é saber como é que o fazemos e com que sustentabilidade. E essa é a velha e grande discussão que temos tido em Portugal desde sempre em relação às finanças públicas. São escolhas e alguém tem que as fazer. Quem tem que fazer essas escolhas é obviamente quem está no governo. Eu tenho confiança que essas escolhas vão ser feitas e que não vamos colocar Portugal, que já está em incumprimento, numa situação ainda mais difícil. A existência ou não de um procedimento por déficits excessivos é uma questão que neste momento se coloca em duas margens. A primeira, o saldo orçamental, porque enquanto o saldo orçamental se mantiver acima de um déficit de 05, estamos relativamente protegidos, e da trajetória da dívida pública. Mas ainda ontem o Banco de Portugal veio dizer que a trajetória de redução da dívida pública desacelerou. Desacelerou por quê? Porque temos déficits e porque o crescimento nominal está cada vez menor e as taxas de juro subiram. Portanto, a conjunção de todos estes fatores não põe em causa a descida da dívida pública, mas desacelera essa redução Em relação ao saldo, aquilo que eu lhe posso dizer é que o mercado de trabalho está também a desacelerar. Mais uma vez, o Banco de Portugal confirmou isso ontem. As receitas que vêm diretamente do mercado de trabalho, quer através de contribuições, quer através de impostos, vão ressentir-se disso. Aí sim, qualquer alteração da conjuntura internacional rapidamente fará uma destruição das receitas. E o saldo, mantê-lo ali na margem do 05 negativo, torna-se cada vez mais complexo.

Prevê então, Mário Centeno, um orçamento para 2027 muito apertado.

Desculpe, deixe-me só dizer que não sou eu que prevejo, foi isso que o governo português se comprometeu há dois anos.

Sem dúvida, mas mais apertado ainda, tendo em conta a trajetória e a necessidade de correção no período de quatro anos. Ferro Rodrigues defendeu recentemente que o PS deve anunciar já um voto contra o Orçamento do Estado para 2027. Acha que deve ser essa a postura do Partido Socialista no Parlamento? Deve levar o governo, de facto, a fazer essa correção para 2027?

Eu não vou entrar nesse debate, com toda a franqueza, e peço desculpa por isso, mas também me parece que as razões que Ferro Rodrigues enunciou para o voto contra no Orçamento eram mais de natureza política.

Eram mais políticas técnicas, certamente, nomeadamente a governação com o Chega.

Exato. Portanto, esse é um debate que o país deve ter, porque uma das grandes dificuldades desta legislatura foi precisamente desde o início, na verdade, na outra pequena legislatura que tivemos antes, aconteceu exatamente o mesmo, foi o não se ter proporcionado as condições de governabilidade desde o princípio. O grande salto qualitativo que tivemos nos últimos anos face a essas circunstâncias foi dado precisamente em 2015, quando foi necessário criar as condições de governabilidade a partir de um resultado que não gerava maiorias. E perder esse princípio foi um erro enorme para a nossa democracia, porque o que estamos a enfrentar neste momento é quando há excedentes e resultados para distribuir, as coisas vão todas bastante bem. O problema é quando temos que tomar decisões que já não são bem enquadradas, vamos ver se temos dinheiro na carteira e depois damos dinheiro às pessoas. Este princípio de governação não faz sentido nenhum, é algo que o país vai se confrontar com ele, e só teria uma solução mais de médio prazo se houvesse essa clareza. Por isso, aquilo que eu acho que todos podemos fazer apelo é para que exista essa clareza. As governações são todas legítimas, desde que sejam suportadas no Parlamento e devem ser assumidas. E cada um tem que crescer para as suas responsabilidades, sempre foi assim. Antes que o país entre num processo mais complexo de incumprimento do que aquele que já está hoje.

Mário Centeno, quase a fechar, aliás, acabamos agora de publicar a notícia. Mário Centeno faz parte de um conjunto de nomes que o PS acaba de apresentar, como fazendo parte de uma alternativa à contrarreforma laboral de Montenegro. Qual vai ser a sua participação neste movimento, se quiser, do PS?

Eu acho que isso é uma interpretação um pouco exagerada daquilo que está em causa. Estamos a falar de um grupo de pessoas bastante vasto que se vai reunir para debater aquilo que se está a passar na economia e em Portugal. Eu tenho vindo a referir muito, ainda ontem no espaço da CNN voltei a dizê-lo, o mercado de trabalho em Portugal conseguiu superar todas as expectativas. Aquele velhinho mercado de trabalho, esclerótico e pouco dinâmico, que alguns ainda têm na cabeça, conseguiu gerar o maior crescimento salarial da história da economia portuguesa, com grandes dificuldades sempre, porque somos um país ainda em recuperação das suas qualificações, do déficit de qualificações histórico, quase que se tornando uma coisa endêmica em Portugal. Felizmente, conseguimos ultrapassar e estamos neste processo, todas essas dificuldades. O país precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade, mais do que epifanias legislativas que geram um grande debate e uma grande discussão, muitas vezes sem números, que é o grande problema de todas estas coisas é serem feitas sem números. Ninguém sabe muito bem para que é que se vai fazer a alteração do mercado de trabalho, genuinamente.

E isso vai aproveitar agora para dizer também.

E eu acho que é isso que eu tenho vindo a dizer e, portanto, esse grupo de pessoas, naquilo que corresponde à minha contribuição, não é nada de novo. Falámos muitas vezes sobre isso, desde o velhinho já livro de 2013, que está lá mais ou menos tudo escrito.

Muito bem.

E é disso que se trata. Não há uma dimensão política maior do que esta nesta reunião.

Muito bem, Mário Centeno, ficamos então com este esclarecimento. Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, antigo ministro das Finanças, muito obrigado pela sua participação neste "Explicador". Um bom dia.

Muito obrigado.