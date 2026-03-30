Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o Explicador das manhãs 360, esta segunda-feira com o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Esta entrevista é moderada pelos jornalistas Edgar Caetano e Miguel Santos Carrapatoso.

Olá, bem-vindo.

Muito obrigado.

Gonçalo Matias. Falaremos essencialmente do novo regime jurídico de urbanização e edificação, mas é inevitável começarmos pelo Congresso do Partido Socialista. Foram três dias de Congresso, ouvimos muitos militantes e notáveis socialistas a pedirem uma posição mais firme ao governo. Ouvimos também José Luís Carneiro a deixar uma ameaça velada: se o governo semear ventos, terá tempestades. O governo está em condições de dispensar o único parceiro que viabilizou o Orçamento de Estado?

Bom dia. O governo não dispensa ninguém, isso tem sido muito claro desde o início, e a posição do governo tem sido a de negociar com todos os partidos no Parlamento. Acho que é isso que faz sentido. O governo não tem maioria absoluta, tem uma posição muito confortável no Parlamento. Tem dois partidos de dimensão que lhe permitem aprovar as várias medidas, incluindo o Orçamento de Estado, e portanto, é com esses dois partidos e com todos os outros, mas especialmente com esses dois partidos, que deve negociar. Não vejo alternativa a isso. O Partido Socialista, como partido responsável, como partido do arco da governação, não acredito que não seja responsável nos momentos certos. E repare, não é apenas no Orçamento de Estado. Estamos, por exemplo, a falar da própria reforma do Estado, em que algumas das medidas, recordo a lei do Tribunal de Contas e outras medidas muito importantes para o país, medidas reformistas, e contamos, evidentemente, com o apoio dos principais partidos que estão no Parlamento.

Acha, portanto, não há o risco de o Partido Socialista chumbar o próximo Orçamento de Estado?

Eu acho que isso seria muito irresponsável por parte do Partido Socialista e não acredito que o Partido Socialista esteja nesse nível de irresponsabilidade. Aliás, basta ouvir o que disse o presidente da República, e penso que isso é muito claro quanto à posição que o Partido Socialista deve ter na governação. O presidente da República, no seu discurso de tomada de posse, falou num ciclo de três anos sem eleições. Eu próprio tenho dito que se o país entende, e eu estou muito convencido que entende, que a reforma do Estado é essencial, é um desígnio nacional, portanto, não é algo partidário ou ideológico, é verdadeiramente uma necessidade nacional, o governo precisa destes três anos para implementar estas reformas fundamentais. Quem não o fizer, quem não o permitir, por um lado, penso que seria uma posição muito irresponsável e, por outro lado, teria de assumir as responsabilidades dessa decisão.

Sobre a habitação, o ministro que tem a tutela, Miguel Pinto Luz, que é antigo vice-presidente da Câmara de Cascais, ele disse no ano passado que a lentidão nos licenciamentos era algo que estava relacionado com os processos camarários, mas que a administração central também contribuía para esses atrasos. Também está nas mãos do Estado acelerar estes processos, ou não?

Claro, e por isso mesmo aprovamos esta semana ou semana passada, o novo regime jurídico da urbanização e edificação. Repare, nós, se formos olhar para os dados, e estas decisões devem sempre ser baseadas em dados e em ciência, vamos verificar que na última década se construiu muito menos do que na década anterior. E isso, em parte, é explicado pela lentidão dos processos de licenciamento.

Mas onde é que está essa lentidão?

Essa lentidão está nos processos, tal como eles funcionam, nos tempos de decisão, muitas vezes na própria má instrução dos processos, outras vezes nos pareceres que são dados por entidades externas em momentos diversos do processo, muitas vezes tardios, com prazos diversos. Portanto, havia muitas disfuncionalidades no processo de licenciamento que provocavam estes atrasos. Também entidades que não cumpriam prazos de decisão.

Aí está a falar do Estado central.

Não necessariamente. De ambos. Quando falo de pareceres externos, repare, quem licencia a construção são as câmaras municipais, mas quem dá os pareceres externos são entidades centrais do Estado. Algumas. E portanto, há atrasos em todos estes momentos. Eu não estou aqui a responsabilizar apenas uma entidade. O processo de licenciamento urbanístico é um processo que é complexo, que envolve várias entidades e, portanto, todas estas entidades têm estado desarticuladas e em muitos casos, ultrapassando os prazos que lhes são impostos. Ora, as alterações que nós fizemos vão exatamente no sentido de disciplinar tudo isso.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses considerou em fevereiro que os prazos de decisão de licenciamentos urbanos propostas pelo Executivo, já na altura se falavam, eram irrealistas, criticou o excessivo aligeiramento das regras. Está a reduzir-se prazos sem dar às câmaras mais meios, ou não?

Não, discordo disso. Aliás, tenho vindo a falar com a Associação Nacional de Municípios já na sua nova direção, mas mesmo na direção anterior, parece-me que os municípios são muito interessados, eu diria até os principais interessados, em que estes mecanismos funcionem. Os municípios não têm nenhum interesse em ter um licenciamento urbanístico complexo que lhes dificulta a vida. E aquilo que nós aqui aprovamos é uma redução de prazos, mas é muito mais do que isso. Repare, deixe-me dar-lhe dois exemplos que eu acho que respondem à sua pergunta. Em primeiro lugar, nós disciplinamos o modo como o procedimento é feito. Por exemplo, aprovamos conferências procedimentais que garantem que todos os pareceres de todas as entidades externas são dados no início do processo, durante um prazo de 20 dias e em conferência procedimental. Portanto, não há uma APA que se pronuncia agora e o ICNF depois e o património a seguir, com prazos diferentes. Isso é tudo disciplinado e é tudo feito no mesmo período. Portanto, para as câmaras municipais, isto é muito positivo, porque deixam de estar dependentes de prazos diferentes de entidades externas que têm que andar a consultar. Mas talvez a principal resposta à sua pergunta, que vai mostrar que estes prazos são Realistas, e eu acho que até podem ser reduzidos, na prática, é a utilização de tecnologia. E é isso que nós fazemos aqui. Nós introduzimos uma plataforma de licenciamento urbanístico, que é interoperável com uma plataforma global do Estado para todos os licenciamentos, o chamado Licencia, com inteligência artificial, que vai permitir que quem quer licenciar uma obra ou qualquer projeto que envolva vários licenciamentos, o pode fazer a partir de um único ponto de entrada. E que isto é feito com inteligência artificial. O que é que isso permite? Isto permite que o processo seja bem instruído desde a sua origem, porque muitos problemas resultam da má instrução dos processos, que não têm todos os elementos, e depois esses elementos têm que ser pedidos depois. Portanto, o sistema garante que o processo é bem instruído de origem, garante que todas as entidades estão a responder em tempo e garante que todos estão articulados.

Mas essa plataforma eletrónica de procedimentos urbanísticos que referiu agora, na verdade, os municípios continuam a ter as suas próprias plataformas, embora fiquem impedidas de acrescentar-lhes patamares de complexidade. Não vamos, na mesma, ter uma situação de confusão, porque nós não estamos, no fundo, a criar uma plataforma verdadeiramente única a nível nacional. Os municípios mantêm as suas plataformas ou não?

Podem manter ou não. Nós vamos oferecer aos municípios a possibilidade de terem uma plataforma única.

O que é que acha que vai acontecer?

Acho que a maior parte dos municípios vão querer a plataforma única, porque não têm as suas próprias plataformas nem forma de as desenvolver. Acho que seria uma medida autoritária estar a impor uma plataforma aos municípios. Mas repare, essa não é a questão mais importante. A questão mais importante é a interoperabilidade. Eu acho que posso talvez ser mais claro quanto ao Licencia para se perceber que essa questão é ultrapassada pela tecnologia, porque a partir do momento em que o Licencia existe, ele é uma única plataforma, é um único ponto de entrada interoperável. Portanto, vamos imaginar que há um industrial que quer licenciar uma fábrica, para dar um exemplo mais complexo, e que tem que ter uma licença urbanística, ambiental e industrial. Estas licenças são dadas por entidades diversas. Portanto, o industrial ou o investidor entra na plataforma única com inteligência artificial, é o seu único ponto de entrada, carrega os elementos que são necessários e que lhe são pedidos pela plataforma, vamos imaginar o business plan, os planos de construção. Não carrega mais nada, porque todos os elementos que sejam públicos, todos os documentos públicos já lá estão. Vamos finalmente cumprir o princípio só uma vez, que está na lei há 11 anos e que nunca foi cumprido. Todos esses elementos já lá estão, por exemplo, através da carteira digital da empresa, já lá estão carregados, e a partir daí, a plataforma vai direcionar os pedidos para as várias entidades. Ora, a Câmara pode ter uma plataforma distinta, porque como ela é interoperável, tudo circula através desta plataforma central. Portanto, para as pessoas é verdadeiramente indiferente.

No novo regime, o deferimento tácito passa a ser regra. Como é que vai funcionar e quais são os principais riscos? Isto porque muitas entidades têm alertado para a banalização do deferimento tácito e para os riscos que isso pode trazer mais à frente.

Vamos ver. O deferimento tácito é o instrumento fundamental, que aliás, há em vários países, e que nós vamos generalizar não apenas no urbanismo, mas no direito administrativo em geral. Vamos fazer isso no Código de Procedimento Administrativo, que está neste momento a ser revisto. Porque repare, quando o Estado ou uma entidade pública se atrasa, isso é tão frequente e é um dos principais problemas da nossa burocracia, são os atrasos, o não cumprimento dos prazos, a responsabilidade não pode recair sobre os particulares. O país não pode estar parado à espera que o Estado decida no prazo que lhe apetecer. E, portanto, o estabelecer o deferimento tácito significa que o não cumprimento do prazo joga a favor dos particulares, joga a favor dos cidadãos e das empresas.

E as Câmaras não ficam na mesma, com uma capacidade de, de alguma forma, o processo atrasar na mesma? Qual é a potência real dessa mudança?

É total, porque significa que, a partir desse momento, foi tomada uma decisão. O ato tácito é uma decisão tomada, portanto, a obra está licenciada.

Mas a Câmara é que emite a licença para construir.

Não, porque o ato tácito dá lugar à emissão de um título. E nós, neste regime, também reforçamos isso. Portanto, o requerimento inicial, que é apresentado pelo particular e que tem todos os elementos referentes à obra, uma vez decorrido o prazo, forma-se o deferimento tácito e esse documento vale como licença. Mais, um problema que se colocava é: então e agora como é que eu pago a taxa? Para eu começar a obra, tenho que pagar a taxa. Esta lei também resolve isso, porque estabelece a autoliquidação. E portanto, nesse documento aparece logo o valor que a pessoa tem que pagar. Portanto, sai o documento que titula a obra, pode fazer a autoliquidação pagando a taxa e a partir daí pode começar a construir. A sua pergunta leva-me a uma questão também relevante, que é dizer assim: bom, mas então eu começo a obra, não tenho garantia e a Câmara pode vir pôr em causa a minha obra. Pois é, só que o que estava antes é que essa possibilidade existia no prazo de 10 anos e nós reduzimos para um ano.

E são razoáveis esses prazos? É possível cumpri-los?

Tem que ser. E a minha sugestão para as Câmaras é que, como nós simplificamos muito o processo de licenciamento, incluindo com tecnologia e inteligência artificial, e nós estamos a trabalhar com as Câmaras nisso, não há aqui nenhum confronto com as Câmaras. Atenção, a minha conversa com a Associação Nacional de Municípios foi extremamente produtiva e as Câmaras estão muito satisfeitas com os instrumentos que esta lei lhes vai dar. Esta e outras leis, porque isso tudo parte de um puzzle maior. Mas a minha sugestão para as Câmaras é que libertem o pessoal que antes estava na burocracia inicial e o passem para a fiscalização. Repare, essa é a lógica da reforma, aqui e em todas as outras partes da reforma. É que nós queremos mais fiscalização a posteriori e não anterior. Nós não queremos bloquear a iniciativa privada, nós não queremos bloquear a construção, nós não queremos bloquear os projetos, mas eles têm que ser fiscalizados. Nós também não queremos falta de fiscalização. Portanto, esta lógica implica que quem estava dedicado à fiscalização prévia passe para a fiscalização posterior.

Qual será a vossa métrica de sucesso neste pacote? Menos dias de espera em média, mais fogos licenciados, menos contencioso, eventualmente, menos custos? Como é que vocês vão avaliar o sucesso disto e quando é que vão fazer isso?

O objetivo é isso tudo. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira medida que se vai ver, e vai ver-se com rapidez, é a redução dos prazos de decisão, em especial quando as plataformas eletrónicas estiverem plenamente a funcionar, e eu acho que isso se vai ver nos próximos meses, nós vamos assistir a uma redução muito significativa dos prazos de decisão. Ora, isso vai permitir também um aumento da construção, isso também se vai ver, evidentemente, depende de vários fatores, mas vai se verificar um aumento ou, pelo menos, uma aceleração da construção e uma aceleração da construção e o aumento da oferta levará, naturalmente, à queda dos preços.

E isso vai ser medido por vocês?

Isso vai ser medido, claro. Aliás, pode ser medido por todos. Espero que aqui no Observador também possam medir e ver. Neste momento, a redução que nós introduzimos já é significativa. Já se pode dizer que no licenciamento de obras de edificação estávamos nos 200 dias de prazo de decisão, que normalmente era excedido, porque os prazos eram excedidos, mas em prazo que era de 200 dias, nós reduzimos para 70. E na obras de urbanização, também 200 dias, nós reduzimos para 50. Isto eu estou a falar de prazos legais. Se nós olharmos para os prazos reais, eles eram muito superiores. E, portanto, é evidente que nós vamos assistir a uma redução. E mesmo estes 70 e 50 dias que, como disse, há quem diga que é irrealista, eu acho, e se calhar vão dizer que estou a ser demasiado otimista, mas eu acho que estes prazos ainda vão ser reduzidos com a utilização de tecnologia. Porque a utilização de tecnologia em gestão documental e em instrução do processo, acho que todos reconhecemos, que permite reduzir 50 ou 70 dias para uma semana ou até menos que isso, mesmo que haja interação com as pessoas, com os particulares, porque essa interação é toda eletrónica. Repare, estamos a instruir um processo, e aí depois já não é responsabilidade da entidade pública. Estamos a instruir um processo. Faltam cinco documentos. É muito diferente eu perceber que faltam cinco documentos e pedir esses cinco documentos daqui a um ano ou daqui a 20 segundos. E portanto, se eu daqui a 20 segundos pedir ao particular esses cinco documentos e eles tiverem condições de os dar, o processo está concluído.

Ministro, falemos do visto prévio e de um debate particular que tem mantido com o Tribunal de Contas. Filipa Urbano Calvão, presidente do mesmo Tribunal de Contas, tem alegado que o país não está preparado para a responsabilização que tal exige e tem recordado que quase metade dos projetos com visto falha nas contas e quase dois em cada três dos que avançaram têm ilegalidades. Como é que se ultrapassa isto?

Vamos ver. Isso significa dizer que Portugal é pior que os outros países da Europa, e eu isso não aceito. Há três países na Europa que têm visto prévio. Dos 27 países, há três países, excluindo Portugal, portanto quatro com Portugal. Mas fora Portugal, há três países que têm visto prévio: a Itália, a Grécia e a Bélgica. Em nenhum destes casos o visto prévio é como o português. Eu recordo que em Portugal, qualquer contrato acima de €750 mil está sujeito a visto prévio. Isso não é assim em nenhum país da Europa.

Essa é a realidade de que fala a presidente do Tribunal de Contas. Deve ser o quê? Ilegalidades?

Mas então quer dizer que a administração pública portuguesa é pior que as outras, e eu não aceito isso. Mas já agora, deixe-me dizer-lhe também: é evidente que o governo não é irresponsável e, portanto, é evidente que ao eliminarmos o visto prévio, estamos também a criar mecanismos de substituição, de responsabilização e de controle. Portanto, nós estamos a criar mecanismos para a administração pública se dotar de sistemas de controle que, em alguma medida, substituem o visto prévio. E é isso mesmo que nos estamos aqui a referir. Ou seja, outros países, a esmagadora maioria dos países não têm visto prévio. E os três que têm, é completamente diferente do português. Portanto, o que é que os países que não têm visto prévio têm? Têm mecanismos de controle interno. Já hoje a administração pública tem mecanismos de controle interno, tem IGF, tem os ministérios, várias inspeções, e nós vamos reforçar esses mecanismos de controle interno. Portanto, obviamente que não há aqui nenhuma postura de irresponsabilidade, mas o visto prévio é um elemento que está completamente ultrapassado e que não tem paralelo na Europa. E, portanto, acho que isso nos deve fazer pensar, por que os outros países não têm?

Em novembro, disse ter um princípio de entendimento com o PS e com o Chega nessa matéria. Entretanto, André Ventura já veio dizer que o fim do visto prévio pode trazer o bar aberto à corrupção. O governo depende do PS então pra aprovar estas alterações? Têm falado ou há algum acordo?

Não, não creio. Temos falado no Parlamento abertamente, não há nenhuma conversa secreta, mas na última audição parlamentar que tive, precisamente sobre este assunto, o PS declarou a adesão essencial a estes princípios, e mesmo o líder do Chega, com quem eu debati nesse debate, e que de fato começou por essa afirmação, depois creio que evoluímos na conversa e chegamos à conclusão, em público, portanto, nada disto é privado, ali podem assistir. Eu penso que houve ali uma evolução na forma como André Ventura conversou sobre o assunto. Quer isto dizer que vai aprovar, que não vai aprovar, não faço ideia nenhuma, não tive nenhuma conversa com ele sobre isso, mas senti daquele debate que houve alguma evolução nesse pensamento. Enfim, como digo e como comecei por dizer nesta entrevista, o governo conversa com todos e negoceia com todos.

E mantém o plano de ter pronto esta reforma do Tribunal de Contas antes do verão?

Seguramente. Ela estará aprovada no governo, no Conselho de Ministros nas próximas semanas, é enviada ao Parlamento, e portanto, o Parlamento depois terá a sua decisão, mas eu creio que tem mais do que tempo para aprovar até o verão.

Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta muito rápida sobre Pedro Passos Coelho, que disse o seguinte: "Quem vai para o governo e chama pessoas para preparar uma grande reforma, o que vai gerir é comunicação política. Não é preciso nomear um ministro para esse efeito." Sentiu-se visado?

Não, de maneira nenhuma. Eu concordo com o Dr. Pedro Passos Coelho sobre o diagnóstico, que aliás foi feito também pelo professor Cavaco Silva, presidente Cavaco Silva, esta semana no Expresso, que é no fundo o diagnóstico de que Portugal precisa fortemente de uma profunda reforma do Estado. Portanto, eu concordo com essa análise e com esse diagnóstico. Repare, eu fui secretário de Estado do Dr. Pedro Passos Coelho, justamente no ministério que se chamava Modernização Administrativa, que é no essencial reforma do Estado e que tinha um ministro para esse efeito. E portanto, se for ver o programa desse governo, tudo o que lá está, está no nosso programa e o nosso programa tem ainda mais coisas. E portanto, é ainda mais ambicioso, porque passaram 10 anos e portanto aprendemos muita coisa, temos mais tecnologia, temos mais comparação internacional. E portanto, o que eu posso dizer sobre isso é que concordo, quer com o Dr. Pedro Passos Coelho, quer com o professor Cavaco Silva, sobre a necessidade de reformas muito profundas e muito importantes, e é exatamente isso que estamos a fazer. Repare, se olhar para Tribunal de Contas, construção, código de procedimento administrativo, enfim, todas estas matérias que nós estamos a mudar, códigos dos contratos públicos, acho que estamos a fazer uma reforma profunda no Estado.

Sal Matias, muito obrigado por ter vindo ao Observador. Até à próxima.

Muito obrigado