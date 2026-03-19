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Este é o Explicador das manhãs 360 sobre as medidas de apoio anunciadas ontem pelo governo por causa da guerra no Médio Oriente. São nossos convidados António Rodrigues do PSD, Rui Afonso do Chega e Hugo Costa do PS.

E ontem no debate quinzenal, Luís Montenegro revelou que o apoio do Estado na compra de botijas de gás irá aumentar de €15 para €25. Vai ser introduzido também um mecanismo extraordinário para transportadoras de passageiros e de mercadorias, com desconto adicional no gasóleo profissional. E disse também Luís Montenegro que o governo estará a ponderar outras medidas, também à medida que a situação no Médio Oriente vai evoluindo. Rui Afonso, bom dia, começo por si. Que avaliação faz destas medidas? André Ventura acusou o governo de estar a lucrar com a crise, nomeadamente ao nível dos combustíveis. Há margem para outras medidas?

Muito bom dia, cumprimento a si, a todos os colegas de painel e a todos os ouvintes da Rádio Observador. Sim, basicamente aquilo que Luís Montenegro apresentou foram três medidas, duas delas concretas. Teve a ver com a comparticipação estatal na botija de gás solidário, que passou de €15 para €25. E a segunda medida tem a ver com tal desconto extraordinário no gasóleo profissional, salvo 15 mil litros por veículo, aplica-se sobretudo a empresas de passageiros e de mercadorias. E depois apresentou uma terceira medida, que iria ser discutida hoje em Conselho de Ministros, que tinha a ver essencialmente com a elaboração de mecanismo de limitação de preços em situação de crise energética e também medidas de proteção de consumidores vulneráveis. Também não percebi muito bem o que é que ele quis dizer com essas duas medidas. São medidas que não vão combater de forma alguma o aumento de preços que está a acontecer nos combustíveis, são essencialmente medidas de cariz ou de matriz anti-inflacionista e muito direcionadas, são medidas de apoio, não são medidas que impliquem em si um corte fiscal. Acho que era preciso desde já dar essas notas. Ou seja, que não são medidas que irão ajudar o público em geral, ou se o impacto que haverá no público em geral será um impacto muito baixo. Não irão ter um impacto efetivo sobre a esmagadora maioria das pessoas, se calhar 99% das pessoas. Basicamente é isso que eu concordo com o que o presidente André Ventura disse, é que efetivamente essas medidas não irão ajudar de nenhuma forma a maioria das pessoas que irão abastecer o seu automóvel. Aquilo que tem que ser feito, sobretudo, é criar os chamados mecanismos de estabilização fiscal. Parte já está a ser feito, através de um mecanismo de devolução do IVA, mas é preciso atuar ao nível do ISP. Nós temos que pensar que a maior parte do preço dos combustíveis, cerca de 50% ou mais, correspondem a impostos, essencialmente ISP e IVA. E nesse ISP está incluído as chamadas taxas ambientais, nomeadamente a taxa de carbono e outras taxas. O que é que acontece? Nós estamos muito dependentes e somos muito limitados em termos de cortes nesse ISP e nesse IVA, e nesse ISP eu estou a considerar o ISP com as taxas de carbono, a tal incorporação das taxas de carbono por Bruxelas. A própria União Europeia é muito limitativa no corte de impostos, nomeadamente de impostos ambientais. Tem a ver essencialmente com questões de transição energética. E eu acho muito estranho, sinceramente, que nós não consigamos fazer algum pressing junto da União Europeia, porque não são eles que abastecem os nossos automóveis, somos nós, são os portugueses, para realmente nós conseguirmos uma suspensão, uma redução acentuada ao nível dessas taxas.

Rui Afonso, já vamos falar dessas outras medidas, também propostas pela oposição. Queria ouvir agora Hugo Costa, do Partido Socialista, e perguntar-lhe também se as medidas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro lhe parecem insuficientes e parecem insuficientes ao Partido Socialista.

Muito bom dia, cumprimento a si, também toda a gente que nos ouve, também ao Rui Afonso e ao António Rodrigues. Naturalmente são medidas insuficientes neste contexto, ainda não percebemos bem o impacto da guerra no Irão e na guerra no Médio Oriente que vai ter na nossa economia. É importante o governo fazer medidas não só para a neutralidade total fiscal nos combustíveis, que não acontece, até porque como foi ontem demonstrado no debate, os impostos em abril de 2024 sobre os combustíveis são neste momento superiores ao que eram em abril de 2024. Dessa forma, não tem existido neutralidade fiscal nessa parte dos combustíveis. É importante existir total neutralidade fiscal e não existe nessas medidas. Também é relevante que não só as pessoas que tenham tarifa social e banks veem o apoio passar para €25, mas o gás de botija tem uma questão prática que o torna injusto em relação ao gás natural. O gás natural tem IVA reduzido, o gás botija não tem IVA reduzido, até por imposições comunitárias, e é importante que exista uma baixa do preço para todo o mercado. E temos que encontrar soluções, e elas existem, o Partido Socialista até já as propôs em debates, nomeadamente com a capacidade do governo trabalhar em relação às margens. Também é possível baixar cerca de 10% no gás de botija de todas as pessoas. E depois há uma medida que eu julgo que é fundamental neste contexto Que tem a ver com a própria alimentação.

Com o IVA zero.

O IVA zero, naturalmente. Porque o facto de termos o aumento dos preços dos combustíveis vai levar à inflação dos preços dos alimentos. Também vai levar a mais dificuldades das pessoas que têm grande parte dos seus rendimentos para a alimentação. E dessa forma é importante esses produtos do cabaz essencial terem o IVA zero. Por isso essa também é a nossa proposta e acho que é por aí que o governo também tem que avançar. São medidas ainda insuficientes para aquele que será naturalmente o impacto, quer macroeconómico, quer também em cada setor da nossa economia. Por isso temos que também continuar a analisar setor a setor, também perceber quais são os impactos reais na formação de preços. Não percebemos ainda bem o enquadramento das outras medidas que foram colocadas, além da questão do gasóleo profissional e também além daquilo que é o gás de botija. Temos que perceber que outras medidas é que o governo estará disponível. O PS, como partido responsável, está disponível para o debate, está disponível também para apresentar propostas e naturalmente também percebendo e acompanhando a evolução, porque naturalmente é uma evolução que vai existir e que poderá ter um grande impacto em toda a economia, porque as cadeias de abastecimento e a nossa economia está muito dependente de transporte através de via viária, ou seja, com grande impacto nos combustíveis.

Claro que sim. A questão periférica aqui marca também muito naturalmente. António Rodrigues, bem-vindo também, António Rodrigues do PSD. O governo devia ter ido mais além das medidas ou está a tentar gerir a instabilidade e a incerteza que se vive ainda no Médio Oriente?

Bom dia. Eu diria que relativamente às medidas que já foram tomadas, elas resultam naturalmente de um acompanhamento sistemático que o governo tem relativamente à situação. Desde logo, a tomar medidas no dia 9 de março para evitar o impacto direto, tão direto na vida das pessoas, nomeadamente aquelas que necessitam do transporte automóvel para poder viver, tal como agora também na questão da botija de gás de lilás. Como os meus colegas de painel já afirmaram, há aqui condicionantes que ultrapassam a ação do governo, nomeadamente no que diz respeito às condicionantes comunitárias. E precisamente por isso, também a Europa, que tem que ser fiscalizada nesta matéria e tem que haver uma participação do governo fazendo pressão, tal como foi sugerido relativamente às medidas a tomar na Europa, quer no levantamento de condicionamentos, quer na facilitação de mecanismos de ação nacional, é fundamental. E hoje há um Conselho Europeu que tem na sua agenda esta questão, não obstante já na passada segunda-feira ter havido um Conselho Europeu dos Ministros do Ambiente, onde a ministra Elsa Cordeiro também deixou clara não só a vontade do governo em participar, em pressionar, mas acima de tudo também em agir. O que é isso que neste momento se espera de todos é que se possa agir no quadro europeu, mas acima de tudo também no quadro nacional. Eu registo aqui, relativamente a algumas das questões, que aliás os meus colegas acabaram por dar razão às medidas do governo, não as contestaram, apenas e só levantaram dúvidas sobre aquilo que hoje de manhã no Conselho de Ministros vai apreciar e aprovar e, portanto, a partir daí podemos discutir. Mas registo, até remetendo para uma notícia da Rádio Observador ou para o Observador se quisermos, relativamente àquilo que tem sido o impacto nos combustíveis das medidas do governo e o posicionamento de Portugal no conjunto de todos os países, principalmente pelo fato de, por exemplo, uma questão tão visível que tem sido para todos os portugueses ao longo dos anos, neste momento não compensa sequer ir a Espanha meter combustível a quem está na zona raiana, porque o combustível na Espanha está mais caro do que em Portugal. Portanto, eu registo aqui três situações. Em primeiro lugar, o governo agiu. Agiu até de forma pioneira, e isso é atestado por um conjunto de observadores independentes, nomeadamente aqueles que analisaram os dados que referi há pouco, que o Observador falava hoje de manhã, mas acima de tudo, agiu de forma tão impactante que consegue neste momento responder melhor que muitos países europeus. Portugal está no meio da tabela, mas abaixo da média dos países europeus relativamente aos preços dos combustíveis.

E deixamos aqui expectativas relativamente ao Conselho Europeu que está a começar por esta altura em Bruxelas. Nesse sentido também, Rui Afonso, lhe pergunto se além de medidas que Portugal e o governo português possa aplicar, se o efeito e a forma de combater os efeitos do conflito no Médio Oriente será mais eficaz se for concertado a 27, se acredita que isso pode acontecer.

Isso é uma dúvida, isso é uma grande questão. Aliás, porque as limitações que temos neste momento e que o país tem neste momento relativamente ao corte de impostos, nomeadamente das taxas ambientais, advém precisamente de Bruxelas.

Portanto, medidas efetivas com efeito real nos consumidores só decididas a 27.

Para realmente resultar, se pensarmos na suspensão da taxa de carbono, por exemplo, estamos a falar de um a três cêntimos por litro de desconto. Basicamente, só para terem uma ideia, nós temos aqui dois grandes problemas. Um tem a ver com o impacto nas contas públicas, porque realmente os combustíveis são uma grande fonte de receita fiscal para o Estado. Estamos a falar de 3.504 mil milhões de euros por ano de receita fiscal. E, por outro lado, tem a ver com as limitações que temos de Bruxelas. Mas só para terem uma ideia, se nós reduzíssemos o ISP e por consequência o IVA, porque quando nós reduzimos o ISP, automaticamente o IVA também

Claro, porque é sobre o valor total.

Em descente, estamos a falar grosso modo de 1000 milhões de euros por ano que o Estado perde em termos de receita fiscal. É muito dinheiro. Portanto, neste momento, quanto a nós, o que é que o Estado deverá fazer é a tal criação de mecanismos de estabilização fiscal, a tal devolução ou subsidiação, se quisermos, dos impostos que é arrecadado a mais por aumento do preço dos combustíveis.

Sim, é por aí. Mesmo para terminar, Rui Afonso, se pudesse desculpar-se em cima do tempo.

Só para dar uma ideia, o Estado nunca arrecadou tanto ISP, em termos de receita fiscal de ISP, como está a arrecadar agora. Esse valor tem que ser devolvido aos contribuintes. A questão do IVA Zero também me parece uma medida importante, ainda que tenha um impacto orçamental também bastante relevante. Estamos a falar volta de 600 a 650 milhões de euros por ano. Portanto, aquilo que o Estado tem que fazer é um corte a sério nos combustíveis. Não vale a pena andar com mais medidas aleatórias e superficiais. Não vale a pena.

Terá de ser por aí.

Especificamente sobre os combustíveis. Exactamente, sobre a carga fiscal sobre os combustíveis.

Muito bem. Rui Afonso, obrigada. Hugo Costa, concorda que neste sentido a intervenção terá de ser a montante nos combustíveis para que haja um efeito prático junto dos consumidores?

A intervenção tem que ser global, não só nos combustíveis, mas em toda a mercadoria.

Portanto, o PS continua a manter muito a ideia do IVA zero no cabaz alimentar.

A intervenção tem que ser global, obviamente uma intervenção nos combustíveis e uma intervenção que deve ser a nível europeu. Acho que aí também António Rodrigues tocou numa ponta certa. Há muitas questões que têm que ser tratadas a nível europeu e é importante que o governo, no contexto europeu, faça a pressão adequada para o país ter mais mecanismos e mais meios. Nós ao dia de hoje ainda não sabemos o real impacto deste conflito, porque uma coisa é o conflito durar mais um mês, outra coisa é o conflito prolongar-se durante muito tempo, com problemas que causam escassez de abastecimento, com problemas que causam também outros tipos de impactos que possam existir. Porque obviamente do ponto de vista económico tem que ser sempre analisado. Agora, o Partido Socialista obviamente defende que se deve tratar da questão dos combustíveis querendo total neutralidade fiscal, ou seja, não pode haver qualquer ganho do Estado em relação a esta matéria. Devem ser apoiados os consumidores mais vulneráveis e as empresas, mas também todos os consumidores, com igualdade. Existe aí um problema na questão do gás de botija, por questões comunitárias não ter o mesmo IVA do que o gás natural. Isso também é uma questão prática que no momento de crise ainda se torna mais problemática.

Sim, e existe essa dificuldade para chegar a acordo. Temos de ouvir ainda o António Rodrigues, do PSD. António Rodrigues, esta situação de instabilidade é o que está a fazer com que o governo não avance já para o IVA zero no cabaz alimentar de produtos essenciais?

Nós não podemos ser precipitados. Nós temos uma crise que se iniciou há cerca de duas semanas. Portanto, nós não podemos baixar ou subir os impostos consoante o momento, até porque o impacto dessa descida de impostos, quando eventualmente seria público e notório, já teria passado a crise. Esperamos nós que a guerra termine rapidamente. Há uma posição muito clara. O governo está aberto e tem estado permanentemente a monitorizar toda esta situação, o que permite que as medidas venham a aparecer sucessivamente, consoante a situação também se agrava ou evoluirá favoravelmente.

O governo irá adaptar-se também a esta, tentar dar uma resposta à medida que a situação vai evoluindo.

É o óbvio, mas deixe-me só dizer-lhe isto.

Sim, para concluir.

No IVA zero, e acho que aqui nós não estamos numa situação em que possa haver qualquer tipo de demagogias, tem que haver aqui governação clara, firme, mas também a favor das pessoas. E é isso que o governo tem feito. Tomou medidas quando tinha que tomar, vai tomar ainda hoje mais algumas. Está no Conselho Europeu para pressionar no sentido de aquilo que neste momento afeta toda a Europa possa desafetar também Portugal muito mais rapidamente pela questão que estamos na periferia da Europa, mas também porque os portugueses precisam também deste apoio excepcional.

Aguardamos por este dia e pelas conclusões que possam surgir, quer no Conselho de Ministros, quer no Conselho Europeu. António Rodrigues, Rui Afonso, Hugo Costa, muito obrigada por terem estado conosco no "Explicador". Um bom dia para os três.

Um bom dia.

Bom dia.

Um bom dia.