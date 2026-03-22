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Gabinete de Guerra na Rádio Observador, hoje com a especialista em assuntos internacionais, Ana Cavalieri. Bem-vinda, Ana, a este Gabinete de Guerra. Ana, começamos com o ultimato de Donald Trump, que dá 48 horas ao Irão para abrir o Estreito de Ormuz, sob pena de destruir as centrais elétricas iranianas. O Irão já prometeu retaliar se isso acontecer. Podemos estar aqui na iminência de uma nova escalada neste conflito ou não?

Bom dia, eu penso que sim. Eu penso que naquilo que é o cálculo estratégico de Donald Trump, ou pelo menos do Pentágono, aquilo que são as consequências econômicas do Estreito de Ormuz e, nomeadamente, aquilo que poderá acontecer na situação doméstica e nacional dos preços de combustíveis americanos. Nós sabemos que os americanos têm muito pouca tolerância relativamente àquilo que são aumentos de preço do petróleo e eu penso que ele percebe que pela via militar, provavelmente, controlar o Estreito de Ormuz vai ser difícil. As últimas medidas que ele tinha anunciado eram uma expedição de Marines, 2500 Marines, provavelmente para conseguir controlar a ilha de Khark, que é onde passa cerca de 90% do processamento e da refinação de petróleo. Portanto, aquilo é, no fundo, a sustentabilidade financeira da Guarda Revolucionária, que controla cerca de 40% da economia iraniana, depende muito da ilha de Khark. Existe a expectativa que ele poderia fazer uma espécie de invasão e tomar conta daquilo que seria talvez a peça fundamental para a sustentabilidade financeira da Guarda Revolucionária, mas para conseguir possibilitar a passagem dos navios, dos petroleiros pelo Estreito de Ormuz, é, em termos militares, uma operação muito complexa, isto porque é muito estreito. São cerca de quatro vias. Os ouvintes podem imaginar uma espécie de autoestrada com quatro vias bem estabelecidas e do lado onde o Irão tem o controle geográfico, é muito montanhoso, por isso eles conseguem esconder de uma forma relativamente fácil as plataformas de lançamento de mísseis de muito curto alcance. Os navios também podem ser atacados por lanchas, por barcos pequenos, e isso também é algo que põe os navios e a própria Marinha que pudesse escoltá-los, de forma muito vulnerável. E eu penso que, no fundo, o que Trump está a fazer é ameaçar com uma destruição massiva daquilo que é toda a linha elétrica e energética, que não só tem consequências duríssimas para aquilo que é o mecanismo repressivo da Guarda Revolucionária, que neste momento controla o governo iraniano, mas também a própria população civil. Ou seja, isto seria, em última anál-

Penso que perdemos aqui o contacto com a Ana Cavalieri. Estamos aqui com alguma flutuação de rede neste contacto com a Ana. Estamos a tentar recuperar esse contacto, vamos tentar perceber se efetivamente é possível, tendo em conta que estamos aqui a analisar estes últimos desenvolvimentos no que diz respeito à guerra no Médio Oriente, com esse ultimato de Donald Trump, que dá 48 horas ao Irão para abrir o Estreito de Ormuz. Ana, já estamos a ouvi-la de novo.

Peço perdão, sim.

Não, faz mal. São questões de rede que nos ultrapassam. Ana, portanto, explicava-nos a questão da autoestrada, que há aqui zonas em que o Irão, ou que pode haver aqui algum ataque, só para completar esse raciocínio.

Exato, ou seja, é algo que, em termos geográficos, o Irão tem uma posição muito-

Favorável.

Que põe, no fundo, exatamente, muito favorável, e quem está a fazer a escolta da Marinha poderá estar muito vulnerável, não só porque através daquele relevo topográfico montanhoso, os iranianos conseguem esconder as plataformas de lançamento de mísseis de curto alcance, que podem atacar não só os petroleiros, mas a Marinha que está a fazer a escolta, mas também é possível haver uma espécie de ataque de navio, de barcos e lanchas pequenas que torna essa proteção desses petroleiros muito difícil. Então eu penso que aquilo que Trump está a fazer é escalar ao ponto de poder danificar aquilo que é a estrutura elétrica do Irão, que naturalmente vai ter muitas consequências relativamente à capacidade ofensiva do exército iraniano e também da Guarda Revolucionária, que controla neste momento todo o complexo industrial militar, mas também a própria população civil. Ou seja, isto seria um escalar que relativamente aos danos que iria causar para o iraniano normal, que provavelmente também está ansioso para a libertação de um regime tão opressivo, esses danos serão elevados, serão duros.

Ana, Donald Trump parece passar mensagens diferentes. Ouvimos esta semana que, por um lado, diz que não quer um cessar-fogo, mas ao mesmo tempo também diz que pode vir a retirar tropas da região. Como é que se explica esta aparente contradição ou oscilação nas declarações, porque numa hora parece que vai num sentido, noutra hora parece que vai noutro sentido. Como é que podemos explicar tudo isto?

Há duas interpretações. Para quem tem uma repulsa natural relativamente a Trump, vão atribuir isso a uma desorganização de pensamento e falta de preparação estratégica. Depois existe outra interpretação, que é: isso faz parte daquilo que é a imprevisibilidade que um lado quer propor ao outro para não antecipar aquilo que são os movimentos. Ou seja, há aqui uma dinâmica também do próprio conflito. As guerras têm várias características, uma delas é que é altamente dinâmico consoante aquilo que tem sido a retaliação e a estratégia do adversário, do inimigo. E, portanto, a pessoa vai adaptando não só aquilo que é componente tática e também militar, enfim, mas também as declarações servem para causar uma certa imprevisibilidade no adversário ou então para acalmar os mercados. Ou seja, muitas vezes aquilo que se atribui uma confiança excessiva a Donald Trump a dizer que em poucas semanas esta operação irá terminar, muitas vezes ele faz essas declarações para tentar acalmar os mercados, porque sabemos que os mercados Nomeadamente o mercado relativamente ao petróleo bruto está muito volátil e, portanto, responde muito também às expectativas temporais deste conflito. Por outro lado, tem a própria dinâmica da incerteza. Basicamente, ele não vai nunca dizer telegraficamente à Guarda Revolucionária: "Olhem, nós estamos preparados para fazer isto, vai ser neste timeline". Isso é absolutamente absurdo relativamente àquilo que seria uma estratégia de guerra. Todavia, uma pessoa que tenha uma repulsa natural relativamente a Trump vai atribuir isso a uma desorganização de pensamento.

Ana, olhando também para a situação interna dos Estados Unidos e para o impacto deste conflito na situação interna dos Estados Unidos, esta semana houve a demissão do diretor de contraterrorismo em protesto contra a guerra no Irão. Donald Trump corre o risco de perder base de apoio, algum apoio dentro dos Estados Unidos com este conflito?

Eu penso que não. A base de apoio está muito leal ao Trump relativamente às últimas sondagens que saíram nesta última semana. Até houve uma da CNN que foi absolutamente absurda naquilo que normalmente estatisticamente é revelado, que era 100% da base MAGA estaria a apoiar, pelo menos, a condução até agora deste conflito. Todavia, é preciso referir que existe uma minoria que é muito relevante naquilo que é a esfera de podcasts de direita ou de uma direita mais radical, que é altamente antissemita, e mais do que aquilo que foi o grande apoio que no passado mostraram relativamente a Trump, mais do que isso, impera o ódio relativamente a Israel e o antissemitismo que está muito enraizado nessa secção mais radical de direita. Relativamente a Joe Kent, que foi quem se demitiu, esse era um alto funcionário da administração de Trump que já há muitos meses estava a ser blindado pela própria administração, porque havia suspeitas há muitos meses que ele era uma das grandes fontes de fuga de informação da administração. Pelo que já há vários meses que ele tinha sido afastado dos briefings que a administração faz relativamente às questões de inteligência, nomeadamente sobre o Médio Oriente. E também ele já estava sob investigação do State Department. Eu penso que era o State Department ou o FBI. E pelo que aqui não podemos saber se é uma mera aliança que esse funcionário, Joe Kent, está especificamente a fazer com esta ala mais radical, mais antissemita, que quer caracterizar este conflito como Donald Trump a submeter-se a Netanyahu e àquilo que é a conspiração judia que domina a elite política americana, é esta a tese que eles têm desta secção mais radical, ou se é também a resposta de dinâmicas internas da administração, em que ele já estava há muitos meses a ser isolado e sinalizado como alguém que é fonte de fugas de informação por parte da administração.

Olhando também para a relação dos Estados Unidos com outros países, Ana, o Reino Unido autorizou o uso de bases para operações norte-americanas no Estreito de Ormuz, depois de alguma diferença de opiniões e de estratégias entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Isto muda alguma coisa na relação entre os dois países? É suficiente para voltar a aproximar as relações entre os dois países?

Eu penso que não, na medida em que eu acho que Trump já revelou ter uma memória muito transacional sobre aquilo que ele considera ter sido a ajuda tardia que ele avalia tanto o Reino Unido como Espanha, por exemplo, terem providenciado. E eu penso que enquanto esta administração e Trump estiverem com o poder, vai haver uns anticorpos naturais, quase de instinto, relativamente a determinadas lideranças. Não quer dizer que depois interesses realistas e materiais se sobreponham a esse tipo de instinto e intuição. Mas mais importante do que qualquer dinâmica política entre Donald Trump e os líderes europeus, foi o acontecimento esta semana, que foi muito importante e para a Europa nós precisamos ter muito cuidado. E que a partir do momento em que nós sabemos que o Irão consegue ter mísseis de longo alcance a 4 mil quilômetros, quando tudo aquilo que a Guarda Revolucionária tinha publicamente afirmado como sendo o cumprimento das diretrizes do líder supremo Khamenei, que foi morto há umas semanas, em que dizia que eles não tinham interesse nem tinham nenhum programa de desenvolvimento de mísseis balísticos a mais de 2 mil quilômetros. Ora, isto significa que todos os especialistas que estavam a garantir que o Irão não era nenhum risco imediato para a Europa, porque não tinha mísseis de longo alcance que pudessem chegar às capitais europeias, isso foi demonstrado como não sendo verdade, porque naturalmente estes mísseis de longo alcance de 4 mil quilômetros não foram desenvolvidos nem produzidos nas últimas três semanas. Ou seja, isso fazia parte daquilo que era um programa de desenvolvimento de mísseis balísticos, que estava de forma muito opaca e em segredo a desenvolver mísseis de longo alcance que pudessem atacar a Europa. Ora, isto significa que se nós partimos do pressuposto que para a Europa ter um regime teocrático, extremista, islamista, escatológico, cujo grande inimigo é a civilização ocidental, muda muito o cálculo estratégico para aquilo que são os interesses de defesa coletiva europeus. É saber que a maior parte dos países que possam ser alvos do Irão não têm sistemas de defesa antiaérea, que não dependem então dos Estados Unidos para defender de um possível ataque, de um regime que prova que pode ter uma estratégia quase de suicídio coletivo da região para conseguir sobreviver no poder. E isso muda o cálculo, penso eu, para os líderes europeus, ou se não mudar, devia mudar.

Ana Cavalieri, muito obrigado por ter vindo a este "Guerra e Paz".

Muito obrigada.

Bom fim de semana.

Agradeço. Muito obrigada.