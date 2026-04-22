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Gabinete de Guerra da Rádio Observador esta manhã com a análise de Francisco Proença Garcia, militar, professor universitário e investigador. Olá Francisco, bom dia, bem-vindo.

Bom dia, Maria João, como está?

Donald Trump vai estender o cessar-fogo com o Irão até receber uma nova proposta de paz do governo iraniano, mas diz que o bloqueio naval no Estreito de Ormuz se mantém. Francisco, Trump diz que Washington cedeu ao pedido dos mediadores paquistaneses para suspender novos ataques ao Irão. Nada disto estava nos planos da Casa Branca, pois não? Trump não esperava que o Irão desse tanta luta.

Tem sido uma surpresa para todos nós.

É verdade.

Os erros começaram com os bombardeamentos. Esta guerra não deveria ter acontecido, mas aconteceu e estamos a vivê-la e a sofrer as consequências dessa guerra. Agora, o Trump tem que encontrar uma saída para isto, quer ele, quer os iranianos. E foi uma sorte, digamos assim, ter encontrado a disponibilidade de um país vizinho, que é uma potência nuclear, o Paquistão, para servir de mediador, porque o outro país que tem estado a mediar, o Omã, já não pode mediar, porque foi bombardeado, de maneira que até está envolvido na guerra. De maneira que foi uma sorte e tem aqui o papel da China, que empurrou, porque não convém também esta guerra à China, de maneira que, no fundo, utilizou o Paquistão ou forçou o Paquistão a participar ou ter esta iniciativa. Mas Donald Trump precisa urgentemente encontrar uma saída por causa dos custos políticos e financeiros que isto traz, o impacto económico que isto traz e a sua imagem na comunidade internacional, a imagem dos Estados Unidos na comunidade internacional. E o Irão, quer dizer, já estava muito enfraquecido na sua população a sofrer bastante por causa das sanções e dos bombardeamentos, e agora fica estrangulada economicamente, porque não tem a possibilidade de transacionar as mercadorias principais e vender o seu petróleo através do mar. De maneira que ambos precisam de uma saída. Como é que isto vai ser encontrado? Bom, Donald Trump foi generoso. Estendeu o prazo, sem limite. Não pôs um limite de prazo, tem posto 10 dias, normalmente são duas semanas.

Não, é até receber uma proposta de paz.

É até receber uma proposta, mas isto pode se eternizar. Não sabemos quanto tempo é que o Paquistão aguenta, porque o Paquistão não é uma ilha, tem vários países à volta que o podem abastecer com alimentação. É uma economia débil, mas pode continuar a funcionar, de maneira que nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar.

Mas Francisco, o Irão faz outra leitura, diz que Trump está só a ganhar tempo para um ataque surpresa e daí ter estendido o cessar-fogo.

Isso também é verdade, porque duas vezes que estavam a negociar, acabaram em bombardeamentos. E ele agora está a negociar e já mandou vir um terceiro porta-aviões, mais 10 mil homens. Quando eu tenho três porta-aviões na região e toda aquela capacidade militar, não é para invadir, não permite a invasão, mas permite continuar os bombardeamentos, a destruição de infraestruturas e ocupar pontos-chave, como algumas das ilhas que ele pode ocupar, ou outro tipo de intervenção militar, mas sempre de âmbito mais limitado. Mas tem a opção militar. Os militares estão a lhe fornecer uma opção para o poder político, se necessário, poder utilizar esse instrumento. Lembre-se que a componente militar é apenas um dos instrumentos que o poder político tem à sua disposição. Tem a via diplomática, que é a que tem estado sempre a funcionar, com poucos resultados, mas tem estado em permanência, com a pressão militar, com a dissuasão militar em crescendo, e veja agora com a chegada desse novo porta-aviões. E já para não falar nas forças anfíbias que lá estão e ao 13º dia eram todas prestadas. Os iranianos dizem: "Este vai atacar outra vez, de maneira que o que estamos à espera?" É uma forma de pressão. Pode ser que os apresse a decidir. Ou então podemos infelizmente cair outra vez no erro de mais bombardeamentos, destruição de infraestruturas de um lado e do outro. É que os iranianos também diriam que afinal a sua capacidade de projeção de força dos seus mísseis não foi tão obliterada, para usar o termo de Trump.

Donald Trump disse, pois.

Eles tinham 20%. Afinal, chegam-se à conclusão que são capazes de ter ainda 70% da sua capacidade. E os mísseis mais importantes, eles ainda não os utilizaram, os hipersônicos e de maior precisão, e ameaçam utilizá-los. Penso que as palavras foram qualquer coisa do gênero: "Vamos destruir a capacidade de produção do Golfo", qualquer coisa neste género. Isso será o desastre para a economia mundial. De maneira que espero que não cheguemos a essa situação, mas Trump está a fazer o que já fez das outras duas vezes, é trazer a força a pressionar. Pode ser que o Irão ceda, mas eu acho que este Irão é mais resistente que o que estava anterior, porque já percebeu a forma de negociar com Trump, mas Trump ainda não percebeu a forma de negociar com o Irão.

Falou sobre a economia mundial. Sobre o Estreito de Ormuz, como é que se resolve? Trump diz que só com o bloqueio conseguirá chegar a acordo com o Irão.

O bloqueio tem a vantagem, não teve que destruir a Ilha de Kharque ele ameaçava destruir, que era o ponto de escoamento de petróleo iraniano. A ver se não destrói isso, se não se mete nisso. No fundo, isto é fazer como os ingleses fizeram com Portugal no ultimato. Põe a política da canhoneira, não entra nem sai ninguém, a não ser que eu autorize. No fundo, é uma forma de portagem, só sai quem eu autorizo e só entra quem eu autorizo. E não autoriza que saiam nem entrem embarcações. Aliás, já apreendeu um cargueiro de origem iraniana. Os Marines capturaram esse navio, de maneira que impede a transação comercial por parte do Irão. Pode ser que ajude a estrangular ainda mais a economia e os leve a decidir.É uma forma de pressão, chama-se a isso a pressão econômica, também é uma estratégia econômica.

Sem dúvida.

A estratégia econômica, a estratégia diplomática, a estratégia militar e sobretudo a estratégia psicológica com os seus constantes tweets e aquelas coisas todas no seu social media.

Estava muito activo.

A análise da guerra tem que ser vista de uma forma global, todas as componentes da estratégia a serem empregas. E o instrumento militar a permitir essa liberdade de uma opção, se for necessário. Que eu espero que não cheguemos aí, espero que haja bom senso de ambas as partes, mas já vimos que até agora não tem havido esse bom senso. Talvez tenha havido mais bom senso da parte do Irão. Mas veja, temos o problema que ele pressiona. E onde é que está, afinal, o urânio enriquecido? Ele diz que o dust, o pó, que ele agora já quer procurar. Quem é que o vai buscar? Se já aqui o entregam, quem ficou com ele? Tudo isso não está esclarecido. O estreito vai abrir, não vai abrir? Abre pra quem? O Trump deixa passar quem entende, menos os iranianos, mas os iranianos vão deixar passar navios? Não sei se deixam, porque cada um está a fazer o bloqueio, no fundo, um junto ao estreito e o outro no mar Arábico. Mais à frente.

Tudo muito incerto.

Estamos no impasse.

Tem-se falado pouco da Ucrânia. Francisco, que ponto de situação podemos fazer? O Ministério da Defesa da Rússia diz que as forças de Moscovo estão a avançar em todas as direções na Ucrânia e que só este ano conquistaram mais de 1700 km². Será mesmo assim ou são números pra consumo interno?

Há uma analogia muito interessante, que eu não me recordo agora qual foi o general norte-americano, que há muitos anos disse que os russos se moviam como a lava. Devagarinho, mas a consolidar. Bom, agora veja como no tempo dos Romanov, que foram 300 anos de poder, eles conquistavam 100 km² durante 300 anos por dia, porque eles são o maior país do mundo. Têm 11 fusos horários. Agora conquistar mil e poucos quilômetros, não é nada. É acrescentar muito pouco, mas também perdem. Acrescenta, mas perde. E acrescenta a que custo? Com que custo em homens, com que custo de material?

Esses números nunca divulgam, não é?

É uma linha praticamente congelada, flexível, para se ter uma zona no man's land ali à volta dos 25 km². É aí que é o seu movimento. De maneira que mais aldeia, menos aldeia, mas isso não é significativo numa linha de 1200 km. Está tudo na mesma, a não ser a destruição de patrimônio e a morte dos inocentes e dos soldados, dos dois lados, que já vamos a mais de um milhão de mortos.

Entretanto, começou ontem o processo de seleção do próximo secretário-geral das Nações Unidas. Duas mulheres e dois homens estão na corrida para suceder António Guterres. Uma eleição que pode ser histórica, Francisco, caso seja escolhida uma mulher, seria a primeira vez nos 80 anos de história da ONU. Temos a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, a ex-vice-presidente da Costa Rica, Rebeca Grynspan, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, e também o ex-presidente do Senegal, Macky Sall. Francisco, quem é que, na sua opinião, está mais perto de suceder António Guterres?

Se resolvermos o problema do Irão e do nuclear, fica bem posicionado o homem da Agência Internacional de Energia Atômica. Mas eu espero que finalmente seja uma mulher. E penso que a chilena estará bem posicionada. Como veja, na estratégia de Trump, eu vejo o hemisfério ocidental é toda a América, o corolário Trump da doutrina Monroe é toda a América do Norte, do Centro e Latina. De maneira que ter uma latino-americana, ele não diz que o papa foi eleito por causa dele, também de maneira que pode ajudar a eleger a primeira vez uma mulher, que penso que já era tempo. E a ver se voltamos a dar importância e a ver se pomos outra vez as Nações Unidas no centro da agenda internacional, porque o multilateralismo não acabou. Parece que as grandes potências são elas que lideram a agenda internacional, mas os pequenos países ainda usam o multilateralismo. Em África, nós, veja, diariamente, na União Europeia. Nós até somos candidatos agora, dia 3 de junho, vamos saber o resultado, se somos ou não eleitos para membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De maneira que nós, portugueses, também não somos indiferentes às Nações Unidas. Vamos tentar reavivar isso e pode ser que isto agora volte a pôr as Nações Unidas novamente no topo das importantes.

Francisco Pronzati, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia.

Um bom dia.

Obrigada, Francisco. Igualmente obrigada.