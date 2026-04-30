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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360 esta quinta-feira com a análise do Miguel Baumgartner, especialista em relações internacionais. Olá, Miguel, bom dia, bem-vindo.

Olá, Maria João, bom dia.

Olá, Miguel. O Senado norte-americano rejeitou a proposta que exigia a aprovação do Congresso para ações militares e com isto mantém-se a total liberdade de ação de Donald Trump. Miguel, considerando que o presidente já chamou a Cuba o anti-Irão e uma nação em colapso, acreditas que Trump esteja a preparar uma intervenção em Havana para garantir uma vitória rápida enquanto o conflito com o Irão, no Estreito de Hormuz, se arrasta?

Há aqui uma coisa que é óbvia e que, desculpem a redundância, mas acaba mesmo por ser. Existe principalmente por parte de Marco Rubio, esta ideia e há muito tempo, já desde o primeiro mandato, de efetivamente ter este regime em Cuba trocado e de alguma forma trazer Cuba novamente para a órbita de influência dos Estados Unidos. E portanto, hoje nós estamos a ver um bloqueio, como já aqui falámos, eu e tu, um bloqueio total, econômico e quase humanitário também a Cuba, numa dependência enorme daquilo que é a permissão dos Estados Unidos, que já ultrapassou qualquer limite do aceitável. E, portanto, ao haver uma intervenção de alguma forma para que permitisse que Cuba mesmo entrasse na órbita de influência total dos Estados Unidos e até se tornasse quase como um protetorado dos Estados Unidos, poderá ser uma coisa muito mais fácil, porque nós sabemos que começa a existir uma fadiga enorme, quer por parte da população. Há também uma fadiga naquilo que é, e sempre foi, de alguma forma, a base de apoio e a base de segurança do próprio regime, que era efetivamente as Forças Armadas, e umas Forças Armadas que andaram pelo mundo a servir não só como consultores internacionais, mas também muitas vezes como mercenários em alguns países de conflito, quer tenha sido noutros países da América Latina, quer seja mesmo em África. E, portanto, essa vitória, e sendo uma vitória muito mais fácil do que efetivamente vai ser algum dia esta tentativa de vitória de Donald Trump contra o Irão, também é importante por razão da comunidade latina que terá e tem um peso enorme nas eleições, sejam elas nacionais ou eleições mais estaduais. E admitamos, tem uma importância enorme, cada vez mais para a vida e para aquilo que será ou serão os últimos três anos de mandato de Donald Trump. E portanto, se pensares que há estados onde o peso do voto latino é extremamente importante, como por exemplo a Flórida, que é um estado que tem uma importância em termos de votos brutal, e onde Marco Rubio tem um peso considerável também. Portanto, ter de novo esta comunidade latina totalmente por trás de Donald Trump e daquilo que é o voto no Partido Republicano é importante. Portanto, se houver a possibilidade e se o presidente dos Estados Unidos entender que poderá fazer ainda mais fácil do que fez na Venezuela, em Cuba, eu acho que fará sem piscar os olhos.

Sobre a guerra com o Irão, Trump diz que ir ao Paquistão para ver um bocado de papel de que não gosta é perda de tempo e que por isso vai priorizar chamadas telefônicas. Miguel, o que significa esta mudança? Não vem apenas provar o que muitos têm criticado, que a Casa Branca não tem, de fato, uma equipa com experiência para fechar acordos complexos?

Não, aliás, aquilo que a administração americana vem provar é que é de um amadorismo total naquilo que respeita as negociações internacionais em vários conflitos. Por quê? Porque Donald Trump não confia. E tu repara que nós estamos a falar, por exemplo, Marco Rubio, que estávamos a falar há pouco. Marco Rubio é o secretário de Estado americano, portanto, é a figura do ministro dos Negócios Estrangeiros e praticamente intervém muito pouco nos conflitos internacionais. E por quê? Porque Donald Trump confia no seu parceiro de negócios, portanto, no seu parceiro do imobiliário, que é o Steve Witkoff, e no seu genro, que é o Jared Kushner, para o representar. Por quê? Porque considera que nestes conflitos há sempre uma parte de ganho econômico a ser feita, seja a relação com a Rússia, seja a questão da Ucrânia, seja também no Irão ou na Venezuela. E portanto, essas duas pessoas, o Witkoff e o Kushner, vão sempre negociar tendo um olho no burro e outro no cigano, ou seja, uma tentativa de negociar a paz e acabar com o conflito, mas automaticamente ver qual é que é a oportunidade de negócio que está por trás disso. Obviamente que isto não é a versão clássica da diplomacia, a versão clássica da política. Então o que acontece? Fica muito curto o cobertor e se tapa a cabeça, destapa os pés. E é isso que tem acontecido ultimamente nesta relação. E mesmo só para terminar, dizer-lhe isto: se olhares para as negociações que estavam a ocorrer em Omã, ainda antes do conflito com o Irão, há cerca de 60 e poucos dias atrás, há efetivamente informações, nomeadamente de um dos observadores internacionaisbritânicos que acompanhou as reuniões e eram reuniões muito técnicas, porque estávamos a falar o que estamos a falar hoje também, passados 60 e poucos dias, na questão do nuclear. E portanto, tu tinhas Whitcomb e Gerhard Kuscher numa reunião técnica sobre bombas nucleares.

Temas que não dominam de completo.

Por um assunto que não dominavam por completo e era óbvio naquela negociação que eles não sabiam o que estava a ser falado. E há efetivamente rumores de que a informação que eles levaram depois para Washington era completamente deturpada porque eles não sabiam exactamente o que estava a ser dito.

Não souberam sequer interpretar.

Exatamente.

Miguel, entretanto, Zelensky tem pedido para que o mundo não deixe a Ucrânia ser ofuscada pela guerra no Irão. Quando Trump diz que não sabe qual dos conflitos irá durar mais e coloca ambos no mesmo patamar de incerteza, está a dar sinais de que o apoio a Kiev pode, de facto, já está a ser sacrificado a favor da prioridade em derrotar o regime de Teerão.

Eu acho que até é diferente. Eu acho é que poderá haver aqui uma negociação com a Rússia, que é efetivamente um parceiro e cada vez mais está provado que é um parceiro importante na dinâmica internacional dos Estados Unidos. E poderá haver aqui, digamos assim, um ajudar-se mútuo um ao outro, que é: efectivamente, nós sabemos que Moscovo está com dificuldades financeiras, está numa economia de guerra e que tem verdadeiras dificuldades. E, portanto, o contínuo levantar de sanções que estão a acontecer à Rússia, a possibilidade dos Estados Unidos até virem a comprar hidrocarbonetos diretamente à Rússia a um preço especial, até para inundar o mercado americano e tornar mais barato até o preço da gasolina e do petróleo, é uma opção muito provável. E então o que é que acontece? Se na órbita da influência de Moscovo está Teerão, e nós sabemos que o ministro dos Negócios Estrangeiros de Teerão esteve há poucos dias com Putin, então é normal nesta relação especial entre Donald Trump e Putin, é normal que haja aqui um ajudar, que é Putin dizer a Donald Trump: "Bom, eu vou ajudá-lo na questão do Irão", e se calhar, como ontem se falou, a Rússia vai receber o urânio enriquecido e vai ficar com ele. E numa tentativa de troca, o Trump vai efetivamente ajudar Putin na sua questão primordial, e este calcanhar de Aquiles que tem, que é a Ucrânia. O que é que poderá acontecer? É cada vez mais os Estados Unidos se irem afastando do conflito na Ucrânia e ele cada vez mais ser de inteira responsabilidade da Europa. E passando os Estados Unidos a fazer uma coisa, que é os Estados Unidos podem até chegar ao momento de acharem que a sua prioridade militar não seja também a questão ucraniana, e aí a Europa ter que assumir por completo a responsabilidade. Ontem há uma frase na Casa Branca muito interessante, que é quando uma jornalista lhe pergunta sobre a questão de durabilidade da guerra ou do possível acordo de paz, e ele olha para ela com um sorriso algo sarcástico e responde: "Bom, elas até podem acabar mais ou menos ao mesmo tempo". E, portanto, existe esta tentativa efetiva de libertar Moscovo das suas dificuldades, porque sabemos que está também a passar por uma dificuldade económica, por razão daquilo que foi a criação da economia de guerra na Rússia. E automaticamente, do outro lado, Donald Trump precisa de uma vitória rápida no conflito do Médio Oriente, e essa vitória rápida pode ser alcançada com a ajuda de Putin, que efetivamente tem uma importância e tem uma influência muito grande em Teerão.

Miguel Baumgartner, muito obrigada pela tua análise. Bom final de semana, Miguel.

Nada, muito obrigado, igualmente. A ti também, obrigado.