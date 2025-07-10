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Este é o Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Eu sou o Luís Soares e conosco temos hoje o historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. Bruno, a administração norte-americana retomou o envio de armamento para a Ucrânia após uma pausa que tinha sido ordenada pelo Pentágono. Entretanto, Marco Rubio teve uma conversa classificada como franca e importante com Sergei Lavrov e revelou que a Rússia apresentou uma abordagem nova para a paz. Há aqui alguma mudança de posição na administração norte-americana e de Donald Trump face à Rússia?

Olá a todos. Eu acho que é difícil saber, ou seja, parece haver uma certa tendência para Donald Trump mostrar mais impaciência com Putin e mostrar mais boa vontade em relação à Ucrânia. Mas tudo isto está sujeito a oscilações constantes, quer dizer, passamos nas últimas duas semanas de uma interrupção inesperada no fornecimento de armamento. Isto depois de Donald Trump até ter mostrado alguma preocupação com as defesas aéreas ucranianas numa conferência de imprensa em que uma jornalista ucraniana lhe coloca a questão. A seguir, essa decisão é revertida com Trump a dizer que não foi ele que deu a ordem. Aparentemente, seriam os setores no Pentágono, que realmente existem, inclusive conheço uma pessoa ou outra que entretanto trabalha no Pentágono de Donald Trump, que sempre defenderam muito esta ideia da prioridade à China, à Ásia, etc, e que a Ucrânia e a Europa eram questões secundárias. Voltou-se atrás com essa decisão. Agora, entretanto, temos esta informação de que Rubio teve uma conversa aparentemente produtiva. Ao mesmo tempo, também veio a público uma conversa de Donald Trump, embora já anterior portanto, Moscovo, numa conversa de há uns anos com Putin. Realmente, eu acho que também nesta questão, o grande problema, neste momento, é o nível de incerteza criado por Donald Trump. Isso é particularmente dramático neste caso, porque obviamente, quer para a segurança da Europa em geral, quer em particular pro apoio à Ucrânia, o papel dos Estados Unidos é bastante difícil de substituir. Está-se a fazer esforço para aumentar o apoio militar europeu e não só, mas sobretudo militar, para os próprios ucranianos produzirem mais armamento por sua própria conta. Mas apesar de tudo, há sistemas de armas, por exemplo, os famosos Patriot, em que basicamente é um sistema americano, a munição é produzida pelos Estados Unidos, portanto é impossível de substituir os Estados Unidos nesse sistema e nalguns outros.

E falando em Estados Unidos, continuando a falar de Donald Trump, Bruno, o presidente norte-americano virou agora atenções da guerra comercial para o Brasil. Como é que se explica esta decisão?

À partida, a explicação parece estar nas próprias declarações, na própria justificação oficial do presidente norte-americano, em que fala muito claramente, é mesmo a primeira coisa que diz, esta suposta perseguição judicial ao seu amigo, aliado ideológico, o anterior presidente Jair Bolsonaro, que convém recordar, é acusado de cumplicidade numa tentativa de golpe, de impedir o normal funcionamento das instituições. Isto inclusive por um ministro que entretanto se tornou uma espécie de alvo predileto desta direita bolsonarista, o Alexandre de Moraes, mas até era um juiz com fama de direita e que não era visto como próximo de Lula da Silva, e que lidera aqui o processo. À partida, eu diria que há essa questão e aparentemente a família Bolsonaro, inclusive um dos filhos mais ativos está na Flórida, está em Miami, é muito próximo de várias figuras quer da família, quer da família política do trumpismo, vamos dizer assim, quer da família Trump, e portanto terá havido aí alguma pressão. Há também esta questão da Cimeira dos BRICS, que foi no Rio de Janeiro e deu mais visibilidade provavelmente ao Brasil e desta ideia de uma aproximação do Brasil a uma série de potências hostis aos Estados Unidos, nomeadamente o Irão, a China e também eu diria a Rússia, mas aparentemente Donald Trump aí não sabe muito bem se é hostil ou não, acha que não. À partida, essa questão também apareceu logo essa ameaça de uma sobretaxa sobre os países dos BRICS, mas de facto aqui o Brasil foi um alvo particular. Até agora é realmente o país com uma taxa mais elevada, esta taxa de 50%. Isso parece realmente refletir esta conjugação de hostilidade ideológica, de facto do Brasil ter um discurso muitas vezes crítico aos Estados Unidos, e depois esta dimensão mais pessoal, de proximidade ideológica ao anterior presidente. Aqui há uma série de contradições tremendas. Por um lado, os Estados Unidos que vieram dar lições de liberdade de expressão à Europa, aparentemente quando há críticas ou quando há uma retórica que não gostam da parte de outros países, isso já tem retaliação. Foram dizer à Arábia Saudita, o presidente Trump, que não ia interferir na política interna dos Estados, inclusive de uma ditadura, uma monarquia absolutista como a Arábia Saudita, isso não era problema deles. Aparentemente, já não tem problemas em interferir na justiça, na política brasileira. É verdade, do lado do Brasil, também há aqui algumas contradições. Temos um setor muito anti-americano no Brasil, que eu não sei muito bem se estará contente ou não, porque esta ideia de que tudo que são relações com os Estados Unidos são sempre más pro Brasil, é sempre imperialismo econômico, etc. Não sei se isso agora será bom ou mau. Claramente as exportações brasileiras para os Estados Unidos são afetadas. Vamos ver se há uma retaliação e, portanto, também há aqui um efeito sobre as exportações dos Estados Unidos para o Brasil e alguma inflação adicional para o Brasil. Em todo caso, eu diria que é uma péssima notícia para a política global, para a economia global e, em particular, para as relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Obviamente, isto vai levar, provavelmente, muita gente no Brasil a tornar-se ainda mais anti-americano e se calhar defender mais a aproximação à China. Ou se calhar não, se calhar acham que houve aqui um erro nestas excessivas críticas aos Estados Unidos. Mas é realmente um momento de tensão bastante revelador de como esta guerra comercial faz parte de uma postura externa de Donald Trump, que é muito difícil de prever, muito difícil de antecipar. Havia muita gente, inclusive analistas brasileiros que eu prezo, a dizerem coisas como: "Isto do Donald Trump é sobretudo mau para os países da Europa, para os aliados tradicionais dos Estados Unidos, para os países do sul global, como o Brasil, até é uma boa notícia, porque não estamos tão dependentes e ele tem uma postura muito pragmática e portanto, certamente haverá até aqui novas oportunidades." Aparentemente, não foi bem o caso.

Bruno, entretanto, na Europa, há várias reuniões em curso, reuniões de apoio à Ucrânia, nomeadamente em Roma. A presidente da Comissão Europeia já anunciou a criação de um fundo europeu para utilizar dinheiros públicos para atrair investimentos privados. Volodymyr Zelensky já pediu também um plano Marshall para reconstruir a Ucrânia. Esta tarde há uma nova reunião, ainda que por videoconferência, da Coligação de Vontades. De que forma é que a Europa ainda consegue estar unida neste apoio à Ucrânia e em conseguir ir ajudando o país a resistir perante a invasão russa?

As promessas concretas que ouvimos até agora foram realmente mais financiamento, mais apoio europeu. A Europa tem aqui um papel crucial. Acho que há realmente um sentimento de empatia, simpatia e identificação com os ucranianos, em geral na Europa, inclusive em países bastante afastados geograficamente, como é Portugal, e que não estão tão diretamente ameaçados. Depois há um sentimento de países mais no leste e no norte, inclusive, sobretudo países que partilham um pouco da história da Ucrânia, ou seja, que no passado mais ou menos recente fizeram parte do Império Russo ou até do Império Soviético, que no fundo também temem ser alvos da Rússia a seguir. No entanto, há aqui uma pressão, há realmente uma pressão, há um cansaço, um conflito prolongado é sempre assim, isso acontece com os próprios beligerantes, ou seja, começa a haver pessoas que dizem: "Será que vale a pena todo este esforço, todo este custo em termos de vidas, em termos de destruição, em termos económicos, etc." E também dos seus aliados, ou seja, há realmente setores na Europa que sempre existiram, que dizem: "Nunca nos devíamos ter metido nisto e a Rússia é que é um bom amigo e é uma boa fonte de negócios", que têm até alguma simpatia ideológica por este regime mais autoritário, mais reacionário de Putin, mais nacionalista. Mas há outros também que vão dizendo: "Bem, se calhar, à partida, em princípio, sim, há aqui uma simpatia, mas se calhar isto tem um custo excessivo ou se calhar não nos podemos dar ao luxo de gastar tanto." Enfim, portanto, este é um debate crescente. Para já, aquilo que se pode dizer é que na maioria dos países, embora haja alguma quebra nessa porcentagem de apoio, ainda continua a haver, por regra, um apoio maioritário à Ucrânia, à opinião pública e também entre as lideranças. Ou seja, há alguns casos que vêm basicamente desde o início, o caso da Hungria, Orbán tem uma simpatia conhecida por Putin, pelo seu regime e, portanto, sempre foi um pouco aquele país que resiste ao consenso europeu, mas a generalidade dos líderes, de facto, alinharam por aí, mas começa a haver alguma especulação de que isso pode não durar sempre. Acho que aqui, para terminar, o ponto mais importante é que a figura que era vista como sendo eventualmente quem poderia fazer essa mudança para uma postura mais reserva em relação à Ucrânia, a primeira-ministra Meloni, que vem de uma direita bastante nacionalista e que também tem alguma história de simpatias, às vezes boas relações com Putin, que é na Itália, é anfitriã desta conferência e fez um discurso bastante assertivo a dizer que realmente é fundamental para a segurança da Europa ajudar a Ucrânia a defender-se, continuar a apoiar a Ucrânia e que a única linguagem que a Rússia percebe é a linguagem da força e da dissuasão. E, portanto, desse ponto de vista, acho que apesar de tudo, também vale a pena sublinhar estes casos positivos e que vieram contrariar as expectativas mais pessimistas.

Bruno, olhando ainda para o conflito no Médio Oriente, houve duas reuniões do primeiro-ministro israelita com Donald Trump durante a viagem aos Estados Unidos. Não saíram declarações oficiais destas reuniões, mas conseguimos fazer aqui algum balanço daquilo que têm sido estas conversas e também da postura dos Estados Unidos relativamente ao conflito entre Israel e o Hamas?

Há aqui um dado que parece mais ou menos consistente, que é, apesar de tudo, se há um aliado em relação ao qual Donald Trump tem simpatia, é realmente Israel. É mais uma vez contraditório com outros aspetos. Israel é de longe o país que mais beneficia com a ajuda militar norte-americana, com dinheiro oferecido, com armas fornecidas com dinheiro americano, a parte de ser também um comprador importante, mas é de longe o país que mais beneficia. Aparentemente, Donald Trump não leva isso a mal no caso de Israel e tem alguma simpatia, alguma proximidade ideológica com Benjamin Netanyahu, com a direita israelita e, portanto, isso claramente aqui ajuda. Agora, não é uma garantia a 100%. Vimos, por exemplo, no caso do Irão, que Donald Trump mostrou publicamente grande impaciência com Israel quando achou que era o momento de haver um cessar-fogo Aqui, apesar de tudo, realmente não parece haver o mesmo tipo de pressão, certamente não de pressão pública. De facto, vimos que da parte da outra há uma preferência por se avançar com o cessar-fogo, mas a verdade é que não tivemos aqui resultados muito concretos por causa das dificuldades que fomos falando e que eu próprio fui elencando nos últimos dias. Ou seja, realmente o Hamas está numa posição militar muito enfraquecida, mas continua a ter reféns e vê nisso um pouco o trunfo que lhe resta. Não quer ceder esses reféns sem garantias de que o conflito não vai regressar, que não vai voltar a haver ataques israelitas. E Israel não quer chegar a um acordo que o obrigue a retirar tropas ou a parar o conflito, aparentemente. Portanto, temos aqui duas posições que continuam a não se tocar. Aparentemente, terá havido sinais de que o Hamas estaria a ceder em algumas dessas posições. No fundo, Israel diz: "Nós só paramos o conflito se houver uma rendição do Hamas, se a liderança for pro exílio, se houver entrega de armas e reféns". Portanto, vamos ver. Acho que neste caso, infelizmente, tem sido muitas vezes verdade, há muitas especulações, às vezes durante meses e meses sobre um cessar-fogo iminente e ele acaba por não acontecer ou só acontece depois de muitos meses de muitos anúncios de que o acordo está iminente. Portanto, vamos ver se neste caso está mesmo iminente e se este foi mais um passo no sentido de fechar o acordo, ou se realmente teremos de esperar ainda algum tempo para haver aqui algum tipo de cessar-fogo, que realmente seria crucial para salvar os poucos reféns que ainda estarão vivos e também para melhorar a situação da população civil em Gaza, que realmente continua a ser alvo de ataques e, em particular, estas notícias sobre ataques nas zonas de distribuição de alimentos são realmente extremamente preocupantes e têm levantado até críticas no interior de Israel também.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigado por teres vindo a mais um Gabinete de Guerra. Até à próxima. Obrigado.