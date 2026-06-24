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Ideias Feitas. Ideias Feitas na Rádio Observador, com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo, boa tarde.

E hoje queres falar sobre a imigração e vou citar o teu título: "Nem comem todos, nem há amoralidade." Um ditado antigo.

É, que aparece num filme português, por acaso já não me lembro qual, mas aqueles filmes com o António Silva. É uma variação disso.

Desprevenido que eu também... Sim, é uma variação, porque é ou há amoralidade ou comem todos.

Ou comem todos ou há amoralidade.

Sim.

Sim. É um desses filmes.

Parecemos duas marretas agora, Alberto.

Exatamente. A lembrar de filmes que foram feitos 30 anos antes de nós nascermos, ou 40. Mas pronto. Isto veio a propósito de nós durante anos andarmos a falar de Portugal ou sempre imaginamos Portugal, em princípio, com alguma plausibilidade, como um país de cerca de 10 milhões de habitantes, 10 milhões e pouco. E essa imagem durou até agora, porque o Instituto Nacional de Estatística, o INE, acabou de rever as estimativas, modificou a metodologia de contagem e concluiu que no final de 2025, a população residente de Portugal, afinal, é de 11 milhões e meio de pessoas, praticamente 11 milhões e meio. E como as pessoas que já cá estavam não desataram a investir na natalidade, a fazer filhos em barda, como não foi isso, a explicação tinha necessariamente de ser outra. O crescimento populacional destes últimos anos foi explicado quase totalmente, ou é explicável pela imigração. Imigração com I, claro. Os novos dados mostram que havia cerca de 1,6 milhões de residentes estrangeiros no final do ano passado, ou seja, 14% da população, e mostram que os fluxos migratórios dos últimos anos foram excepcionalmente elevados e que nos últimos cinco anos, desde 2021, os residentes estrangeiros em Portugal mais do que duplicaram e correspondeu a um aumento de quase 900 mil pessoas. Desculpa, só um parêntesis muito rápido, eu sei que temos pouco tempo hoje, mas ontem eu ouvi um repórter televisivo dizer que os bilhetes para os jogos do Mundial custavam centenas de milhares de dólares. Presumo que tenha sido também um lapso. Face a isto, o que eu estava a dizer antes, face a este aumento da imigração, que é brutal, de facto, podemos fazer uma de duas coisas: ou mitificá-la, mitificar a imigração, e criarmos uma imagem fictícia, e que eu acho um bocadinho ofensiva, de um imigrante invariavelmente dócil e trabalhador. E também podemos fingir que vamos almoçar todos os dias ao Martim Moniz e louvamos os imigrantes pela salvação da Segurança Social e no fundo estamos a utilizar os imigrantes para fins políticos ou para nos limpar as casas ou para nos trazer comida de motorizada. Ou então podemos, é a perspetiva oposta, a hipótese oposta, demonizar a imigração e ver em cada estrangeiro um selvagem empenhado em arruinar os abençoados valores da pátria. Faz parte de uma conspiração, da teoria da substituição, essas coisas todas. Podemos culpar os de fora, os que vêm de fora, por tudo o que é crime e no fundo utilizá-los também para fins políticos e se calhar também para limpar as casas e para trazer a comida de motorizada e por aí fora. Agora podemos fazer também uma terceira coisa, que se calhar é um bocadinho mais aconselhável e mais sensata e mais ligada aos factos, principalmente isso. E o que os factos dizem é que em toda a história de Portugal não há precedentes de um fluxo migratório desta dimensão e em tão curto período. Pior, em toda a história da humanidade, pior ou melhor, conforme se quiser interpretar isto, mas em toda a história da humanidade, salvo por situações de guerra que envolvem refugiados e transições de fronteira e coisas assim, não há muitos precedentes de fluxos migratórios desta dimensão, a não ser justamente nos países europeus, igualmente nos últimos anos. E os precedentes que há, como por exemplo, aumentos em poucos anos de 10% da população, por exemplo, nos Estados Unidos da viragem do século XIX para o século XX, tiveram consequências, consequências sociais e complicadas, e por muito que os Estados Unidos, na altura, beneficiassem de condições económicas e geográficas que não são comparáveis às nossas. Em relação às nossas, nós nem precisamos de especular, porque se os dados estiverem corretos, e se calhar até estão errados por defeito outra vez, o desemprego entre os imigrantes é quase o dobro da média nacional, dos imigrantes que têm emprego, uma quantidade significativa têm trabalhos muito pouco qualificados ou precários, parciais, além de que uma percentagem não especificada é pura e simplesmente explorada de forma criminosa a casos de praticamente escravatura, como infelizmente se sabe. E não é nada provável que este quadro dê bons resultados. Pode dar bons resultados, excelentes na Segurança Social, não dá no resto. Na Segurança Social, sem ser a instituição, na segurança da sociedade, é capaz de não dar bons resultados. Para cúmulo, é agravado em muitos casos, porque muita desta imigração são pessoas que têm diferenças culturais, nem estou a avaliar se são melhores ou piores, posso ter a minha opinião, mas que nem sempre são fáceis de acomodar ou de aculturar. Agora, o que Portugal e boa parte dos países europeus têm neste momento em mãos é um problema, e é um problema que eu sinceramente não sei como se resolve nesta fase a que se chegou, mas sei que não se resolve ao evitá-lo por receio de racismo ou xenofobia. Racismo e xenofobia, até me parece que é mais permitir que inúmeros desgraçados venham para cá para serem condenados às vidas de miséria ou à repetição das vidas de miséria que tinham nos países de origem. E por falar nisso, vou mesmo terminar, Ricardo. É curioso que o Ocidente passe o tempo a recriminar-se por não receber estrangeiros suficientes ou orgulhar-se por receber muitos, mas nunca recrimina os países de onde esses estrangeiros fogem. Acho que o verbo é esse. O mal do mundo está nesses países, ou uma parte do mal do mundo, desta questão dos êxodos, está nesses países, está nesses regimes e às vezes está nessas culturas, mas como nós continuamos aqui, a partir do Ocidente, a ver isso tudo com paternalismo, preferimos achar sempre que a culpa é nossa e que temos que a redimir dê por onde der e tem dado por outro.

Obrigado, Alberto, e até amanhã.

Até amanhã de tarde.

O que têm em comum Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro?

Ora lá está. Cá está a prova do crime.

A frontalidade e o espírito crítico sobre a política e a atualidade.

O que me interessa é a liberdade. E não gosto desta coisa de pessoas que vivem possuídas de certezas absolutas, quererem apropriar-se da lei para impor as suas conceções aos outros.

Realpolitik.

Não, não conseguimos resolver o problema do SNS, eu achei que ia dar. Não devias pôr o SNS como outro tempo. Desculpa, tens toda a razão. Vou tentar fazer melhor.

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